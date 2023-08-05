Тур: 1. Стадион: Арена Болт.
0'
1:0
9' ГолОлусанья Антони
2:0
19' ГолХостикка Сантери
23' Желтая карточкаРогич Филип
34' Желтая карточкаХальме Аапо
2:1
35' ГолНгуекам Ариэль
3:1
77' ГолХостикка Сантери
3:2
85' ГолВан дер Хейден Йелле
4:2
90' ПенальтиСоири Пюрю
90' Желтая карточкаСоири Пюрю
90'+5
Ход матча
9'
1:0
19'
23'
34'
35'
46'
77'
85'
90'
4:2
90'
11
Риски
Роопе
30
Otto
Hautamo
44
Ндом
Али
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Риски РоопеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Соири ПюрюПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Танака АтомуПолузащитник
- Нападающий
-
-
78 Alex Ramula
-
Главный тренер: Toni Korkeakunnas
- Основной состав
-
30 Otto HautamoВратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Ндом АлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Энрике АланЗащитник
-
17 Сид РобинПолузащитник
- Нападающий
-
9 De
-
-
-
Главный тренер: Daniel Norrmen
История личных встреч
ХИК
Мариехамн
44 матча
93.2%
6.8%
41 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.4%
38.6%
27 побед 17 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.3%
13.6%
9.1%
34 победы 6 ничьих 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
90%
10%
0 побед 9 ничьих 1 победа
Второй тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 7 побед
54 матча
75.9%
14.8%
9.3%
41 победа 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
50%
48.1%
1.9%
27 побед 26 ничьих 1 победа
Второй тайм
63%
24.1%
12.9%
34 победы 13 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
83
36
Голов в среднем за матч
2.52
1.71
Среднее время на гол
35
52
Всего голов
12
16
Голов в среднем за матч
0.57
0.48
Среднее время на гол
157
185
Всего голов
95
52
Голов в среднем за матч
1.76
0.96
Тотал матчей
2.5
49
Больше 91%
Меньше 9%
5
40
Больше 74%
Меньше 26%
14
25
Больше 46%
Меньше 54%
29
17
Больше 31%
Меньше 69%
37
8
Больше 15%
Меньше 85%
46
6
Больше 11%
Меньше 89%
48
2
Больше 4%
Меньше 96%
52
Среднее время на гол
51
93
Бомбардиры внутри турнира
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Радулович Боян
|11 (4)
|0.58
|Оллила Туомас
|3
|0.16
|Хостикка Сантери
|3
|0.16
|Тенхо Миро
|2
|0.11
|Олусанья Антони
|2
|0.11
|Мерилуото Кай
|2
|0.11
|Topi Keskinen
|1
|0.05
|Пелтола Матти
|1
|0.05
|Maksim Stjopin
|1
|0.05
|Танака Атому
|1
|0.05
|Паананен Алекси
|1
|0.05
|Liam Moeller
|1
|0.05
|Соири Пюрю
|1 (1)
|0.05
|Райтала Юкка
|0
|0
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|0
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|0
|0
Мариехамн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нгуекам Ариэль
|3 (1)
|0.17
|Сумусало Микко
|2
|0.11
|Хопкатт Джейми
|2 (1)
|0.11
|Лахти Тими
|2
|0.11
|Нгамба Альваро
|2
|0.11
|Анини Самуэль
|1
|0.06
|De
|1
|0.06
|Сид Робин
|1
|0.06
|Ван дер Хейден Йелле
|1
|0.06
|Сьорос Рику
|1
|0.06
|Гранлунд Альбин
|0
|0
|Кубронн Жан-Кристоф
|0
|0
|Ндом Али
|0
|0
|Олавале Мухамед
|0
|0
Карточки
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тойвио Йоона
|1
|2
|Хетемай Перпарим
|2
|1
|Соири Пюрю
|3
|0
|Оллила Туомас
|3
|0
|Пелтола Матти
|3
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|3
|0
|Танака Атому
|2
|0
|Паананен Алекси
|2
|0
|Тенхо Миро
|2
|0
|Олусанья Антони
|2
|0
|Topi Keskinen
|2
|0
|Тони Коскела
|1
|0
|Райтала Юкка
|1
|0
|Рогич Филип
|1
|0
|Хальме Аапо
|1
|0
|Хостикка Сантери
|1
|0
|Илиев Деян
|1
|0
|Радулович Боян
|1
|0
|Мерилуото Кай
|1
|0
|Toni Korkeakunnas
|1
|0
Мариехамн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|De
|7
|1
|Лахти Тими
|4
|1
|Кубронн Жан-Кристоф
|4
|1
|Ндом Али
|3
|1
|Usman Suleman
|4
|0
|Сумусало Микко
|2
|1
|Нгуекам Ариэль
|3
|0
|Хопкатт Джейми
|2
|0
|Саллинен Оскари
|2
|0
|Анини Самуэль
|2
|0
|Нгамба Альваро
|2
|0
|Хенрикссон Элмо
|2
|0
|Гранлунд Альбин
|1
|0
|Асири Абдулфаттах
