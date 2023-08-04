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Китай: Суперлига
2023

Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Tao Wan
Шаньдун Тайшань
6:1
Конец матча
Мэйчжоу Хакка
0'
7' Желтая карточка
Yuanyi Li
1:0
17' Гол
Феллайни Маруан
2:0
22' Гол
Мойсес Лима
39' Желтая карточка
Guowen Sun
3:0
41' Гол
Ляо Лишэн
4:0
49' Гол
Лю Биньбинь
4:1
52' Гол
Конраад Тайрон
56' Желтая карточка
Лю Ян
61' Желтая карточка
Abdurasul Abudulam
64' Желтая карточка
Chen Pu
5:1
86' Пенальти
Matheus Pato
6:1
90' Гол
Мойсес Лима
90'+4

Ход матча

7'
Yuanyi Li
 
17'
Феллайни Маруан
(Мойсес Лима)
1:0
22'
Мойсес Лима
2:0
39'
Guowen Sun
 
41'
Ляо Лишэн
(Chen Pu)
3:0
46'
 
Инь Цуняо
Chugui Ye
46'
 
Yilin Yang
Чао-Шэн Ян
46'
Tong Wang1
Guowen Sun
 
49'
Лю Биньбинь
(Ляо Лишэн)
4:0
52'
4:1
Конраад Тайрон
(Косович Небойша)
56'
Лю Ян
 
56'
Matheus Pato
Феллайни Маруан
 
56'
Fernandinho V
Лю Биньбинь
 
56'
Abdurasul Abudulam
Yuanyi Li
 
61'
Abdurasul Abudulam
 
64'
Chen Pu
 
69'
 
Котник Андрей
Конраад Тайрон
69'
 
Yongjia Li
Wei Cui III
78'
Wenneng Xie
Chen Pu
 
80'
 
Wei Wang
Tze-Nam Yue
86'
Matheus Pato
5:1
90'
Мойсес Лима
(Matheus Pato)
6:1

Статистика матча

  • 6 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 2
  • 9 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 23 Нарушения правил 8
  • 5 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 330 Количество передач 396
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
14
Ван
Да-Лэй
19
Guowen
Sun
4
Жадсон
II
5
Чжэн
Чжэн
11
Лю
Ян
20
Ляо
Лишэн
22
Yuanyi
Li
21
Лю
Биньбинь
10
Мойсес
Лима
29
Chen
Pu
25
Феллайни
Маруан
18
Yuelei
Cheng
29
Tze-Nam
Yue
6
Junjian
Liao
20
Дугалич
Раде
15
Zhechao
Chen
23
Wei
Cui
III
27
Косович
Небойша
16
Чао-Шэн
Ян
25
Rodrigo
Henrique
7
Chugui
Ye
8
Конраад
Тайрон
Шаньдун Тайшань
4-2-3-1
Мэйчжоу Хакка
4-2-3-1

История личных встреч

Шаньдун Тайшань
Мэйчжоу Хакка

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

К
0:6
С
2:1
С
3:0
С
1:2
К
0:3

Голы

Всего голов

3
12

Голов в среднем за матч

3
3

Среднее время на гол

30
30

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

0.75
0

Среднее время на гол

120
0

Всего голов

6
12

Голов в среднем за матч

1.2
2.4

Тотал матчей

3.5
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

75
37

Бомбардиры внутри турнира

Шаньдун Тайшань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феллайни Маруан 7 0.35
Кризан 7 (1) 0.35
Chen Pu 5 0.25
Мойсес Лима 4 0.2
Лю Биньбинь 3 0.15
Ляо Лишэн 2 0.1
Fernandinho V 2 0.1
Жадсон II 2 0.1
Yuanyi Li 1 0.05
Zhengyu Huang 1 0.05
Matheus Pato 1 (1) 0.05
Guowen Sun 1 0.05
Чжэн Чжэн 0 0
Лю Ян 0 0
Цзи Сян 0 0
Tong Wang1 0 0
Мэйчжоу Хакка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чао-Шэн Ян 4 0.2
Конраад Тайрон 4 0.2
Дугалич Раде 3 0.15
Инь Цуняо 3 0.15
Rodrigo Henrique 3 0.15
Chugui Ye 2 0.1
Zhechao Chen 2 0.1
Косович Небойша 1 0.05
Хунбо Инь 1 0.05
Yihu Yang 1 0.05
Liang Shi 1 0.05
Ximing Pan 1 0.05
Yongjia Li 1 0.05
Weihui Rao 0 0
Лобжанидзе Элгуя 0 0
Yuelei Cheng 0 0
Wei Cui III 0 0
Tze-Nam Yue 0 0

