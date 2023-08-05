Тур: 17.
1:1
Конец матча
0'
1:0
6' ГолArmin Culum
38' Желтая карточкаХуду Абдул Халик
41' Желтая карточкаКарлссон Монц
1:1
43' ГолБергмарк-Виберг Адам
58' Желтая карточкаВестермарк Йеспер
66' Желтая карточкаЛюнг Даниэль
73' Желтая карточкаLeo Lif
85' Желтая карточкаAnton Ekeroth
89' Желтая карточкаAhmed Bonnah
90'+4
Ход матча
6'
1:0
38'
41'
43'
66'
73'
74'
85'
89'
21
Сульич
Али
23
Armin
Culum
70
Mendi
I
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Сульич АлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Armin CulumПолузащитник
-
70 Mendi IНападающий
- Запасные игроки
-
13 Якубу АлиюПолузащитник
-
-
-
-
19 Leo Lif
-
-
-
Главный тренер: Нолберто Солано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Люнг ДаниэльПолузащитник
-
22 Кусу МанассеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
11 Ahmed Bonnah
-
-
Главный тренер: Srdjan Tufegdzic
История личных встреч
Сирианска Эскильстуна
Эстер
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
9 матчей
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.5
0.6
Среднее время на гол
60
150
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
16
7
Голов в среднем за матч
1.78
0.78
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
50
115
Бомбардиры внутри турнира
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паломино Марсело
|3 (1)
|0.18
|Armin Culum
|3
|0.18
|Leo Lif
|2
|0.12
|Emmanuel Duah
|2
|0.12
|Oskar Lindberg
|2
|0.12
|Карлссон Аджей Симон
|1
|0.06
|Модиг Йеспер
|1
|0.06
|Якубу Алию
|1
|0.06
|Худу Абдул Халик
|0
|0
|Сульич Али
|0
|0
|Мааруф Самир
|0
|0
Эстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вестермарк Йеспер
|12
|0.67
|Бергмарк-Виберг Адам
|11 (2)
|0.61
|Сёдерберг Никлас
|3
|0.17
|Родич Владимир
|2
|0.11
|Ahmed Bonnah
|2
|0.11
|Сигургейрссон Рунар Тор
|1
|0.06
|Косица Дзенис
|1
|0.06
|Люнг Даниэль
|1
|0.06
|Кусу Манассе
|1
|0.06
|Хейкссон Алекс
|0
|0
|Варманен Тату
|0
|0
|Прекович Милое
|0
|0
|Theodor Johansson
|0
|0
|Adam Herdonsson
|0
|0
|Andre Gustafson
|0
|0
Карточки
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адольфссон Маттис
|4
|0
|Anton Ekeroth
|4
|0
|Robin Sundgren
|4
|0
|Oskar Lindberg
|4
|0
|Худу Абдул Халик
|3
|0
|Мааруф Самир
|3
|0
|Сульич Али
|2
|0
|Паломино Марсело
|2
|0
|Ishak Shamoun
|2
|0
|Leo Lif
|2
|0
|Волтерс Ник
|1
|0
|Карлссон Аджей Симон
|1
|0
|Модиг Йеспер
|1
|0
|Якубу Алию
|1
|0
|Митку Маттиас
|1
|0
|Armin Culum
|1
|0
|Hussein Cabdi Mohammed
|1
|0
Эстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вестермарк Йеспер
|7
|0
|Хедлунд Себастьян
|5
|0
|Карлссон Монц
|4
|0
|Сигургейрссон Рунар Тор
|4
|0
|Стенберг Джон
|4
|0
|Люнг Даниэль
|3
|0
|Сёдерберг Никлас
|3
|0
|Adam Herdonsson
|3
|0
|Родич Владимир
|2
|0
|Бергмарк-Виберг Адам
|2
|0
|Theodor Johansson
|0
|1
|Косица Дзенис
|1
|0
|Хейкссон Алекс
|1
|0
|Варманен Тату
|1
|0
|Прекович Милое
|1
|0
|Магнуссон Исак
|1
|0
|Ahmed Bonnah
|1
|0
|Srdjan Tufegdzic
|1
|0
Результаты матчей
Сирианска Эскильстуна
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
Эстер
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
8
Волевые поражения
3
5
Сирианска Эскильстуна
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Эстер
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
3
Волевые поражения
6
16
Сирианска Эскильстуна
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
59% (10)
12% (2)
Эстер
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
10
11
Волевые поражения
9
21
Голы по времени матча
Забито
9
16
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
11 Не забивали 8
2
22%
3
19%
1-15
2
22%
2
13%
16-30
1
11%
2
