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Китай: Суперлига
2023

Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Tao Wan
Шаньдун Тайшань
0:0
Первый тайм: 2'
Мэйчжоу Хакка
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шаньдун Тайшань
Ничья
Мэйчжоу Хакка
1.29
6.40
9.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
14
Ван
Да-Лэй
19
Guowen
Sun
4
Жадсон
II
5
Чжэн
Чжэн
11
Лю
Ян
20
Ляо
Лишэн
22
Yuanyi
Li
21
Лю
Биньбинь
10
Мойсес
Лима
29
Chen
Pu
25
Феллайни
Маруан
18
Yuelei
Cheng
29
Tze-Nam
Yue
6
Junjian
Liao
20
Дугалич
Раде
15
Zhechao
Chen
23
Wei
Cui
III
27
Косович
Небойша
16
Чао-Шэн
Ян
25
Rodrigo
Henrique
7
Chugui
Ye
8
Конраад
Тайрон
Шаньдун Тайшань
4-2-3-1
Мэйчжоу Хакка
4-2-3-1

История личных встреч

Шаньдун Тайшань
Мэйчжоу Хакка

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

К
0:6
С
2:1
С
3:0
С
1:2
К
0:3

Голы

Всего голов

3
12

Голов в среднем за матч

3
3

Среднее время на гол

30
30

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

0.75
0

Среднее время на гол

120
0

Всего голов

6
12

Голов в среднем за матч

1.2
2.4

Тотал матчей

3.5
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

75
37

Бомбардиры внутри турнира

Шаньдун Тайшань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кризан 7 (1) 0.37
Феллайни Маруан 6 0.32
Chen Pu 5 0.26
Мойсес Лима 2 0.11
Лю Биньбинь 2 0.11
Fernandinho V 2 0.11
Жадсон II 2 0.11
Yuanyi Li 1 0.05
Zhengyu Huang 1 0.05
Ляо Лишэн 1 0.05
Guowen Sun 1 0.05
Чжэн Чжэн 0 0
Лю Ян 0 0
Цзи Сян 0 0
Tong Wang1 0 0
Мэйчжоу Хакка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чао-Шэн Ян 4 0.21
Дугалич Раде 3 0.16
Конраад Тайрон 3 0.16
Инь Цуняо 3 0.16
Rodrigo Henrique 3 0.16
Chugui Ye 2 0.11
Zhechao Chen 2 0.11
Хунбо Инь 1 0.05
Косович Небойша 1 0.05
Yihu Yang 1 0.05
Liang Shi 1 0.05
Ximing Pan 1 0.05
Yongjia Li 1 0.05
Weihui Rao 0 0
Лобжанидзе Элгуя 0 0
Yuelei Cheng 0 0
Wei Cui III 0 0
Tze-Nam Yue 0 0

Карточки

Шаньдун Тайшань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феллайни Маруан 5 0
Жадсон II 1 2
Yuanyi Li 4 0
Мойсес Лима 4 0
Кризан 2 0
Чжэн Чжэн 1 0
Лю Ян 1 0
Цзи Сян 1 0
Ван Да-Лэй 1 0
Fernandinho V 1 0
Кэ Ши 1 0
Jinghang Hu 1 0
Lei Tong 1 0
Zhengyu Huang 1 0
Long Song 1 0
Hailong Li 1 0
Guowen Sun 1 0
Мэйчжоу Хакка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дугалич Раде 5 0
Liang Shi 5 0
Ximing Pan 5 0
Junjian Liao 4 0
Jie Chen 3 0
Tze-Nam Yue 3 0
Косович Небойша 2 0
Chugui Ye 2 0
Weihui Rao 2 0
Yuelei Cheng 2 0
Хунбо Инь 2 0
Wei Wang 2 0
Rodrigo Henrique 0 1
Yilin Yang 0 1
Yihu Yang 1 0
Лобжанидзе Элгуя 1 0
Конраад Тайрон 1 0
Инь Цуняо 1 0
Zhechao Chen 1 0
Эгбучунам Чисом 1 0
Wei Cui III 1 0
Junjie Wen 1 0
Yongjia Li 1 0
Junfeng Li 1 0

