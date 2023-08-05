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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 16. Стадион: . Зрители: 1518
Дьерв
1:1
Конец матча
Мосс
0'
0:1
17' Гол
Claudio Braga
40' Желтая карточка
Педру Самуэл
60' Желтая карточка
Faites Makosso
65' Желтая карточка
Александерссон Ноа
1:1
80' Гол
Педру Самуэл
87' Вторая желтая карточка
Faites Makosso
89' Желтая карточка
Erik Sandberg
90'+6
20
Oeystein
Oevretveit
4
Ange
Mutsinzi
5
Erik
Sandberg
27
Филиберт
Энцо
7
Хёуге
Рунар
15
Бренден
Эрик
3
Lucas
Larade
21
Эукленн
Сондре
22
Henrik
Bredeli
54
Phillip
Syvertsen
11
Педру
Самуэл
1
Ранмарк-Эриксен
Матиас
2
Marius
Andresen2
3
Странде
Кристиан
4
Гйесдал
Хенрик
21
Ian
Hoffmann
20
Aksel
Baran
Potur
6
Faites
Makosso
15
Alexander
Haapnes
23
Александерссон
Ноа
14
Claudio
Braga
7
Anas
Farah
Ali
Дьерв
3-5-2
Мосс
4-3-3

История личных встреч

Дьерв
Мосс

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПД
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Дьерв
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педру Самуэл 8 (1) 0.5
Erik Groenner 3 0.19
Угланн Микаэль 2 0.13
Бренден Эрик 2 0.13
Ange Mutsinzi 2 0.13
Вильсон Петер 1 0.06
Эукленн Сондре 1 0.06
Iman Mafi 1 0.06
Torje Wichne 1 0.06
Филиберт Энцо 1 0.06
Lucas Larade 1 0.06
Вихманн Матиас 0 0
Andre Rosmer Richstad 0 0
Мосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Claudio Braga 6 (2) 0.38
Sebastian Pedersen II 4 0.25
Anas Farah Ali 2 0.13
Marius Andresen2 1 0.06
Александерссон Ноа 1 0.06
Aksel Baran Potur 1 0.06
Гйесдал Хенрик 1 0.06
Sivert Haugli 1 0.06
Faites Makosso 1 0.06
Ian Hoffmann 0 0
Ранмарк-Эриксен Матиас 0 0
Хуссейн Адан Абадала 0 0
Alexander Haapnes 0 0

Карточки

Дьерв
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вихманн Матиас 4 0
Филиберт Энцо 2 1
Бренден Эрик 3 0
Torje Wichne 3 0
Угланн Микаэль 3 0
Педру Самуэл 3 0
Erik Sandberg 2 0
Thomas Ness2 2 0
Lucas Larade 2 0
Сейнтье Джереми 1 0
Эукленн Сондре 1 0
Andre Rosmer Richstad 1 0
Erik Groenner 1 0
Мосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Странде Кристиан 6 0
Faites Makosso 3 1
Claudio Braga 4 0
Ian Hoffmann 3 0
Ilir Kukleci 2 0
Marius Andresen2 2 0
Aksel Baran Potur 2 0
Alexander Haapnes 2 0
Хуссейн Адан Абадала 0 1
Гйесдал Хенрик 1 0
Ранмарк-Эриксен Матиас 1 0
Sivert Haugli 1 0
Александерссон Ноа 1 0
Sander Wold 1 0

Результаты матчей

Дьерв
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Мосс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

6
9
Дьерв
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Мосс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

11
3

Волевые поражения

4
6
Дьерв
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Мосс
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

16
4

Волевые поражения

10
15

Голы по времени матча

Забито

17
11
4 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
2
12%
1
9%
1-15
1
6%
3
27%
16-30
1
6%
1
9%
31-45
1
6%
2
18%
46-60
6
35%
1
9%
61-75
6
35%
3
27%
76-90

Пропущено

13
16
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
1
8%
2
13%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
4
31%
1
6%
31-45
4
31%
4
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
23%
8
50%
76-90

Забито

8
7
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
3
38%
2
29%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

15
6
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
7%
2
33%
16-30
5
33%
1
17%
31-45
3
20%
1
17%
46-60
4
27%
1
17%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Забито

25
18
7 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
1 Не забивали 3
2
8%
1
6%
1-15
3
12%
3
17%
16-30
2
8%
3
17%
31-45
4
16%
4
22%
46-60
8
32%
2
11%
61-75
6
24%
5
28%
76-90

Пропущено

28
22
12 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
1
4%
3
14%
1-15
2
7%
3
14%
16-30
9
32%
2
9%
31-45
7
25%
5
23%
46-60
4
14%
1
5%
61-75
5
18%
8
36%
76-90

