Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

90' Перейра Илдеберту не смог попасть в створ ударом издали

90' Хорошую попытку сделал Nebijan Muhmet . Удар в створ, но вратарь начеку

89' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Рефери не любит споров - именно за это Перейра Илдеберту сейчас получил желтую

84' Г О О О О Л - Чи Чжунго забивает с правой ноги!

82' Nebijan Muhmet навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Судье надоело, что Нгадеу Майкл тянет время и он наказал его горчичником

77' Матч возобновится спорным мячом

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Чи Чжунго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Tianyu Gao навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' Нгадеу Майкл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Матч возобновлен

72' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

70' Liyu Yang пробует нанести удар издали, но Ванг Гуоминг держит все под контролем

66' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Матч возобновлен

65' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

64' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Dilmurat Mawlanyaz выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Shuai Yang получил желтую карточку от судьи

60' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Dilemet Tudi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Шангуань Ван навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Shuai Yang не смог попасть в створ ударом издали

49' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Хорошую попытку сделал Zichang Huang . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Кан Сан-У навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника