Тур: 3. Стадион: ДжиЮСК Парк. Зрители: 5091 Главный судья: Sandi Putros
2:1
Конец матча
0'
26' Желтая карточкаКолингер Денис
45' Желтая карточкаOliver Provstgaard
0:1
53' ГолОнугха Герман
58' Желтая карточкаЮвара Муса
60' Желтая карточкаБринк Марк
1:1
65' ГолМаккоуотт Каллум
87' Желтая карточкаСонне Оливер
2:1
90' ГолЛинд Александр
90'+7
Ход матча
26'
53'
0:1
58'
60'
65'
87'
90'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 3
-
9 Удары в створ 5
-
5 Угловые 2
-
3 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
29
Энгель
Лукас
14
Бринк
Марк
21
Клинг
Андерс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Энгель ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
-
21 Клинг АндерсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Андэрс ДахлПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ювара МусаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Векич ИгорВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ivan Prelec
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Силькеборг
Вайле
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
20%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
10%
10 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
18 матчей
50%
16.7%
33.3%
9 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
44.4%
22.2%
33.4%
8 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
55.6%
16.7%
27.7%
10 побед 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
23
Голов в среднем за матч
1.71
2.09
Среднее время на гол
52
43
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
1.18
1.57
Среднее время на гол
76
57
Всего голов
25
34
Голов в среднем за матч
1.39
1.89
Тотал матчей
2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
64
47
Бомбардиры внутри турнира
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамсен Тонни
|1
|0.33
|Линд Александр
|1
|0.33
|Маккоуотт Каллум
|1
|0.33
|Куск Каспер
|0
|0
|Энгель Лукас
|0
|0
Вайле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альбентоса Рауль
|1
|0.33
|Онугха Герман
|1
|0.33
|Барри Хамза
|0
|0
|Ювара Муса
|0
|0
Карточки
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куск Каспер
|1
|0
|Сальквист Тобиас
|1
|0
|Бринк Марк
|1
|0
|Адамсен Тонни
|1
|0
|Сонне Оливер
|1
|0
Вайле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альбентоса Рауль
|2
|0
|Ювара Муса
|2
|0
|Oliver Provstgaard
|2
|0
|Леуритсен Тобиас
|0
|1
|Колингер Денис
|1
|0
|Офори Эбенезер
|1
|0
Результаты матчей
Силькеборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Вайле
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
1
Силькеборг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Вайле
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
0
0
Силькеборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Вайле
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
4
Волевые поражения
1
1
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
2
29%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Силькеборг
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Митьюлланд - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Брондбю 1:2 Силькеборг - Виборг 2:4 Силькеборг - Хельсингёр 1:0
Сённерйюск - Силькеборг 1:2 ФК Копенгаген - Силькеборг 2:1 Ольборг - Силькеборг 0:1 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Хорсенс - Силькеборг 0:1 Силькеборг - Люнгбю 1:0 Силькеборг - Оденсе 0:1 Ольборг - Силькеборг 4:1 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Силькеборг - Ольборг 1:1 Силькеборг - Ольборг 2:2 Оденсе - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Хорсенс 1:2 Силькеборг - Сённерйюск 3:2 Люнгбю - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Митьюлланд 3:3
Вайле
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Вайле - ФК Копенгаген 2:3 АГФ Орхус - Вайле 1:0 Вайле - Венсюссель 1:4 Колдинг - Вайле 3:1
Оденсе - Вайле 2:1 Вайле - Видовре 1:0 Вайле - Венсюссель 4:3 Хельсингёр - Вайле 1:1 Вайле - Нествед 3:1 Сённерйюск - Вайле 1:1 Видовре - Вайле 0:1 Вайле - Хельсингёр 2:1 Нествед - Вайле 1:1 Вайле - Видовре 0:0 Венсюссель - Вайле 0:0 Вайле - ФК Копенгаген 0:0 Вайле - Сённерйюск 1:2 Нествед - Вайле 0:2 Вайле - Фредерисия 3:1 Вайле - Венсюссель 1:0
Результаты матчей
Силькеборг
Вайле
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Силькеборг
Вайле
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Нордшелланн
|Ernest Nuamah
|3
|Люнгбю
|Финнбогасон Альфред
|2 (1)
|Нордшелланн
|Беньямин Нюгрен
|2 (1)
|ФК Копенгаген
|Гонсалвеш Диогу
|2 (1)
|Брондбю
|Валлис Николай
|2
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|2
|Оденсе
|Манне Аласана
|2
|Вайле
|Ювара Муса
|2
|Вайле
|Oliver Provstgaard
|2
|Вайле
|Леуритсен Тобиас
|1