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Китай: Суперлига
2023

Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Lei Zhang
Цанчжоу
0:0
Первый тайм: 39'
Шэньчжэнь
0'
28' Желтая карточка
Дун Хэнъи

Ход матча

28'
 
Дун Хэнъи

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Цанчжоу
Ничья
Шэньчжэнь
1.60
4.05
7.90
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
14
Puliang
Shao
15
Peng
Wang
III
16
Kaimu
Zheng
30
Yang
Liu
II
13
Qinhan
Sun
19
Жуков
Георгий
8
Chuangyi
Lin
3
Honglue
Zhao
10
Oscar
Taty
Maritu
9
Локадия
Юрген
31
Овусу-Секьере
Деабеас
22
Дун
Хэнъи
11
Yuan
Zhang1
5
Ziyi
Tian
36
Guoliang
Chen
28
Xin
Zhou2
16
Dalun
Zheng
44
Мубарак
Вакасо
10
Алессандрини
Ромен
13
Haofeng
Xu
9
Донкин
Уилл
33
Yuezheng
Du
Цанчжоу
3-4-3
Шэньчжэнь
3-5-2

История личных встреч

Цанчжоу
Шэньчжэнь

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

12 матчей

33.3%
16.7%
50%
4 победы 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

С
0:1
С
1:2
С
1:0
К
1:3
С
2:1
С
2:1
С
2:2
С
1:0
ПЛК
1:0
ПЛК
4:1
ПЛК
0:1
ПЛК
1:1

Голы

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Среднее время на гол

67
135

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1.33
1.5

Среднее время на гол

67
60

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.33
1.08

Тотал матчей

2.5
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

67
83

Бомбардиры внутри турнира

Цанчжоу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Локадия Юрген 7 (2) 0.35
Овусу-Секьере Деабеас 6 0.3
Oscar Taty Maritu 5 (1) 0.25
Peng Wang III 2 0.1
Шкорич Миле 2 0.1
Жуков Георгий 1 0.05
Chuangyi Lin 0 0
Honglue Zhao 0 0
Xiaotian Yang 0 0
Шэньчжэнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ачеампонг Франк 5 0.25
Yuan Zhang2 2 (1) 0.1
Hujahmat Shahsat 2 (2) 0.1
Yue Liu 2 0.1
Чжипэн Цзян 1 0.05
Юань Миньчэн 1 0.05
Shuai Pei 1 0.05
Boyu Yang 1 0.05
Xin Zhou2 1 0.05
Haofeng Xu 1 0.05
Guoliang Chen 1 0.05
Zigui Shen 1 0.05
Алессандрини Ромен 0 0
Yuan Zhang1 0 0
Chengkuai Wang 0 0
Li Ning 0 0

Карточки

Цанчжоу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yang Liu II 6 0
Honglue Zhao 5 0
Yun Yang 3 1
Peng Wang III 4 0
Shihao Piao 4 0
Жуков Георгий 2 1
Chuangyi Lin 3 0
Zihao Yan 1 1
Шкорич Миле 2 0
Локадия Юрген 2 0
Puliang Shao 2 0
Kaimu Zheng 2 0
Oscar Taty Maritu 2 0
Qinhan Sun 2 0
Xuchen Yao 2 0
Xiaotian Yang 1 0
Овусу-Секьере Деабеас 1 0
Fuyu Ma 1 0
Шэньчжэнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Haofeng Xu 3 1
Yuan Zhang2 4 0
Yue Xu 4 0
Li Ning 2 1
Алессандрини Ромен 3 0
Чжипэн Цзян 3 0
Yuezheng Du 3 0
Ачеампонг Франк 1 1
Shuai Pei 2 0
Ruifeng Huang 2 0
Boyu Yang 1 0
Дун Хэнъи 1 0
Юань Миньчэн 1 0
Yue Liu 1 0
Yuan Zhang1 1 0
Minzhe Wei 1 0
Ziyi Tian 1 0

Результаты матчей

Цанчжоу
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Шэньчжэнь
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

5
10
Цанчжоу
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Шэньчжэнь
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

11
16

Волевые поражения

9
8
Цанчжоу
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Шэньчжэнь
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

14
16

Волевые поражения

14
18

Голы по времени матча

Забито

11
10
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
4
36%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
1
10%
31-45
1
9%
2
20%
46-60
2
18%
4
40%
61-75
3
27%
1
10%
76-90