13%
31-45
2
22%
3
19%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
2
22%
3
19%
76-90
Пропущено
6
19
5 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 9
1
17%
1
5%
1-15
1
17%
2
11%
16-30
3
50%
4
21%
31-45
1
17%
5
26%
46-60
0
0%
6
32%
61-75
0
0%
1
5%
76-90
Забито
6
18
1 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
14 Не забивали 11
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
1
17%
5
28%
31-45
2
33%
4
22%
46-60
1
17%
2
11%
61-75
2
33%
2
11%
76-90
Пропущено
15
7
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
4
27%
2
29%
1-15
1
7%
1
14%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
3
20%
1
14%
46-60
3
20%
2
29%
61-75
1
7%
1
14%
76-90
Забито
15
34
6 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 12
8 Не забивали 1
2
13%
5
15%
1-15
2
13%
5
15%
16-30
2
13%
7
21%
31-45
4
27%
7
21%
46-60
1
7%
5
15%
61-75
4
27%
5
15%
76-90
Пропущено
21
26
13 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 14
5
24%
3
12%
1-15
2
10%
3
12%
16-30
6
29%
4
15%
31-45
4
19%
6
23%
46-60
3
14%
8
31%
61-75
1
5%
2
8%
76-90
Результаты последних матчей
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сирианска Эскильстуна - Сковде АИК 3:0 Ландскруна - Сирианска Эскильстуна 1:2 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:1 Гефле - Сирианска Эскильстуна 2:0
Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:2 Худдинге - Сирианска Эскильстуна 6:2 Сирианска Эскильстуна - Карлшлунд 3:0 Арамейск-Сирианска - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - ИФК Нючепинг 5:2 Сирианска Эскильстуна - Хельсинборг 0:1 Сковде АИК - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сюрианска - Сирианска Эскильстуна 0:0 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 0:0 Сирианска Эскильстуна - ГАИС 0:0 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 1:1 Фок Фарста - Сирианска Эскильстуна 4:1 Сирианска Эскильстуна - Слейпнер 3:4 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 Ханинге - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 1:1
Эстер
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Эстер - Йёнчёпинг 4:0 Браге - Эстер 1:2 Эстер - Сковде АИК 2:1 Эребру - Эстер 1:1
Треллеборг - Эстер 2:1 Гефле - Эстер 3:2 Эстер - Утсиктенс 0:1 Йёнчёпинг - Эстер 2:3 Эстер - Ландскруна 2:1 Вестерос - Эстер 2:1 Эстер - ГАИС 1:2 Эргрюте - Эстер 2:2 Эстер - Эстерсунд 0:1 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстер 2:3 Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:0 Эстер - Треллеборг 5:2 Хельсинборг - Эстер 0:1 Кальмар - Эстер 0:0 Мальмё - Эстер 2:2
Результаты матчей
Сирианска Эскильстуна
Эстер
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:3
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
Точный счет
1:1
3 раза 18%
3:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
2:3
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
4 раза 22%
0
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Сирианска Эскильстуна
Эстер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
62
27
53
18
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
35
64
17
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
162
512
117
215
612
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|12 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|11 (2)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|9 (2)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|8 (3)
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|8 (1)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|7
|Эстерсунд
|Вейлид Сесар
|1 5
|Эстерсунд
|Miroslav Mazur
|1 5
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 5
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|6