  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Китай
  4. Суперлига 2023

Китай: Суперлига
2023

Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Jianxun Kou
Бэйцзин Гоань
3:1
Конец матча
Хэнань Цзянье
0'
0:1
4' Гол
Чович Неманья
5' Желтая карточка
Чович Неманья
1:1
8' Гол
Кан Сан-У
2:1
42' Гол
Соуза Жосеф
58' Желтая карточка
Tianyi Gao
59' Желтая карточка
Денич Джордже
61' Желтая карточка
Shuai Yang2
66' Желтая карточка
Boxuan Feng
79' Желтая карточка
Нгадеу Майкл
3:1
84' Гол
Чи Чжунго
86' Желтая карточка
Перейра Илдеберту
87' Желтая карточка
Hao Fang
90' Желтая карточка
Zhao Ke
90'+9

Ход матча

4'
0:1
Чович Неманья
(Перейра Илдеберту)
5'
 
Чович Неманья
8'
Кан Сан-У
(Tianyi Gao)
1:1
42'
Соуза Жосеф
(Абреу Фабиу)
2:1
46'
 
Zhao Ke
Xin Luo
57'
Чи Чжунго
Йеннарис Никлас
 
58'
Tianyi Gao
 
59'
 
Денич Джордже
61'
 
Shuai Yang2
62'
 
Межеевски Адриан
Денич Джордже
66'
Boxuan Feng
 
68'
Адеми Ариян
Tianyi Gao
 
68'
Mohemati Naibijiang
Кан Сан-У
 
71'
 
Dong Han
Dilemet Tudi
71'
 
Tianyu Gao
Zichang Huang
78'
 
Boyuan Feng
Dilmurat Mawlanyaz
79'
Нгадеу Майкл
 
80'
Hao Fang
Liyn Yang
 
80'
Ziming Wang
Абреу Фабиу
 
84'
Чи Чжунго
(Hao Fang)
3:1
86'
 
Перейра Илдеберту
87'
Hao Fang
 
90'
 
Zhao Ke

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 7
  • 17 Нарушения правил 19
  • 4 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 262 Количество передач 297
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
34
Сень
Хоу
27
Gang
Wang
32
Нгадеу
Майкл
26
Yang
Bai
16
Boxuan
Feng
17
Liyn
Yang
5
Соуза
Жосеф
23
Йеннарис
Никлас
7
Кан
Сан-У
15
Tianyi
Gao
29
Абреу
Фабиу
19
Guoming
Wang
4
Xin
Luo
23
Шунич
Тони
3
Shuai
Yang2
33
Dilmurat
Mawlanyaz
8
Zichang
Huang
16
Dilemet
Tudi
6
Шангуань
Ван
31
Перейра
Илдеберту
35
Денич
Джордже
20
Чович
Неманья
Бэйцзин Гоань
4-4-1-1
Хэнань Цзянье
4-4-2

История личных встреч

Бэйцзин Гоань
Хэнань Цзянье

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
25%
6.2%
11 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

25 матчей

52%
28%
20%
13 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
48%
12%
10 побед 12 ничьих 3 победы

Второй тайм

44%
32%
24%
11 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

С
0:1
С
2:1
С
3:0
С
1:0
С
2:1
С
2:0
С
2:1
С
0:2
С
1:0
С
3:1
С
1:0
С
0:1
С
1:0
С
0:0
С
2:1
С
3:0
С
2:2
С
3:0
С
1:1
С
2:2
С
1:1
С
2:2
С
0:0
С
1:2
С
2:0

Голы

Всего голов

21
13

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

16
6

Голов в среднем за матч

1.23
0.5

Среднее время на гол

73
180

Всего голов

37
19

Голов в среднем за матч

1.48
0.76

Тотал матчей

2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
4
Больше 16%
Меньше 84%
21

Среднее время на гол

60
118

Бомбардиры внутри турнира

Бэйцзин Гоань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ziming Wang 7 0.35
Кан Сан-У 6 (1) 0.3
Соуза Жосеф 4 0.2
Liyn Yang 4 0.2
Адеми Ариян 2 0.1
Hao Fang 2 0.1
Чжанг Сичже 2 (1) 0.1
Tianyi Gao 1 0.05
Boxuan Feng 1 0.05
Mohemati Naibijiang 1 0.05
Пяо Чэн 1 0.05
Адегбенро Самуэль 1 0.05
Чи Чжунго 1 0.05
Yang Bai 1 0.05
Абреу Фабиу 0 0
Gang Wang 0 0
Йеннарис Никлас 0 0
Дабао Юй 0 0
Нгадеу Майкл 0 0
Dezhi Duan 0 0
Хэнань Цзянье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чович Неманья 10 (2) 0.5
Zichang Huang 2 0.1
Boyuan Feng 2 0.1
Перейра Илдеберту 1 0.05
Пина Томас 1 0.05
Межеевски Адриан 1 0.05
Tianyu Gao 0 0
Xin Luo 0 0
Zhao Ke 0 0
Yihao Zhong 0 0
Dong Han 0 0