Пропущено

13
28
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
2
15%
3
11%
1-15
0
0%
3
11%
16-30
4
31%
4
14%
31-45
0
0%
4
14%
46-60
3
23%
5
18%
61-75
4
31%
9
32%
76-90

Забито

12
11
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
2
18%
16-30
3
25%
3
27%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
17%
5
45%
76-90

Пропущено

17
21
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
2
12%
4
19%
1-15
3
18%
4
19%
16-30
3
18%
2
10%
31-45
5
29%
29%
4
19%
46-60
2
12%
6
29%
61-75
2
12%
1
5%
76-90

Забито

23
21
12 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 5
4 Не забивали 6
5
22%
2
10%
1-15
3
13%
2
10%
16-30
4
17%
4
19%
31-45
4
17%
2
10%
46-60
2
9%
5
24%
61-75
5
22%
6
29%
76-90

Пропущено

30
49
14 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 29
10 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 19
4
13%
7
14%
1-15
3
10%
7
14%
16-30
7
23%
6
12%
31-45
5
17%
8
16%
46-60
5
17%
11
22%
61-75
6
20%
10
20%
76-90

Результаты последних матчей

Цанчжоу
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Наньтун Чжиюнь - Цанчжоу 1:2 Шанхай Порт - Цанчжоу 3:0 Цанчжоу - Ченду Беттер Сити 2:1 Цанчжоу - Тяньцзинь Тайгер 1:1
Циндао Чжуннэн - Цанчжоу 1:1 Цанчжоу - Чжэцзян Профессионал 2:1 Цанчжоу - Хэнань Цзянье 0:1 Циндао Яс Айленд - Цанчжоу 2:1 Мэйчжоу Хакка - Цанчжоу 2:3 Цанчжоу - Шанхай Шеньхуа 0:1 Цанчжоу - Ухань Три Таунс 2:1 Бэйцзин Гоань - Цанчжоу 6:2 Цанчжоу - Чанчунь Ятай 2:4 Цанчжоу - Шаньдун Тайшань 1:1 Далянь Профешнл - Цанчжоу 1:1 Шэньчжэнь - Цанчжоу 0:1 Цанчжоу - Наньтун Чжиюнь 1:1 Цанчжоу - Шанхай Порт 0:1 Ченду Беттер Сити - Цанчжоу 2:1 Тяньцзинь Тайгер - Цанчжоу 1:1
Шэньчжэнь
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Хэнань Цзянье - Шэньчжэнь 3:1 Тяньцзинь Тайгер - Шэньчжэнь 3:3 Шэньчжэнь - Шанхай Порт 1:4 Циндао Чжуннэн - Шэньчжэнь 5:0
Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 5:0 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 1:3 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 0:3 Наньтун Хаймен Кодион - Шэньчжэнь 1:1 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 4:1 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 3:0 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 3:2 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 3:0 Наньтун Чжиюнь - Шэньчжэнь 1:1 Шэньчжэнь - Далянь Профешнл 2:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шэньчжэнь - Цанчжоу 0:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 1:1 Шэньчжэнь - Тяньцзинь Тайгер 0:2 Шанхай Порт - Шэньчжэнь 3:2 Шэньчжэнь - Циндао Чжуннэн 2:1

