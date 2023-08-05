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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
ХИК
1:0
Первый тайм: 13'
Мариехамн

Ход матча

9'
Олусанья Антони
1:0
Лучшие коэффициенты
ХИК
Ничья
Мариехамн
1.66
4.50
6.80
Все Коэффициенты
1
Ост
Джесси
27
Коуассиви-Бениссан
Кевин
5
Да
Грака
Кристофер
6
Хальме
Аапо
3
Хямяляйнен
Нико
24
Канеллопулос
Гиоргос
8
Рогич
Филип
2
Оллила
Туомас
7
Хостикка
Сантери
11
Риски
Роопе
29
Олусанья
Антони
30
Otto
Hautamo
22
Гранлунд Альбин
13
Кубронн
Жан-Кристоф
44
Ндом
Али
23
Сумусало
Микко
32
Ван
дер
Хейден
Йелле
6
Саллинен
Оскари
14
Michael
Fonsell
10
Хопкатт
Джейми
11
Нгуекам
Ариэль
7
Сьорос
Рику
ХИК
Мариехамн

История личных встреч

ХИК
Мариехамн

44 матча

93.2%
6.8%
41 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.4%
38.6%
27 побед 17 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.3%
13.6%
9.1%
34 победы 6 ничьих 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

90%
10%
0 побед 9 ничьих 1 победа

Второй тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 7 побед

54 матча

75.9%
14.8%
9.3%
41 победа 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

50%
48.1%
1.9%
27 побед 26 ничьих 1 победа

Второй тайм

63%
24.1%
12.9%
34 победы 13 ничьих 7 побед

История матчей

В
0:0
В
1:0
В
2:1
В
1:0
В
0:1
В
0:5
В
6:1
К
3:1
VEL
1:2
В
3:0
В
0:2
В
2:1
К
2:2
В
2:0
В
2:0
В
0:1
В
1:0
В
2:0
В
1:1
К
0:3
В
1:1
В
0:0
В
2:0
КЛ
1:0
В
4:0
В
0:2
К
5:1
В
1:0
В
5:1
КС
1:2
В
0:2
В
1:0
В
6:1
В
0:5
В
0:0
КЛ(2
0:4
КЛ(2
6:0
В
5:1
В
0:2
В
3:1
В
0:2
В
1:0
В
2:0
КЛ
4:0
В
3:1
К
3:0
В
1:2
КЛ
2:0
В
0:0
В
2:0
КЛ
3:1
В
4:0
В
0:2
В
0:0

Голы

Всего голов

83
36

Голов в среднем за матч

2.52
1.71

Среднее время на гол

35
52

Всего голов

12
16

Голов в среднем за матч

0.57
0.48

Среднее время на гол

157
185

Всего голов

95
52

Голов в среднем за матч

1.76
0.96

Тотал матчей

2.5
49
Больше 91%
Меньше 9%
5
40
Больше 74%
Меньше 26%
14
25
Больше 46%
Меньше 54%
29
17
Больше 31%
Меньше 69%
37
8
Больше 15%
Меньше 85%
46
6
Больше 11%
Меньше 89%
48
2
Больше 4%
Меньше 96%
52

Среднее время на гол

51
93

Бомбардиры внутри турнира

ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радулович Боян 11 (4) 0.58
Оллила Туомас 3 0.16
Тенхо Миро 2 0.11
Мерилуото Кай 2 0.11
Topi Keskinen 1 0.05
Пелтола Матти 1 0.05
Maksim Stjopin 1 0.05
Танака Атому 1 0.05
Паананен Алекси 1 0.05
Хостикка Сантери 1 0.05
Олусанья Антони 1 0.05
Liam Moeller 1 0.05
Райтала Юкка 0 0
Канеллопулос Гиоргос 0 0
Мариехамн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сумусало Микко 2 0.11
Нгуекам Ариэль 2 (1) 0.11
Хопкатт Джейми 2 (1) 0.11
Лахти Тими 2 0.11
Нгамба Альваро 2 0.11
Анини Самуэль 1 0.06
De 1 0.06
Сид Робин 1 0.06
Сьорос Рику 1 0.06
Гранлунд Альбин 0 0
Ндом Али 0 0

Карточки

ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тойвио Йоона 1 2
Хетемай Перпарим 2 1
Оллила Туомас 3 0
Пелтола Матти 3 0
Канеллопулос Гиоргос 3 0
Танака Атому 2 0
Паананен Алекси 2 0
Соири Пюрю 2 0
Тенхо Миро 2 0
Олусанья Антони 2 0
Topi Keskinen 2 0
Тони Коскела 1 0
Райтала Юкка 1 0
Хостикка Сантери 1 0
Илиев Деян 1 0
Радулович Боян 1 0
Мерилуото Кай 1 0
Toni Korkeakunnas 1 0
Мариехамн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
De 7 1
Лахти Тими 4 1
Кубронн Жан-Кристоф 4 1
Ндом Али 3 1
Usman Suleman 4 0
Сумусало Микко 2 1
Нгуекам Ариэль 3 0
Хопкатт Джейми 2 0
Саллинен Оскари 2 0
Анини Самуэль 2 0
Нгамба Альваро 2 0
Хенрикссон Элмо 2 0
Гранлунд Альбин 1 0
Асири Абдулфаттах 1 0
Daniel Enqvist 1 0

Результаты матчей

ХИК
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Мариехамн
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

1
6
ХИК
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Мариехамн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
10

Волевые поражения

10
3
ХИК
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Мариехамн
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
53% (9)
6% (1)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
11

Волевые поражения

11
9

Голы по времени матча

Забито

15
8
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
0
0%
1
13%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
27%
2
25%
31-45
4
27%
1
13%
46-60
3
20%
1
13%
61-75
3
20%
3
38%
76-90

