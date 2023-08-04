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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
Ильвес
1:2
Конец матча
Хака
0'
0:1
37' Гол
Мастокангас Элиас
0:2
55' Гол
Maissa Fall
60' Желтая карточка
Haymenn Bah-Traore
65' Желтая карточка
Maissa Fall
1:2
79' Гол
Хаарала Сантери
83' Желтая карточка
Oliver Whyte
85' Желтая карточка
Миеттунен Тату
90'+6
1
Виртанен
Отсо
22
Мяенпя
Аапо
5
Катц
Калле
16
Миеттунен
Тату
3
Luis
Pereira
de
Sousa
Jorge1
25
Leo
Kylloenen
23
Noel
Hasa
15
Ала-Мюллюмяки
Лаури
9
Парфитт-Уильямс
Джаир
19
Oiva
Jukkola
29
Хаарала
Сантери
12
Хакала
Аату
21
Haymenn
Bah-Traore
3
Фриберг
Никлас
4
Аувинен
Ээро-Матти
18
Магута
Райан
17
Лайне
Янне-Пекка
23
Maissa
Fall
8
Сийра
Тууре
11
Роджерсон
Логан
9
Лескано
Хуан
28
Мастокангас
Элиас
Ильвес
Хака

История личных встреч

Ильвес
Хака

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

18 матчей

27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
6 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

22.2%
50%
27.8%
4 победы 9 ничьих 5 побед

История матчей

В
1:1
В
2:3
В
2:1
В
0:1
В
1:0
В
1:1
В
0:2
К
0:1
К
1:1
К
0:0
К
3:1
ТМС
0:0
И
4:1
И
0:0
И
2:1
И
0:0
И
1:1
И
3:0

Голы

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.11
0.78

Среднее время на гол

81
115

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.22
0.89

Среднее время на гол

73
101

Всего голов

21
15

Голов в среднем за матч

1.17
0.83

Тотал матчей

2.5
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

77
108

Бомбардиры внутри турнира

Ильвес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеннанен Петтери 4 (3) 0.22
Хаарала Сантери 3 0.17
Ларссон Адам 2 0.11
Oiva Jukkola 2 0.11
Sabit James 1 0.06
Парфитт-Уильямс Джаир 1 0.06
Миеттунен Тату 1 0.06
Seydine N'Diaye 1 0.06
Аспегрен Фелипе 0 0
Ала-Мюллюмяки Лаури 0 0
Хака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лескано Хуан 5 0.28
Магута Райан 2 0.11
Лайне Янне-Пекка 2 (1) 0.11
Stavros Zarokostas 2 0.11
Fallou Ndiaye 2 0.11
Роджерсон Логан 1 0.06
Фриберг Никлас 1 0.06
Сийра Тууре 1 0.06
Аувинен Ээро-Матти 1 0.06
Мастокангас Элиас 1 0.06
Пурме Тино 1 0.06
Oliver Whyte 1 0.06
Maissa Fall 1 0.06
Haymenn Bah-Traore 0 0

Карточки

Ильвес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Seydine N'Diaye 6 0
Аспегрен Фелипе 4 0
Катц Калле 4 0
Пеннанен Петтери 2 1
_Umar M. 2 1
Миеттунен Тату 3 0
Хаарала Сантери 3 0
Sabit James 3 0
Mohammed Umar 1 1
Ала-Мюллюмяки Лаури 2 0
Якубу Наджиб 2 0
Oiva Jukkola 2 0
Ларссон Адам 1 0
Мяенпя Аапо 1 0
Парфитт-Уильямс Джаир 1 0
Yussif Daouda Moussa 1 0
Emmanuel Patut 1 0
Mery Traore 1 0
Хака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магута Райан 6 0
Фриберг Никлас 5 0
Лайне Янне-Пекка 5 0
Atte Sihvonen 4 0
Stavros Zarokostas 4 0
Fallou Ndiaye 4 0
Сийра Тууре 3 0
Haymenn Bah-Traore 3 0
Фофана Тиемоко 2 0
Oliver Whyte 2 0
Херберт Антони 2 0
Тайнио Теему 1 0
Аувинен Ээро-Матти 1 0
Пурме Тино 1 0
Maissa Fall 1 0

Результаты матчей

Ильвес
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (8)
20% (2)
Хака
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

7
3
Ильвес
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Хака
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

4
15
Ильвес
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)
Хака
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

11
18

Голы по времени матча

Забито

10
7
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
2
29%
16-30
2
20%
3
43%
31-45
2
20%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

12
21
4 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
1
8%
2
10%
1-15
1
8%
6
29%
16-30
2
17%
4
19%
31-45
3
25%
2
10%
46-60
2
17%
4
19%
61-75
3
25%
3
14%
76-90

Забито

5
15
1 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
14 Не забивали 10
0
0%
4
27%
1-15
1
20%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
20%
4
27%
46-60
1
20%
3
20%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

7
11
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
1
14%
3
27%
1-15
1
14%
3
27%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
9%
61-75
2
29%
2
18%
76-90

