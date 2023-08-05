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Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 17.
Ландскруна
0:1
Конец матча
Эстерсунд
0'
7' Желтая карточка
Calvin Kabuye
30' Желтая карточка
Edvin Dahlqvist
58' Желтая карточка
Rasmus Wendt
0:1
64' Гол
Miroslav Mazur
72' Желтая карточка
Мусолитин Николай
76' Желтая карточка
Jakob Hedenquist
83' Желтая карточка
Miroslav Mazur
83' Желтая карточка
Ousmane Diawara
90' Желтая карточка
Andrew Mills1
90'+8
1
Каддура
Амр
12
Йонссон
Мелкер
4
Gustaf
Bruzelius
2
Рапп
Йохан
24
Линдман
Эмиль
14
Эдвардссон
Давид
10
Эгнелль
Адам
5
Edvin
Dahlqvist
47
Kofi
Fosuhene
Asare
11
Ousmane
Diawara
22
Rasmus
Wendt
30
Andrew
Mills1
6
Jakob
Hedenquist
22
Раск
Теодор
18
Miroslav
Mazur
28
Аджумани
Янник
7
Andre
Oesterholm
8
Брэндон
Эрик
25
Mansour
Sinyan
29
Calvin
Kabuye
11
Мусолитин
Николай
9
Карлссон
Грач
Себастьян
Ландскруна
3-4-3
Эстерсунд
4-4-2

История личных встреч

Ландскруна
Эстерсунд

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

8 матчей

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

История матчей

С
4:1
С
3:1
С
1:1
К
0:3
С
0:1
С
3:2
С
4:0
С
2:2

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.25
1.5

Среднее время на гол

72
60

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

3
1.25

Среднее время на гол

30
72

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

2.13
1.38

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

42
65

Бомбардиры внутри турнира

Ландскруна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ousmane Diawara 6 0.35
Kofi Fosuhene Asare 4 (1) 0.24
Camil Jebara 2 0.12
Дзабич Робин 1 0.06
Melker Widell 1 0.06
Эдвардссон Давид 1 0.06
Рапп Йохан 1 0.06
Йонссон Мелкер 1 0.06
Gustaf Bruzelius 1 0.06
Erik Hedenquist 1 0.06
Эгнелль Адам 0 0
Rasmus Wendt 0 0
Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штольт Малкольм 5 0.29
Карлссон Грач Себастьян 5 0.29
Chovanie Amatkarijo 4 0.24
Miroslav Mazur 4 0.24
Mansour Sinyan 2 0.12
Andre Oesterholm 1 0.06
Jakob Hedenquist 1 0.06
Брэндон Эрик 0 0
Аджумани Янник 0 0
Calvin Kabuye 0 0
Ziad Ghanoum 0 0
Jakob Johnsson 0 0

Карточки

Ландскруна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ousmane Diawara 5 0
Erik Hedenquist 5 0
Эдвардссон Давид 4 0
Дзабич Робин 4 0
Camil Jebara 2 1
Samuel Kotto 1 1
Линдман Эмиль 2 0
Йонссон Мелкер 2 0
Melker Widell 2 0
Ткач Александр 1 0
Philip Andersson I 1 0
Edvin Dahlqvist 1 0
Эгнелль Адам 1 0
Rasmus Wendt 1 0
Рапп Йохан 1 0
Kofi Fosuhene Asare 1 0
Jesper Strid 1 0
Max Nilsson 1 0
Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вейлид Сесар 5 1
Miroslav Mazur 5 1
Штольт Малкольм 6 0
Раск Теодор 3 1
Мусолитин Николай 4 0
Аджумани Янник 4 0
Calvin Kabuye 4 0
Mansour Sinyan 2 1
Кроон Симон 2 0
Andrew Mills1 2 0
Брэндон Эрик 2 0
Jakob Hedenquist 2 0
Кейта Али II 1 0
Andre Oesterholm 1 0
Спорронг Альбин 1 0
Карлссон Грач Себастьян 1 0

Результаты матчей

Ландскруна
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Эстерсунд
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

4
5
Ландскруна
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Эстерсунд
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

12
4

Волевые поражения

4
12
Ландскруна
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Эстерсунд
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

15
5

Волевые поражения

8
17

Голы по времени матча

Забито

12
9
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
4
44%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
3
25%
1
11%
46-60
3
25%
2
22%
61-75
1
8%
2
22%
76-90

Пропущено

11
7
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
4
36%
3
43%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

7
14
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 9
2
29%
1
7%
1-15
1
14%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
14%
4
29%
46-60
2
29%
3
21%
61-75
1
14%
2
14%
76-90

Пропущено

12
13
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
2
17%
1
8%
1-15
1
8%
4
31%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
3
25%
2
15%
61-75
2
17%
4
31%
76-90

Забито

19
23
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 9
4 Не забивали 3
3
16%
1
4%
1-15
1
5%
6
26%
16-30
4
21%
2
9%
31-45
4
21%
5
22%
46-60
5
26%
5
22%
61-75
2
11%
4
17%
76-90

Пропущено

23
20
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
3
13%
1
5%
1-15
1
4%
5
25%
16-30
6
26%
1
5%
31-45
6
26%
4
20%
46-60
5
22%
2
10%
61-75
2
9%
7
35%
76-90