Карточки

Бэйцзин Гоань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нгадеу Майкл 5 0
Jiaqi Han 4 0
Соуза Жосеф 3 0
Ли Лэй 3 0
Дабао Юй 3 0
Чи Чжунго 3 0
Tianyi Gao 3 0
Yang Bai 3 0
Адеми Ариян 2 0
Чендун Чжан 2 0
Gang Wang 2 0
Boxuan Feng 2 0
Hao Fang 2 0
Кан Сан-У 1 0
Wenhao Jiang 1 0
Хэнань Цзянье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чович Неманья 4 1
Xin Luo 5 0
Пина Томас 3 1
Yihao Zhong 3 1
Перейра Илдеберту 4 0
Шунич Тони 3 0
Songyi Li 3 0
Shuai Yang2 3 0
Межеевски Адриан 2 0
Шангуань Ван 2 0
Цао Гу 2 0
Zhao Ke 2 0
Tianyu Gao 2 0
Yuhao Zhao 1 0
Guoming Wang 1 0
Денич Джордже 1 0
Boyuan Feng 1 0
Zichang Huang 1 0
Dilmurat Mawlanyaz 1 0
Dilemet Tudi 1 0
Shuai Yang1 1 0
Dong Han 1 0
Yixin Liu 1 0

Результаты матчей

Бэйцзин Гоань
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Хэнань Цзянье
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

4
7
Бэйцзин Гоань
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Хэнань Цзянье
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

11
2

Волевые поражения

5
10
Бэйцзин Гоань
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (10)
35% (7)
15% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
40% (8)
25% (5)
Хэнань Цзянье
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
20% (4)
40% (8)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
20% (4)
55% (11)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

17
2

Волевые поражения

9
17

Голы по времени матча

Забито

25
8
11 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 14
3
12%
1
13%
1-15
3
12%
1
13%
16-30
5
20%
3
38%
31-45
4
16%
1
13%
46-60
3
12%
2
25%
61-75
7
28%
0
0%
76-90

Пропущено

11
16
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
18%
2
13%
1-15
3
27%
2
13%
16-30
1
9%
2
13%
31-45
1
9%
3
19%
46-60
3
27%
2
13%
61-75
1
9%
5
31%
76-90

Забито

10
10
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
1
10%
1
10%
1-15
1
10%
3
30%
16-30
1
10%
1
10%
31-45
3
30%
3
30%
46-60
2
20%
2
20%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

16
10
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
6%
2
20%
1-15
5
31%
1
10%
16-30
2
13%
1
10%
31-45
3
19%
3
30%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
3
19%
2
20%
76-90

Забито

35
18
14 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 7
2 Не забивали 7
4
11%
2
11%
1-15
4
11%
4
22%
16-30
6
17%
4
22%
31-45
7
20%
4
22%
46-60
5
14%
4
22%
61-75
9
26%
0
0%
76-90

Пропущено

27
26
14 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 17
3
11%
4
15%
1-15
8
30%
30%
3
12%
16-30
3
11%
3
12%
31-45
4
15%
6
23%
46-60
5
19%
3
12%
61-75
4
15%
7
27%
76-90

Результаты последних матчей

Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Циндао Яс Айленд - Бэйцзин Гоань 1:4 Бэйцзин Гоань - Циндао Чжуннэн 2:0 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 1:1
Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 3:1 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 5:0 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Порт 1:2 Цзыбо Цышэн - Бэйцзин Гоань 0:1 Далянь Профешнл - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 4:3 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 3:2 Бэйцзин Гоань - Цанчжоу 6:2 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Наньтун Чжиюнь 1:0 Бэйцзин Гоань - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 0:0 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Гоань 3:1 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 1:1
Хэнань Цзянье
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хэнань Цзянье - Шэньчжэнь 3:1 Далянь Профешнл - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Наньтун Чжиюнь 1:1 Циндао Чжуннэн - Хэнань Цзянье 2:0
Ченду Беттер Сити - Хэнань Цзянье 2:0 Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 0:1 Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 3:1 Цанчжоу - Хэнань Цзянье 0:1 Хунань Сянтао - Хэнань Цзянье 0:1 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 2:2 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:1 Шанхай Порт - Хэнань Цзянье 3:2 Хэнань Цзянье - Далянь Профешнл 1:0 Тяньцзинь Тайгер - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 1:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 0:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 1:1 Наньтун Чжиюнь - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Циндао Чжуннэн 0:0