Забито

15
22
7 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 8
6 Не забивали 5
1
7%
4
18%
1-15
4
27%
4
18%
16-30
2
13%
5
23%
31-45
3
20%
6
27%
46-60
1
7%
3
14%
61-75
4
27%
0
0%
76-90

Пропущено

19
32
7 В 1-м тайме 20
12 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 16
2
11%
5
16%
1-15
2
11%
9
28%
16-30
3
16%
6
19%
31-45
4
21%
2
6%
46-60
3
16%
5
16%
61-75
5
26%
5
16%
76-90

Результаты последних матчей

Ильвес
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ильвес - ВПС 0:2 ХИК - Ильвес 1:0 Ильвес - Мариехамн 0:0 КТП - Ильвес 0:0
ВЯС Вантаа - Ильвес 0:4 Ильвес - СЯК Сейнайоки 1:1 Интер Турку - Ильвес 2:1 Ильвес - КПВ Кокола 4:1 Ильвес - Хонка 1:1 Хака - Ильвес 1:1 Ильвес - Лахти 2:2 Ильвес - КяПа 3:1 ВПС - Ильвес 0:2 Ильвес - ХИК 1:1 НоПС - Ильвес 1:5 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 Ильвес - Оулу 1:2 Ильвес - КТП 1:0 КуПС - Ильвес 1:0 Ильвес - Интер Турку 2:1
Хака
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Хака - Лахти 1:1 ВПС - Хака 4:1 Крузейдерс - Хака 1:0 Хака - Крузейдерс 2:2
Хака - Интер Турку 2:2 Оулу - Хака 3:0 Хака - ХИК 1:1 Лахти - Хака 1:0 Хака - Ильвес 1:1 КуПС - Хака 3:0 Оулу - Хака 1:1 Интер Турку - Хака 3:0 Хака - ВПС 2:2 Мариехамн - Хака 2:1 Хонка - Хака 0:2 Хака - КТП 4:2 ХИК - Хака 2:0 Хака - Хонка 1:1 Хака - Оулу 2:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1

Результаты матчей

Ильвес
Хака

Точный счет

1:1
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:1
4 раза 50%
2:2
3 раза 38%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%

Точный счет

1:1
5 раз 28%
1:0
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
2:2
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%
1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Ильвес
Хака

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
2
8
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
5
5
1
7
1.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
13
5
3
15
1.5
6
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 17 10 5 2 22 - 12 35
2.
КуПС
 18 11 2 5 24 - 11 35
3.
ХИК
 18 9 7 2 27 - 13 34
4.
Оулу
 18 9 3 6 29 - 28 30
5.
ВПС
 18 7 3 8 21 - 19 24
6.
Хонка
 17 6 5 6 17 - 15 23
7.
Интер Турку
 16 6 4 6 22 - 23 22
8.
КТП
 17 4 5 8 13 - 21 17
9.
Ильвес
 18 3 8 7 15 - 19 17
10.
Хака
 18 3 7 8 21 - 33 16
11.
Лахти
 16 3 6 7 14 - 23 15
12.
Мариехамн
 17 3 5 9 15 - 23 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 9 6 2 1 15 - 3 20
2.
СЯК Сейнайоки
 9 6 1 2 11 - 9 19
3.
КуПС
 10 6 0 4 12 - 6 18
4.
Интер Турку
 8 4 2 2 12 - 8 14
5.
ВПС
 9 4 2 3 12 - 7 14
6.
Хонка
 9 4 2 3 11 - 7 14
7.
Оулу
 8 4 1 3 13 - 13 13
8.
КТП
 8 3 3 2 8 - 8 12
9.
Ильвес
 10 2 5 3 10 - 12 11
10.
Хака
 8 1 7 0 14 - 12 10
11.
Мариехамн
 9 1 3 5 6 - 13 6
12.
Лахти
 7 1 2 4 7 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 8 5 2 1 12 - 5 17
2.
Оулу
 10 5 2 3 16 - 15 17
3.
СЯК Сейнайоки
 8 4 4 0 11 - 3 16
4.
ХИК
 9 3 5 1 12 - 10 14
5.
ВПС
 9 3 1 5 9 - 12 10
6.
Лахти
 9 2 4 3 7 - 12 10
7.
Хонка
 8 2 3 3 6 - 8 9
8.
Мариехамн
 8 2 2 4 9 - 10 8
9.
Интер Турку
 8 2 2 4 10 - 15 8
10.
Ильвес
 8 1 3 4 5 - 7 6
11.
Хака
 10 2 0 8 7 - 21 6
12.
КТП
 9 1 2 6 5 - 13 5
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 11
Оулу Коффей Эшли 10 (2)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 8 (1)
Интер Турку Darren Smith III 6 (2)
ВПС Михаэль Петер 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Мариехамн De 1 7
Лахти Джалу Бубакар 7
Лахти Кабаши Ариан 6
СЯК Сейнайоки Tuomas Kaukua 6
КуПС Биспо Габриэл 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 55'
      Haymenn Bah-Traore сделал результативную передачу.
    • 55'
      Г О О О О Л - Maissa Fall бьет в цель!
    • 46'
      Leo Kylloenen уходит с поля. Mery Traore выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Ильвес 1:2 Хака онлайн

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