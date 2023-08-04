Тур: 16. Стадион: OBOS Idrettspark Nordre Aasen.
0:1
Первый тайм: 24'
Ход матча
21'
17
Hayder
Altai
22
Аас
Сайвер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Hayder AltaiПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Аас СайверПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Bendik RiseПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gard Holme
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Ага ОскарНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
10 Лима ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ludvig BegbyПолузащитник
-
11 Riki AlbaНападающий
-
-
-
Главный тренер: Томассен Миккьял
История личных встреч
Скейд
Фредрикстад
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.67
0.25
Среднее время на гол
54
360
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.25
2
Среднее время на гол
72
45
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.43
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
63
90
Бомбардиры внутри турнира
Скейд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kristoffer Hoven
|5
|0.31
|Будусон Джонни
|4 (1)
|0.25
|Ulrich Ness
|2
|0.13
|Мельхиор Маркус
|2
|0.13
|Стейринг Пер-Магнус
|1
|0.06
|David Hickson
|1
|0.06
|Erik Nordengen
|1
|0.06
|Эффьом Максвелл
|1
|0.06
|Фло Фредрик
|0
|0
|Henning Toensberg Andresen
|0
|0
Фредрикстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Riki Alba
|4
|0.25
|Stian Stray Molde
|3
|0.19
|Simen Rafn
|1
|0.06
|Конте Абубакар
|1
|0.06
|Бьярталид Йоаннес
|1 (1)
|0.06
|Haavard Aasheim
|1
|0.06
|Philip Sandvik Aukland
|1
|0.06
|Хельсруд-Юхансен Хенрик
|1
|0.06
|Ludvig Begby
|1
|0.06
|Лима Лукас
|1
|0.06
|Mads Nielsen II
|1
|0.06
|Уильямс Ноа
|0
|0
|Tage Johansen
|0
|0
Карточки
Скейд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Torje Naustdal
|2
|1
|Henning Toensberg Andresen
|3
|0
|Видтун-Нильсен Симен
|3
|0
|Стейринг Пер-Магнус
|2
|0
|Мельхиор Маркус
|2
|0
|Ulrich Ness
|1
|0
|Фло Фредрик
|1
|0
|Будусон Джонни
|1
|0
|Erik Nordengen
|1
|0
|Лёкай Флёринд
|1
|0
Фредрикстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Haavar Jenssen
|2
|0
|Stian Stray Molde
|2
|0
|Philip Sandvik Aukland
|2
|0
|Магнуссон Юлиус
|2
|0
|Конте Абубакар
|2
|0
|Tage Johansen
|2
|0
|Хельсруд-Юхансен Хенрик
|1
|0
|Бьоркстрем Тим
|1
|0
|Riki Alba
|1
|0
|Haavard Aasheim
|1
|0
|Ludvig Begby
|1
|0
|Mads Nielsen II
|1
|0
|Бьярталид Йоаннес
|1
|0
|Скарет Браге
|1
|0
Результаты матчей
Скейд
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Фредрикстад
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
6
1
Скейд
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Фредрикстад
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
13
0
Волевые поражения
6
12
Скейд
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Фредрикстад
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
13
0
Волевые поражения
12
13
Голы по времени матча
Забито
8
4
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
2
25%
2
50%
61-75
1
13%
1
25%
76-90
Пропущено
17
5
7 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
4
24%
1
20%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
3
18%
1
20%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
5
29%
29%
2
40%
76-90
Забито
9
12
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
1
11%
1
8%
1-15
1
11%
3
25%
16-30
2
22%
3
25%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
2
22%
2
17%
76-90
Пропущено
15
4
7 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 4
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
4
27%
3
75%
76-90
Забито
17
16
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 9
6 Не забивали 5
3
18%
1
6%
1-15
1
6%
3
19%
16-30
3
18%
3
19%
31-45
3
18%
3
19%
46-60
4
24%
3
19%
61-75
3
18%
3
19%
76-90
Пропущено
32
9
14 В 1-м тайме 2
18 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
3
9%
1
11%
1-15
6
19%
1
11%
16-30
5
16%
0
0%
31-45
3
9%
2
22%
46-60
6
19%
0
0%
61-75
9
28%
5
56%
76-90
Результаты последних матчей
