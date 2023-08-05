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Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 18. Стадион: . Зрители: 754
Броммапойкарна
0:2
Конец матча
Вернаму
0'
0:1
35' Гол
Зелькович Айдин
40' Желтая карточка
Зелькович Айдин
45' Желтая карточка
Акерманн Кевин
70' Желтая карточка
Liam Jordan
0:2
90' Гол
Йоханссон Оскар
90'+9

Ход матча

32'
Liam Jordan
Чалышир Андре
 
35'
0:1
Зелькович Айдин
(Адеми Альбион)
40'
 
Зелькович Айдин
45'
Акерманн Кевин
 
67'
 
Берг Виктор
Зелькович Айдин
67'
 
Ларссон Виктор
Albin Lohikangas
67'
 
Бастос Марко
Винст Фредди
70'
Liam Jordan
 
73'
Васич Никола
Йоханссон Александр
 
73'
Gustav Sandberg-Magnusson
Фрицсон Людвиг
 
76'
 
Hampus Naesstroem
Адеми Альбион
78'
Кроон Самуэль
Fredrik Nissen
 
90'
 
Вилар Бернардо
Энгвалль Густав
90'
0:2
Йоханссон Оскар
(Бастос Марко)

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 18 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
1
Хёгг
Лукас
17
Alexander
Jensen
26
Чалышир
Андре
2
Торбьерн
Эггем
23
Сёдерстрём
Тим
13
Фрицсон
Людвиг
14
Fredrik
Nissen
15
Samuel
Holm
7
Петтерссон
Оскар
18
Йоханссон
Александр
II
24
Акерманн
Кевин
1
Рашид
Джонатан
20
Винст
Фредди
25
Эрикссон
Виктор
24
Грозданич
Эмин
16
Albin
Lohikangas
8
Адеми
Альбион
9
Йоханссон
Оскар
18
Оливейра
Вендерсон
14
Энгвалль
Густав
10
Зелькович
Айдин
22
Терн
Симон
Броммапойкарна
4-3-3
Вернаму
4-4-2

История личных встреч

Броммапойкарна
Вернаму

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

55.6%
44.4%
5 побед 0 ничьих 4 победы

История матчей

А
0:1
С
2:1
С
0:1
С
2:1
С
2:1
С
2:4
С
1:0
С
1:3
С
2:1

Голы

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.6
1

Среднее время на гол

56
90

Всего голов

4
9

Голов в среднем за матч

1
1.8

Среднее время на гол

90
50

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

1.33
1.44

Тотал матчей

2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

67
62

Бомбардиры внутри турнира

Броммапойкарна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петтерссон Оскар 6 (2) 0.33
Фрицсон Людвиг 3 0.17
Васич Никола 3 0.17
Marijan Cosic 2 0.11
Акерманн Кевин 2 0.11
Alexander Jensen 1 0.06
Сёдерстрём Тим 1 0.06
Richie Omorowa 1 0.06
Кроон Самуэль 1 0.06
Samuel Holm 0 0
Gustav Sandberg-Magnusson 0 0
Йоханссон Александр II 0 0
Monir Jelassi 0 0
Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энгвалль Густав 7 0.39
Йоханссон Оскар 3 0.17
Бастос Марко 2 (1) 0.11
Терн Симон 1 0.06
Адеми Альбион 1 0.06
Hampus Naesstroem 1 0.06
Albin Lohikangas 1 0.06
Зелькович Айдин 1 0.06
Берг Виктор 0 0

Карточки

Броммапойкарна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалышир Андре 4 0
Акерманн Кевин 4 0
Gustav Sandberg-Magnusson 3 0
Фрицсон Людвиг 3 0
Васич Никола 3 0
Amadeus Soegaard 3 0
Richie Omorowa 3 0
Samuel Holm 2 0
Абрахамссон Александер 2 0
Сёдерстрём Тим 1 0
Liam Jordan 1 0
Торбьерн Эггем 1 0
Петтерссон Оскар 1 0
Кроон Самуэль 1 0
Alexander Jensen 1 0
Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрикссон Виктор 3 0
Ларссон Виктор 3 0
Evaldo Neto 1 1
Зелькович Айдин 2 0
Грозданич Эмин 2 0
Оливейра Вендерсон 2 0
Энгвалль Густав 1 0
Бастос Марко 1 0
Albin Lohikangas 1 0
Берг Виктор 1 0
Hampus Naesstroem 1 0
Frank Junior Adjei 1 0

Результаты матчей

Броммапойкарна
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Вернаму
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

3
5
Броммапойкарна
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Вернаму
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

16
8

Волевые поражения

8
5
Броммапойкарна
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)
Вернаму
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
17% (3)
39% (7)

Сухие победы

4
7

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

17
9

Волевые поражения

11
10

Голы по времени матча

Забито

8
11
6 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
3
38%
0
0%
1-15
3
38%
4
36%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Пропущено

11
15
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
9%
2
13%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
1
9%
4
27%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
18%
3
20%
61-75
5
45%
3
20%
76-90

Забито

12
7
2 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 13
0
0%
2
29%
1-15
1
8%
2
29%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
1
14%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
6
50%
1
14%
76-90

Пропущено

17
9
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
2
22%
16-30
3
18%
1
11%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
2
12%
3
33%
61-75
5
29%
29%
3
33%
76-90

Забито

20
18
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 9
5 Не забивали 7
3
15%
2
11%
1-15
4
20%
6
33%
16-30
1
5%
2
11%
31-45
3
15%
2
11%
46-60
3
15%
1
6%
61-75
6
30%
5
28%
76-90

