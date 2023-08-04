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  4. Суперлига Дании 2023-2024

Дания: Суперлига Дании
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Зрители: 5091 Главный судья: Sandi Putros
Силькеборг
2:1
Конец матча
Вайле
0'
26' Желтая карточка
Колингер Денис
45' Желтая карточка
Oliver Provstgaard
0:1
53' Гол
Онугха Герман
58' Желтая карточка
Ювара Муса
60' Желтая карточка
Бринк Марк
1:1
65' Гол
Маккоуотт Каллум
87' Желтая карточка
Сонне Оливер
2:1
90' Гол
Линд Александр
90'+7

Ход матча

26'
 
Колингер Денис
45'
 
Oliver Provstgaard
53'
0:1
Онугха Герман
(Ювара Муса)
58'
 
Ювара Муса
60'
Бринк Марк
 
63'
Маккоуотт Каллум
Тенгстедт Сёрен
 
63'
Куск Каспер
Карлсен Фредрик
 
65'
Маккоуотт Каллум
(Адамсен Тонни)
1:1
69'
 
Хетеми Лундрим
Офори Эбенезер
69'
 
Ассехнун Джасин-Амин
Ювара Муса
79'
 
Marius Elvius
Ролантссон Гилли
80'
 
Велков Стефан
Альбентоса Рауль
85'
Линд Александр
Адамсен Тонни
 
87'
Сонне Оливер
 
90'
Линд Александр
(Куск Каспер)
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 9 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 2
  • 3 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
20
Сальквист
Тобиас
40
Буш
Александер
Магнус
29
Энгель
Лукас
6
Маттссон
Пелле
14
Бринк
Марк
21
Клинг
Андерс
11
Карлсен
Фредрик
10
Тенгстедт
Сёрен
23
Адамсен
Тонни
1
Тротт
Натан
4
Oliver
Provstgaard
6
Альбентоса
Рауль
20
Колингер
Денис
23
Ролантссон
Гилли
5
Барри
Хамза
15
Офори
Эбенезер
3
Альборнос
Миико
11
Ювара
Муса
9
Онугха
Герман
10
Kristian
Kirkegaard
Силькеборг
4-3-2-1
Вайле
3-4-3

История личных встреч

Силькеборг
Вайле

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
20%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
10%
10 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

18 матчей

50%
16.7%
33.3%
9 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

44.4%
22.2%
33.4%
8 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

55.6%
16.7%
27.7%
10 побед 3 ничьи 5 побед

История матчей

СД
3:0
СД
2:4
ТМК
0:5
ТМК
0:1
ТМС
1:2
ТМК
1:3
ПД
5:0
ПД
1:3
ПД
0:2
ТМК
2:3
ПД
2:2
ПД
1:2
ПД
3:0
ТМС
0:1
К
2:2
ТМС
1:1
ПД
1:0
ТМС
0:3

Голы

Всего голов

12
23

Голов в среднем за матч

1.71
2.09

Среднее время на гол

52
43

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.18
1.57

Среднее время на гол

76
57

Всего голов

25
34

Голов в среднем за матч

1.39
1.89

Тотал матчей

2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

64
47

Бомбардиры внутри турнира

Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамсен Тонни 1 0.33
Линд Александр 1 0.33
Маккоуотт Каллум 1 0.33
Куск Каспер 0 0
Энгель Лукас 0 0
Вайле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альбентоса Рауль 1 0.33
Онугха Герман 1 0.33
Барри Хамза 0 0
Ювара Муса 0 0

Карточки

Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куск Каспер 1 0
Сальквист Тобиас 1 0
Бринк Марк 1 0
Адамсен Тонни 1 0
Сонне Оливер 1 0
Вайле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альбентоса Рауль 2 0
Ювара Муса 2 0
Oliver Provstgaard 2 0
Леуритсен Тобиас 0 1
Колингер Денис 1 0
Офори Эбенезер 1 0

