Тур: 18. Стадион: Гримста. Зрители: 754
0:2
Конец матча
0'
0:1
35' ГолЗелькович Айдин
40' Желтая карточкаЗелькович Айдин
45' Желтая карточкаАкерманн Кевин
70' Желтая карточкаLiam Jordan
0:2
90' ГолЙоханссон Оскар
90'+9
Ход матча
35'
0:1
40'
45'
70'
90'
0:2
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 4
-
3 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
15
Samuel
Holm
20
Винст
Фредди
22
Терн
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Samuel HolmПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Сулака РебинЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Винст ФреддиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Терн СимонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Бастос МаркоНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Kim Hellberg
История личных встреч
Броммапойкарна
Вернаму
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
55.6%
44.4%
5 побед 0 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.6
1
Среднее время на гол
56
90
Всего голов
4
9
Голов в среднем за матч
1
1.8
Среднее время на гол
90
50
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
1.33
1.44
Тотал матчей
2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
67
62
Бомбардиры внутри турнира
Броммапойкарна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петтерссон Оскар
|6 (2)
|0.33
|Фрицсон Людвиг
|3
|0.17
|Васич Никола
|3
|0.17
|Marijan Cosic
|2
|0.11
|Акерманн Кевин
|2
|0.11
|Alexander Jensen
|1
|0.06
|Сёдерстрём Тим
|1
|0.06
|Richie Omorowa
|1
|0.06
|Кроон Самуэль
|1
|0.06
|Samuel Holm
|0
|0
|Gustav Sandberg-Magnusson
|0
|0
|Йоханссон Александр II
|0
|0
|Monir Jelassi
|0
|0
Вернаму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энгвалль Густав
|7
|0.39
|Йоханссон Оскар
|3
|0.17
|Бастос Марко
|2 (1)
|0.11
|Терн Симон
|1
|0.06
|Адеми Альбион
|1
|0.06
|Hampus Naesstroem
|1
|0.06
|Albin Lohikangas
|1
|0.06
|Зелькович Айдин
|1
|0.06
|Берг Виктор
|0
|0
Карточки
Броммапойкарна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чалышир Андре
|4
|0
|Акерманн Кевин
|4
|0
|Gustav Sandberg-Magnusson
|3
|0
|Фрицсон Людвиг
|3
|0
|Васич Никола
|3
|0
|Amadeus Soegaard
|3
|0
|Richie Omorowa
|3
|0
|Samuel Holm
|2
|0
|Абрахамссон Александер
|2
|0
|Сёдерстрём Тим
|1
|0
|Liam Jordan
|1
|0
|Торбьерн Эггем
|1
|0
|Петтерссон Оскар
|1
|0
|Кроон Самуэль
|1
|0
|Alexander Jensen
|1
|0
Вернаму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрикссон Виктор
|3
|0
|Ларссон Виктор
|3
|0
|Evaldo Neto
|1
|1
|Зелькович Айдин
|2
|0
|Грозданич Эмин
|2
|0
|Оливейра Вендерсон
|2
|0
|Энгвалль Густав
|1
|0
|Бастос Марко
|1
|0
|Albin Lohikangas
|1
|0
|Берг Виктор
|1
|0
|Hampus Naesstroem
|1
|0
|Frank Junior Adjei
|1
|0
Результаты матчей
Броммапойкарна
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Вернаму
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
3
5
Броммапойкарна
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Вернаму
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
16
8
Волевые поражения
8
5
Броммапойкарна
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)
Вернаму
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
17% (3)
39% (7)
Сухие победы
4
7
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
17
9
Волевые поражения
11
10
Голы по времени матча
Забито
8
11
6 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
3
38%
0
0%
1-15
3
38%
4
36%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
4
36%
76-90
Пропущено
11
15
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
9%
2
13%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
1
9%
4
27%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
18%
3
20%
61-75
5
45%
3
20%
76-90
Забито
12
7
2 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 13
0
0%
2
29%
1-15
1
8%
2
29%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
1
14%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
6
50%
1
14%
76-90
Пропущено
17
9
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
2
22%
16-30
3
18%
1
11%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
2
12%
3
33%
61-75
5
29%
29%
3
33%
76-90
Забито
20
18
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 9
5 Не забивали 7
3
15%
2
11%
1-15
4
20%
6
33%
16-30
1
5%
2
11%
31-45
3
15%
2
11%
46-60
3
15%
1
6%
61-75
6
30%
5
28%
76-90
Пропущено
28
24
11 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
3
11%
2
8%
1-15
4
14%
3
13%
16-30
4
14%
5
21%
31-45
3
11%
2
8%
46-60
4
14%
6
25%
61-75
10
36%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Броммапойкарна
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Дегерфорс - Броммапойкарна 2:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 1:0 Хеккен - Броммапойкарна 4:2 Броммапойкарна - Дегерфорс 1:2
Броммапойкарна - АИК 0:2 Эребру - Броммапойкарна 0:1 Хаммарбю - Броммапойкарна 2:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 0:2 Броммапойкарна - Сириус 1:2 Броммапойкарна - Варберг БоИС 2:1 Кальмар - Броммапойкарна 1:3 Броммапойкарна - Гётеборг 0:0 Вернаму - Броммапойкарна 0:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Броммапойкарна - Мьельбю 2:0 Эльфсборг - Броммапойкарна 5:0 Броммапойкарна - Мальмё 1:2 Юргорден - Броммапойкарна 3:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Сундсвалль 4:2
Вернаму
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Мальмё - Вернаму 3:1 Вернаму - Хеккен 1:0 Хальмстад - Вернаму 2:2 Вернаму - Юргорден 1:2
Дегерфорс - Вернаму 0:2 Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Вернаму - Мальмё 1:3 Сириус - Вернаму 2:0 Хаммарбю - Вернаму 0:2 Вернаму - Кальмар 0:1 Эльфсборг - Вернаму 2:0 Вернаму - Варберг БоИС 3:1 Вернаму - Броммапойкарна 0:1 Хеккен - Вернаму 3:1 Вернаму - АИК 1:0 ИФК Норрчепинг - Вернаму 2:1 Вернаму - Мьельбю 0:1 Гётеборг - Вернаму 0:1 Сковде АИК - Вернаму 0:2 Хальмстад - Вернаму 1:1
Результаты матчей
Броммапойкарна
Вернаму
Точный счет
1:2
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
0:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
0:2
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
Точный счет
0:2
4 раза 22%
1:2
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:1
4 раза 22%
0:2
3 раза 17%
3:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Броммапойкарна
Вернаму
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
53
27
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
82
45
46
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
135
612
513
117
117
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (3)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|8 (5)
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|7 (5)
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|7
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|6
|АИК
|Хуссейн Билаль
|6
|Мальмё
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|6
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 4