Тур: 20. Стадион: Jinan Olympic Sports Center Stadium. Главный судья: Tao Wan
0:0
Первый тайм: 2'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
14
Ван
Да-Лэй
19
Guowen
Sun
11
Лю
Ян
20
Ляо
Лишэн
22
Yuanyi
Li
21
Лю
Биньбинь
10
Мойсес
Лима
29
Chen
Pu
18
Yuelei
Cheng
29
Tze-Nam
Yue
20
Дугалич
Раде
15
Zhechao
Chen
23
Wei
Cui
III
16
Чао-Шэн
Ян
- Основной состав
-
14 Ван Да-ЛэйВратарь
-
19 Guowen SunЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Лю ЯнЗащитник
-
20 Ляо ЛишэнПолузащитник
-
22 Yuanyi LiПолузащитник
-
21 Лю БиньбиньПолузащитник
-
10 Мойсес ЛимаПолузащитник
-
29 Chen PuПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Rongze HanВратарь
-
27 Кэ ШиЗащитник
-
2 Lei TongЗащитник
-
39 Long SongЗащитник
-
37 Цзи СянЗащитник
-
13 Chi ZhangПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Wenneng Xie
-
-
-
-
Главный тренер: Kang-Hee Choi
- Основной состав
-
18 Yuelei ChengВратарь
-
29 Tze-Nam YueЗащитник
- Защитник
-
20 Дугалич РадеЗащитник
-
15 Zhechao ChenЗащитник
-
23 Wei Cui IIIПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Чао-Шэн ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Го ЦюаньбоВратарь
- Защитник
-
31 Weihui RaoЗащитник
-
17 Yihu YangПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Jie ChenПолузащитник
-
12 Инь ЦуняоНападающий
-
-
19 Yilin Yang
-
21 Wei Wang
-
-
38 Yongjia Li
-
Главный тренер: Milan Ristic
История личных встреч
Шаньдун Тайшань
Мэйчжоу Хакка
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
5 матчей
80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
12
Голов в среднем за матч
3
3
Среднее время на гол
30
30
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
0.75
0
Среднее время на гол
120
0
Всего голов
6
12
Голов в среднем за матч
1.2
2.4
Тотал матчей
3.5
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
75
37
Бомбардиры внутри турнира
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кризан
|7 (1)
|0.37
|Феллайни Маруан
|6
|0.32
|Chen Pu
|5
|0.26
|Мойсес Лима
|2
|0.11
|Лю Биньбинь
|2
|0.11
|Fernandinho V
|2
|0.11
|Жадсон II
|2
|0.11
|Yuanyi Li
|1
|0.05
|Zhengyu Huang
|1
|0.05
|Ляо Лишэн
|1
|0.05
|Guowen Sun
|1
|0.05
|Чжэн Чжэн
|0
|0
|Лю Ян
|0
|0
|Цзи Сян
|0
|0
|Tong Wang1
|0
|0
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чао-Шэн Ян
|4
|0.21
|Дугалич Раде
|3
|0.16
|Конраад Тайрон
|3
|0.16
|Инь Цуняо
|3
|0.16
|Rodrigo Henrique
|3
|0.16
|Chugui Ye
|2
|0.11
|Zhechao Chen
|2
|0.11
|Хунбо Инь
|1
|0.05
|Косович Небойша
|1
|0.05
|Yihu Yang
|1
|0.05
|Liang Shi
|1
|0.05
|Ximing Pan
|1
|0.05
|Yongjia Li
|1
|0.05
|Weihui Rao
|0
|0
|Лобжанидзе Элгуя
|0
|0
|Yuelei Cheng
|0
|0
|Wei Cui III
|0
|0
|Tze-Nam Yue
|0
|0
Карточки
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феллайни Маруан
|5
|0
|Жадсон II
|1
|2
|Yuanyi Li
|4
|0
|Мойсес Лима
|4
|0
|Кризан
|2
|0
|Чжэн Чжэн
|1
|0
|Лю Ян
|1
|0
|Цзи Сян
|1
|0
|Ван Да-Лэй
|1
|0
|Fernandinho V
|1
|0
|Кэ Ши
|1
|0
|Jinghang Hu
|1
|0
|Lei Tong
|1
|0
|Zhengyu Huang
|1
|0
|Long Song
|1
|0
|Hailong Li
|1
|0
|Guowen Sun
|1
|0
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дугалич Раде
|5
|0
|Liang Shi
|5
|0
|Ximing Pan
|5
|0
|Junjian Liao
|4
|0
|Jie Chen
|3
|0
|Tze-Nam Yue
|3
|0
|Косович Небойша
|2
|0
|Chugui Ye
|2
|0
|Weihui Rao
|2
|0
|Yuelei Cheng
|2
|0
|Хунбо Инь
|2
|0
|Wei Wang
|2
|0
|Rodrigo Henrique
|0
|1
|Yilin Yang
|0
|1
|Yihu Yang
|1
|0
|Лобжанидзе Элгуя
|1
|0
|Конраад Тайрон
|1
|0
|Инь Цуняо
|1
|0
|Zhechao Chen
|1
|0
|Эгбучунам Чисом
|1
|0
|Wei Cui III
|1
|0
|Junjie Wen
|1
|0
|Yongjia Li
|1
|0
|Junfeng Li
|1
|0
Результаты матчей
Шаньдун Тайшань
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Мэйчжоу Хакка
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
2
9
Шаньдун Тайшань
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Мэйчжоу Хакка
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
10% (1)
80% (8)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
8
Волевые поражения
11
10
Шаньдун Тайшань
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Мэйчжоу Хакка
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
16% (3)
53% (10)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
8
10
Волевые поражения
13
19
Голы по времени матча
