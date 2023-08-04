Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Хорошую попытку сделал Пелле Мэттсон. Удар в створ, но вратарь начеку

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Oliver Provstgaard получил желтую карточку от судьи

45' Тротт Натан взял и забрал мяч на выходе

45' Пелле Мэттсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Альборнос Миико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Сонне Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Хорошую попытку сделал Адамсен Тонни . Удар в створ, но вратарь начеку

41' Клинг Андерс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Сальквист Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Серен Тенгстедт пробует нанести удар издали, но Натан Тротт держит все под контролем

37' Kristian Kirkegaard выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Сальквист Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Пелле Мэттсон наказан за толчок Барри Хамза

35' Удар от ворот произведет Силькеборг

34' Ролантссон Гилли из команды Вайле своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Удар от ворот произведет Вайле

31' Пелле Мэттсон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

31' Карлсен Фредрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Сонне Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Ролантссон Гилли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Клинг Андерс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Сонне Оливер из команды Силькеборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Колингер Денис получил желтую карточку от судьи

25' Онугха Герман создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Матч возобновлен

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Тротт Натан взял и забрал мяч на выходе

23' Oliver Provstgaard выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Сонне Оливер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Пелле Мэттсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Тротт Натан взял и забрал мяч на выходе

20' Карлсен Фредрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Oliver Provstgaard выиграл воздушное противоборство у Серен Тенгстедт.

18' Удар от ворот произведет Силькеборг

18' Ювара Муса оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

18' Kristian Kirkegaard создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Удар от ворот произведет Вайле

17' Колингер Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Хорошую попытку сделал Клинг Андерс . Удар в створ, но вратарь начеку

16' Серен Тенгстедт из команды Силькеборг разыграл угловой с правого угла.

16' Oliver Provstgaard выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Тротт Натан взял и забрал мяч на выходе

14' Серен Тенгстедт из команды Силькеборг подал угловой справа.

14' Хорошую попытку сделал Серен Тенгстедт. Удар в створ, но вратарь начеку

13' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Удар от ворот произведет Силькеборг

12' Альборнос Миико из команды Вайле своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Карлсен Фредрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Сонне Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Буш Александер Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Колингер Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Серен Тенгстедт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Вайле начинает с центра поля