Результаты последних матчей

Дьерв
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Согндаль - Дьерв 5:1 Дьерв - КФУМ Осло 4:3 ИК Старт - Дьерв 2:1 Дьерв - Рёуфосс 1:0
Хьельсос - Дьерв 2:1 Санднес - Дьерв 2:3 Арендал - Дьерв 0:1 Дьерв - Хёдд 2:1 Мандалскамератене - Дьерв 0:3 Дьерв - ФК Кристиансунн 1:1 Брюне - Дьерв 0:0 Дьерв - Фредрикстад 1:1 Конгсвингер - Дьерв 2:1 Дьерв - Мьёндален 2:3 Мосс - Дьерв 2:1 Дьерв - Скейд 3:2 Осане - Дьерв 1:2 Дьерв - Ранхейм 1:2 Волеренга - Дьерв 2:1 Брюне - Дьерв 1:1
Мосс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Мосс - Брюне 2:1 Мьёндален - Мосс 1:2 Мосс - Конгсвингер 0:1 ФК Кристиансунн - Мосс 4:1
Согндаль - Мосс 2:0 Ранхейм - Мосс 2:1 Квик-Халден - Мосс 0:2 Мосс - Рёуфосс 1:0 Дробак/Фрон - Мосс 1:2 КФУМ Осло - Мосс 4:2 Мосс - Осане 1:0 Хёдд - Мосс 1:1 Мосс - Санднес 1:0 Скейд - Мосс 2:2 Мосс - Дьерв 2:1 Мосс - Согндаль 1:2 Фредрикстад - Мосс 1:1 Мосс - ИК Старт 0:0 Мосс - Гроруд 3:0 Утсиктенс - Мосс 2:2

Результаты матчей

Дьерв
Мосс

Точный счет

1:1
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
1:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

2:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:1
3 раза 38%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
5 раз 63%
2
3 раза 38%

Точный счет

2:1
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 56%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
9 раз 56%
2
5 раз 31%
0
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Дьерв
Мосс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
1.5
Больше Меньше
2
6
2
7
2.5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
3
5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
14
2
6
10
1.5
5
11
3
13
2.5
1
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 16 8 8 0 20 - 8 32
2.
Конгсвингер
 15 10 1 4 24 - 15 31
3.
Согндаль
 15 8 3 4 24 - 17 27
4.
ФК Кристиансунн
 16 7 5 4 30 - 23 26
5.
КФУМ Осло
 15 7 4 4 26 - 19 25
6.
ИК Старт
 16 6 6 4 33 - 25 24
7.
Мосс
 16 6 5 5 19 - 21 23
8.
Дьерв
 16 6 4 6 25 - 28 22
9.
Мьёндален
 16 6 3 7 22 - 23 21
10.
Ранхейм
 15 6 2 7 17 - 29 20
11.
Санднес
 15 4 5 6 26 - 22 17
12.
Рёуфосс
 15 4 4 7 15 - 18 16
13.
Брюне
 15 4 4 7 17 - 21 16
14.
Хёдд
 16 3 5 8 15 - 23 14
15.
Осане
 15 1 8 6 18 - 23 11
16.
Скейд
 16 2 5 9 18 - 34 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Кристиансунн
 9 6 2 1 21 - 9 20
2.
Конгсвингер
 7 6 0 1 15 - 5 18
3.
ИК Старт
 7 5 1 1 19 - 10 16
4.
Согндаль
 7 5 1 1 13 - 6 16
5.
Мосс
 8 5 1 2 8 - 5 16
6.
Фредрикстад
 8 4 4 0 12 - 4 16
7.
Дьерв
 9 4 3 2 16 - 14 15
8.
КФУМ Осло
 7 4 2 1 14 - 7 14
9.
Ранхейм
 7 4 0 3 11 - 16 12
10.
Рёуфосс
 7 3 3 1 10 - 5 12
11.
Брюне
 8 3 3 2 11 - 8 12
12.
Санднес
 8 2 3 3 14 - 13 9
13.
Мьёндален
 9 2 3 4 11 - 11 9
14.
Хёдд
 8 1 4 3 5 - 7 7
15.
Скейд
 8 1 2 5 9 - 19 5
16.
Осане
 7 0 4 3 9 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 8 4 4 0 8 - 4 16
2.
Конгсвингер
 8 4 1 3 9 - 10 13
3.
Мьёндален
 7 4 0 3 11 - 12 12
4.
КФУМ Осло
 8 3 2 3 12 - 12 11
5.
Согндаль
 8 3 2 3 11 - 11 11
6.
Санднес
 7 2 2 3 12 - 9 8
7.
Ранхейм
 8 2 2 4 6 - 13 8
8.
ИК Старт
 9 1 5 3 14 - 15 8
9.
Дьерв
 7 2 1 4 9 - 14 7
10.
Хёдд
 8 2 1 5 10 - 16 7
11.
Осане
 8 1 4 3 9 - 11 7
12.
Мосс
 8 1 4 3 11 - 16 7
13.
ФК Кристиансунн
 7 1 3 3 9 - 14 6
14.
Скейд
 8 1 3 4 9 - 15 6
15.
Брюне
 7 1 1 5 6 - 13 4
16.
Рёуфосс
 8 1 1 6 5 - 13 4
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  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 11
Мьёндален Kristian Lien 10
Конгсвингер Joacim Holtan 9 (2)
Дьерв Педру Самуэл 8 (2)
Санднес Хейланн Томми 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Осане Martin Ueland 7
Мосс Странде Кристиан 6
ИК Старт Вормгор Вито 5
ФК Кристиансунн Картум Сандер Эрик 5
ИК Старт Робстад Хенрик 1 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 60'
      Faites Makosso получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Samuel Pedro получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Henrik Bredeli уходит с поля. Torje Wichne выходит вместо него
    • 17'
      Aksel Baran Potur сделал результативную передачу.
    • 17'
      Г О О О О Л - Claudio Braga бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Дьерв 1:1 Мосс онлайн

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