Тур: 20. Стадион: Dalian Sports Center Stadium. Главный судья: Minghui Niu
2:0
Первый тайм: 38'
Ход матча
22'
25'
1:0
31'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Yan
Wu
11
Мамба
Стрели
8
Zhu
Ting
35
Yu
Wang
31
Пен
Лю
30
Yaxiong
Bao
22
Yangyang
Jin
21
Lin
Cui
15
У
Си
11
Малеле
Сефас
18
Wei
Zhang2
20
Ханчао
Ю
- Основной состав
-
30 Yan WuВратарь
-
11 Мамба СтрелиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Zhu TingЗащитник
- Полузащитник
-
35 Yu WangПолузащитник
-
31 Пен ЛюПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
15 Jianbo Zhao
-
22 Rong Chen
-
-
20 Tengda Wang
-
-
23 Yin Shang
-
19 Zhenao Wang
-
38 Zhuoyi Lu
-
-
26 Ming'an Cui
-
14 Jiahui Huang
-
Главный тренер: Hui Xie
- Основной состав
-
30 Yaxiong BaoВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Yangyang JinЗащитник
-
21 Lin CuiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 У СиПолузащитник
-
11 Малеле СефасНападающий
-
18 Wei Zhang2Нападающий
-
20 Ханчао ЮНападающий
- Запасные игроки
-
24 Yougang XuЗащитник
- Полузащитник
-
16 Zexiang YangПолузащитник
-
28 Цао ЮньдинНападающий
-
-
-
42 Zhixin Jiang
-
-
29 Junchen Zhou
-
43 Bizhen He
-
44 Haoran Liu
-
Главный тренер: Jingui Wu
История личных встреч
Далянь Профешнл
Шанхай Шеньхуа
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
85.7%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
18 матчей
22.2%
27.8%
50%
4 победы 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
11.1%
61.1%
27.8%
2 победы 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
22.2%
33.3%
44.5%
4 победы 6 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
1.2
0.88
Среднее время на гол
75
102
Всего голов
12
14
Голов в среднем за матч
1.5
1.4
Среднее время на гол
60
64
Всего голов
24
21
Голов в среднем за матч
1.33
1.17
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
67
77
Бомбардиры внутри турнира
Далянь Профешнл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cesar Manzoki
|6
|0.3
|Ян Ксиангчуанг
|4
|0.2
|Мамба Стрели
|3
|0.15
|Линь Лянмин
|3
|0.15
|Цонев Борислав
|1
|0.05
|Zhu Ting
|0
|0
|Longchang Lin
|0
|0
|Yupeng He
|0
|0
|Yin Shang
|0
|0
|Босанчич Неманья
|0
|0
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Малеле Сефас
|6
|0.3
|Ханчао Ю
|5
|0.25
|Shenglong Jiang
|3
|0.15
|Цао Юньдин
|1
|0.05
|Тейшейра Жоау
|1 (1)
|0.05
|Haoyang Xu
|1
|0.05
|Haijian Wang
|1
|0.05
|Бассогог Кристиан
|1 (1)
|0.05
|У Си
|1
|0.05
|Хинг-Гловер Макарио
|0
|0
|Zexiang Yang
|0
|0
Карточки
Далянь Профешнл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цонев Борислав
|4
|0
|Zhenao Wang
|4
|0
|Yupeng He
|4
|0
|Yu Wang
|4
|0
|Vas Nunez
|2
|1
|Yan Wu
|3
|0
|Линь Лянмин
|3
|0
|Босанчич Неманья
|3
|0
|Xianjun Wang
|1
|1
|Wei Wu III
|2
|0
|Cesar Manzoki
|2
|0
|Хие Хуи
|1
|0
|Zhu Ting
|1
|0
|Пен Лю
|1
|0
|Мамба Стрели
|1
|0
|Longchang Lin
|1
|0
|Yu Fei
|1
|0
|Yaopeng Wang
|1
|0
|Jiahui Huang
|1
|0
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Shenglong Jiang
|6
|0
|Ханчао Ю
|4
|0
|Малеле Сефас
|4
|0
|Zexiang Yang
|3
|0
|Haijian Wang
|3
|0
|Aidi Fulang Xisi
|2
|0
|Чжу Чэньцзе
|2
|0
|Haoyang Xu
|2
|0
|Тейшейра Жоау
|0
|1
|Zhen Ma
|0
|1
|Синьли Пэн
|1
|0
|Цао Юньдин
|1
|0
|Амаду Ибраим
|1
|0
|У Си
|1
|0
|Jiabao Wen
|1
|0
|Yaxiong Bao
|1
|0
Результаты матчей
Далянь Профешнл
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Шанхай Шеньхуа
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
8
3
Далянь Профешнл
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
70% (7)
0% (0)
Шанхай Шеньхуа
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
15
6
Волевые поражения
2
9
Далянь Профешнл
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
37% (7)
58% (11)
5% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
68% (13)
11% (2)
Шанхай Шеньхуа
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
