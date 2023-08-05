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Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 17.
Гефле
2:0
Конец матча
Браге
0'
39' Желтая карточка
Хеллберг Сет
45' Желтая карточка
Kevin Persson
1:0
51' Гол
Эдквист Адриан
57' Желтая карточка
Henry Sletsjoee
73' Желтая карточка
Редин Понтус
2:0
77' Пенальти
Энглунд Лео
83' Желтая карточка
Jacob Stensson
90'+6
13
Уоллиндер
Робин
16
Kevin
Persson
29
Ройсхенберг
Мартин
21
Nils
Eriksson
14
Sebastian
Friman
18
Constantino
Capotondi
6
Лундин
Оскар
24
Рафаэль
Йорк
8
Лундин
Антон
11
Энглунд
Лео
12
Эдквист
Адриан
1
Фродиг
Виктор
22
Тамими
Джонатан
3
Асанте
Эйрик
5
Редин
Понтус
23
Christopher
Redenstrand
8
Хеллберг
Сет
21
Henry
Sletsjoee
17
Pontus
Jonsson1
14
Jacob
Stensson
16
Samouil
Izountouemoi
12
Ieltsin
Camoes
Гефле
3-4-3
Браге
4-2-3-1

История личных встреч

Гефле
Браге

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

10 матчей

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

ТМК
0:1
С
1:1
ТМК
2:1
С
0:2
С
4:2
ТМК
0:0
ТМК
1:2
ТМС
0:2
ТМС
1:1
ТМС
5:1

Голы

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

1.13
1.5

Среднее время на гол

80
60

Всего голов

5
10

Голов в среднем за матч

2.5
1.25

Среднее время на гол

36
72

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

1.4
1.3

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

64
69

Бомбардиры внутри турнира

Гефле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энглунд Лео 7 (3) 0.41
Эдквист Адриан 3 0.18
Antonio Yakoub 3 0.18
Лундин Антон 2 0.12
Лундин Оскар 2 0.12
Рафаэль Йорк 1 0.06
Nils Eriksson 1 0.06
Constantino Capotondi 1 0.06
Аспгрен Кристоффер 0 0
Ройсхенберг Мартин 0 0
Йельте Якоб 0 0
Sebastian Friman 0 0
Браге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ieltsin Camoes 5 (2) 0.29
Samouil Izountouemoi 4 0.24
Хеллберг Сет 2 0.12
Берггрен Густав 2 0.12
Kevin Appiah Nyarko 2 0.12
Pontus Jonsson1 1 0.06
Jacob Stensson 1 0.06
Редин Понтус 1 0.06
Christopher Redenstrand 1 0.06
Henry Sletsjoee 1 0.06
Тамими Джонатан 0 0
Карлберг Дуглас 0 0

Карточки

Гефле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдквист Адриан 5 0
Лундин Оскар 5 0
Аспгрен Кристоффер 2 1
Kevin Persson 3 0
Antonio Yakoub 3 0
Лундин Антон 2 0
Энглунд Лео 2 0
Рафаэль Йорк 2 0
Ройсхенберг Мартин 1 0
Iu Ranera 1 0
Daniel Eliasson 1 0
Nils Eriksson 1 0
Constantino Capotondi 1 0
Niclas Haakansson 1 0
Браге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зеттерстрём Александр 4 1
Редин Понтус 5 0
Хеллберг Сет 3 1
Samouil Izountouemoi 4 0
Henry Sletsjoee 4 0
Jacob Stensson 3 0
Malte Persson 2 0
Andre Bernardini 2 0
Ieltsin Camoes 2 0
Pontus Jonsson1 1 0
Filip Sjoeberg1 1 0
Асанте Эйрик 1 0
Johan Arvidsson 1 0
Christopher Redenstrand 1 0

Результаты матчей

Гефле
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Браге
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

4
4
Гефле
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Браге
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
4

Волевые поражения

3
12
Гефле
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
29% (5)
6% (1)
Браге
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

12
4

Волевые поражения

7
16

Голы по времени матча

Забито

16
6
3 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
0
0%
2
33%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
13%
1
17%
31-45
6
38%
2
33%
46-60
3
19%
1
17%
61-75
4
25%
0
0%
76-90

Пропущено

12
17
8 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
4
33%
2
12%
1-15
2
17%
3
18%
16-30
2
17%
5
29%
29%
31-45
3
25%
2
12%
46-60
1
8%
3
18%
61-75
0
0%
2
12%
76-90

Забито

5
14
4 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 9
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
2
14%
16-30
1
20%
6
43%
31-45
1
20%
3
21%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Пропущено

11
8
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
2
25%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
2
18%
2
25%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
3
27%
2
25%
76-90

Забито

21
20
7 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
2
10%
2
10%
1-15
2
10%
2
10%
16-30
3
14%
7
35%
31-45
7
33%
5
25%
46-60
3
14%
1
5%
61-75
4
19%
3
15%
76-90

Пропущено

23
25
13 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
5
22%
2
8%
1-15
4
17%
5
20%
16-30
4
17%
6
24%
31-45
5
22%
4
16%
46-60
2
9%
4
16%
61-75
3
13%
4
16%
76-90