Результаты матчей

Шаньдун Тайшань
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Мэйчжоу Хакка
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

2
9
Шаньдун Тайшань
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Мэйчжоу Хакка
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
10% (1)
80% (8)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
8

Волевые поражения

11
10
Шаньдун Тайшань
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Мэйчжоу Хакка
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
16% (3)
53% (10)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

8
10

Волевые поражения

13
19

Голы по времени матча

Забито

18
13
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
2
11%
3
23%
1-15
3
17%
3
23%
16-30
4
22%
2
15%
31-45
2
11%
2
15%
46-60
4
22%
1
8%
61-75
3
17%
2
15%
76-90

Пропущено

5
20
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 10
1
20%
1
5%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
1
20%
3
15%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
1
20%
7
35%
61-75
2
40%
5
25%
76-90

Забито

13
13
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 12
0
0%
2
15%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
4
31%
5
38%
31-45
2
15%
3
23%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
4
31%
1
8%
76-90

Пропущено

12
14
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
3
25%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
17%
4
29%
31-45
2
17%
1
7%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
6
43%
76-90

Забито

31
26
15 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 10
2 Не забивали 4
2
6%
5
19%
1-15
5
16%
4
15%
16-30
8
26%
7
27%
31-45
4
13%
5
19%
46-60
5
16%
2
8%
61-75
7
23%
3
12%
76-90

Пропущено

17
34
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 22
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 19
4
24%
2
6%
1-15
0
0%
3
9%
16-30
3
18%
7
21%
31-45
2
12%
4
12%
46-60
3
18%
7
21%
61-75
5
29%
29%
11
32%
76-90

Результаты последних матчей

Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 0:6 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:1 Наньтун Чжиюнь - Шаньдун Тайшань 1:1
Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 3:0 Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 0:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Порт 1:1 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:1 Дунгуань Юнайтед - Шаньдун Тайшань 1:6 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Далянь Профешнл 2:0 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 3:0 Тяньцзинь Тайгер - Шаньдун Тайшань 3:3 Цанчжоу - Шаньдун Тайшань 1:1 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:2 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 0:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Шаньдун Тайшань - Наньтун Чжиюнь 1:1
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Мэйчжоу Хакка - Далянь Профешнл 2:1 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 0:6 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 2:1
Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 3:1 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 3:1 Наньтун Чжиюнь - Мэйчжоу Хакка 2:2 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 3:0 Сучжоу Донву - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Цанчжоу 2:3 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 3:2 Мэйчжоу Хакка - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Порт 0:2 Циндао Чжуннэн - Мэйчжоу Хакка 2:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 2:4 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1 Далянь Профешнл - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1

