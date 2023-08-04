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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 16. Стадион: .
Скейд
0:1
Первый тайм: 24'
Фредрикстад
0'
4' Желтая карточка
Torje Naustdal
0:1
21' Гол
Бьярталид Йоаннес

Ход матча

4'
Torje Naustdal
 
21'
0:1
Бьярталид Йоаннес
Лучшие коэффициенты
Скейд
Ничья
Фредрикстад
9.92
5.56
2.22
Все Коэффициенты
12
Видтун-Нильсен
Симен
29
Боянг
Сулайман
4
Стейринг
Пер-Магнус
24
Tage
Johansen
11
David
Hickson
17
Hayder
Altai
2
Torje
Naustdal
22
Аас
Сайвер
27
Simen
Kvia-Egeskog
9
Будусон
Джонни
8
Мельхиор
Маркус
1
Haavar
Jenssen
6
Philip
Sandvik
Aukland
26
Mads
Nielsen
II
22
Воледзи
Максвелл
12
Меткалф
Патрик
13
Filip
Stensland
19
Магнуссон
Юлиус
7
Ольсен
Брандур
4
Stian
Stray
Molde
14
Бьярталид
Йоаннес
29
Ага
Оскар
Скейд
4-3-3
Фредрикстад
3-5-2

История личных встреч

Скейд
Фредрикстад

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

История матчей

ПД
0:0
ТМК
1:0
ПД
3:3
ПД
2:0
ВД
0:0
ВД
2:1
КН
2:3

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.67
0.25

Среднее время на гол

54
360

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.25
2

Среднее время на гол

72
45

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.43
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

63
90

Бомбардиры внутри турнира

Скейд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kristoffer Hoven 5 0.31
Будусон Джонни 4 (1) 0.25
Ulrich Ness 2 0.13
Мельхиор Маркус 2 0.13
Стейринг Пер-Магнус 1 0.06
David Hickson 1 0.06
Erik Nordengen 1 0.06
Эффьом Максвелл 1 0.06
Фло Фредрик 0 0
Henning Toensberg Andresen 0 0
Фредрикстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Riki Alba 4 0.25
Stian Stray Molde 3 0.19
Simen Rafn 1 0.06
Конте Абубакар 1 0.06
Бьярталид Йоаннес 1 (1) 0.06
Haavard Aasheim 1 0.06
Philip Sandvik Aukland 1 0.06
Хельсруд-Юхансен Хенрик 1 0.06
Ludvig Begby 1 0.06
Лима Лукас 1 0.06
Mads Nielsen II 1 0.06
Уильямс Ноа 0 0
Tage Johansen 0 0

Карточки

Скейд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Torje Naustdal 2 1
Henning Toensberg Andresen 3 0
Видтун-Нильсен Симен 3 0
Стейринг Пер-Магнус 2 0
Мельхиор Маркус 2 0
Ulrich Ness 1 0
Фло Фредрик 1 0
Будусон Джонни 1 0
Erik Nordengen 1 0
Лёкай Флёринд 1 0
Фредрикстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Haavar Jenssen 2 0
Stian Stray Molde 2 0
Philip Sandvik Aukland 2 0
Магнуссон Юлиус 2 0
Конте Абубакар 2 0
Tage Johansen 2 0
Хельсруд-Юхансен Хенрик 1 0
Бьоркстрем Тим 1 0
Riki Alba 1 0
Haavard Aasheim 1 0
Ludvig Begby 1 0
Mads Nielsen II 1 0
Бьярталид Йоаннес 1 0
Скарет Браге 1 0

Результаты матчей

Скейд
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Фредрикстад
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

6
1
Скейд
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Фредрикстад
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

13
0

Волевые поражения

6
12
Скейд
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Фредрикстад
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

13
0

Волевые поражения

12
13

Голы по времени матча

Забито

8
4
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
2
25%
2
50%
61-75
1
13%
1
25%
76-90

Пропущено

17
5
7 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
4
24%
1
20%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
3
18%
1
20%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
5
29%
29%
2
40%
76-90

Забито

9
12
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
1
11%
1
8%
1-15
1
11%
3
25%
16-30
2
22%
3
25%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
2
22%
2
17%
76-90

Пропущено

15
4
7 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 4
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
4
27%
3
75%
76-90

Забито

17
16
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 9
6 Не забивали 5
3
18%
1
6%
1-15
1
6%
3
19%
16-30
3
18%
3
19%
31-45
3
18%
3
19%
46-60
4
24%
3
19%
61-75
3
18%
3
19%
76-90

Пропущено

32
9
14 В 1-м тайме 2
18 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
3
9%
1
11%
1-15
6
19%
1
11%
16-30
5
16%
0
0%
31-45
3
9%
2
22%
46-60
6
19%
0
0%
61-75
9
28%
5
56%
76-90

