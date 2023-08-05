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Китай: Суперлига
2023

Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Minghui Niu
Далянь Профешнл
2:0
Первый тайм: 38'
Шанхай Шеньхуа
0'
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1:0
25' Гол
Cesar Manzoki
2:0
31' Гол
Линь Лянмин

Ход матча

22'
 
25'
Cesar Manzoki
(Zhu Ting)
1:0
31'
Линь Лянмин
(Cesar Manzoki)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Далянь Профешнл
Ничья
Шанхай Шеньхуа
4.30
8.80
2.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Yan
Wu
11
Мамба
Стрели
4
Vas
Nunez
6
Xianjun
Wang
8
Zhu
Ting
5
Wei
Wu
III
35
Yu
Wang
31
Пен
Лю
10
Цонев
Борислав
17
Cesar
Manzoki
7
Линь
Лянмин
30
Yaxiong
Bao
2
Хинг-Гловер
Макарио
3
Shunkai
Jin
22
Yangyang
Jin
21
Lin
Cui
9
Wai-Tsun
Dai
6
Амаду
Ибраим
15
У
Си
11
Малеле
Сефас
18
Wei
Zhang2
20
Ханчао
Ю
Далянь Профешнл
4-3-3
Шанхай Шеньхуа
4-3-3

История личных встреч

Далянь Профешнл
Шанхай Шеньхуа

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
85.7%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

18 матчей

22.2%
27.8%
50%
4 победы 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

11.1%
61.1%
27.8%
2 победы 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
4 победы 6 ничьих 8 побед

История матчей

С
1:0
С
1:2
С
1:2
С
2:4
С
3:2
С
1:1
С
2:2
С
2:1
К
2:3
С
1:0
С
2:1
С
1:0
С
0:1
С
2:0
С
1:0
С
0:0
С
0:0
С
2:2

Голы

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.2
0.88

Среднее время на гол

75
102

Всего голов

12
14

Голов в среднем за матч

1.5
1.4

Среднее время на гол

60
64

Всего голов

24
21

Голов в среднем за матч

1.33
1.17

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

67
77

Бомбардиры внутри турнира

Далянь Профешнл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cesar Manzoki 6 0.3
Ян Ксиангчуанг 4 0.2
Мамба Стрели 3 0.15
Линь Лянмин 3 0.15
Цонев Борислав 1 0.05
Zhu Ting 0 0
Longchang Lin 0 0
Yupeng He 0 0
Yin Shang 0 0
Босанчич Неманья 0 0
Шанхай Шеньхуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малеле Сефас 6 0.3
Ханчао Ю 5 0.25
Shenglong Jiang 3 0.15
Цао Юньдин 1 0.05
Тейшейра Жоау 1 (1) 0.05
Haoyang Xu 1 0.05
Haijian Wang 1 0.05
Бассогог Кристиан 1 (1) 0.05
У Си 1 0.05
Хинг-Гловер Макарио 0 0
Zexiang Yang 0 0

Карточки

Далянь Профешнл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цонев Борислав 4 0
Zhenao Wang 4 0
Yupeng He 4 0
Yu Wang 4 0
Vas Nunez 2 1
Yan Wu 3 0
Линь Лянмин 3 0
Босанчич Неманья 3 0
Xianjun Wang 1 1
Wei Wu III 2 0
Cesar Manzoki 2 0
Хие Хуи 1 0
Zhu Ting 1 0
Пен Лю 1 0
Мамба Стрели 1 0
Longchang Lin 1 0
Yu Fei 1 0
Yaopeng Wang 1 0
Jiahui Huang 1 0
Шанхай Шеньхуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Shenglong Jiang 6 0
Ханчао Ю 4 0
Малеле Сефас 4 0
Zexiang Yang 3 0
Haijian Wang 3 0
Aidi Fulang Xisi 2 0
Чжу Чэньцзе 2 0
Haoyang Xu 2 0
Тейшейра Жоау 0 1
Zhen Ma 0 1
Синьли Пэн 1 0
Цао Юньдин 1 0
Амаду Ибраим 1 0
У Си 1 0
Jiabao Wen 1 0
Yaxiong Bao 1 0

