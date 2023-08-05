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Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 17.
Сирианска Эскильстуна
1:1
Конец матча
Эстер
0'
1:0
6' Гол
Armin Culum
38' Желтая карточка
Худу Абдул Халик
41' Желтая карточка
Карлссон Монц
1:1
43' Гол
Бергмарк-Виберг Адам
58' Желтая карточка
Вестермарк Йеспер
66' Желтая карточка
Люнг Даниэль
73' Желтая карточка
Leo Lif
85' Желтая карточка
Anton Ekeroth
89' Желтая карточка
Ahmed Bonnah
90'+4
1
Волтерс
Ник
4
Модиг
Йеспер
25
Адольфссон
Маттис
21
Сульич
Али
17
Anton
Ekeroth
43
Худу
Абдул
Халик
5
Hussein
Cabdi
Mohammed
7
Мааруф
Самир
10
Паломино
Марсело
23
Armin
Culum
70
Mendi
I
1
Прекович
Милое
17
Adam
Herdonsson
3
Карлссон
Монц
4
Хедлунд
Себастьян
21
Сигургейрссон
Рунар
Тор
18
Люнг
Даниэль
22
Кусу
Манассе
19
Бергмарк-Виберг
Адам
7
Косица
Дзенис
23
Родич
Владимир
10
Вестермарк
Йеспер
Сирианска Эскильстуна
4-2-3-1
Эстер
4-2-3-1

История личных встреч

Сирианска Эскильстуна
Эстер

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

9 матчей

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

С
3:0
С
1:2
С
3:2
С
1:1
С
2:0
С
2:1
С
1:1
С
3:0
С
0:0

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.6

Среднее время на гол

60
150

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

16
7

Голов в среднем за матч

1.78
0.78

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

50
115

Бомбардиры внутри турнира

Сирианска Эскильстуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паломино Марсело 3 (1) 0.18
Armin Culum 3 0.18
Leo Lif 2 0.12
Emmanuel Duah 2 0.12
Oskar Lindberg 2 0.12
Карлссон Аджей Симон 1 0.06
Модиг Йеспер 1 0.06
Якубу Алию 1 0.06
Худу Абдул Халик 0 0
Сульич Али 0 0
Мааруф Самир 0 0
Эстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вестермарк Йеспер 12 0.67
Бергмарк-Виберг Адам 11 (2) 0.61
Сёдерберг Никлас 3 0.17
Родич Владимир 2 0.11
Ahmed Bonnah 2 0.11
Сигургейрссон Рунар Тор 1 0.06
Косица Дзенис 1 0.06
Люнг Даниэль 1 0.06
Кусу Манассе 1 0.06
Хейкссон Алекс 0 0
Варманен Тату 0 0
Прекович Милое 0 0
Theodor Johansson 0 0
Adam Herdonsson 0 0
Andre Gustafson 0 0

Карточки

Сирианска Эскильстуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адольфссон Маттис 4 0
Anton Ekeroth 4 0
Robin Sundgren 4 0
Oskar Lindberg 4 0
Худу Абдул Халик 3 0
Мааруф Самир 3 0
Сульич Али 2 0
Паломино Марсело 2 0
Ishak Shamoun 2 0
Leo Lif 2 0
Волтерс Ник 1 0
Карлссон Аджей Симон 1 0
Модиг Йеспер 1 0
Якубу Алию 1 0
Митку Маттиас 1 0
Armin Culum 1 0
Hussein Cabdi Mohammed 1 0
Эстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вестермарк Йеспер 7 0
Хедлунд Себастьян 5 0
Карлссон Монц 4 0
Сигургейрссон Рунар Тор 4 0
Стенберг Джон 4 0
Люнг Даниэль 3 0
Сёдерберг Никлас 3 0
Adam Herdonsson 3 0
Родич Владимир 2 0
Бергмарк-Виберг Адам 2 0
Theodor Johansson 0 1
Косица Дзенис 1 0
Хейкссон Алекс 1 0
Варманен Тату 1 0
Прекович Милое 1 0
Магнуссон Исак 1 0
Ahmed Bonnah 1 0
Srdjan Tufegdzic 1 0