16
7
Волевые поражения
10
12
Голы по времени матча
Забито
10
10
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
2
20%
1
10%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
1
10%
2
20%
31-45
1
10%
3
30%
46-60
1
10%
2
20%
61-75
4
40%
1
10%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
3
43%
4
50%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
25%
76-90
Забито
7
11
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 8
13 Не забивали 10
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
14%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
18%
61-75
2
29%
3
27%
76-90
Пропущено
17
10
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
3
18%
0
0%
1-15
1
6%
1
10%
16-30
6
35%
4
40%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
1
6%
4
40%
61-75
4
24%
1
10%
76-90
Забито
17
21
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 13
6 Не забивали 2
5
29%
29%
1
5%
1-15
1
6%
4
19%
16-30
2
12%
5
24%
31-45
1
6%
3
14%
46-60
2
12%
4
19%
61-75
6
35%
4
19%
76-90
Пропущено
24
18
13 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 11
3
13%
1
6%
1-15
4
17%
5
28%
16-30
6
25%
5
28%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
2
8%
4
22%
61-75
6
25%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Далянь Профешнл
(20 матчей)
10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 поражений
Мэйчжоу Хакка - Далянь Профешнл 2:1 Далянь Профешнл - Хэнань Цзянье 1:1 Ченду Беттер Сити - Далянь Профешнл 4:1 Далянь Профешнл - Чанчунь Ятай 0:0
Наньтун Чжиюнь - Далянь Профешнл 1:1 Шанхай Порт - Далянь Профешнл 1:1 Далянь Профешнл - Циндао Чжуннэн 1:1 Ухань Три Таунс - Далянь Профешнл 0:0 Яньбянь Лонгдинг - Далянь Профешнл 0:2 Далянь Профешнл - Бэйцзин Гоань 2:2 Шаньдун Тайшань - Далянь Профешнл 2:0 Далянь Профешнл - Тяньцзинь Тайгер 0:1 Далянь Профешнл - Чжэцзян Профессионал 1:2 Хэнань Цзянье - Далянь Профешнл 1:0 Шэньчжэнь - Далянь Профешнл 2:1 Далянь Профешнл - Цанчжоу 1:1 Шанхай Шеньхуа - Далянь Профешнл 1:0 Далянь Профешнл - Мэйчжоу Хакка 1:1 Далянь Профешнл - Ченду Беттер Сити 0:0 Чанчунь Ятай - Далянь Профешнл 3:2
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Шанхай Шеньхуа - Шанхай Порт 0:5 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 5:1 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 2:1
Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 3:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Тяньцзинь Тайгер 1:2 Шанхай Шеньхуа - Наньтун Чжиюнь 1:0 Юньнань Юкунь - Шанхай Шеньхуа 1:2 Циндао Чжуннэн - Шанхай Шеньхуа 0:1 Цанчжоу - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 2:1 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:1 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шанхай Шеньхуа - Далянь Профешнл 1:0 Шанхай Порт - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1
Результаты матчей
Далянь Профешнл
Шанхай Шеньхуа
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:0
4 раза 40%
1:1
3 раза 30%
0:5
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
8 раз 80%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:1
4 раза 44%
1:1
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%
1
7 раз 78%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:1
5 раз 26%
0:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
5 раз 26%
0:1
4 раза 21%
1:0
4 раза 21%
2:1
2 раза 11%
0:5
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
0
7 раз 37%
2
3 раза 16%
1
15 раз 79%
0
2 раза 11%
2
1 раз 5%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Далянь Профешнл
Шанхай Шеньхуа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
91
27
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
81
19
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
127
Больше Меньше
172
316
217
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|15
|4
|1
|42 - 15
|49
|2.