Результаты матчей

Далянь Профешнл
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Шанхай Шеньхуа
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

8
3
Далянь Профешнл
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
70% (7)
0% (0)
Шанхай Шеньхуа
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

15
6

Волевые поражения

2
9
Далянь Профешнл
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
37% (7)
58% (11)
5% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
68% (13)
11% (2)
Шанхай Шеньхуа
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

16
7

Волевые поражения

10
12

Голы по времени матча

Забито

10
10
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
2
20%
1
10%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
1
10%
2
20%
31-45
1
10%
3
30%
46-60
1
10%
2
20%
61-75
4
40%
1
10%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
3
43%
4
50%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
25%
76-90

Забито

7
11
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 8
13 Не забивали 10
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
14%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
18%
61-75
2
29%
3
27%
76-90

Пропущено

17
10
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
3
18%
0
0%
1-15
1
6%
1
10%
16-30
6
35%
4
40%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
1
6%
4
40%
61-75
4
24%
1
10%
76-90

Забито

17
21
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 13
6 Не забивали 2
5
29%
29%
1
5%
1-15
1
6%
4
19%
16-30
2
12%
5
24%
31-45
1
6%
3
14%
46-60
2
12%
4
19%
61-75
6
35%
4
19%
76-90

Пропущено

24
18
13 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 11
3
13%
1
6%
1-15
4
17%
5
28%
16-30
6
25%
5
28%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
2
8%
4
22%
61-75
6
25%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Далянь Профешнл
(20 матчей)
10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 поражений
Мэйчжоу Хакка - Далянь Профешнл 2:1 Далянь Профешнл - Хэнань Цзянье 1:1 Ченду Беттер Сити - Далянь Профешнл 4:1 Далянь Профешнл - Чанчунь Ятай 0:0
Наньтун Чжиюнь - Далянь Профешнл 1:1 Шанхай Порт - Далянь Профешнл 1:1 Далянь Профешнл - Циндао Чжуннэн 1:1 Ухань Три Таунс - Далянь Профешнл 0:0 Яньбянь Лонгдинг - Далянь Профешнл 0:2 Далянь Профешнл - Бэйцзин Гоань 2:2 Шаньдун Тайшань - Далянь Профешнл 2:0 Далянь Профешнл - Тяньцзинь Тайгер 0:1 Далянь Профешнл - Чжэцзян Профессионал 1:2 Хэнань Цзянье - Далянь Профешнл 1:0 Шэньчжэнь - Далянь Профешнл 2:1 Далянь Профешнл - Цанчжоу 1:1 Шанхай Шеньхуа - Далянь Профешнл 1:0 Далянь Профешнл - Мэйчжоу Хакка 1:1 Далянь Профешнл - Ченду Беттер Сити 0:0 Чанчунь Ятай - Далянь Профешнл 3:2
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Шанхай Шеньхуа - Шанхай Порт 0:5 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 5:1 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 2:1
Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 3:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Тяньцзинь Тайгер 1:2 Шанхай Шеньхуа - Наньтун Чжиюнь 1:0 Юньнань Юкунь - Шанхай Шеньхуа 1:2 Циндао Чжуннэн - Шанхай Шеньхуа 0:1 Цанчжоу - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 2:1 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:1 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шанхай Шеньхуа - Далянь Профешнл 1:0 Шанхай Порт - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1