Результаты последних матчей

Ландскруна
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Треллеборг - Ландскруна 0:3 Ландскруна - Сирианска Эскильстуна 1:2 Эстерсунд - Ландскруна 4:1 Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1
Сённерйюск - Ландскруна 2:1 Браге - Ландскруна 2:1 Эргрюте - Ландскруна 0:1 Ландскруна - Треллеборг 1:1 Эстер - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эребру 3:2 Вестерос - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Хельсинборг 2:1 Ландскруна - Гефле 1:0 ГАИС - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Сковде АИК 2:0 Ландскруна - Утсиктенс 1:3 Сундсвалль - Ландскруна 2:0 Мьельбю - Ландскруна 3:3 Ландскруна - ФК Кристиансунн 0:1 Ландскруна - Олимпик Ташкент 4:1
Эстерсунд
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Гефле - Эстерсунд 2:2 Эстерсунд - Ландскруна 4:1 Хельсинборг - Эстерсунд 1:0
Эстерсунд - Сундсвалль 1:0 Эстерсунд - Эргрюте 2:1 Эстерсунд - Вестерос 1:2 Браге - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Утсиктенс 1:2 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 1:1 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Йёнчёпинг 3:3 Эстер - Эстерсунд 0:1 Эстерсунд - Сковде АИК 2:1 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Эребру - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - ГАИС 1:1 Ранхейм - Эстерсунд 1:0 ИФК Норрчепинг - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Левангер 0:2

Результаты матчей

Ландскруна
Эстерсунд

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
3:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 53%
0
4 раза 24%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
1
8 раз 47%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Ландскруна
Эстерсунд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
3
6
1.5
4
4
1
8
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
3
1
7
1.5
2
7
1
7
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
14
3
4
13
1.5
6
11
2
15
2.5
3
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 17 12 3 2 32 - 12 39
2.
Вестерос
 16 11 3 2 27 - 9 36
3.
Эстер
 18 10 3 5 37 - 24 33
4.
ГАИС
 16 7 5 4 21 - 11 26
5.
Эстерсунд
 17 6 6 5 24 - 19 24
6.
Йёнчёпинг
 17 6 6 5 29 - 29 24
7.
Гефле
 17 6 4 7 21 - 23 22
8.
Ландскруна
 17 6 3 8 19 - 23 21
9.
Браге
 17 6 3 8 20 - 25 21
10.
Сирианска Эскильстуна
 17 5 6 6 16 - 20 21
11.
Треллеборг
 16 6 2 8 21 - 28 20
12.
Сундсвалль
 17 5 3 9 21 - 33 18
13.
Хельсинборг
 16 4 5 7 13 - 17 17
14.
Эребру
 16 3 8 5 14 - 19 17
15.
Эргрюте
 16 3 6 7 16 - 23 15
16.
Сковде АИК
 16 2 4 10 12 - 28 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 8 6 1 1 18 - 7 19
2.
Вестерос
 8 5 3 0 11 - 1 18
3.
Гефле
 9 5 2 2 16 - 12 17
4.
Браге
 8 5 1 2 14 - 8 16
5.
Йёнчёпинг
 9 5 1 3 16 - 12 16
6.
Эстер
 8 5 0 3 17 - 8 15
7.
Ландскруна
 9 4 2 3 12 - 11 14
8.
ГАИС
 8 4 1 3 12 - 6 13
9.
Сирианска Эскильстуна
 9 3 4 2 9 - 6 13
10.
Треллеборг
 8 4 0 4 10 - 13 12
11.
Эстерсунд
 8 3 3 2 15 - 12 12
12.
Эребру
 9 2 6 1 7 - 4 12
13.
Эргрюте
 8 2 4 2 12 - 11 10
14.
Сковде АИК
 7 2 3 2 9 - 8 9
15.
Хельсинборг
 8 2 2 4 6 - 9 8
16.
Сундсвалль
 9 2 2 5 12 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 9 6 2 1 14 - 5 20
2.
Вестерос
 8 6 0 2 16 - 8 18
3.
Эстер
 10 5 3 2 20 - 16 18
4.
ГАИС
 8 3 4 1 9 - 5 13
5.
Эстерсунд
 9 3 3 3 9 - 7 12
6.
Сундсвалль
 8 3 1 4 9 - 14 10
7.
Хельсинборг
 8 2 3 3 7 - 8 9
8.
Треллеборг
 8 2 2 4 11 - 15 8
9.
Сирианска Эскильстуна
 8 2 2 4 7 - 14 8
10.
Йёнчёпинг
 8 1 5 2 13 - 17 8
11.
Ландскруна
 8 2 1 5 7 - 12 7
12.
Эребру
 7 1 2 4 7 - 15 5
13.
Гефле
 8 1 2 5 5 - 11 5
14.
Эргрюте
 8 1 2 5 4 - 12 5
15.
Браге
 9 1 2 6 6 - 17 5
16.
Сковде АИК
 9 0 1 8 3 - 20 1
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 12 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 11 (2)
Утсиктенс Lucas Hedlund 9 (2)
Йёнчёпинг Бук Робин 8 (3)
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 7
Эстерсунд Вейлид Сесар 1 5
Эстерсунд Miroslav Mazur 1 5
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 5
Эргрюте Дротт Джонатан 6
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    • 64'
      Г О О О О Л - Miroslav Mazur бьет в цель!
    • 58'
      Rasmus Wendt получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 30'
      Edvin Dahlqvist получил желтую карточку от судьи
    • 7'
      Calvin Kabuye получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ландскруна 0:1 Эстерсунд онлайн

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