Результаты матчей

Шаньдун Тайшань
Мэйчжоу Хакка

Точный счет

3:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
3:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
2:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:1
5 раз 26%
2:1
3 раза 16%
3:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:1
5 раз 26%
1:1
3 раза 16%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
3
4 раза 21%
2
3 раза 16%
0
2 раза 11%
4
1 раз 5%
1
7 раз 37%
2
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Шаньдун Тайшань
Мэйчжоу Хакка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
1.5
Больше Меньше
5
4
4
4
2.5
2
7
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
2
2
9
1.5
3
7
1
10
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
2
0.5
Больше Меньше
15
4
8
11
1.5
8
11
5
14
2.5
3
16
1
18
3.5
1
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 20 15 4 1 42 - 15 49
2.
Шанхай Шеньхуа
 19 10 5 4 20 - 19 35
3.
Ченду Беттер Сити
 19 9 6 4 31 - 21 33
4.
Шаньдун Тайшань
 19 8 8 3 31 - 17 32
5.
Ухань Три Таунс
 19 7 9 3 29 - 20 30
6.
Тяньцзинь Тайгер
 20 6 12 2 26 - 21 30
7.
Чжэцзян Профессионал
 19 8 4 7 29 - 26 28
8.
Бэйцзин Гоань
 19 7 7 5 32 - 26 28
9.
Чанчунь Ятай
 19 7 6 6 31 - 30 27
10.
Цанчжоу
 19 6 6 7 23 - 30 24
11.
Мэйчжоу Хакка
 19 5 4 10 27 - 33 19
12.
Хэнань Цзянье
 19 4 7 8 17 - 23 19
13.
Циндао Чжуннэн
 19 4 4 11 22 - 25 16
14.
Наньтун Чжиюнь
 19 2 8 9 15 - 26 14
15.
Шэньчжэнь
 19 3 3 13 19 - 51 12
16.
Далянь Профешнл
 19 1 9 9 15 - 26 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 10 7 2 1 20 - 11 23
2.
Ченду Беттер Сити
 11 6 3 2 19 - 12 21
3.
Шаньдун Тайшань
 8 6 2 0 19 - 4 20
4.
Бэйцзин Гоань
 10 5 4 1 22 - 10 19
5.
Шанхай Шеньхуа
 10 5 3 2 10 - 11 18
6.
Тяньцзинь Тайгер
 10 3 7 0 15 - 12 16
7.
Чжэцзян Профессионал
 9 5 0 4 14 - 11 15
8.
Чанчунь Ятай
 9 4 3 2 17 - 15 15
9.
Циндао Чжуннэн
 9 4 2 3 15 - 9 14
10.
Ухань Три Таунс
 9 3 5 1 10 - 9 14
11.
Хэнань Цзянье
 10 3 5 2 11 - 9 14
12.
Мэйчжоу Хакка
 9 4 1 4 14 - 13 13
13.
Цанчжоу
 10 3 3 4 11 - 13 12
14.
Шэньчжэнь
 10 3 1 6 11 - 21 10
15.
Наньтун Чжиюнь
 10 2 4 4 9 - 15 10
16.
Далянь Профешнл
 9 1 6 2 8 - 9 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 10 8 2 0 22 - 4 26
2.
Шанхай Шеньхуа
 9 5 2 2 10 - 8 17
3.
Ухань Три Таунс
 10 4 4 2 19 - 11 16
4.
Тяньцзинь Тайгер
 10 3 5 2 11 - 9 14
5.
Чжэцзян Профессионал
 10 3 4 3 15 - 15 13
6.
Ченду Беттер Сити
 8 3 3 2 12 - 9 12
7.
Цанчжоу
 9 3 3 3 12 - 17 12
8.
Чанчунь Ятай
 10 3 3 4 14 - 15 12
9.
Шаньдун Тайшань
 11 2 6 3 12 - 13 12
10.
Бэйцзин Гоань
 9 2 3 4 10 - 16 9
11.
Мэйчжоу Хакка
 10 1 3 6 13 - 20 6
12.
Хэнань Цзянье
 9 1 2 6 6 - 14 5
13.
Наньтун Чжиюнь
 9 0 4 5 6 - 11 4
14.
Далянь Профешнл
 10 0 3 7 7 - 17 3
15.
Шэньчжэнь
 9 0 2 7 8 - 30 2
16.
Циндао Чжуннэн
 10 0 2 8 7 - 16 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 14 (5)
Шанхай Порт Лэй У 13 (5)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 10 (2)
Ченду Беттер Сити Фелипе 9 (4)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 5
Тяньцзинь Тайгер Мин Тянь 1 5
Цанчжоу Yang Liu II 6
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 2'
    Мойсес Лима выиграл воздушное противоборство у Junjian Liao.
  • 2'
    Шаньдун Тайшань контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Мэйчжоу Хакка начинает с центра поля
  • 1'
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jinan Olympic Sports Center Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шаньдун Тайшань
Ничья
Мэйчжоу Хакка
1.29
6.40
9.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Шаньдун Тайшань 0:0 Мэйчжоу Хакка онлайн

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