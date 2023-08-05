Тур: 16. Стадион: J. J. Ugland Stadion – Levermyr. Зрители: 1518
0'
0:1
17' ГолClaudio Braga
40' Желтая карточкаПедру Самуэл
60' Желтая карточкаFaites Makosso
65' Желтая карточкаАлександерссон Ноа
1:1
80' ГолПедру Самуэл
87' Вторая желтая карточкаFaites Makosso
89' Желтая карточкаErik Sandberg
90'+6
Ход матча
17'
0:1
40'
60'
80'
1:1
87'
89'
15
Бренден
Эрик
11
Педру
Самуэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Бренден ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Педру СамуэлНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
23 Thomas Ness2
-
-
-
26 Georg Dirdal
-
Главный тренер: Eirik Kjoenoe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ian HoffmannЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
17 Менди ЛоранПолузащитник
-
12 Elias Bachke
-
-
-
-
-
-
18 Leonard Getz
-
Главный тренер: Томас Мюре
История личных встреч
Дьерв
Мосс
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Дьерв
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педру Самуэл
|8 (1)
|0.5
|Erik Groenner
|3
|0.19
|Угланн Микаэль
|2
|0.13
|Бренден Эрик
|2
|0.13
|Ange Mutsinzi
|2
|0.13
|Вильсон Петер
|1
|0.06
|Эукленн Сондре
|1
|0.06
|Iman Mafi
|1
|0.06
|Torje Wichne
|1
|0.06
|Филиберт Энцо
|1
|0.06
|Lucas Larade
|1
|0.06
|Вихманн Матиас
|0
|0
|Andre Rosmer Richstad
|0
|0
Мосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Claudio Braga
|6 (2)
|0.38
|Sebastian Pedersen II
|4
|0.25
|Anas Farah Ali
|2
|0.13
|Marius Andresen2
|1
|0.06
|Александерссон Ноа
|1
|0.06
|Aksel Baran Potur
|1
|0.06
|Гйесдал Хенрик
|1
|0.06
|Sivert Haugli
|1
|0.06
|Faites Makosso
|1
|0.06
|Ian Hoffmann
|0
|0
|Ранмарк-Эриксен Матиас
|0
|0
|Хуссейн Адан Абадала
|0
|0
|Alexander Haapnes
|0
|0
Карточки
Дьерв
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вихманн Матиас
|4
|0
|Филиберт Энцо
|2
|1
|Бренден Эрик
|3
|0
|Torje Wichne
|3
|0
|Угланн Микаэль
|3
|0
|Педру Самуэл
|3
|0
|Erik Sandberg
|2
|0
|Thomas Ness2
|2
|0
|Lucas Larade
|2
|0
|Сейнтье Джереми
|1
|0
|Эукленн Сондре
|1
|0
|Andre Rosmer Richstad
|1
|0
|Erik Groenner
|1
|0
Мосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Странде Кристиан
|6
|0
|Faites Makosso
|3
|1
|Claudio Braga
|4
|0
|Ian Hoffmann
|3
|0
|Ilir Kukleci
|2
|0
|Marius Andresen2
|2
|0
|Aksel Baran Potur
|2
|0
|Alexander Haapnes
|2
|0
|Хуссейн Адан Абадала
|0
|1
|Гйесдал Хенрик
|1
|0
|Ранмарк-Эриксен Матиас
|1
|0
|Sivert Haugli
|1
|0
|Александерссон Ноа
|1
|0
|Sander Wold
|1
|0
Результаты матчей
Дьерв
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Мосс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
6
9
Дьерв
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Мосс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
11
3
Волевые поражения
4
6
Дьерв
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Мосс
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
16
4
Волевые поражения
10
15
Голы по времени матча
Забито
17
11
4 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
2
12%
1
9%
1-15
1
6%
3
27%
16-30
1
6%
1
9%
31-45
1
6%
2
18%
46-60
6
35%
1
9%
61-75
6
35%
3
27%
76-90
Пропущено
13
16
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
1
8%
2
13%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
4
31%
1
6%
31-45
4
31%
4
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
23%
8
50%
76-90
Забито
8
7
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
3
38%
2
29%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
15
6
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
7%
2
33%
16-30
5
33%
1
17%
31-45
3
20%
1
17%
46-60
4
27%
1
17%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Забито
25
18
7 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
1 Не забивали 3
2
8%
1
6%
1-15
3
12%
3
17%
16-30
2
8%
3
17%
31-45
4
16%
4
22%
46-60
8
32%
2
11%
61-75
6
24%
5
28%
76-90
Пропущено
28
22
12 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
1
4%
3
14%
1-15
2
7%
3
14%
16-30
9
32%
2
9%
31-45
7
25%
5
23%
46-60
4
14%
1
5%
61-75
5
18%
8
36%
76-90
Результаты последних матчей
Дьерв
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Согндаль - Дьерв 5:1 Дьерв - КФУМ Осло 4:3 ИК Старт - Дьерв 2:1 Дьерв - Рёуфосс 1:0
Хьельсос - Дьерв 2:1 Санднес - Дьерв 2:3 Арендал - Дьерв 0:1 Дьерв - Хёдд 2:1 Мандалскамератене - Дьерв 0:3 Дьерв - ФК Кристиансунн 1:1 Брюне - Дьерв 0:0 Дьерв - Фредрикстад 1:1 Конгсвингер - Дьерв 2:1 Дьерв - Мьёндален 2:3 Мосс - Дьерв 2:1 Дьерв - Скейд 3:2 Осане - Дьерв 1:2 Дьерв - Ранхейм 1:2 Волеренга - Дьерв 2:1 Брюне - Дьерв 1:1
Мосс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Мосс - Брюне 2:1 Мьёндален - Мосс 1:2 Мосс - Конгсвингер 0:1 ФК Кристиансунн - Мосс 4:1
Согндаль - Мосс 2:0 Ранхейм - Мосс 2:1 Квик-Халден - Мосс 0:2 Мосс - Рёуфосс 1:0 Дробак/Фрон - Мосс 1:2 КФУМ Осло - Мосс 4:2 Мосс - Осане 1:0 Хёдд - Мосс 1:1 Мосс - Санднес 1:0 Скейд - Мосс 2:2 Мосс - Дьерв 2:1 Мосс - Согндаль 1:2 Фредрикстад - Мосс 1:1 Мосс - ИК Старт 0:0 Мосс - Гроруд 3:0 Утсиктенс - Мосс 2:2
Результаты матчей
Дьерв
Мосс
Точный счет
1:1
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
1:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
2:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:1
3 раза 38%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
5 раз 63%
2
3 раза 38%
Точный счет
2:1
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 56%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
9 раз 56%
2
5 раз 31%
0
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Дьерв
Мосс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
26
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
25
35
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
142
610
511
313
115
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|11
|Мьёндален
|Kristian Lien
|10
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|9 (2)
|Дьерв
|Педру Самуэл
|8 (2)
|Санднес
|Хейланн Томми
|7 (3)
|Осане
|Martin Ueland
|7
|Мосс
|Странде Кристиан
|6
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|5
|ФК Кристиансунн
|Картум Сандер Эрик
|5
|ИК Старт
|Робстад Хенрик
|1 3