Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Мубарак Вакасо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Oscar Taty Maritu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Удар от ворот произведет Цанчжоу

32' Yang Liu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Цанчжоу совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Will Donkin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Цанчжоу совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

29' Цанчжоу совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

28' Судье надоело, что Дун Хэнъи тянет время и он наказал его горчичником

26' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

26' Жао Хонглуе из команды Цанчжоу своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Цанчжоу совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

23' Локадия Юрген из команды Цанчжоу наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

22' Матч возобновлен

22' Дун Хэнъи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Жао Хонглуе навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Цанчжоу идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Жуков Георгий выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Цанчжоу совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Удар от ворот произведет Цанчжоу

17' Цанчжоу совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Peng Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Удар от ворот произведет Цанчжоу

15' Мубарак Вакасо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Цанчжоу совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

14' Жао Хонглуе не смог попасть в створ ударом издали

14' Цанчжоу идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Хорошую попытку сделал Локадия Юрген . Удар в створ, но вратарь начеку

12' Хорошую попытку сделал Овусу-Секьере Деабеас . Удар в створ, но вратарь начеку

12' Oscar Taty Maritu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Kaimu Zheng выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Мубарак Вакасо пробует нанести удар издали, но Puliang Shao держит все под контролем

9' Peng Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Жуков Георгий выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

6' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Цанчжоу

4' Dalun Zheng оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

4' Шэньчжэнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Жуков Георгий выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Цанчжоу совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Шэньчжэнь начинает с центра поля