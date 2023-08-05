Тур: 20. Стадион: Cangzhou Stadium. Главный судья: Lei Zhang
Ход матча
28'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
14
Puliang
Shao
16
Kaimu
Zheng
30
Yang
Liu
II
13
Qinhan
Sun
22
Дун
Хэнъи
11
Yuan
Zhang1
28
Xin
Zhou2
16
Dalun
Zheng
13
Haofeng
Xu
33
Yuezheng
Du
- Основной состав
-
14 Puliang ShaoВратарь
- Защитник
-
16 Kaimu ZhengЗащитник
-
30 Yang Liu IIЗащитник
-
13 Qinhan SunПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Feng HanВратарь
-
2 Peng LiЗащитник
-
6 Yun YangЗащитник
-
21 Шкорич МилеЗащитник
- Защитник
-
-
18 Xuchen Yao
-
20 Xinyu Liu1
-
24 Youzu He
-
25 Yue Zhang
-
27 Fuyu Ma
-
-
Главный тренер: Junzhe Zhao
- Основной состав
-
22 Дун ХэнъиВратарь
-
11 Yuan Zhang1Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Xin Zhou2Полузащитник
-
16 Dalun ZhengПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Haofeng XuПолузащитник
- Нападающий
-
33 Yuezheng DuНападающий
- Запасные игроки
-
42 Wei LiПолузащитник
-
-
32 Jiabao Ji
-
14 Li Ning
-
17 Hao Fu
-
18 Xiangyu Chen
-
-
12 Lei Liao
-
-
35 Lu Wentao
-
40 Lu Jiaqiang
-
Главный тренер: Jun Xiang
История личных встреч
Цанчжоу
Шэньчжэнь
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
12 матчей
33.3%
16.7%
50%
4 победы 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.33
0.67
Среднее время на гол
67
135
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
1.33
1.5
Среднее время на гол
67
60
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
1.33
1.08
Тотал матчей
2.5
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
67
83
Бомбардиры внутри турнира
Цанчжоу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Локадия Юрген
|7 (2)
|0.35
|Овусу-Секьере Деабеас
|6
|0.3
|Oscar Taty Maritu
|5 (1)
|0.25
|Peng Wang III
|2
|0.1
|Шкорич Миле
|2
|0.1
|Жуков Георгий
|1
|0.05
|Chuangyi Lin
|0
|0
|Honglue Zhao
|0
|0
|Xiaotian Yang
|0
|0
Шэньчжэнь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ачеампонг Франк
|5
|0.25
|Yuan Zhang2
|2 (1)
|0.1
|Hujahmat Shahsat
|2 (2)
|0.1
|Yue Liu
|2
|0.1
|Чжипэн Цзян
|1
|0.05
|Юань Миньчэн
|1
|0.05
|Shuai Pei
|1
|0.05
|Boyu Yang
|1
|0.05
|Xin Zhou2
|1
|0.05
|Haofeng Xu
|1
|0.05
|Guoliang Chen
|1
|0.05
|Zigui Shen
|1
|0.05
|Алессандрини Ромен
|0
|0
|Yuan Zhang1
|0
|0
|Chengkuai Wang
|0
|0
|Li Ning
|0
|0
Карточки
Цанчжоу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yang Liu II
|6
|0
|Honglue Zhao
|5
|0
|Yun Yang
|3
|1
|Peng Wang III
|4
|0
|Shihao Piao
|4
|0
|Жуков Георгий
|2
|1
|Chuangyi Lin
|3
|0
|Zihao Yan
|1
|1
|Шкорич Миле
|2
|0
|Локадия Юрген
|2
|0
|Puliang Shao
|2
|0
|Kaimu Zheng
|2
|0
|Oscar Taty Maritu
|2
|0
|Qinhan Sun
|2
|0
|Xuchen Yao
|2
|0
|Xiaotian Yang
|1
|0
|Овусу-Секьере Деабеас
|1
|0
|Fuyu Ma
|1
|0
Шэньчжэнь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Haofeng Xu
|3
|1
|Yuan Zhang2
|4
|0
|Yue Xu
|4
|0
|Li Ning
|2
|1
|Алессандрини Ромен
|3
|0
|Чжипэн Цзян
|3
|0
|Yuezheng Du
|3
|0
|Ачеампонг Франк
|1
|1
|Shuai Pei
|2
|0
|Ruifeng Huang
|2
|0
|Boyu Yang
|1
|0
|Дун Хэнъи
|1
|0
|Юань Миньчэн
|1
|0
|Yue Liu
|1
|0
|Yuan Zhang1
|1
|0
|Minzhe Wei
|1
|0
|Ziyi Tian
|1
|0
Результаты матчей
Цанчжоу
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Шэньчжэнь
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
5
10
Цанчжоу
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Шэньчжэнь
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
11
16
Волевые поражения
9
8
Цанчжоу
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Шэньчжэнь
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
14
