Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Первый тайм

48' Это был отличный перфоманс от команды Шаньдун Тайшань , есть о чем петь фанатам в перерыве.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Ван Да-Лэй взял и забрал мяч на выходе

46' Rodrigo Henrique создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

41' Chen Pu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Феллайни Маруан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Guowen Sun совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

32' Chugui Ye навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Rodrigo Henrique создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Матч возобновлен

29' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

29' Rodrigo Henrique не смог попасть в створ ударом издали

28' Хорошую попытку сделал Лю Биньбинь . Удар в створ, но вратарь начеку

28' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Мойсес Лима выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Chugui Ye навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Дугалич Раде создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Г О О О О Л - Феллайни Маруан забивает с правой ноги!

17' Мойсес Лима создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Косович Небойша выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Матч возобновится спорным мячом

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Chugui Ye создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Yuanyi Li - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

6' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Chugui Ye навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру