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Китай: Суперлига
2023

Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Lei Zhang
Цанчжоу
1:0
Конец матча
Шэньчжэнь
0'
28' Желтая карточка
Дун Хэнъи
71' Желтая карточка
Xiangyu Chen
1:0
75' Гол
Peng Wang III
80' Желтая карточка
Xiangshuo Zhang
85' Желтая карточка
Puliang Shao
90'+8

Ход матча

28'
 
Дун Хэнъи
40'
Yun Yang
Kaimu Zheng
 
46'
 
Li Ning
Yuezheng Du
46'
 
Ruifeng Huang
Xin Zhou2
60'
 
Xiangyu Chen
Донкин Уилл
65'
Xiangshuo Zhang
Chuangyi Lin
 
65'
Шкорич Миле
Жуков Георгий
 
71'
 
Xiangyu Chen
75'
Peng Wang III
(Xiangshuo Zhang)
1:0
76'
 
Hujahmat Shahsat
Dalun Zheng
80'
Xiangshuo Zhang
 
85'
 
Lei Liao
Мубарак Вакасо
85'
Zihao Yan
Qinhan Sun
 
85'
Puliang Shao
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 413 Количество передач 401
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
14
Puliang
Shao
15
Peng
Wang
III
16
Kaimu
Zheng
30
Yang
Liu
II
13
Qinhan
Sun
19
Жуков
Георгий
8
Chuangyi
Lin
3
Honglue
Zhao
10
Oscar
Taty
Maritu
9
Локадия
Юрген
31
Овусу-Секьере
Деабеас
22
Дун
Хэнъи
11
Yuan
Zhang1
5
Ziyi
Tian
36
Guoliang
Chen
28
Xin
Zhou2
16
Dalun
Zheng
44
Мубарак
Вакасо
10
Алессандрини
Ромен
13
Haofeng
Xu
9
Донкин
Уилл
33
Yuezheng
Du
Цанчжоу
3-4-3
Шэньчжэнь
3-5-2

История личных встреч

Цанчжоу
Шэньчжэнь

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

12 матчей

33.3%
16.7%
50%
4 победы 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

С
0:1
С
1:2
С
1:0
К
1:3
С
2:1
С
2:1
С
2:2
С
1:0
ПЛК
1:0
ПЛК
4:1
ПЛК
0:1
ПЛК
1:1

Голы

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Среднее время на гол

67
135

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1.33
1.5

Среднее время на гол

67
60

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.33
1.08

Тотал матчей

2.5
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

67
83

Бомбардиры внутри турнира

Цанчжоу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Локадия Юрген 7 (2) 0.35
Овусу-Секьере Деабеас 6 0.3
Oscar Taty Maritu 5 (1) 0.25
Peng Wang III 3 0.15
Шкорич Миле 2 0.1
Жуков Георгий 1 0.05
Chuangyi Lin 0 0
Honglue Zhao 0 0
Xiaotian Yang 0 0
Xiangshuo Zhang 0 0
Шэньчжэнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ачеампонг Франк 5 0.25
Yuan Zhang2 2 (1) 0.1
Hujahmat Shahsat 2 (2) 0.1
Yue Liu 2 0.1
Чжипэн Цзян 1 0.05
Юань Миньчэн 1 0.05
Shuai Pei 1 0.05
Boyu Yang 1 0.05
Xin Zhou2 1 0.05
Haofeng Xu 1 0.05
Guoliang Chen 1 0.05
Zigui Shen 1 0.05
Алессандрини Ромен 0 0
Yuan Zhang1 0 0
Chengkuai Wang 0 0
Li Ning 0 0

Карточки

Цанчжоу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yang Liu II 6 0
Honglue Zhao 5 0
Yun Yang 3 1
Peng Wang III 4 0
Shihao Piao 4 0
Жуков Георгий 2 1
Chuangyi Lin 3 0
Puliang Shao 3 0
Zihao Yan 1 1
Шкорич Миле 2 0
Локадия Юрген 2 0
Kaimu Zheng 2 0
Oscar Taty Maritu 2 0
Qinhan Sun 2 0
Xuchen Yao 2 0
Xiaotian Yang 1 0
Овусу-Секьере Деабеас 1 0
Xiangshuo Zhang 1 0
Fuyu Ma 1 0
Шэньчжэнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Haofeng Xu 3 1
Yuan Zhang2 4 0
Yue Xu 4 0
Li Ning 2 1
Алессандрини Ромен 3 0
Чжипэн Цзян 3 0
Yuezheng Du 3 0
Ачеампонг Франк 1 1
Shuai Pei 2 0
Ruifeng Huang 2 0
Boyu Yang 1 0
Дун Хэнъи 1 0
Юань Миньчэн 1 0
Yue Liu 1 0
Yuan Zhang1 1 0
Minzhe Wei 1 0
Xiangyu Chen 1 0
Ziyi Tian 1 0