16
Волевые поражения
14
18
Голы по времени матча
Забито
11
10
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
4
36%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
1
10%
31-45
1
9%
2
20%
46-60
2
18%
4
40%
61-75
3
27%
1
10%
76-90
Пропущено
13
28
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
2
15%
3
11%
1-15
0
0%
3
11%
16-30
4
31%
4
14%
31-45
0
0%
4
14%
46-60
3
23%
5
18%
61-75
4
31%
9
32%
76-90
Забито
12
11
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
2
18%
16-30
3
25%
3
27%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
17%
5
45%
76-90
Пропущено
17
21
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
2
12%
4
19%
1-15
3
18%
4
19%
16-30
3
18%
2
10%
31-45
5
29%
29%
4
19%
46-60
2
12%
6
29%
61-75
2
12%
1
5%
76-90
Забито
23
21
12 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 5
4 Не забивали 6
5
22%
2
10%
1-15
3
13%
2
10%
16-30
4
17%
4
19%
31-45
4
17%
2
10%
46-60
2
9%
5
24%
61-75
5
22%
6
29%
76-90
Пропущено
30
49
14 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 29
10 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 19
4
13%
7
14%
1-15
3
10%
7
14%
16-30
7
23%
6
12%
31-45
5
17%
8
16%
46-60
5
17%
11
22%
61-75
6
20%
10
20%
76-90
Результаты последних матчей
Цанчжоу
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Наньтун Чжиюнь - Цанчжоу 1:2 Шанхай Порт - Цанчжоу 3:0 Цанчжоу - Ченду Беттер Сити 2:1 Цанчжоу - Тяньцзинь Тайгер 1:1
Циндао Чжуннэн - Цанчжоу 1:1 Цанчжоу - Чжэцзян Профессионал 2:1 Цанчжоу - Хэнань Цзянье 0:1 Циндао Яс Айленд - Цанчжоу 2:1 Мэйчжоу Хакка - Цанчжоу 2:3 Цанчжоу - Шанхай Шеньхуа 0:1 Цанчжоу - Ухань Три Таунс 2:1 Бэйцзин Гоань - Цанчжоу 6:2 Цанчжоу - Чанчунь Ятай 2:4 Цанчжоу - Шаньдун Тайшань 1:1 Далянь Профешнл - Цанчжоу 1:1 Шэньчжэнь - Цанчжоу 0:1 Цанчжоу - Наньтун Чжиюнь 1:1 Цанчжоу - Шанхай Порт 0:1 Ченду Беттер Сити - Цанчжоу 2:1 Тяньцзинь Тайгер - Цанчжоу 1:1
Шэньчжэнь
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Хэнань Цзянье - Шэньчжэнь 3:1 Тяньцзинь Тайгер - Шэньчжэнь 3:3 Шэньчжэнь - Шанхай Порт 1:4 Циндао Чжуннэн - Шэньчжэнь 5:0
Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 5:0 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 1:3 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 0:3 Наньтун Хаймен Кодион - Шэньчжэнь 1:1 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 4:1 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 3:0 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 3:2 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 3:0 Наньтун Чжиюнь - Шэньчжэнь 1:1 Шэньчжэнь - Далянь Профешнл 2:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шэньчжэнь - Цанчжоу 0:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 1:1 Шэньчжэнь - Тяньцзинь Тайгер 0:2 Шанхай Порт - Шэньчжэнь 3:2 Шэньчжэнь - Циндао Чжуннэн 2:1
Результаты матчей
Цанчжоу
Шэньчжэнь
Точный счет
0:1
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
2:1
3 раза 30%
2:4
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
6:2
1 раз 11%
5:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:1
6 раз 32%
0:1
4 раза 21%
2:1
4 раза 21%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
5:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
2
6 раз 32%
0
4 раза 21%
3
1 раз 5%
0
7 раз 37%
1
7 раз 37%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Цанчжоу
Шэньчжэнь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
73
46
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
54
36
27
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
127
712
514
118
217
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|15
|4
|1
|42 - 15
|49
|2.