Результаты матчей

Сирианска Эскильстуна
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
Эстер
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
8

Волевые поражения

3
5
Сирианска Эскильстуна
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Эстер
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
3

Волевые поражения

6
16
Сирианска Эскильстуна
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
59% (10)
12% (2)
Эстер
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

10
11

Волевые поражения

9
21

Голы по времени матча

Забито

9
16
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
11 Не забивали 8
2
22%
3
19%
1-15
2
22%
2
13%
16-30
1
11%
2
13%
31-45
2
22%
3
19%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
2
22%
3
19%
76-90

Пропущено

6
19
5 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 9
1
17%
1
5%
1-15
1
17%
2
11%
16-30
3
50%
4
21%
31-45
1
17%
5
26%
46-60
0
0%
6
32%
61-75
0
0%
1
5%
76-90

Забито

6
18
1 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
14 Не забивали 11
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
1
17%
5
28%
31-45
2
33%
4
22%
46-60
1
17%
2
11%
61-75
2
33%
2
11%
76-90

Пропущено

15
7
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
4
27%
2
29%
1-15
1
7%
1
14%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
3
20%
1
14%
46-60
3
20%
2
29%
61-75
1
7%
1
14%
76-90

Забито

15
34
6 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 12
8 Не забивали 1
2
13%
5
15%
1-15
2
13%
5
15%
16-30
2
13%
7
21%
31-45
4
27%
7
21%
46-60
1
7%
5
15%
61-75
4
27%
5
15%
76-90

Пропущено

21
26
13 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 14
5
24%
3
12%
1-15
2
10%
3
12%
16-30
6
29%
4
15%
31-45
4
19%
6
23%
46-60
3
14%
8
31%
61-75
1
5%
2
8%
76-90

Результаты последних матчей

Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сирианска Эскильстуна - Сковде АИК 3:0 Ландскруна - Сирианска Эскильстуна 1:2 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:1 Гефле - Сирианска Эскильстуна 2:0
Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:2 Худдинге - Сирианска Эскильстуна 6:2 Сирианска Эскильстуна - Карлшлунд 3:0 Арамейск-Сирианска - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - ИФК Нючепинг 5:2 Сирианска Эскильстуна - Хельсинборг 0:1 Сковде АИК - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сюрианска - Сирианска Эскильстуна 0:0 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 0:0 Сирианска Эскильстуна - ГАИС 0:0 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 1:1 Фок Фарста - Сирианска Эскильстуна 4:1 Сирианска Эскильстуна - Слейпнер 3:4 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 Ханинге - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 1:1
Эстер
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Эстер - Йёнчёпинг 4:0 Браге - Эстер 1:2 Эстер - Сковде АИК 2:1 Эребру - Эстер 1:1
Треллеборг - Эстер 2:1 Гефле - Эстер 3:2 Эстер - Утсиктенс 0:1 Йёнчёпинг - Эстер 2:3 Эстер - Ландскруна 2:1 Вестерос - Эстер 2:1 Эстер - ГАИС 1:2 Эргрюте - Эстер 2:2 Эстер - Эстерсунд 0:1 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстер 2:3 Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:0 Эстер - Треллеборг 5:2 Хельсинборг - Эстер 0:1 Кальмар - Эстер 0:0 Мальмё - Эстер 2:2

Результаты матчей

Сирианска Эскильстуна
Эстер

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:3
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%

