Тур: 16. Стадион: OBOS Idrettspark Nordre Aasen. Зрители: 1234
1:2
Конец матча
0'
4' Желтая карточкаTorje Naustdal
0:1
21' ГолБьярталид Йоаннес
1:1
42' ГолSimen Kvia-Egeskog
72' Желтая карточкаМагнуссон Юлиус
1:2
90' ГолБьярталид Йоаннес
90' Желтая карточкаOusmane Toure
90'+7
Ход матча
21'
42'
72'
90'
90'
17
Hayder
Altai
22
Аас
Сайвер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Hayder AltaiПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Аас СайверПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Bendik RiseПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gard Holme
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Ага ОскарНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
10 Лима ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ludvig BegbyПолузащитник
-
11 Riki AlbaНападающий
-
-
-
Главный тренер: Томассен Миккьял
История личных встреч
Скейд
Фредрикстад
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.67
0.25
Среднее время на гол
54
360
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.25
2
Среднее время на гол
72
45
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.43
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
63
90
Бомбардиры внутри турнира
Скейд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kristoffer Hoven
|5
|0.31
|Будусон Джонни
|4 (1)
|0.25
|Ulrich Ness
|2
|0.13
|Мельхиор Маркус
|2
|0.13
|Стейринг Пер-Магнус
|1
|0.06
|David Hickson
|1
|0.06
|Erik Nordengen
|1
|0.06
|Эффьом Максвелл
|1
|0.06
|Simen Kvia-Egeskog
|1
|0.06
|Фло Фредрик
|0
|0
|Henning Toensberg Andresen
|0
|0
|Боянг Сулайман
|0
|0
Фредрикстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Riki Alba
|4
|0.25
|Бьярталид Йоаннес
|3 (1)
|0.19
|Stian Stray Molde
|3
|0.19
|Simen Rafn
|1
|0.06
|Конте Абубакар
|1
|0.06
|Haavard Aasheim
|1
|0.06
|Ludvig Begby
|1
|0.06
|Philip Sandvik Aukland
|1
|0.06
|Хельсруд-Юхансен Хенрик
|1
|0.06
|Лима Лукас
|1
|0.06
|Mads Nielsen II
|1
|0.06
|Уильямс Ноа
|0
|0
|Tage Johansen
|0
|0
Карточки
Скейд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Torje Naustdal
|2
|1
|Henning Toensberg Andresen
|3
|0
|Видтун-Нильсен Симен
|3
|0
|Стейринг Пер-Магнус
|2
|0
|Мельхиор Маркус
|2
|0
|Ulrich Ness
|1
|0
|Фло Фредрик
|1
|0
|Будусон Джонни
|1
|0
|Erik Nordengen
|1
|0
|Лёкай Флёринд
|1
|0
|Ousmane Toure
|1
|0
Фредрикстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магнуссон Юлиус
|3
|0
|Haavar Jenssen
|2
|0
|Stian Stray Molde
|2
|0
|Philip Sandvik Aukland
|2
|0
|Конте Абубакар
|2
|0
|Tage Johansen
|2
|0
|Хельсруд-Юхансен Хенрик
|1
|0
|Бьоркстрем Тим
|1
|0
|Riki Alba
|1
|0
|Haavard Aasheim
|1
|0
|Ludvig Begby
|1
|0
|Mads Nielsen II
|1
|0
|Бьярталид Йоаннес
|1
|0
|Скарет Браге
|1
|0
Результаты матчей
Скейд
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Фредрикстад
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
7
1
Скейд
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Фредрикстад
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
13
0
Волевые поражения
6
12
Скейд
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Фредрикстад
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
13
1
Волевые поражения
13
13
Голы по времени матча
Забито
9
6
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
2
22%
2
33%
61-75
1
11%
2
33%
76-90
Пропущено
19
6
8 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
5
26%
1
17%
16-30
3
16%
1
17%
31-45
3
16%
1
17%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
6
32%
2
33%
76-90
Забито
9
12
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 6
12 Не забивали 10
1
11%
1
8%
1-15
1
11%
3
25%
16-30
2
22%
3
25%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
2
22%
2
17%
76-90
Пропущено
15
4
7 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 4
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
4
27%
3
75%
76-90
Забито
18
18
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 10
6 Не забивали 5
3
17%
1
6%
1-15
1
6%
4
22%
16-30
4
22%
3
17%
31-45
3
17%
3
17%
46-60
4
22%
3
17%
61-75
3
17%
4
22%
76-90
Пропущено
34
10
15 В 1-м тайме 3
19 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
3
9%
1
10%
1-15
7
21%
1
10%
16-30
5
15%
1
10%
31-45
3
9%
2
20%
46-60
6
18%
0
0%
61-75
10
29%
29%
5
50%
76-90
Результаты последних матчей
Скейд
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Осане - Скейд 0:0 Скейд - Согндаль 2:4 Рёуфосс - Скейд 1:0 Скейд - КФУМ Осло 0:4
Скейд - Брюне 2:0 Берум - Скейд 3:0 ФК Кристиансунн - Скейд 2:2 Хольмлиа - Скейд 0:2 Скейд - Мьёндален 0:2 Конгсвингер - Скейд 5:0 Скейд - ИК Старт 1:4 Фредрикстад - Скейд 0:0 Скейд - Мосс 2:2 Ранхейм - Скейд 0:4 Дьерв - Скейд 3:2 Скейд - Хёдд 1:1 Санднес - Скейд 4:1 Скейд - Строммен 2:1 Фредрикстад - Скейд 1:0 Скейд - Люн 2:4
Фредрикстад
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Фредрикстад - Конгсвингер 1:1 Фредрикстад - Ранхейм 4:0 Согндаль - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - ИК Старт 3:1
Фредрикстад - Викинг 1:2 Рёуфосс - Фредрикстад 1:1 Эрн-Хортен - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Осане 2:1 Спринт Елоэй - Фредрикстад 0:3 Хёдд - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - КФУМ Осло 1:0 Дьерв - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - Скейд 0:0 Брюне - Фредрикстад 0:0 Фредрикстад - Санднес 0:0 Мьёндален - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Мосс 1:1 ФК Кристиансунн - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - КФУМ Осло 2:0 Фредрикстад - Скейд 1:0
Результаты матчей
Скейд
Фредрикстад
Точный счет
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
0:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
0:4
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
0:0
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
4
1 раз 6%
1
9 раз 56%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Скейд
Фредрикстад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
62
35
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
71
35
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
133
610
412
115
214
115
115
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Мьёндален
|Kristian Lien
|10
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|10
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|9 (2)
|Санднес
|Хейланн Томми
|7 (3)
|Дьерв
|Педру Самуэл
|7 (2)
|Осане
|Martin Ueland
|7
|Мосс
|Странде Кристиан
|6
|ФК Кристиансунн
|Картум Сандер Эрик
|5
|ИК Старт
|Робстад Хенрик
|1 3
|ФК Кристиансунн
|Нилсен Снорре
|1 3