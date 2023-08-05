Тур: 1. Стадион: Арена Болт.
Ход матча
9'
1:0
11
Риски
Роопе
30
Otto
Hautamo
44
Ндом
Али
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Риски РоопеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Соири ПюрюПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Танака АтомуПолузащитник
- Нападающий
-
-
78 Alex Ramula
-
Главный тренер: Toni Korkeakunnas
- Основной состав
-
30 Otto HautamoВратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Ндом АлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Энрике АланЗащитник
-
17 Сид РобинПолузащитник
- Нападающий
-
9 De
-
-
-
Главный тренер: Daniel Norrmen
История личных встреч
ХИК
Мариехамн
44 матча
93.2%
6.8%
41 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.4%
38.6%
27 побед 17 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.3%
13.6%
9.1%
34 победы 6 ничьих 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
90%
10%
0 побед 9 ничьих 1 победа
Второй тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 7 побед
54 матча
75.9%
14.8%
9.3%
41 победа 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
50%
48.1%
1.9%
27 побед 26 ничьих 1 победа
Второй тайм
63%
24.1%
12.9%
34 победы 13 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
83
36
Голов в среднем за матч
2.52
1.71
Среднее время на гол
35
52
Всего голов
12
16
Голов в среднем за матч
0.57
0.48
Среднее время на гол
157
185
Всего голов
95
52
Голов в среднем за матч
1.76
0.96
Тотал матчей
2.5
49
Больше 91%
Меньше 9%
5
40
Больше 74%
Меньше 26%
14
25
Больше 46%
Меньше 54%
29
17
Больше 31%
Меньше 69%
37
8
Больше 15%
Меньше 85%
46
6
Больше 11%
Меньше 89%
48
2
Больше 4%
Меньше 96%
52
Среднее время на гол
51
93
Бомбардиры внутри турнира
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Радулович Боян
|11 (4)
|0.58
|Оллила Туомас
|3
|0.16
|Тенхо Миро
|2
|0.11
|Мерилуото Кай
|2
|0.11
|Topi Keskinen
|1
|0.05
|Пелтола Матти
|1
|0.05
|Maksim Stjopin
|1
|0.05
|Танака Атому
|1
|0.05
|Паананен Алекси
|1
|0.05
|Хостикка Сантери
|1
|0.05
|Олусанья Антони
|1
|0.05
|Liam Moeller
|1
|0.05
|Райтала Юкка
|0
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|0
|0
Мариехамн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сумусало Микко
|2
|0.11
|Нгуекам Ариэль
|2 (1)
|0.11
|Хопкатт Джейми
|2 (1)
|0.11
|Лахти Тими
|2
|0.11
|Нгамба Альваро
|2
|0.11
|Анини Самуэль
|1
|0.06
|De
|1
|0.06
|Сид Робин
|1
|0.06
|Сьорос Рику
|1
|0.06
|Гранлунд Альбин
|0
|0
|Ндом Али
|0
|0
Карточки
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тойвио Йоона
|1
|2
|Хетемай Перпарим
|2
|1
|Оллила Туомас
|3
|0
|Пелтола Матти
|3
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|3
|0
|Танака Атому
|2
|0
|Паананен Алекси
|2
|0
|Соири Пюрю
|2
|0
|Тенхо Миро
|2
|0
|Олусанья Антони
|2
|0
|Topi Keskinen
|2
|0
|Тони Коскела
|1
|0
|Райтала Юкка
|1
|0
|Хостикка Сантери
|1
|0
|Илиев Деян
|1
|0
|Радулович Боян
|1
|0
|Мерилуото Кай
|1
|0
|Toni Korkeakunnas
|1
|0
Мариехамн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|De
|7
|1
|Лахти Тими
|4
|1
|Кубронн Жан-Кристоф
|4
|1
|Ндом Али
|3
|1
|Usman Suleman
|4
|0
|Сумусало Микко
|2
|1
|Нгуекам Ариэль
|3
|0
|Хопкатт Джейми
|2
|0
|Саллинен Оскари
|2
|0
|Анини Самуэль
|2
|0
|Нгамба Альваро
|2
|0
|Хенрикссон Элмо
|2
|0
|Гранлунд Альбин
|1
|0
|Асири Абдулфаттах
|1
|0
|Daniel Enqvist
|1
|0
Результаты матчей
ХИК
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Мариехамн
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
1
6
ХИК
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Мариехамн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
10
Волевые поражения
10
3
ХИК
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Мариехамн
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
53% (9)
6% (1)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
11
Волевые поражения
11
9
Голы по времени матча
Забито
15
8
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
0
0%
1
13%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
27%
2
25%
31-45
4
27%
1
13%
46-60
3
20%
1
13%
61-75
3
20%
3
38%
76-90
Пропущено
3
11
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