|0:2
|20
|10
|5
|5
|20 - 21
|35
|3.
|20
|9
|8
|3
|37 - 18
|35
|4.
|20
|9
|6
|5
|33 - 24
|33
|5.
|20
|9
|4
|7
|31 - 27
|31
|6.
|20
|8
|7
|5
|35 - 27
|31
|7.
|20
|7
|9
|4
|30 - 22
|30
|8.
|20
|6
|12
|2
|26 - 21
|30
|9.
|20
|7
|7
|6
|32 - 31
|28
|10.
|0:0
|20
|6
|7
|7
|23 - 30
|25
|11.
|20
|5
|4
|11
|25 - 27
|19
|12.
|20
|5
|4
|11
|28 - 39
|19
|13.
|20
|4
|7
|9
|18 - 26
|19
|14.
|2:0
|20
|2
|9
|9
|17 - 26
|15
|15.
|20
|2
|9
|9
|16 - 27
|15
|16.
|0:0
|20
|3
|4
|13
|19 - 51
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|2
|0
|25 - 5
|23
|2.
|10
|7
|2
|1
|20 - 11
|23
|3.
|11
|6
|4
|1
|25 - 11
|22
|4.
|11
|6
|3
|2
|19 - 12
|21
|5.
|10
|6
|0
|4
|16 - 12
|18
|6.
|0:2
|10
|5
|3
|2
|10 - 11
|18
|7.
|10
|5
|2
|3
|18 - 11
|17
|8.
|10
|4
|4
|2
|18 - 16
|16
|9.
|10
|3
|7
|0
|15 - 12
|16
|10.
|9
|3
|5
|1
|10 - 9
|14
|11.
|10
|3
|5
|2
|11 - 9
|14
|12.
|9
|4
|1
|4
|14 - 13
|13
|13.
|0:0
|11
|3
|4
|4
|11 - 13
|13
|14.
|2:0
|10
|2
|6
|2
|10 - 9
|12
|15.
|0:0
|10
|3
|1
|6
|11 - 21
|10
|16.
|10
|2
|4
|4
|9 - 15
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|2
|0
|22 - 4
|26
|2.
|0:2
|10
|5
|2
|3
|10 - 10
|17
|3.
|11
|4
|4
|3
|20 - 13
|16
|4.
|10
|3
|5
|2
|11 - 9
|14
|5.
|10
|3
|4
|3
|15 - 15
|13
|6.
|9
|3
|3
|3
|14 - 12
|12
|7.
|0:0
|9
|3
|3
|3
|12 - 17
|12
|8.
|10
|3
|3
|4
|14 - 15
|12
|9.
|11
|2
|6
|3
|12 - 13
|12
|10.
|9
|2
|3
|4
|10 - 16
|9
|11.
|11
|1
|3
|7
|14 - 26
|6
|12.
|10
|1
|2
|7
|7 - 17
|5
|13.
|10
|0
|5
|5
|7 - 12
|5
|14.
|2:0
|10
|0
|3
|7
|7 - 17
|3
|15.
|0:0
|10
|0
|3
|7
|8 - 30
|3
|16.
|10
|0
|2
|8
|7 - 16
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|15 (5)
|Шанхай Порт
|Лэй У
|13 (5)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|11 (2)
|Хэнань Цзянье
|Чович Неманья
|10 (1)
|Ченду Беттер Сити
|Фелипе
|9 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 5
|Тяньцзинь Тайгер
|Мин Тянь
|1 5
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|6
|Цанчжоу
|Yang Liu II
|6