Скейд
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Осане - Скейд 0:0 Скейд - Согндаль 2:4 Рёуфосс - Скейд 1:0 Скейд - КФУМ Осло 0:4
Скейд - Брюне 2:0 Берум - Скейд 3:0 ФК Кристиансунн - Скейд 2:2 Хольмлиа - Скейд 0:2 Скейд - Мьёндален 0:2 Конгсвингер - Скейд 5:0 Скейд - ИК Старт 1:4 Фредрикстад - Скейд 0:0 Скейд - Мосс 2:2 Ранхейм - Скейд 0:4 Дьерв - Скейд 3:2 Скейд - Хёдд 1:1 Санднес - Скейд 4:1 Скейд - Строммен 2:1 Фредрикстад - Скейд 1:0 Скейд - Люн 2:4
Фредрикстад
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Фредрикстад - Конгсвингер 1:1 Фредрикстад - Ранхейм 4:0 Согндаль - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - ИК Старт 3:1
Фредрикстад - Викинг 1:2 Рёуфосс - Фредрикстад 1:1 Эрн-Хортен - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Осане 2:1 Спринт Елоэй - Фредрикстад 0:3 Хёдд - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - КФУМ Осло 1:0 Дьерв - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - Скейд 0:0 Брюне - Фредрикстад 0:0 Фредрикстад - Санднес 0:0 Мьёндален - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Мосс 1:1 ФК Кристиансунн - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - КФУМ Осло 2:0 Фредрикстад - Скейд 1:0
Результаты матчей
Скейд
Фредрикстад
Точный счет
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 43%
0:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
6 раз 86%
0
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
0:4
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
5 раз 33%
0:0
3 раза 20%
0:1
3 раза 20%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
4
1 раз 7%
1
9 раз 60%
0
3 раза 20%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Скейд
Фредрикстад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
62
34
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
61
35
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
123
69
312
114
213
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|16
|8
|8
|0
|19 - 7
|32
|2.
|15
|10
|1
|4
|24 - 15
|31
|3.
|15
|8
|3
|4
|24 - 17
|27
|4.
|15
|7
|4
|4
|29 - 22
|25
|5.
|15
|7
|4
|4
|26 - 19
|25
|6.
|15
|6
|5
|4
|32 - 24
|23
|7.
|15
|6
|4
|5
|18 - 20
|22
|8.
|15
|6
|3
|6
|24 - 27
|21
|9.
|15
|6
|2
|7
|17 - 29
|20
|10.
|15
|5
|3
|7
|19 - 23
|18
|11.
|15
|4
|5
|6
|26 - 22
|17
|12.
|15
|4
|4
|7
|15 - 18
|16
|13.
|15
|4
|4
|7
|17 - 21
|16
|14.
|15
|3
|5
|7
|15 - 20
|14
|15.
|15
|1
|8
|6
|18 - 23
|11
|16.
|0:1
|16
|2
|5
|9
|17 - 33
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|20 - 8
|19
|2.
|7
|6
|0
|1
|15 - 5
|18
|3.
|7
|5
|1
|1
|19 - 10
|16
|4.
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|5.
|8
|5
|1
|2
|8 - 5
|16
|6.
|1:0
|8
|4
|4
|0
|12 - 4
|16
|7.
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|8.
|8
|4
|2
|2
|15 - 13
|14
|9.
|7
|4
|0
|3
|11 - 16
|12
|10.
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|12
|11.
|8
|3
|3
|2
|11 - 8
|12
|12.
|8
|2
|3
|3
|14 - 13
|9
|13.
|8
|1
|4
|3
|5 - 7
|7
|14.
|8
|1
|3
|4
|8 - 11
|6
|15.
|0:1
|8
|1
|2
|5
|8 - 18
|5
|16.
|7
|0
|4
|3
|9 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|8
|4
|4
|0
|7 - 3
|16
|2.
|8
|4
|1
|3
|9 - 10
|13
|3.
|7
|4
|0
|3
|11 - 12
|12
|4.
|8
|3
|2
|3
|12 - 12
|11
|5.
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|6.
|7
|2
|2
|3
|12 - 9
|8
|7.
|8
|2
|2
|4
|6 - 13
|8
|8.
|7
|2
|1
|4
|10 - 13
|7
|9.
|7
|2
|1
|4
|9 - 14
|7
|10.
|8
|1
|4
|3
|13 - 14
|7
|11.
|8
|1
|4
|3
|9 - 11
|7
|12.
|7
|1
|3
|3
|9 - 14
|6
|13.
|7
|1
|3
|3
|10 - 15
|6
|14.
|0:1
|8
|1
|3
|4
|9 - 15
|6
|15.
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|16.
|8
|1
|1
|6
|5 - 13
|4
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Мьёндален
|Kristian Lien
|10
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|10
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|9 (2)
|Санднес
|Хейланн Томми
|7 (3)
|Дьерв
|Педру Самуэл
|7 (2)
|Осане
|Martin Ueland
|7
|Мосс
|Странде Кристиан
|6
|ФК Кристиансунн
|Картум Сандер Эрик
|5
|ИК Старт
|Робстад Хенрик
|1 3
|ФК Кристиансунн
|Нилсен Снорре
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