Пропущено

28
24
11 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
3
11%
2
8%
1-15
4
14%
3
13%
16-30
4
14%
5
21%
31-45
3
11%
2
8%
46-60
4
14%
6
25%
61-75
10
36%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Броммапойкарна
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Дегерфорс - Броммапойкарна 2:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 1:0 Хеккен - Броммапойкарна 4:2 Броммапойкарна - Дегерфорс 1:2
Броммапойкарна - АИК 0:2 Эребру - Броммапойкарна 0:1 Хаммарбю - Броммапойкарна 2:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 0:2 Броммапойкарна - Сириус 1:2 Броммапойкарна - Варберг БоИС 2:1 Кальмар - Броммапойкарна 1:3 Броммапойкарна - Гётеборг 0:0 Вернаму - Броммапойкарна 0:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Броммапойкарна - Мьельбю 2:0 Эльфсборг - Броммапойкарна 5:0 Броммапойкарна - Мальмё 1:2 Юргорден - Броммапойкарна 3:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Сундсвалль 4:2
Вернаму
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Мальмё - Вернаму 3:1 Вернаму - Хеккен 1:0 Хальмстад - Вернаму 2:2 Вернаму - Юргорден 1:2
Дегерфорс - Вернаму 0:2 Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Вернаму - Мальмё 1:3 Сириус - Вернаму 2:0 Хаммарбю - Вернаму 0:2 Вернаму - Кальмар 0:1 Эльфсборг - Вернаму 2:0 Вернаму - Варберг БоИС 3:1 Вернаму - Броммапойкарна 0:1 Хеккен - Вернаму 3:1 Вернаму - АИК 1:0 ИФК Норрчепинг - Вернаму 2:1 Вернаму - Мьельбю 0:1 Гётеборг - Вернаму 0:1 Сковде АИК - Вернаму 0:2 Хальмстад - Вернаму 1:1

Результаты матчей

Броммапойкарна
Вернаму

Точный счет

1:2
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
0:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
0:2
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%

Точный счет

0:2
4 раза 22%
1:2
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:1
4 раза 22%
0:2
3 раза 17%
3:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Броммапойкарна
Вернаму

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
5
3
2
7
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
2
4
5
1.5
4
6
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
13
5
6
12
1.5
5
13
1
17
2.5
1
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 17 12 3 2 40 - 14 39
2.
Мальмё
 17 12 2 3 38 - 15 38
3.
Хеккен
 18 12 2 4 45 - 20 38
4.
Юргорден
 18 10 3 5 26 - 22 33
5.
ИФК Норрчепинг
 17 7 4 6 25 - 22 25
6.
Кальмар
 17 7 4 6 20 - 23 25
7.
Хальмстад
 17 7 4 6 17 - 25 25
8.
Хаммарбю
 18 7 4 7 24 - 27 25
9.
Мьельбю
 17 6 4 7 16 - 19 22
10.
Вернаму
 18 7 1 10 19 - 23 22
11.
Броммапойкарна
 18 7 1 10 20 - 28 22
12.
АИК
 17 4 5 8 15 - 20 17
13.
Сириус
 17 4 5 8 21 - 27 17
14.
Дегерфорс
 18 5 2 11 18 - 41 17
15.
Гётеборг
 17 2 7 8 15 - 19 13
16.
Варберг БоИС
 17 2 5 10 16 - 30 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 10 8 1 1 17 - 8 25
2.
Хеккен
 9 8 0 1 31 - 11 24
3.
Мальмё
 9 7 1 1 25 - 8 22
4.
Хаммарбю
 8 6 1 1 16 - 9 19
5.
Эльфсборг
 8 5 2 1 20 - 5 17
6.
Кальмар
 8 5 1 2 12 - 11 16
7.
Дегерфорс
 10 4 2 4 13 - 15 14
8.
Хальмстад
 9 3 3 3 7 - 11 12
9.
ИФК Норрчепинг
 8 3 2 3 10 - 10 11
10.
Броммапойкарна
 9 3 1 5 8 - 11 10
11.
Вернаму
 8 3 0 5 7 - 9 9
12.
Гётеборг
 9 2 3 4 11 - 7 9
13.
Мьельбю
 9 2 3 4 9 - 9 9
14.
АИК
 8 1 4 3 7 - 10 7
15.
Сириус
 9 2 1 6 12 - 16 7
16.
Варберг БоИС
 8 0 3 5 4 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 9 7 1 1 20 - 9 22
2.
Мальмё
 8 5 1 2 13 - 7 16
3.
Хеккен
 9 4 2 3 14 - 9 14
4.
ИФК Норрчепинг
 9 4 2 3 15 - 12 14
5.
Мьельбю
 8 4 1 3 7 - 10 13
6.
Хальмстад
 8 4 1 3 10 - 14 13
7.
Вернаму
 10 4 1 5 12 - 14 13
8.
Броммапойкарна
 9 4 0 5 12 - 17 12
9.
Сириус
 8 2 4 2 9 - 11 10
10.
АИК
 9 3 1 5 8 - 10 10
11.
Кальмар
 9 2 3 4 8 - 12 9
12.
Юргорден
 8 2 2 4 9 - 14 8
13.
Варберг БоИС
 9 2 2 5 12 - 14 8
14.
Хаммарбю
 10 1 3 6 8 - 18 6
15.
Гётеборг
 8 0 4 4 4 - 12 4
16.
Дегерфорс
 8 1 0 7 5 - 26 3
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (3)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 8 (5)
Эльфсборг Ондрейка Якоб 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 7
Юргорден Шуллер Расмус 6
АИК Хуссейн Билаль 6
Мальмё Габриэль Даль Тое Бусанелло 6
Варберг БоИС Транберг Робин 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Акерманн Кевин получил желтую карточку от судьи
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