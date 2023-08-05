Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Цанчжоу совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

46' Локадия Юрген оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Овусу-Секьере Деабеас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Чжаб Юан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Удар от ворот произведет Цанчжоу

44' Жуков Георгий выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Yuezheng Du выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

42' Локадия Юрген оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

42' Жао Хонглуе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

42' Локадия Юрген пробил со штрафного прямо в стенку

40' Цанчжоу совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Матч возобновится спорным мячом

39' Kaimu Zheng на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Kaimu Zheng на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Chuangyi Lin навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Мубарак Вакасо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Oscar Taty Maritu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Удар от ворот произведет Цанчжоу

32' Yang Liu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Цанчжоу совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Will Donkin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Цанчжоу совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

29' Цанчжоу совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

28' Судье надоело, что Дун Хэнъи тянет время и он наказал его горчичником

26' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

26' Жао Хонглуе из команды Цанчжоу своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Цанчжоу совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

23' Локадия Юрген из команды Цанчжоу наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

22' Матч возобновлен

22' Дун Хэнъи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Жао Хонглуе навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Цанчжоу идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Жуков Георгий выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Цанчжоу совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Удар от ворот произведет Цанчжоу

17' Цанчжоу совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Peng Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Удар от ворот произведет Цанчжоу

15' Мубарак Вакасо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Цанчжоу совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

14' Жао Хонглуе не смог попасть в створ ударом издали

14' Цанчжоу идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Хорошую попытку сделал Локадия Юрген . Удар в створ, но вратарь начеку

12' Хорошую попытку сделал Овусу-Секьере Деабеас . Удар в створ, но вратарь начеку

12' Oscar Taty Maritu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Kaimu Zheng выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Мубарак Вакасо пробует нанести удар издали, но Puliang Shao держит все под контролем

9' Peng Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Жуков Георгий выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

6' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Цанчжоу

4' Dalun Zheng оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

4' Шэньчжэнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Жуков Георгий выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Цанчжоу совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Шэньчжэнь начинает с центра поля