|1
|0
|Daniel Enqvist
|1
|0
Результаты матчей
ХИК
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
Мариехамн
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
1
8
ХИК
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Мариехамн
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
10
Волевые поражения
10
3
ХИК
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
37% (7)
16% (3)
Мариехамн
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
5
11
Волевые поражения
11
11
Голы по времени матча
Забито
19
10
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
1
5%
1
10%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
4
21%
3
30%
31-45
4
21%
1
10%
46-60
3
16%
1
10%
61-75
5
26%
4
40%
76-90
Пропущено
5
15
3 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
1
20%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
40%
4
27%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
40%
4
27%
76-90
Забито
11
7
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
2
18%
1
14%
1-15
1
9%
3
43%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
3
27%
1
14%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Пропущено
11
12
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
3
25%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
4
36%
5
42%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
36%
3
25%
76-90
Забито
30
17
11 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 8
4 Не забивали 5
3
10%
2
12%
1-15
3
10%
3
18%
16-30
5
17%
4
24%
31-45
7
23%
2
12%
46-60
4
13%
2
12%
61-75
8
27%
4
24%
76-90
Пропущено
16
27
6 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 14
2
13%
2
7%
1-15
1
6%
5
19%
16-30
3
19%
5
19%
31-45
4
25%
7
26%
46-60
0
0%
1
4%
61-75
6
38%
7
26%
76-90
Результаты последних матчей
ХИК
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Молде - ХИК 2:0 СЯК Сейнайоки - ХИК 1:2 ХИК - Молде 1:0 ХИК - Ильвес 1:0
Ларн - ХИК 2:2 ХИК - Ларн 1:0 ХИК - Лахти 0:1 Хонка - ХИК 1:1 Хака - ХИК 1:1 ХИК - КТП 1:0 Лахти - ХИК 1:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 0:0 ХИК - Хонка 1:1 Мариехамн - ХИК 0:0 Ильвес - ХИК 1:1 ХИК - Интер Турку 4:1 КТП - ХИК 3:3 КуПС - ХИК 2:1 ХИК - Хака 2:0 ХИК - Оулу 1:1
Мариехамн
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Мариехамн - Интер Турку 0:2 Лахти - Мариехамн 0:2 Ильвес - Мариехамн 0:0 Мариехамн - Оулу 1:2
Мариехамн - КуПС 1:1 Мариехамн - КТП 0:0 КуПС - Мариехамн 0:1 Вааса ИФК - Мариехамн 0:1 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:2 Хонка - Мариехамн 2:1 Оулу - Мариехамн 3:2 TuRaKe - Мариехамн 0:7 Мариехамн - ХИК 0:0 Интер Турку - Мариехамн 1:1 Палло-Поят Юниорит - Мариехамн 0:3 Мариехамн - Хака 2:1 ВПС - Мариехамн 2:1 Мариехамн - КуПС 0:2 КТП - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Лахти 2:3
Результаты матчей
ХИК
Мариехамн
Точный счет
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:2
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 30%
4
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
2:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
Точный счет
1:1
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:2
4 раза 22%
2:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
2
4 раза 21%
0
3 раза 16%
4
3 раза 16%
3
1 раз 5%
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
5 раз 28%
Тоталы голов в матче
ХИК
Мариехамн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
45
55
27
37
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
81
36
36
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
126
811
513
415
316
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|11
|Оулу
|Коффей Эшли
|10 (2)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|8 (1)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|6 (2)
|ВПС
|Михаэль Петер
|6 (2)
|Мариехамн
|De
|1 7
|Лахти
|Джалу Бубакар
|7
|Лахти
|Кабаши Ариан
|6
|СЯК Сейнайоки
|Tuomas Kaukua
|6
|КуПС
|Биспо Габриэл
|6