Результаты матчей

Цанчжоу
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Шэньчжэнь
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

5
10
Цанчжоу
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Шэньчжэнь
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

11
16

Волевые поражения

9
8
Цанчжоу
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (5)
40% (8)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)
Шэньчжэнь
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
30% (6)
30% (6)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
25% (5)
45% (9)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

14
16

Волевые поражения

14
18

Голы по времени матча

Забито

12
10
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
12 Не забивали 14
4
33%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
3
25%
4
40%
61-75
3
25%
1
10%
76-90

Пропущено

13
29
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
2
15%
3
10%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
4
31%
4
14%
31-45
0
0%
4
14%
46-60
3
23%
6
21%
61-75
4
31%
9
31%
76-90

Забито

12
11
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
12 Не забивали 13
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
2
18%
16-30
3
25%
3
27%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
17%
5
45%
76-90

Пропущено

17
21
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
2
12%
4
19%
1-15
3
18%
4
19%
16-30
3
18%
2
10%
31-45
5
29%
29%
4
19%
46-60
2
12%
6
29%
61-75
2
12%
1
5%
76-90

Забито

24
21
12 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 5
4 Не забивали 7
5
21%
2
10%
1-15
3
13%
2
10%
16-30
4
17%
4
19%
31-45
4
17%
2
10%
46-60
3
13%
5
24%
61-75
5
21%
6
29%
76-90

Пропущено

30
50
14 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 30
10 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 20
4
13%
7
14%
1-15
3
10%
7
14%
16-30
7
23%
6
12%
31-45
5
17%
8
16%
46-60
5
17%
12
24%
61-75
6
20%
10
20%
76-90

Результаты последних матчей

Цанчжоу
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Наньтун Чжиюнь - Цанчжоу 1:2 Шанхай Порт - Цанчжоу 3:0 Цанчжоу - Ченду Беттер Сити 2:1 Цанчжоу - Тяньцзинь Тайгер 1:1
Циндао Чжуннэн - Цанчжоу 1:1 Цанчжоу - Чжэцзян Профессионал 2:1 Цанчжоу - Хэнань Цзянье 0:1 Циндао Яс Айленд - Цанчжоу 2:1 Мэйчжоу Хакка - Цанчжоу 2:3 Цанчжоу - Шанхай Шеньхуа 0:1 Цанчжоу - Ухань Три Таунс 2:1 Бэйцзин Гоань - Цанчжоу 6:2 Цанчжоу - Чанчунь Ятай 2:4 Цанчжоу - Шаньдун Тайшань 1:1 Далянь Профешнл - Цанчжоу 1:1 Шэньчжэнь - Цанчжоу 0:1 Цанчжоу - Наньтун Чжиюнь 1:1 Цанчжоу - Шанхай Порт 0:1 Ченду Беттер Сити - Цанчжоу 2:1 Тяньцзинь Тайгер - Цанчжоу 1:1
Шэньчжэнь
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Хэнань Цзянье - Шэньчжэнь 3:1 Тяньцзинь Тайгер - Шэньчжэнь 3:3 Шэньчжэнь - Шанхай Порт 1:4 Циндао Чжуннэн - Шэньчжэнь 5:0
Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 5:0 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 1:3 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 0:3 Наньтун Хаймен Кодион - Шэньчжэнь 1:1 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 4:1 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 3:0 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 3:2 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 3:0 Наньтун Чжиюнь - Шэньчжэнь 1:1 Шэньчжэнь - Далянь Профешнл 2:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шэньчжэнь - Цанчжоу 0:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 1:1 Шэньчжэнь - Тяньцзинь Тайгер 0:2 Шанхай Порт - Шэньчжэнь 3:2 Шэньчжэнь - Циндао Чжуннэн 2:1