Забито
18
13
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
2
11%
3
23%
1-15
3
17%
3
23%
16-30
4
22%
2
15%
31-45
2
11%
2
15%
46-60
4
22%
1
8%
61-75
3
17%
2
15%
76-90
Пропущено
5
20
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 10
1
20%
1
5%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
1
20%
3
15%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
1
20%
7
35%
61-75
2
40%
5
25%
76-90
Забито
13
13
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 12
0
0%
2
15%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
4
31%
5
38%
31-45
2
15%
3
23%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
4
31%
1
8%
76-90
Пропущено
12
14
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
3
25%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
17%
4
29%
31-45
2
17%
1
7%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
6
43%
76-90
Забито
31
26
15 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 10
2 Не забивали 4
2
6%
5
19%
1-15
5
16%
4
15%
16-30
8
26%
7
27%
31-45
4
13%
5
19%
46-60
5
16%
2
8%
61-75
7
23%
3
12%
76-90
Пропущено
17
34
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 22
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 19
4
24%
2
6%
1-15
0
0%
3
9%
16-30
3
18%
7
21%
31-45
2
12%
4
12%
46-60
3
18%
7
21%
61-75
5
29%
29%
11
32%
76-90
Результаты последних матчей
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 0:6 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:1 Наньтун Чжиюнь - Шаньдун Тайшань 1:1
Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 3:0 Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 0:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Порт 1:1 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:1 Дунгуань Юнайтед - Шаньдун Тайшань 1:6 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Далянь Профешнл 2:0 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 3:0 Тяньцзинь Тайгер - Шаньдун Тайшань 3:3 Цанчжоу - Шаньдун Тайшань 1:1 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:2 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 0:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Шаньдун Тайшань - Наньтун Чжиюнь 1:1
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Мэйчжоу Хакка - Далянь Профешнл 2:1 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 0:6 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 2:1
Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 3:1 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 3:1 Наньтун Чжиюнь - Мэйчжоу Хакка 2:2 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 3:0 Сучжоу Донву - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Цанчжоу 2:3 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 3:2 Мэйчжоу Хакка - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Порт 0:2 Циндао Чжуннэн - Мэйчжоу Хакка 2:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 2:4 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1 Далянь Профешнл - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1
Результаты матчей
Шаньдун Тайшань
Мэйчжоу Хакка
Точный счет
3:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
3:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
2:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:1
5 раз 26%
2:1
3 раза 16%
3:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:1
5 раз 26%
1:1
3 раза 16%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
3
4 раза 21%
2
3 раза 16%
0
2 раза 11%
4
1 раз 5%
1
7 раз 37%
2
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Шаньдун Тайшань
Мэйчжоу Хакка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
54
44
27
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
82
29
37
110
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
172
Больше Меньше
154
811
811
514
316
118
118
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|14 (5)
|Шанхай Порт
|Лэй У
|13 (5)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|10 (2)
|Ченду Беттер Сити
|Фелипе
|9 (4)
|Хэнань Цзянье
|Чович Неманья
|9 (1)
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 5
|Тяньцзинь Тайгер
|Мин Тянь
|1 5
|Цанчжоу
|Yang Liu II
|6
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|6