Пропущено

3
11
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
1
33%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
33%
4
36%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
33%
2
18%
76-90

Забито

11
7
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
2
18%
1
14%
1-15
1
9%
3
43%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
3
27%
1
14%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

11
12
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
3
25%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
4
36%
5
42%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
36%
3
25%
76-90

Забито

26
15
9 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 8
4 Не забивали 5
2
8%
2
13%
1-15
2
8%
3
20%
16-30
5
19%
3
20%
31-45
7
27%
2
13%
46-60
4
15%
2
13%
61-75
6
23%
3
20%
76-90

Пропущено

14
23
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 13
2
14%
1
4%
1-15
1
7%
4
17%
16-30
2
14%
5
22%
31-45
4
29%
7
30%
46-60
0
0%
1
4%
61-75
5
36%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

ХИК
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Молде - ХИК 2:0 СЯК Сейнайоки - ХИК 1:2 ХИК - Молде 1:0 ХИК - Ильвес 1:0
Ларн - ХИК 2:2 ХИК - Ларн 1:0 ХИК - Лахти 0:1 Хонка - ХИК 1:1 Хака - ХИК 1:1 ХИК - КТП 1:0 Лахти - ХИК 1:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 0:0 ХИК - Хонка 1:1 Мариехамн - ХИК 0:0 Ильвес - ХИК 1:1 ХИК - Интер Турку 4:1 КТП - ХИК 3:3 КуПС - ХИК 2:1 ХИК - Хака 2:0 ХИК - Оулу 1:1
Мариехамн
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Мариехамн - Интер Турку 0:2 Лахти - Мариехамн 0:2 Ильвес - Мариехамн 0:0 Мариехамн - Оулу 1:2
Мариехамн - КуПС 1:1 Мариехамн - КТП 0:0 КуПС - Мариехамн 0:1 Вааса ИФК - Мариехамн 0:1 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:2 Хонка - Мариехамн 2:1 Оулу - Мариехамн 3:2 TuRaKe - Мариехамн 0:7 Мариехамн - ХИК 0:0 Интер Турку - Мариехамн 1:1 Палло-Поят Юниорит - Мариехамн 0:3 Мариехамн - Хака 2:1 ВПС - Мариехамн 2:1 Мариехамн - КуПС 0:2 КТП - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Лахти 2:3

Результаты матчей

ХИК
Мариехамн

Точный счет

1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:2
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
2:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

1:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:2
4 раза 24%
2:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
4 раза 24%

Тоталы голов в матче

ХИК
Мариехамн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
4
5
4
5
1.5
2
7
2
7
2.5
2
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
1
3
6
1.5
2
6
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
11
6
7
11
1.5
4
13
3
15
2.5
2
16
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 1:0 19 10 7 2 28 - 13 37
2.
СЯК Сейнайоки
 17 10 5 2 22 - 12 35
3.
КуПС
 18 11 2 5 24 - 11 35
4.
Оулу
 18 9 3 6 29 - 28 30
5.
ВПС
 18 7 3 8 21 - 19 24
6.
Хонка
 17 6 5 6 17 - 15 23
7.
Интер Турку
 16 6 4 6 22 - 23 22
8.
КТП
 17 4 5 8 13 - 21 17
9.
Ильвес
 18 3 8 7 15 - 19 17
10.
Хака
 18 3 7 8 21 - 33 16
11.
Лахти
 16 3 6 7 14 - 23 15
12.
Мариехамн
 0:1 18 3 5 10 15 - 24 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 1:0 10 7 2 1 16 - 3 23
2.
СЯК Сейнайоки
 9 6 1 2 11 - 9 19
3.
КуПС
 10 6 0 4 12 - 6 18
4.
Интер Турку
 8 4 2 2 12 - 8 14
5.
ВПС
 9 4 2 3 12 - 7 14
6.
Хонка
 9 4 2 3 11 - 7 14
7.
Оулу
 8 4 1 3 13 - 13 13
8.
КТП
 8 3 3 2 8 - 8 12
9.
Ильвес
 10 2 5 3 10 - 12 11
10.
Хака
 8 1 7 0 14 - 12 10
11.
Мариехамн
 0:1 9 1 3 5 6 - 13 6
12.
Лахти
 7 1 2 4 7 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 8 5 2 1 12 - 5 17
2.
Оулу
 10 5 2 3 16 - 15 17
3.
СЯК Сейнайоки
 8 4 4 0 11 - 3 16
4.
ХИК
 1:0 9 3 5 1 12 - 10 14
5.
ВПС
 9 3 1 5 9 - 12 10
6.
Лахти
 9 2 4 3 7 - 12 10
7.
Хонка
 8 2 3 3 6 - 8 9
8.
Интер Турку
 8 2 2 4 10 - 15 8
9.
Мариехамн
 0:1 9 2 2 5 9 - 11 8
10.
Ильвес
 8 1 3 4 5 - 7 6
11.
Хака
 10 2 0 8 7 - 21 6
12.
КТП
 9 1 2 6 5 - 13 5
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 11
Оулу Коффей Эшли 10 (2)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 8 (1)
Интер Турку Darren Smith III 6 (2)
ВПС Михаэль Петер 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Мариехамн De 1 7
Лахти Джалу Бубакар 7
Лахти Кабаши Ариан 6
СЯК Сейнайоки Tuomas Kaukua 6
КуПС Биспо Габриэл 6
Весь список
Лучшие коэффициенты
ХИК
Ничья
Мариехамн
1.66
4.50
6.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ХИК 1:0 Мариехамн онлайн

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ХИК
Мариехамн
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