Точный счет

1:1
3 раза 18%
3:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
2:3
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
4 раза 22%
0
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Сирианска Эскильстуна
Эстер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
2
2
7
1.5
5
3
1
8
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5
6
4
1
7
2.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
16
2
5
12
1.5
11
7
2
15
2.5
6
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 17 12 3 2 32 - 12 39
2.
Вестерос
 16 11 3 2 27 - 9 36
3.
Эстер
 18 10 3 5 37 - 24 33
4.
ГАИС
 16 7 5 4 21 - 11 26
5.
Эстерсунд
 17 6 6 5 24 - 19 24
6.
Йёнчёпинг
 17 6 6 5 29 - 29 24
7.
Гефле
 17 6 4 7 21 - 23 22
8.
Ландскруна
 17 6 3 8 19 - 23 21
9.
Браге
 17 6 3 8 20 - 25 21
10.
Сирианска Эскильстуна
 17 5 6 6 16 - 20 21
11.
Треллеборг
 16 6 2 8 21 - 28 20
12.
Сундсвалль
 17 5 3 9 21 - 33 18
13.
Хельсинборг
 16 4 5 7 13 - 17 17
14.
Эребру
 16 3 8 5 14 - 19 17
15.
Эргрюте
 16 3 6 7 16 - 23 15
16.
Сковде АИК
 16 2 4 10 12 - 28 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 8 6 1 1 18 - 7 19
2.
Вестерос
 8 5 3 0 11 - 1 18
3.
Гефле
 9 5 2 2 16 - 12 17
4.
Браге
 8 5 1 2 14 - 8 16
5.
Йёнчёпинг
 9 5 1 3 16 - 12 16
6.
Эстер
 8 5 0 3 17 - 8 15
7.
Ландскруна
 9 4 2 3 12 - 11 14
8.
ГАИС
 8 4 1 3 12 - 6 13
9.
Сирианска Эскильстуна
 9 3 4 2 9 - 6 13
10.
Треллеборг
 8 4 0 4 10 - 13 12
11.
Эстерсунд
 8 3 3 2 15 - 12 12
12.
Эребру
 9 2 6 1 7 - 4 12
13.
Эргрюте
 8 2 4 2 12 - 11 10
14.
Сковде АИК
 7 2 3 2 9 - 8 9
15.
Хельсинборг
 8 2 2 4 6 - 9 8
16.
Сундсвалль
 9 2 2 5 12 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 9 6 2 1 14 - 5 20
2.
Вестерос
 8 6 0 2 16 - 8 18
3.
Эстер
 10 5 3 2 20 - 16 18
4.
ГАИС
 8 3 4 1 9 - 5 13
5.
Эстерсунд
 9 3 3 3 9 - 7 12
6.
Сундсвалль
 8 3 1 4 9 - 14 10
7.
Хельсинборг
 8 2 3 3 7 - 8 9
8.
Треллеборг
 8 2 2 4 11 - 15 8
9.
Сирианска Эскильстуна
 8 2 2 4 7 - 14 8
10.
Йёнчёпинг
 8 1 5 2 13 - 17 8
11.
Ландскруна
 8 2 1 5 7 - 12 7
12.
Эребру
 7 1 2 4 7 - 15 5
13.
Гефле
 8 1 2 5 5 - 11 5
14.
Эргрюте
 8 1 2 5 4 - 12 5
15.
Браге
 9 1 2 6 6 - 17 5
16.
Сковде АИК
 9 0 1 8 3 - 20 1
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 12 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 11 (2)
Утсиктенс Lucas Hedlund 9 (2)
Йёнчёпинг Бук Робин 8 (3)
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 7
Эстерсунд Вейлид Сесар 1 5
Эстерсунд Miroslav Mazur 1 5
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 5
Эргрюте Дротт Джонатан 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 90'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 89'
    Ahmed Bonnah получил желтую карточку от судьи
  • 86'
    Armin Culum уходит с поля. Якубу Алию выходит вместо него
  • 86'
    Мааруф Самир уходит с поля. Oskar Lindberg выходит вместо него
  • 85'
    Anton Ekeroth получил желтую карточку от судьи
  • 79'
    Люнг Даниэль уходит с поля. Ahmed Bonnah выходит вместо него
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Сирианска Эскильстуна 1:1 Эстер онлайн

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