Результаты матчей

Цанчжоу
Шэньчжэнь

Точный счет

0:1
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
2:1
3 раза 30%
2:4
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
6:2
1 раз 11%
5:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:1
6 раз 32%
0:1
4 раза 21%
2:1
4 раза 21%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
5:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
2
6 раз 32%
0
4 раза 21%
3
1 раз 5%
0
7 раз 37%
1
7 раз 37%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Цанчжоу
Шэньчжэнь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
3
4
6
1.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
4
3
6
1.5
2
7
1
8
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
12
7
7
12
1.5
5
14
1
18
2.5
2
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 20 15 4 1 42 - 15 49
2.
Шанхай Шеньхуа
 0:2 20 10 5 5 20 - 21 35
3.
Шаньдун Тайшань
 20 9 8 3 37 - 18 35
4.
Ченду Беттер Сити
 20 9 6 5 33 - 24 33
5.
Чжэцзян Профессионал
 20 9 4 7 31 - 27 31
6.
Бэйцзин Гоань
 20 8 7 5 35 - 27 31
7.
Ухань Три Таунс
 20 7 9 4 30 - 22 30
8.
Тяньцзинь Тайгер
 20 6 12 2 26 - 21 30
9.
Чанчунь Ятай
 20 7 7 6 32 - 31 28
10.
Цанчжоу
 0:0 20 6 7 7 23 - 30 25
11.
Циндао Чжуннэн
 20 5 4 11 25 - 27 19
12.
Мэйчжоу Хакка
 20 5 4 11 28 - 39 19
13.
Хэнань Цзянье
 20 4 7 9 18 - 26 19
14.
Далянь Профешнл
 2:0 20 2 9 9 17 - 26 15
15.
Наньтун Чжиюнь
 20 2 9 9 16 - 27 15
16.
Шэньчжэнь
 0:0 20 3 4 13 19 - 51 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 9 7 2 0 25 - 5 23
2.
Шанхай Порт
 10 7 2 1 20 - 11 23
3.
Бэйцзин Гоань
 11 6 4 1 25 - 11 22
4.
Ченду Беттер Сити
 11 6 3 2 19 - 12 21
5.
Чжэцзян Профессионал
 10 6 0 4 16 - 12 18
6.
Шанхай Шеньхуа
 0:2 10 5 3 2 10 - 11 18
7.
Циндао Чжуннэн
 10 5 2 3 18 - 11 17
8.
Чанчунь Ятай
 10 4 4 2 18 - 16 16
9.
Тяньцзинь Тайгер
 10 3 7 0 15 - 12 16
10.
Ухань Три Таунс
 9 3 5 1 10 - 9 14
11.
Хэнань Цзянье
 10 3 5 2 11 - 9 14
12.
Мэйчжоу Хакка
 9 4 1 4 14 - 13 13
13.
Цанчжоу
 0:0 11 3 4 4 11 - 13 13
14.
Далянь Профешнл
 2:0 10 2 6 2 10 - 9 12
15.
Шэньчжэнь
 0:0 10 3 1 6 11 - 21 10
16.
Наньтун Чжиюнь
 10 2 4 4 9 - 15 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 10 8 2 0 22 - 4 26
2.
Шанхай Шеньхуа
 0:2 10 5 2 3 10 - 10 17
3.
Ухань Три Таунс
 11 4 4 3 20 - 13 16
4.
Тяньцзинь Тайгер
 10 3 5 2 11 - 9 14
5.
Чжэцзян Профессионал
 10 3 4 3 15 - 15 13
6.
Ченду Беттер Сити
 9 3 3 3 14 - 12 12
7.
Цанчжоу
 0:0 9 3 3 3 12 - 17 12
8.
Чанчунь Ятай
 10 3 3 4 14 - 15 12
9.
Шаньдун Тайшань
 11 2 6 3 12 - 13 12
10.
Бэйцзин Гоань
 9 2 3 4 10 - 16 9
11.
Мэйчжоу Хакка
 11 1 3 7 14 - 26 6
12.
Хэнань Цзянье
 10 1 2 7 7 - 17 5
13.
Наньтун Чжиюнь
 10 0 5 5 7 - 12 5
14.
Далянь Профешнл
 2:0 10 0 3 7 7 - 17 3
15.
Шэньчжэнь
 0:0 10 0 3 7 8 - 30 3
16.
Циндао Чжуннэн
 10 0 2 8 7 - 16 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 15 (5)
Шанхай Порт Лэй У 13 (5)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 11 (2)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 10 (1)
Ченду Беттер Сити Фелипе 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 5
Тяньцзинь Тайгер Мин Тянь 1 5
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 6
Цанчжоу Yang Liu II 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 44'
    Guoliang Chen из команды Шэньчжэнь перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 44'
    Жуков Георгий выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 44'
    Yuezheng Du выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 44'
    Чжаб Юан из команды Шэньчжэнь перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 43'
    Цанчжоу контролирует мяч.
  • 43'
    Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 42'
    Удар от ворот произведет Шэньчжэнь
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 39'
      Контроль мяча: Цанчжоу: 51%, Шэньчжэнь: 49%.
    • 39'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 39'
      Kaimu Zheng на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 37'
      Kaimu Zheng на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 37'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 37'
      Guoliang Chen ослабляет давление, выбив мяч.
    • 36'
      Chuangyi Lin навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 35'
      Чжаб Юан успешно блокирует удар.
    • 35'
      Oscar Taty Maritu нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 35'
      Цанчжоу начинает контратаку
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cangzhou Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Цанчжоу
    Ничья
    Шэньчжэнь
    1.60
    4.05
    7.90
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