Результаты матчей

Силькеборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Вайле
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
1
Силькеборг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Вайле
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

0
0
Силькеборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Вайле
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

1
1

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
2
29%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Силькеборг
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Митьюлланд - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Брондбю 1:2 Силькеборг - Виборг 2:4 Силькеборг - Хельсингёр 1:0
Сённерйюск - Силькеборг 1:2 ФК Копенгаген - Силькеборг 2:1 Ольборг - Силькеборг 0:1 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Хорсенс - Силькеборг 0:1 Силькеборг - Люнгбю 1:0 Силькеборг - Оденсе 0:1 Ольборг - Силькеборг 4:1 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Силькеборг - Ольборг 1:1 Силькеборг - Ольборг 2:2 Оденсе - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Хорсенс 1:2 Силькеборг - Сённерйюск 3:2 Люнгбю - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Митьюлланд 3:3
Вайле
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Вайле - ФК Копенгаген 2:3 АГФ Орхус - Вайле 1:0 Вайле - Венсюссель 1:4 Колдинг - Вайле 3:1
Оденсе - Вайле 2:1 Вайле - Видовре 1:0 Вайле - Венсюссель 4:3 Хельсингёр - Вайле 1:1 Вайле - Нествед 3:1 Сённерйюск - Вайле 1:1 Видовре - Вайле 0:1 Вайле - Хельсингёр 2:1 Нествед - Вайле 1:1 Вайле - Видовре 0:0 Венсюссель - Вайле 0:0 Вайле - ФК Копенгаген 0:0 Вайле - Сённерйюск 1:2 Нествед - Вайле 0:2 Вайле - Фредерисия 3:1 Вайле - Венсюссель 1:0

Результаты матчей

Силькеборг
Вайле

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Силькеборг
Вайле

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 2 2 0 0 7 - 2 6
2.
Митьюлланд
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
ФК Копенгаген
 2 2 0 0 5 - 3 6
4.
Оденсе
 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Брондбю
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
АГФ Орхус
 2 1 0 1 2 - 3 3
7.
Силькеборг
 3 1 0 2 3 - 5 3
8.
Раннерс
 2 0 2 0 4 - 4 2
9.
Видовре
 2 0 1 1 2 - 3 1
10.
Люнгбю
 2 0 1 1 3 - 4 1
11.
Виборг
 2 0 1 1 3 - 6 1
12.
Вайле
 3 0 0 3 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Нордшелланн
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Силькеборг
 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
АГФ Орхус
 2 1 0 1 2 - 3 3
5.
Виборг
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Раннерс
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Оденсе
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Видовре
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ФК Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Вайле
 1 0 0 1 2 - 3 0
11.
Люнгбю
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Брондбю
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Копенгаген
 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Нордшелланн
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Брондбю
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Оденсе
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Люнгбю
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Раннерс
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Видовре
 2 0 1 1 2 - 3 1
8.
АГФ Орхус
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Митьюлланд
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Силькеборг
 1 0 0 1 0 - 2 0
11.
Виборг
 1 0 0 1 1 - 4 0
12.
Вайле
 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Нордшелланн Ernest Nuamah 3
Люнгбю Финнбогасон Альфред 2 (1)
Нордшелланн Беньямин Нюгрен 2 (1)
ФК Копенгаген Гонсалвеш Диогу 2 (1)
Брондбю Валлис Николай 2
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 2
Оденсе Манне Аласана 2
Вайле Ювара Муса 2
Вайле Oliver Provstgaard 2
Вайле Леуритсен Тобиас 1
Весь список
  • 92'
    Г О О О О О Л - Линд Александр из команды Силькеборг легко посылает мяч в пустые ворота правой! Линд Александр легко с этим справился!
  • 92'
    Куск Каспер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 92'
    Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Велков Стефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 92'
    Линд Александр нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 92'
    Куск Каспер сделал результативную передачу.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 91'
    Kristian Kirkegaard выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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