Результаты последних матчей

Гефле
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Вестерос - Гефле 1:0 Гефле - Эстерсунд 2:2 ГАИС - Гефле 1:1 Гефле - Сирианска Эскильстуна 2:0
Гефле - Браге 0:1 Гефле - Эстер 3:2 Эребру - Гефле 2:0 Гефле - Сундсвалль 1:3 Эргрюте - Гефле 3:1 Браге - Гефле 1:1 Гефле - Сковде АИК 4:1 Гефле - Вестерос 0:3 Ландскруна - Гефле 1:0 Гефле - Утсиктенс 1:1 Йёнчёпинг - Гефле 2:1 Гефле - Хельсинборг 1:0 Треллеборг - Гефле 0:1 Гефле - Юргорден 0:0 Гефле - Васалунд 2:3 Гефле - Hudiksvall 2:1
Браге
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Эргрюте - Браге 1:1 Браге - Эстер 1:2 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:1 Браге - Эргрюте 4:1
Гефле - Браге 0:1 Браге - Ландскруна 2:1 Треллеборг - Браге 1:0 Браге - Эстерсунд 2:1 Йёнчёпинг - Браге 4:1 Браге - Гефле 1:1 Утсиктенс - Браге 4:1 Браге - Сундсвалль 2:0 Сковде АИК - Браге 0:0 Браге - Хельсинборг 1:0 Эребру - Браге 0:2 ГАИС - Браге 3:0 Браге - Вестерос 1:2 Дегерфорс - Браге 1:3 Броммапойкарна - Браге 0:2 Сириус - Браге 2:3

Результаты матчей

Гефле
Браге

Точный счет

2:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Гефле
Браге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
4
1.5
4
4
2
7
2.5
1
7
1
8
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
13
4
5
12
1.5
5
12
2
15
2.5
1
16
1
16
3.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 17 12 3 2 32 - 12 39
2.
Вестерос
 16 11 3 2 27 - 9 36
3.
Эстер
 18 10 3 5 37 - 24 33
4.
ГАИС
 16 7 5 4 21 - 11 26
5.
Эстерсунд
 17 6 6 5 24 - 19 24
6.
Йёнчёпинг
 17 6 6 5 29 - 29 24
7.
Гефле
 17 6 4 7 21 - 23 22
8.
Ландскруна
 17 6 3 8 19 - 23 21
9.
Браге
 17 6 3 8 20 - 25 21
10.
Сирианска Эскильстуна
 17 5 6 6 16 - 20 21
11.
Треллеборг
 16 6 2 8 21 - 28 20
12.
Сундсвалль
 17 5 3 9 21 - 33 18
13.
Хельсинборг
 16 4 5 7 13 - 17 17
14.
Эребру
 16 3 8 5 14 - 19 17
15.
Эргрюте
 16 3 6 7 16 - 23 15
16.
Сковде АИК
 16 2 4 10 12 - 28 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 8 6 1 1 18 - 7 19
2.
Вестерос
 8 5 3 0 11 - 1 18
3.
Гефле
 9 5 2 2 16 - 12 17
4.
Браге
 8 5 1 2 14 - 8 16
5.
Йёнчёпинг
 9 5 1 3 16 - 12 16
6.
Эстер
 8 5 0 3 17 - 8 15
7.
Ландскруна
 9 4 2 3 12 - 11 14
8.
ГАИС
 8 4 1 3 12 - 6 13
9.
Сирианска Эскильстуна
 9 3 4 2 9 - 6 13
10.
Треллеборг
 8 4 0 4 10 - 13 12
11.
Эстерсунд
 8 3 3 2 15 - 12 12
12.
Эребру
 9 2 6 1 7 - 4 12
13.
Эргрюте
 8 2 4 2 12 - 11 10
14.
Сковде АИК
 7 2 3 2 9 - 8 9
15.
Хельсинборг
 8 2 2 4 6 - 9 8
16.
Сундсвалль
 9 2 2 5 12 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 9 6 2 1 14 - 5 20
2.
Вестерос
 8 6 0 2 16 - 8 18
3.
Эстер
 10 5 3 2 20 - 16 18
4.
ГАИС
 8 3 4 1 9 - 5 13
5.
Эстерсунд
 9 3 3 3 9 - 7 12
6.
Сундсвалль
 8 3 1 4 9 - 14 10
7.
Хельсинборг
 8 2 3 3 7 - 8 9
8.
Треллеборг
 8 2 2 4 11 - 15 8
9.
Сирианска Эскильстуна
 8 2 2 4 7 - 14 8
10.
Йёнчёпинг
 8 1 5 2 13 - 17 8
11.
Ландскруна
 8 2 1 5 7 - 12 7
12.
Эребру
 7 1 2 4 7 - 15 5
13.
Гефле
 8 1 2 5 5 - 11 5
14.
Эргрюте
 8 1 2 5 4 - 12 5
15.
Браге
 9 1 2 6 6 - 17 5
16.
Сковде АИК
 9 0 1 8 3 - 20 1
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 12 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 11 (2)
Утсиктенс Lucas Hedlund 9 (2)
Йёнчёпинг Бук Робин 8 (3)
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 7
Эстерсунд Вейлид Сесар 1 5
Эстерсунд Miroslav Mazur 1 5
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 5
Эргрюте Дротт Джонатан 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Kevin Persson получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 39'
      Хеллберг Сет получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Гефле 2:0 Браге онлайн

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