Карточки

Шаньдун Тайшань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феллайни Маруан 5 0
Yuanyi Li 5 0
Жадсон II 1 2
Мойсес Лима 4 0
Лю Ян 2 0
Кризан 2 0
Guowen Sun 2 0
Чжэн Чжэн 1 0
Цзи Сян 1 0
Ван Да-Лэй 1 0
Fernandinho V 1 0
Кэ Ши 1 0
Jinghang Hu 1 0
Lei Tong 1 0
Zhengyu Huang 1 0
Long Song 1 0
Hailong Li 1 0
Chen Pu 1 0
Abdurasul Abudulam 1 0
Мэйчжоу Хакка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дугалич Раде 5 0
Liang Shi 5 0
Ximing Pan 5 0
Junjian Liao 4 0
Jie Chen 3 0
Tze-Nam Yue 3 0
Косович Небойша 2 0
Chugui Ye 2 0
Weihui Rao 2 0
Yuelei Cheng 2 0
Хунбо Инь 2 0
Wei Wang 2 0
Rodrigo Henrique 0 1
Yilin Yang 0 1
Yihu Yang 1 0
Лобжанидзе Элгуя 1 0
Конраад Тайрон 1 0
Инь Цуняо 1 0
Zhechao Chen 1 0
Эгбучунам Чисом 1 0
Wei Cui III 1 0
Junjie Wen 1 0
Yongjia Li 1 0
Junfeng Li 1 0

Результаты матчей

Шаньдун Тайшань
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Мэйчжоу Хакка
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

2
10
Шаньдун Тайшань
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Мэйчжоу Хакка
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
9% (1)
82% (9)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
8

Волевые поражения

11
10
Шаньдун Тайшань
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (9)
35% (7)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
45% (9)
15% (3)
Мэйчжоу Хакка
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
15% (3)
55% (11)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

9
10

Волевые поражения

13
20

Голы по времени матча

Забито

24
14
12 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
2
8%
3
21%
1-15
5
21%
3
21%
16-30
5
21%
2
14%
31-45
3
13%
3
21%
46-60
4
17%
1
7%
61-75
5
21%
2
14%
76-90

Пропущено

6
26
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 18
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 11
1
17%
1
4%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
1
17%
4
15%
31-45
1
17%
4
15%
46-60
1
17%
7
27%
61-75
2
33%
7
27%
76-90

Забито

13
13
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 13
0
0%
2
15%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
4
31%
5
38%
31-45
2
15%
3
23%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
4
31%
1
8%
76-90

Пропущено

12
14
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
3
25%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
17%
4
29%
31-45
2
17%
1
7%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
6
43%
76-90

Забито

37
27
18 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 10
2 Не забивали 4
2
5%
5
19%
1-15
7
19%
4
15%
16-30
9
24%
7
26%
31-45
5
14%
6
22%
46-60
5
14%
2
7%
61-75
9
24%
3
11%
76-90

Пропущено

18
40
7 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 25
7 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 20
4
22%
2
5%
1-15
0
0%
5
13%
16-30
3
17%
8
20%
31-45
3
17%
5
13%
46-60
3
17%
7
18%
61-75
5
28%
13
33%
76-90

Результаты последних матчей

Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 0:6 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:1 Наньтун Чжиюнь - Шаньдун Тайшань 1:1
Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 3:0 Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 0:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Порт 1:1 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:1 Дунгуань Юнайтед - Шаньдун Тайшань 1:6 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Далянь Профешнл 2:0 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 3:0 Тяньцзинь Тайгер - Шаньдун Тайшань 3:3 Цанчжоу - Шаньдун Тайшань 1:1 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:2 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 0:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Шаньдун Тайшань - Наньтун Чжиюнь 1:1
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Мэйчжоу Хакка - Далянь Профешнл 2:1 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 0:6 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 2:1
Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 3:1 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 3:1 Наньтун Чжиюнь - Мэйчжоу Хакка 2:2 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 3:0 Сучжоу Донву - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Цанчжоу 2:3 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 3:2 Мэйчжоу Хакка - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Порт 0:2 Циндао Чжуннэн - Мэйчжоу Хакка 2:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 2:4 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1 Далянь Профешнл - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1

Результаты матчей

Шаньдун Тайшань
Мэйчжоу Хакка

Точный счет

3:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
3:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%

