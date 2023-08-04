Тур: 1. Стадион: Таммела.
0'
0:1
37' ГолМастокангас Элиас
0:2
55' ГолMaissa Fall
60' Желтая карточкаHaymenn Bah-Traore
65' Желтая карточкаMaissa Fall
1:2
79' ГолХаарала Сантери
83' Желтая карточкаOliver Whyte
85' Желтая карточкаМиеттунен Тату
90'+6
Ход матча
37'
55'
0:2
65'
79'
1:2
83'
85'
22
Мяенпя
Аапо
23
Noel
Hasa
19
Oiva
Jukkola
12
Хакала
Аату
18
Магута
Райан
23
Maissa
Fall
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Мяенпя АапоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Noel HasaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Oiva JukkolaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
10 Ларссон АдамНападающий
-
27 Mery Traore
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Toni Kallio
- Основной состав
-
12 Хакала АатуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Магута РайанЗащитник
- Полузащитник
-
23 Maissa FallПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Пурме ТиноПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Teemu Tainio
История личных встреч
Ильвес
Хака
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
18 матчей
27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
6 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
22.2%
50%
27.8%
4 победы 9 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.11
0.78
Среднее время на гол
81
115
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.22
0.89
Среднее время на гол
73
101
Всего голов
21
15
Голов в среднем за матч
1.17
0.83
Тотал матчей
2.5
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
Среднее время на гол
77
108
Бомбардиры внутри турнира
Ильвес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеннанен Петтери
|4 (3)
|0.22
|Хаарала Сантери
|3
|0.17
|Ларссон Адам
|2
|0.11
|Oiva Jukkola
|2
|0.11
|Sabit James
|1
|0.06
|Парфитт-Уильямс Джаир
|1
|0.06
|Миеттунен Тату
|1
|0.06
|Seydine N'Diaye
|1
|0.06
|Аспегрен Фелипе
|0
|0
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|0
|0
Хака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лескано Хуан
|5
|0.28
|Магута Райан
|2
|0.11
|Лайне Янне-Пекка
|2 (1)
|0.11
|Stavros Zarokostas
|2
|0.11
|Fallou Ndiaye
|2
|0.11
|Роджерсон Логан
|1
|0.06
|Фриберг Никлас
|1
|0.06
|Сийра Тууре
|1
|0.06
|Аувинен Ээро-Матти
|1
|0.06
|Мастокангас Элиас
|1
|0.06
|Пурме Тино
|1
|0.06
|Oliver Whyte
|1
|0.06
|Maissa Fall
|1
|0.06
|Haymenn Bah-Traore
|0
|0
Карточки
Ильвес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Seydine N'Diaye
|6
|0
|Аспегрен Фелипе
|4
|0
|Катц Калле
|4
|0
|Пеннанен Петтери
|2
|1
|_Umar M.
|2
|1
|Миеттунен Тату
|3
|0
|Хаарала Сантери
|3
|0
|Sabit James
|3
|0
|Mohammed Umar
|1
|1
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|2
|0
|Якубу Наджиб
|2
|0
|Oiva Jukkola
|2
|0
|Ларссон Адам
|1
|0
|Мяенпя Аапо
|1
|0
|Парфитт-Уильямс Джаир
|1
|0
|Yussif Daouda Moussa
|1
|0
|Emmanuel Patut
|1
|0
|Mery Traore
|1
|0
Хака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магута Райан
|6
|0
|Фриберг Никлас
|5
|0
|Лайне Янне-Пекка
|5
|0
|Atte Sihvonen
|4
|0
|Stavros Zarokostas
|4
|0
|Fallou Ndiaye
|4
|0
|Сийра Тууре
|3
|0
|Haymenn Bah-Traore
|3
|0
|Фофана Тиемоко
|2
|0
|Oliver Whyte
|2
|0
|Херберт Антони
|2
|0
|Тайнио Теему
|1
|0
|Аувинен Ээро-Матти
|1
|0
|Пурме Тино
|1
|0
|Maissa Fall
|1
|0
Результаты матчей
Ильвес
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (8)
20% (2)
Хака
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
7
3
Ильвес
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Хака
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
4
15
Ильвес
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)
Хака
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
6
1
Волевые поражения
11
18
Голы по времени матча
Забито
10
7
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
2
29%
16-30
2
20%
3
43%
31-45
2
20%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
12
21
4 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
1
8%
2
10%
1-15
1
8%
6
29%
16-30
2
17%
4
19%
31-45
3
25%
2
10%
46-60
2
17%
4
19%
61-75
3
25%
3
14%
76-90
Забито
5
15
1 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
14 Не забивали 10
0
0%
4
27%
1-15
1
20%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
20%
4
27%
46-60
1
20%
3
20%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
7
11
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
1
14%
3
27%
1-15
1
14%
3
27%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
9%
61-75
2
29%
2
18%
76-90
Забито
15
22
7 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 8
6 Не забивали 5
1
7%
4
18%
1-15
4
27%
4
18%
16-30
2
13%
5
23%
31-45
3
20%
6
27%
46-60
1
7%
3
14%
61-75
4
27%
0
0%
76-90
Пропущено
19
32
7 В 1-м тайме 20
12 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 16
2
11%
5
16%
1-15
2
11%
9
28%
16-30
3
16%
6
19%
31-45
4
21%
2
6%
46-60
3
16%
5
16%
61-75
5
26%
5
16%
76-90
Результаты последних матчей
Ильвес
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ильвес - ВПС 0:2 ХИК - Ильвес 1:0 Ильвес - Мариехамн 0:0 КТП - Ильвес 0:0
ВЯС Вантаа - Ильвес 0:4 Ильвес - СЯК Сейнайоки 1:1 Интер Турку - Ильвес 2:1 Ильвес - КПВ Кокола 4:1 Ильвес - Хонка 1:1 Хака - Ильвес 1:1 Ильвес - Лахти 2:2 Ильвес - КяПа 3:1 ВПС - Ильвес 0:2 Ильвес - ХИК 1:1 НоПС - Ильвес 1:5 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 Ильвес - Оулу 1:2 Ильвес - КТП 1:0 КуПС - Ильвес 1:0 Ильвес - Интер Турку 2:1
Хака
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Хака - Лахти 1:1 ВПС - Хака 4:1 Крузейдерс - Хака 1:0 Хака - Крузейдерс 2:2
Хака - Интер Турку 2:2 Оулу - Хака 3:0 Хака - ХИК 1:1 Лахти - Хака 1:0 Хака - Ильвес 1:1 КуПС - Хака 3:0 Оулу - Хака 1:1 Интер Турку - Хака 3:0 Хака - ВПС 2:2 Мариехамн - Хака 2:1 Хонка - Хака 0:2 Хака - КТП 4:2 ХИК - Хака 2:0 Хака - Хонка 1:1 Хака - Оулу 2:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1
Результаты матчей
Ильвес
Хака
Точный счет
1:1
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:1
4 раза 50%
2:2
3 раза 38%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
Точный счет
1:1
5 раз 28%
1:0
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
2:2
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%
1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Ильвес
Хака
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
28
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
55
17
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
135
315
612
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|11
|Оулу
|Коффей Эшли
|10 (2)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|8 (1)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|6 (2)
|ВПС
|Михаэль Петер
|6 (2)
|Мариехамн
|De
|1 7
|Лахти
|Джалу Бубакар
|7
|Лахти
|Кабаши Ариан
|6
|СЯК Сейнайоки
|Tuomas Kaukua
|6
|КуПС
|Биспо Габриэл
|6