1
33%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
33%
4
36%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
33%
2
18%
76-90
Забито
11
7
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
2
18%
1
14%
1-15
1
9%
3
43%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
3
27%
1
14%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Пропущено
11
12
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
3
25%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
4
36%
5
42%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
36%
3
25%
76-90
Забито
26
15
9 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 8
4 Не забивали 5
2
8%
2
13%
1-15
2
8%
3
20%
16-30
5
19%
3
20%
31-45
7
27%
2
13%
46-60
4
15%
2
13%
61-75
6
23%
3
20%
76-90
Пропущено
14
23
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 13
2
14%
1
4%
1-15
1
7%
4
17%
16-30
2
14%
5
22%
31-45
4
29%
7
30%
46-60
0
0%
1
4%
61-75
5
36%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
ХИК
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Молде - ХИК 2:0 СЯК Сейнайоки - ХИК 1:2 ХИК - Молде 1:0 ХИК - Ильвес 1:0
Ларн - ХИК 2:2 ХИК - Ларн 1:0 ХИК - Лахти 0:1 Хонка - ХИК 1:1 Хака - ХИК 1:1 ХИК - КТП 1:0 Лахти - ХИК 1:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 0:0 ХИК - Хонка 1:1 Мариехамн - ХИК 0:0 Ильвес - ХИК 1:1 ХИК - Интер Турку 4:1 КТП - ХИК 3:3 КуПС - ХИК 2:1 ХИК - Хака 2:0 ХИК - Оулу 1:1
Мариехамн
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Мариехамн - Интер Турку 0:2 Лахти - Мариехамн 0:2 Ильвес - Мариехамн 0:0 Мариехамн - Оулу 1:2
Мариехамн - КуПС 1:1 Мариехамн - КТП 0:0 КуПС - Мариехамн 0:1 Вааса ИФК - Мариехамн 0:1 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:2 Хонка - Мариехамн 2:1 Оулу - Мариехамн 3:2 TuRaKe - Мариехамн 0:7 Мариехамн - ХИК 0:0 Интер Турку - Мариехамн 1:1 Палло-Поят Юниорит - Мариехамн 0:3 Мариехамн - Хака 2:1 ВПС - Мариехамн 2:1 Мариехамн - КуПС 0:2 КТП - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Лахти 2:3
Результаты матчей
ХИК
Мариехамн
Точный счет
1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:2
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
2:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
1:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:2
4 раза 24%
2:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
4 раза 24%
Тоталы голов в матче
ХИК
Мариехамн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
45
45
27
27
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
71
36
26
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
116
711
413
315
216
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|19
|10
|7
|2
|28 - 13
|37
|2.
|17
|10
|5
|2
|22 - 12
|35
|3.
|18
|11
|2
|5
|24 - 11
|35
|4.
|18
|9
|3
|6
|29 - 28
|30
|5.
|18
|7
|3
|8
|21 - 19
|24
|6.
|17
|6
|5
|6
|17 - 15
|23
|7.
|16
|6
|4
|6
|22 - 23
|22
|8.
|17
|4
|5
|8
|13 - 21
|17
|9.
|18
|3
|8
|7
|15 - 19
|17
|10.
|18
|3
|7
|8
|21 - 33
|16
|11.
|16
|3
|6
|7
|14 - 23
|15
|12.
|0:1
|18
|3
|5
|10
|15 - 24
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|10
|7
|2
|1
|16 - 3
|23
|2.
|9
|6
|1
|2
|11 - 9
|19
|3.
|10
|6
|0
|4
|12 - 6
|18
|4.
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|5.
|9
|4
|2
|3
|12 - 7
|14
|6.
|9
|4
|2
|3
|11 - 7
|14
|7.
|8
|4
|1
|3
|13 - 13
|13
|8.
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|9.
|10
|2
|5
|3
|10 - 12
|11
|10.
|8
|1
|7
|0
|14 - 12
|10
|11.
|0:1
|9
|1
|3
|5
|6 - 13
|6
|12.
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|2.
|10
|5
|2
|3
|16 - 15
|17
|3.
|8
|4
|4
|0
|11 - 3
|16
|4.
|1:0
|9
|3
|5
|1
|12 - 10
|14
|5.
|9
|3
|1
|5
|9 - 12
|10
|6.
|9
|2
|4
|3
|7 - 12
|10
|7.
|8
|2
|3
|3
|6 - 8
|9
|8.
|8
|2
|2
|4
|10 - 15
|8
|9.
|0:1
|9
|2
|2
|5
|9 - 11
|8
|10.
|8
|1
|3
|4
|5 - 7
|6
|11.
|10
|2
|0
|8
|7 - 21
|6
|12.
|9
|1
|2
|6
|5 - 13
|5
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|11
|Оулу
|Коффей Эшли
|10 (2)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|8 (1)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|6 (2)
|ВПС
|Михаэль Петер
|6 (2)
|Мариехамн
|De
|1 7
|Лахти
|Джалу Бубакар
|7
|Лахти
|Кабаши Ариан
|6
|СЯК Сейнайоки
|Tuomas Kaukua
|6
|КуПС
|Биспо Габриэл
|6