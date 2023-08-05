Тур: 17.
0'
39' Желтая карточкаХеллберг Сет
45' Желтая карточкаKevin Persson
1:0
51' ГолЭдквист Адриан
57' Желтая карточкаHenry Sletsjoee
73' Желтая карточкаРедин Понтус
2:0
77' ПенальтиЭнглунд Лео
83' Желтая карточкаJacob Stensson
90'+6
Ход матча
39'
45'
51'
1:0
57'
73'
77'
2:0
83'
24
Рафаэль
Йорк
11
Энглунд
Лео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Рафаэль ЙоркПолузащитник
- Нападающий
-
11 Энглунд ЛеоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
37 Torre Rafael
-
-
Главный тренер: Mikael Bengtsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
24 Хават ЯссинПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaeae
История личных встреч
Гефле
Браге
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
10 матчей
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
1.13
1.5
Среднее время на гол
80
60
Всего голов
5
10
Голов в среднем за матч
2.5
1.25
Среднее время на гол
36
72
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
1.4
1.3
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
64
69
Бомбардиры внутри турнира
Гефле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энглунд Лео
|7 (3)
|0.41
|Эдквист Адриан
|3
|0.18
|Antonio Yakoub
|3
|0.18
|Лундин Антон
|2
|0.12
|Лундин Оскар
|2
|0.12
|Рафаэль Йорк
|1
|0.06
|Nils Eriksson
|1
|0.06
|Constantino Capotondi
|1
|0.06
|Аспгрен Кристоффер
|0
|0
|Ройсхенберг Мартин
|0
|0
|Йельте Якоб
|0
|0
|Sebastian Friman
|0
|0
Браге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ieltsin Camoes
|5 (2)
|0.29
|Samouil Izountouemoi
|4
|0.24
|Хеллберг Сет
|2
|0.12
|Берггрен Густав
|2
|0.12
|Kevin Appiah Nyarko
|2
|0.12
|Pontus Jonsson1
|1
|0.06
|Jacob Stensson
|1
|0.06
|Редин Понтус
|1
|0.06
|Christopher Redenstrand
|1
|0.06
|Henry Sletsjoee
|1
|0.06
|Тамими Джонатан
|0
|0
|Карлберг Дуглас
|0
|0
Карточки
Гефле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдквист Адриан
|5
|0
|Лундин Оскар
|5
|0
|Аспгрен Кристоффер
|2
|1
|Kevin Persson
|3
|0
|Antonio Yakoub
|3
|0
|Лундин Антон
|2
|0
|Энглунд Лео
|2
|0
|Рафаэль Йорк
|2
|0
|Ройсхенберг Мартин
|1
|0
|Iu Ranera
|1
|0
|Daniel Eliasson
|1
|0
|Nils Eriksson
|1
|0
|Constantino Capotondi
|1
|0
|Niclas Haakansson
|1
|0
Браге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зеттерстрём Александр
|4
|1
|Редин Понтус
|5
|0
|Хеллберг Сет
|3
|1
|Samouil Izountouemoi
|4
|0
|Henry Sletsjoee
|4
|0
|Jacob Stensson
|3
|0
|Malte Persson
|2
|0
|Andre Bernardini
|2
|0
|Ieltsin Camoes
|2
|0
|Pontus Jonsson1
|1
|0
|Filip Sjoeberg1
|1
|0
|Асанте Эйрик
|1
|0
|Johan Arvidsson
|1
|0
|Christopher Redenstrand
|1
|0
Результаты матчей
Гефле
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Браге
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
4
4
Гефле
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Браге
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
4
Волевые поражения
3
12
Гефле
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
29% (5)
6% (1)
Браге
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
12
4
Волевые поражения
7
16
Голы по времени матча
Забито
16
6
3 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
0
0%
2
33%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
13%
1
17%
31-45
6
38%
2
33%
46-60
3
19%
1
17%
61-75
4
25%
0
0%
76-90
Пропущено
12
17
8 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
4
33%
2
12%
1-15
2
17%
3
18%
16-30
2
17%
5
29%
29%
31-45
3
25%
2
12%
46-60
1
8%
3
18%
61-75
0
0%
2
12%
76-90
Забито
5
14
4 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 9
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
2
14%
16-30
1
20%
6
43%
31-45
1
20%
3
21%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
21%
76-90
Пропущено
11
8
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
2
25%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
2
18%
2
25%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
3
27%
2
25%
76-90
Забито
21
20
7 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
2
10%
2
10%
1-15
2
10%
2
10%
16-30
3
14%
7
35%
31-45
7
33%
5
25%
46-60
3
14%
1
5%
61-75
4
19%
3
15%
76-90
Пропущено
23
25
13 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
5
22%
2
8%
1-15
4
17%
5
20%
16-30
4
17%
6
24%
31-45
5
22%
4
16%
46-60
2
9%
4
16%
61-75
3
13%
4
16%
76-90
Результаты последних матчей
Гефле
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Вестерос - Гефле 1:0 Гефле - Эстерсунд 2:2 ГАИС - Гефле 1:1 Гефле - Сирианска Эскильстуна 2:0
Гефле - Браге 0:1 Гефле - Эстер 3:2 Эребру - Гефле 2:0 Гефле - Сундсвалль 1:3 Эргрюте - Гефле 3:1 Браге - Гефле 1:1 Гефле - Сковде АИК 4:1 Гефле - Вестерос 0:3 Ландскруна - Гефле 1:0 Гефле - Утсиктенс 1:1 Йёнчёпинг - Гефле 2:1 Гефле - Хельсинборг 1:0 Треллеборг - Гефле 0:1 Гефле - Юргорден 0:0 Гефле - Васалунд 2:3 Гефле - Hudiksvall 2:1
Браге
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Эргрюте - Браге 1:1 Браге - Эстер 1:2 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:1 Браге - Эргрюте 4:1
Гефле - Браге 0:1 Браге - Ландскруна 2:1 Треллеборг - Браге 1:0 Браге - Эстерсунд 2:1 Йёнчёпинг - Браге 4:1 Браге - Гефле 1:1 Утсиктенс - Браге 4:1 Браге - Сундсвалль 2:0 Сковде АИК - Браге 0:0 Браге - Хельсинборг 1:0 Эребру - Браге 0:2 ГАИС - Браге 3:0 Браге - Вестерос 1:2 Дегерфорс - Браге 1:3 Броммапойкарна - Браге 0:2 Сириус - Браге 2:3
Результаты матчей
Гефле
Браге
Точный счет
2:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Гефле
Браге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
54
44
27
17
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
54
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
134
512
512
215
116
116
116
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|12 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|11 (2)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|9 (2)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|8 (3)
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|8 (1)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|7
|Эстерсунд
|Вейлид Сесар
|1 5
|Эстерсунд
|Miroslav Mazur
|1 5
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 5
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|6