Результаты последних матчей

Скейд
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Осане - Скейд 0:0 Скейд - Согндаль 2:4 Рёуфосс - Скейд 1:0 Скейд - КФУМ Осло 0:4
Скейд - Брюне 2:0 Берум - Скейд 3:0 ФК Кристиансунн - Скейд 2:2 Хольмлиа - Скейд 0:2 Скейд - Мьёндален 0:2 Конгсвингер - Скейд 5:0 Скейд - ИК Старт 1:4 Фредрикстад - Скейд 0:0 Скейд - Мосс 2:2 Ранхейм - Скейд 0:4 Дьерв - Скейд 3:2 Скейд - Хёдд 1:1 Санднес - Скейд 4:1 Скейд - Строммен 2:1 Фредрикстад - Скейд 1:0 Скейд - Люн 2:4
Фредрикстад
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Фредрикстад - Конгсвингер 1:1 Фредрикстад - Ранхейм 4:0 Согндаль - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - ИК Старт 3:1
Фредрикстад - Викинг 1:2 Рёуфосс - Фредрикстад 1:1 Эрн-Хортен - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Осане 2:1 Спринт Елоэй - Фредрикстад 0:3 Хёдд - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - КФУМ Осло 1:0 Дьерв - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - Скейд 0:0 Брюне - Фредрикстад 0:0 Фредрикстад - Санднес 0:0 Мьёндален - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Мосс 1:1 ФК Кристиансунн - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - КФУМ Осло 2:0 Фредрикстад - Скейд 1:0

Результаты матчей

Скейд
Фредрикстад

Точный счет

0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 43%
0:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
6 раз 86%
0
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:4
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
5 раз 33%
0:0
3 раза 20%
0:1
3 раза 20%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
4
1 раз 7%
1
9 раз 60%
0
3 раза 20%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Скейд
Фредрикстад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
2
3
4
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
6
1
3
5
1.5
1
7
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
12
3
6
9
1.5
3
12
1
14
2.5
2
13
1
14
3.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 1:0 16 8 8 0 19 - 7 32
2.
Конгсвингер
 15 10 1 4 24 - 15 31
3.
Согндаль
 15 8 3 4 24 - 17 27
4.
ФК Кристиансунн
 15 7 4 4 29 - 22 25
5.
КФУМ Осло
 15 7 4 4 26 - 19 25
6.
ИК Старт
 15 6 5 4 32 - 24 23
7.
Мосс
 15 6 4 5 18 - 20 22
8.
Дьерв
 15 6 3 6 24 - 27 21
9.
Ранхейм
 15 6 2 7 17 - 29 20
10.
Мьёндален
 15 5 3 7 19 - 23 18
11.
Санднес
 15 4 5 6 26 - 22 17
12.
Рёуфосс
 15 4 4 7 15 - 18 16
13.
Брюне
 15 4 4 7 17 - 21 16
14.
Хёдд
 15 3 5 7 15 - 20 14
15.
Осане
 15 1 8 6 18 - 23 11
16.
Скейд
 0:1 16 2 5 9 17 - 33 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Кристиансунн
 8 6 1 1 20 - 8 19
2.
Конгсвингер
 7 6 0 1 15 - 5 18
3.
ИК Старт
 7 5 1 1 19 - 10 16
4.
Согндаль
 7 5 1 1 13 - 6 16
5.
Мосс
 8 5 1 2 8 - 5 16
6.
Фредрикстад
 1:0 8 4 4 0 12 - 4 16
7.
КФУМ Осло
 7 4 2 1 14 - 7 14
8.
Дьерв
 8 4 2 2 15 - 13 14
9.
Ранхейм
 7 4 0 3 11 - 16 12
10.
Рёуфосс
 7 3 3 1 10 - 5 12
11.
Брюне
 8 3 3 2 11 - 8 12
12.
Санднес
 8 2 3 3 14 - 13 9
13.
Хёдд
 8 1 4 3 5 - 7 7
14.
Мьёндален
 8 1 3 4 8 - 11 6
15.
Скейд
 0:1 8 1 2 5 8 - 18 5
16.
Осане
 7 0 4 3 9 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 1:0 8 4 4 0 7 - 3 16
2.
Конгсвингер
 8 4 1 3 9 - 10 13
3.
Мьёндален
 7 4 0 3 11 - 12 12
4.
КФУМ Осло
 8 3 2 3 12 - 12 11
5.
Согндаль
 8 3 2 3 11 - 11 11
6.
Санднес
 7 2 2 3 12 - 9 8
7.
Ранхейм
 8 2 2 4 6 - 13 8
8.
Хёдд
 7 2 1 4 10 - 13 7
9.
Дьерв
 7 2 1 4 9 - 14 7
10.
ИК Старт
 8 1 4 3 13 - 14 7
11.
Осане
 8 1 4 3 9 - 11 7
12.
ФК Кристиансунн
 7 1 3 3 9 - 14 6
13.
Мосс
 7 1 3 3 10 - 15 6
14.
Скейд
 0:1 8 1 3 4 9 - 15 6
15.
Брюне
 7 1 1 5 6 - 13 4
16.
Рёуфосс
 8 1 1 6 5 - 13 4
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Мьёндален Kristian Lien 10
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 10
Конгсвингер Joacim Holtan 9 (2)
Санднес Хейланн Томми 7 (3)
Дьерв Педру Самуэл 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Осане Martin Ueland 7
Мосс Странде Кристиан 6
ФК Кристиансунн Картум Сандер Эрик 5
ИК Старт Робстад Хенрик 1 3
ФК Кристиансунн Нилсен Снорре 1 3
Весь список
Лучшие коэффициенты
Скейд
Ничья
Фредрикстад
9.92
5.56
2.22
Все Коэффициенты
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