Точное количество голов

3
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
6
1 раз 11%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:1
5 раз 25%
2:1
3 раза 15%
3:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
2:1
5 раз 25%
1:1
3 раза 15%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 45%
3
4 раза 20%
2
3 раза 15%
0
2 раза 10%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%
1
8 раз 40%
2
5 раз 25%
0
4 раза 20%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Шаньдун Тайшань
Мэйчжоу Хакка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
1.5
Больше Меньше
5
4
5
4
2.5
2
7
2
7
3.5
1
8
4.5
1
8
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
9
2
2
9
1.5
3
8
1
10
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
2
0.5
Больше Меньше
16
4
9
11
1.5
8
12
6
14
2.5
3
17
2
18
3.5
1
19
1
19
4.5
1
19
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 20 15 4 1 42 - 15 49
2.
Шанхай Шеньхуа
 19 10 5 4 20 - 19 35
3.
Шаньдун Тайшань
 20 9 8 3 37 - 18 35
4.
Ченду Беттер Сити
 20 9 6 5 33 - 24 33
5.
Чжэцзян Профессионал
 20 9 4 7 31 - 27 31
6.
Бэйцзин Гоань
 20 8 7 5 35 - 27 31
7.
Ухань Три Таунс
 20 7 9 4 30 - 22 30
8.
Тяньцзинь Тайгер
 20 6 12 2 26 - 21 30
9.
Чанчунь Ятай
 20 7 7 6 32 - 31 28
10.
Цанчжоу
 19 6 6 7 23 - 30 24
11.
Циндао Чжуннэн
 20 5 4 11 25 - 27 19
12.
Мэйчжоу Хакка
 20 5 4 11 28 - 39 19
13.
Хэнань Цзянье
 20 4 7 9 18 - 26 19
14.
Наньтун Чжиюнь
 20 2 9 9 16 - 27 15
15.
Шэньчжэнь
 19 3 3 13 19 - 51 12
16.
Далянь Профешнл
 19 1 9 9 15 - 26 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 9 7 2 0 25 - 5 23
2.
Шанхай Порт
 10 7 2 1 20 - 11 23
3.
Бэйцзин Гоань
 11 6 4 1 25 - 11 22
4.
Ченду Беттер Сити
 11 6 3 2 19 - 12 21
5.
Чжэцзян Профессионал
 10 6 0 4 16 - 12 18
6.
Шанхай Шеньхуа
 10 5 3 2 10 - 11 18
7.
Циндао Чжуннэн
 10 5 2 3 18 - 11 17
8.
Чанчунь Ятай
 10 4 4 2 18 - 16 16
9.
Тяньцзинь Тайгер
 10 3 7 0 15 - 12 16
10.
Ухань Три Таунс
 9 3 5 1 10 - 9 14
11.
Хэнань Цзянье
 10 3 5 2 11 - 9 14
12.
Мэйчжоу Хакка
 9 4 1 4 14 - 13 13
13.
Цанчжоу
 10 3 3 4 11 - 13 12
14.
Шэньчжэнь
 10 3 1 6 11 - 21 10
15.
Наньтун Чжиюнь
 10 2 4 4 9 - 15 10
16.
Далянь Профешнл
 9 1 6 2 8 - 9 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 10 8 2 0 22 - 4 26
2.
Шанхай Шеньхуа
 9 5 2 2 10 - 8 17
3.
Ухань Три Таунс
 11 4 4 3 20 - 13 16
4.
Тяньцзинь Тайгер
 10 3 5 2 11 - 9 14
5.
Чжэцзян Профессионал
 10 3 4 3 15 - 15 13
6.
Ченду Беттер Сити
 9 3 3 3 14 - 12 12
7.
Цанчжоу
 9 3 3 3 12 - 17 12
8.
Чанчунь Ятай
 10 3 3 4 14 - 15 12
9.
Шаньдун Тайшань
 11 2 6 3 12 - 13 12
10.
Бэйцзин Гоань
 9 2 3 4 10 - 16 9
11.
Мэйчжоу Хакка
 11 1 3 7 14 - 26 6
12.
Хэнань Цзянье
 10 1 2 7 7 - 17 5
13.
Наньтун Чжиюнь
 10 0 5 5 7 - 12 5
14.
Далянь Профешнл
 10 0 3 7 7 - 17 3
15.
Шэньчжэнь
 9 0 2 7 8 - 30 2
16.
Циндао Чжуннэн
 10 0 2 8 7 - 16 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 15 (5)
Шанхай Порт Лэй У 13 (5)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 11 (2)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 10 (1)
Ченду Беттер Сити Фелипе 9 (4)
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Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 5
Тяньцзинь Тайгер Мин Тянь 1 5
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 6
Цанчжоу Yang Liu II 6
Весь список
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