Результаты матчей

Далянь Профешнл
Шанхай Шеньхуа

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:0
4 раза 40%
1:1
3 раза 30%
0:5
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
8 раз 80%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:1
4 раза 44%
1:1
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%
1
7 раз 78%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:1
5 раз 26%
0:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
5 раз 26%
0:1
4 раза 21%
1:0
4 раза 21%
2:1
2 раза 11%
0:5
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
0
7 раз 37%
2
3 раза 16%
1
15 раз 79%
0
2 раза 11%
2
1 раз 5%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Далянь Профешнл
Шанхай Шеньхуа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
9
1
2
7
1.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
8
1
1
9
1.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
7
0.5
Больше Меньше
17
2
3
16
1.5
2
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 20 15 4 1 42 - 15 49
2.
Шанхай Шеньхуа
 0:2 20 10 5 5 20 - 21 35
3.
Шаньдун Тайшань
 20 9 8 3 37 - 18 35
4.
Ченду Беттер Сити
 20 9 6 5 33 - 24 33
5.
Чжэцзян Профессионал
 20 9 4 7 31 - 27 31
6.
Бэйцзин Гоань
 20 8 7 5 35 - 27 31
7.
Ухань Три Таунс
 20 7 9 4 30 - 22 30
8.
Тяньцзинь Тайгер
 20 6 12 2 26 - 21 30
9.
Чанчунь Ятай
 20 7 7 6 32 - 31 28
10.
Цанчжоу
 0:0 20 6 7 7 23 - 30 25
11.
Циндао Чжуннэн
 20 5 4 11 25 - 27 19
12.
Мэйчжоу Хакка
 20 5 4 11 28 - 39 19
13.
Хэнань Цзянье
 20 4 7 9 18 - 26 19
14.
Далянь Профешнл
 2:0 20 2 9 9 17 - 26 15
15.
Наньтун Чжиюнь
 20 2 9 9 16 - 27 15
16.
Шэньчжэнь
 0:0 20 3 4 13 19 - 51 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 9 7 2 0 25 - 5 23
2.
Шанхай Порт
 10 7 2 1 20 - 11 23
3.
Бэйцзин Гоань
 11 6 4 1 25 - 11 22
4.
Ченду Беттер Сити
 11 6 3 2 19 - 12 21
5.
Чжэцзян Профессионал
 10 6 0 4 16 - 12 18
6.
Шанхай Шеньхуа
 0:2 10 5 3 2 10 - 11 18
7.
Циндао Чжуннэн
 10 5 2 3 18 - 11 17
8.
Чанчунь Ятай
 10 4 4 2 18 - 16 16
9.
Тяньцзинь Тайгер
 10 3 7 0 15 - 12 16
10.
Ухань Три Таунс
 9 3 5 1 10 - 9 14
11.
Хэнань Цзянье
 10 3 5 2 11 - 9 14
12.
Мэйчжоу Хакка
 9 4 1 4 14 - 13 13
13.
Цанчжоу
 0:0 11 3 4 4 11 - 13 13
14.
Далянь Профешнл
 2:0 10 2 6 2 10 - 9 12
15.
Шэньчжэнь
 0:0 10 3 1 6 11 - 21 10
16.
Наньтун Чжиюнь
 10 2 4 4 9 - 15 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 10 8 2 0 22 - 4 26
2.
Шанхай Шеньхуа
 0:2 10 5 2 3 10 - 10 17
3.
Ухань Три Таунс
 11 4 4 3 20 - 13 16
4.
Тяньцзинь Тайгер
 10 3 5 2 11 - 9 14
5.
Чжэцзян Профессионал
 10 3 4 3 15 - 15 13
6.
Ченду Беттер Сити
 9 3 3 3 14 - 12 12
7.
Цанчжоу
 0:0 9 3 3 3 12 - 17 12
8.
Чанчунь Ятай
 10 3 3 4 14 - 15 12
9.
Шаньдун Тайшань
 11 2 6 3 12 - 13 12
10.
Бэйцзин Гоань
 9 2 3 4 10 - 16 9
11.
Мэйчжоу Хакка
 11 1 3 7 14 - 26 6
12.
Хэнань Цзянье
 10 1 2 7 7 - 17 5
13.
Наньтун Чжиюнь
 10 0 5 5 7 - 12 5
14.
Далянь Профешнл
 2:0 10 0 3 7 7 - 17 3
15.
Шэньчжэнь
 0:0 10 0 3 7 8 - 30 3
16.
Циндао Чжуннэн
 10 0 2 8 7 - 16 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 15 (5)
Шанхай Порт Лэй У 13 (5)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 11 (2)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 10 (1)
Ченду Беттер Сити Фелипе 9 (4)
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Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 5
Тяньцзинь Тайгер Мин Тянь 1 5
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 6
Цанчжоу Yang Liu II 6
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    Лучшие коэффициенты
    Далянь Профешнл
    Ничья
    Шанхай Шеньхуа
    4.30
    8.80
    2.60
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