|0:2
|20
|10
|5
|5
|20 - 21
|35
|3.
|20
|9
|8
|3
|37 - 18
|35
|4.
|20
|9
|6
|5
|33 - 24
|33
|5.
|20
|9
|4
|7
|31 - 27
|31
|6.
|20
|8
|7
|5
|35 - 27
|31
|7.
|20
|7
|9
|4
|30 - 22
|30
|8.
|20
|6
|12
|2
|26 - 21
|30
|9.
|20
|7
|7
|6
|32 - 31
|28
|10.
|0:0
|20
|6
|7
|7
|23 - 30
|25
|11.
|20
|5
|4
|11
|25 - 27
|19
|12.
|20
|5
|4
|11
|28 - 39
|19
|13.
|20
|4
|7
|9
|18 - 26
|19
|14.
|2:0
|20
|2
|9
|9
|17 - 26
|15
|15.
|20
|2
|9
|9
|16 - 27
|15
|16.
|0:0
|20
|3
|4
|13
|19 - 51
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|2
|0
|25 - 5
|23
|2.
|10
|7
|2
|1
|20 - 11
|23
|3.
|11
|6
|4
|1
|25 - 11
|22
|4.
|11
|6
|3
|2
|19 - 12
|21
|5.
|10
|6
|0
|4
|16 - 12
|18
|6.
|0:2
|10
|5
|3
|2
|10 - 11
|18
|7.
|10
|5
|2
|3
|18 - 11
|17
|8.
|10
|4
|4
|2
|18 - 16
|16
|9.
|10
|3
|7
|0
|15 - 12
|16
|10.
|9
|3
|5
|1
|10 - 9
|14
|11.
|10
|3
|5
|2
|11 - 9
|14
|12.
|9
|4
|1
|4
|14 - 13
|13
|13.
|0:0
|11
|3
|4
|4
|11 - 13
|13
|14.
|2:0
|10
|2
|6
|2
|10 - 9
|12
|15.
|0:0
|10
|3
|1
|6
|11 - 21
|10
|16.
|10
|2
|4
|4
|9 - 15
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|2
|0
|22 - 4
|26
|2.
|0:2
|10
|5
|2
|3
|10 - 10
|17
|3.
|11
|4
|4
|3
|20 - 13
|16
|4.
|10
|3
|5
|2
|11 - 9
|14
|5.
|10
|3
|4
|3
|15 - 15
|13
|6.
|9
|3
|3
|3
|14 - 12
|12
|7.
|0:0
|9
|3
|3
|3
|12 - 17
|12
|8.
|10
|3
|3
|4
|14 - 15
|12
|9.
|11
|2
|6
|3
|12 - 13
|12
|10.
|9
|2
|3
|4
|10 - 16
|9
|11.
|11
|1
|3
|7
|14 - 26
|6
|12.
|10
|1
|2
|7
|7 - 17
|5
|13.
|10
|0
|5
|5
|7 - 12
|5
|14.
|2:0
|10
|0
|3
|7
|7 - 17
|3
|15.
|0:0
|10
|0
|3
|7
|8 - 30
|3
|16.
|10
|0
|2
|8
|7 - 16
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|15 (5)
|Шанхай Порт
|Лэй У
|13 (5)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|11 (2)
|Хэнань Цзянье
|Чович Неманья
|10 (1)
|Ченду Беттер Сити
|Фелипе
|9 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 5
|Тяньцзинь Тайгер
|Мин Тянь
|1 5
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|6
|Цанчжоу
|Yang Liu II
|6