Результаты матчей

Бэйцзин Гоань
Хэнань Цзянье

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
6:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:1
5 раз 25%
3:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
1:1
5 раз 25%
0:1
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
3:1
3 раза 15%
2:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
11 раз 55%
2
3 раза 15%
0
2 раза 10%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
1
9 раз 45%
0
7 раз 35%
2
3 раза 15%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Бэйцзин Гоань
Хэнань Цзянье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
7
3
5
6
1.5
3
7
4
7
2.5
1
9
3
8
3.5
2
9
4.5
1
10
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
4
2
7
1.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
2
0.5
Больше Меньше
13
7
7
13
1.5
4
16
4
16
2.5
1
19
3
17
3.5
2
18
4.5
1
19
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 20 15 4 1 42 - 15 49
2.
Шанхай Шеньхуа
 19 10 5 4 20 - 19 35
3.
Шаньдун Тайшань
 20 9 8 3 37 - 18 35
4.
Ченду Беттер Сити
 20 9 6 5 33 - 24 33
5.
Чжэцзян Профессионал
 20 9 4 7 31 - 27 31
6.
Бэйцзин Гоань
 20 8 7 5 35 - 27 31
7.
Ухань Три Таунс
 20 7 9 4 30 - 22 30
8.
Тяньцзинь Тайгер
 20 6 12 2 26 - 21 30
9.
Чанчунь Ятай
 20 7 7 6 32 - 31 28
10.
Цанчжоу
 19 6 6 7 23 - 30 24
11.
Циндао Чжуннэн
 20 5 4 11 25 - 27 19
12.
Мэйчжоу Хакка
 20 5 4 11 28 - 39 19
13.
Хэнань Цзянье
 20 4 7 9 18 - 26 19
14.
Наньтун Чжиюнь
 20 2 9 9 16 - 27 15
15.
Шэньчжэнь
 19 3 3 13 19 - 51 12
16.
Далянь Профешнл
 19 1 9 9 15 - 26 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 9 7 2 0 25 - 5 23
2.
Шанхай Порт
 10 7 2 1 20 - 11 23
3.
Бэйцзин Гоань
 11 6 4 1 25 - 11 22
4.
Ченду Беттер Сити
 11 6 3 2 19 - 12 21
5.
Чжэцзян Профессионал
 10 6 0 4 16 - 12 18
6.
Шанхай Шеньхуа
 10 5 3 2 10 - 11 18
7.
Циндао Чжуннэн
 10 5 2 3 18 - 11 17
8.
Чанчунь Ятай
 10 4 4 2 18 - 16 16
9.
Тяньцзинь Тайгер
 10 3 7 0 15 - 12 16
10.
Ухань Три Таунс
 9 3 5 1 10 - 9 14
11.
Хэнань Цзянье
 10 3 5 2 11 - 9 14
12.
Мэйчжоу Хакка
 9 4 1 4 14 - 13 13
13.
Цанчжоу
 10 3 3 4 11 - 13 12
14.
Шэньчжэнь
 10 3 1 6 11 - 21 10
15.
Наньтун Чжиюнь
 10 2 4 4 9 - 15 10
16.
Далянь Профешнл
 9 1 6 2 8 - 9 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 10 8 2 0 22 - 4 26
2.
Шанхай Шеньхуа
 9 5 2 2 10 - 8 17
3.
Ухань Три Таунс
 11 4 4 3 20 - 13 16
4.
Тяньцзинь Тайгер
 10 3 5 2 11 - 9 14
5.
Чжэцзян Профессионал
 10 3 4 3 15 - 15 13
6.
Ченду Беттер Сити
 9 3 3 3 14 - 12 12
7.
Цанчжоу
 9 3 3 3 12 - 17 12
8.
Чанчунь Ятай
 10 3 3 4 14 - 15 12
9.
Шаньдун Тайшань
 11 2 6 3 12 - 13 12
10.
Бэйцзин Гоань
 9 2 3 4 10 - 16 9
11.
Мэйчжоу Хакка
 11 1 3 7 14 - 26 6
12.
Хэнань Цзянье
 10 1 2 7 7 - 17 5
13.
Наньтун Чжиюнь
 10 0 5 5 7 - 12 5
14.
Далянь Профешнл
 10 0 3 7 7 - 17 3
15.
Шэньчжэнь
 9 0 2 7 8 - 30 2
16.
Циндао Чжуннэн
 10 0 2 8 7 - 16 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 15 (5)
Шанхай Порт Лэй У 13 (5)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 11 (2)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 10 (1)
Ченду Беттер Сити Фелипе 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 5
Тяньцзинь Тайгер Мин Тянь 1 5
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 6
Цанчжоу Yang Liu II 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Workers Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Бэйцзин Гоань 3:1 Хэнань Цзянье онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     