Результаты матчей

Цанчжоу
Шэньчжэнь

Точный счет

0:1
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
1:0
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
2:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
6:2
1 раз 11%
3:0
2 раза 20%
5:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:1
6 раз 30%
0:1
4 раза 20%
2:1
4 раза 20%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
1:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
5:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 45%
2
6 раз 30%
0
4 раза 20%
3
1 раз 5%
0
8 раз 40%
1
7 раз 35%
2
3 раза 15%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Цанчжоу
Шэньчжэнь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
7
3
4
7
1.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
5
3
6
1.5
2
8
1
8
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
4
0.5
Больше Меньше
12
8
7
13
1.5
5
15
1
19
2.5
2
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 20 15 4 1 42 - 15 49
2.
Шанхай Шеньхуа
 20 10 5 5 21 - 21 35
3.
Шаньдун Тайшань
 20 9 8 3 37 - 18 35
4.
Ченду Беттер Сити
 20 9 6 5 33 - 24 33
5.
Чжэцзян Профессионал
 20 9 4 7 31 - 27 31
6.
Бэйцзин Гоань
 20 8 7 5 35 - 27 31
7.
Ухань Три Таунс
 20 7 9 4 30 - 22 30
8.
Тяньцзинь Тайгер
 20 6 12 2 26 - 21 30
9.
Чанчунь Ятай
 20 7 7 6 32 - 31 28
10.
Цанчжоу
 20 7 6 7 24 - 30 27
11.
Циндао Чжуннэн
 20 5 4 11 25 - 27 19
12.
Мэйчжоу Хакка
 20 5 4 11 28 - 39 19
13.
Хэнань Цзянье
 20 4 7 9 18 - 26 19
14.
Далянь Профешнл
 20 2 9 9 17 - 27 15
15.
Наньтун Чжиюнь
 20 2 9 9 16 - 27 15
16.
Шэньчжэнь
 20 3 3 14 19 - 52 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 9 7 2 0 25 - 5 23
2.
Шанхай Порт
 10 7 2 1 20 - 11 23
3.
Бэйцзин Гоань
 11 6 4 1 25 - 11 22
4.
Ченду Беттер Сити
 11 6 3 2 19 - 12 21
5.
Чжэцзян Профессионал
 10 6 0 4 16 - 12 18
6.
Шанхай Шеньхуа
 10 5 3 2 10 - 11 18
7.
Циндао Чжуннэн
 10 5 2 3 18 - 11 17
8.
Чанчунь Ятай
 10 4 4 2 18 - 16 16
9.
Тяньцзинь Тайгер
 10 3 7 0 15 - 12 16
10.
Цанчжоу
 11 4 3 4 12 - 13 15
11.
Ухань Три Таунс
 9 3 5 1 10 - 9 14
12.
Хэнань Цзянье
 10 3 5 2 11 - 9 14
13.
Мэйчжоу Хакка
 9 4 1 4 14 - 13 13
14.
Далянь Профешнл
 10 2 6 2 10 - 10 12
15.
Шэньчжэнь
 10 3 1 6 11 - 21 10
16.
Наньтун Чжиюнь
 10 2 4 4 9 - 15 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 10 8 2 0 22 - 4 26
2.
Шанхай Шеньхуа
 10 5 2 3 11 - 10 17
3.
Ухань Три Таунс
 11 4 4 3 20 - 13 16
4.
Тяньцзинь Тайгер
 10 3 5 2 11 - 9 14
5.
Чжэцзян Профессионал
 10 3 4 3 15 - 15 13
6.
Ченду Беттер Сити
 9 3 3 3 14 - 12 12
7.
Цанчжоу
 9 3 3 3 12 - 17 12
8.
Чанчунь Ятай
 10 3 3 4 14 - 15 12
9.
Шаньдун Тайшань
 11 2 6 3 12 - 13 12
10.
Бэйцзин Гоань
 9 2 3 4 10 - 16 9
11.
Мэйчжоу Хакка
 11 1 3 7 14 - 26 6
12.
Хэнань Цзянье
 10 1 2 7 7 - 17 5
13.
Наньтун Чжиюнь
 10 0 5 5 7 - 12 5
14.
Далянь Профешнл
 10 0 3 7 7 - 17 3
15.
Циндао Чжуннэн
 10 0 2 8 7 - 16 2
16.
Шэньчжэнь
 10 0 2 8 8 - 31 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 15 (5)
Шанхай Порт Лэй У 13 (5)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 11 (2)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 10 (1)
Ченду Беттер Сити Фелипе 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 5
Тяньцзинь Тайгер Мин Тянь 1 5
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 6
Цанчжоу Yang Liu II 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Цанчжоу: 52%, Шэньчжэнь: 48%.
  • 97'
    Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 97'
    Локадия Юрген из команды Цанчжоу разыграл угловой с правого угла.
  • 96'
    Lei Liao из команды Шэньчжэнь перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 96'
    Цанчжоу контролирует мяч.
  • 95'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 94'
    Oscar Taty Maritu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 94'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 93'
    Цанчжоу контролирует мяч.
  • 93'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 93'
    Матч остановлен
  • 93'
    Удар от ворот произведет Шэньчжэнь
  • 93'
    Шанс! Oscar Taty Maritu из команды Цанчжоу пробил головой, но мимо
  • 93'
    Овусу-Секьере Деабеас из команды Цанчжоу своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
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