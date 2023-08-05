Тур: 17.
0:1
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаCalvin Kabuye
30' Желтая карточкаEdvin Dahlqvist
58' Желтая карточкаRasmus Wendt
0:1
64' ГолMiroslav Mazur
72' Желтая карточкаМусолитин Николай
76' Желтая карточкаJakob Hedenquist
83' Желтая карточкаMiroslav Mazur
83' Желтая карточкаOusmane Diawara
90' Желтая карточкаAndrew Mills1
90'+8
Ход матча
30'
58'
64'
0:1
76'
83'
83'
90'
10
Эгнелль
Адам
22
Rasmus
Wendt
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Эгнелль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Rasmus WendtНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
-
16 Jesper Strid
-
23 Max Nilsson
-
-
-
28 Sam Hegdal
-
Главный тренер: Billy Magnusson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Раск ТеодорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Anton Berg
-
19 Andre Nader
-
27 Ziad Ghanoum
-
Главный тренер: Magnus Powell
История личных встреч
Ландскруна
Эстерсунд
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
8 матчей
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.25
1.5
Среднее время на гол
72
60
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
3
1.25
Среднее время на гол
30
72
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
2.13
1.38
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
42
65
Бомбардиры внутри турнира
Ландскруна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ousmane Diawara
|6
|0.35
|Kofi Fosuhene Asare
|4 (1)
|0.24
|Camil Jebara
|2
|0.12
|Дзабич Робин
|1
|0.06
|Melker Widell
|1
|0.06
|Эдвардссон Давид
|1
|0.06
|Рапп Йохан
|1
|0.06
|Йонссон Мелкер
|1
|0.06
|Gustaf Bruzelius
|1
|0.06
|Erik Hedenquist
|1
|0.06
|Эгнелль Адам
|0
|0
|Rasmus Wendt
|0
|0
Эстерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штольт Малкольм
|5
|0.29
|Карлссон Грач Себастьян
|5
|0.29
|Chovanie Amatkarijo
|4
|0.24
|Miroslav Mazur
|4
|0.24
|Mansour Sinyan
|2
|0.12
|Andre Oesterholm
|1
|0.06
|Jakob Hedenquist
|1
|0.06
|Брэндон Эрик
|0
|0
|Аджумани Янник
|0
|0
|Calvin Kabuye
|0
|0
|Ziad Ghanoum
|0
|0
|Jakob Johnsson
|0
|0
Карточки
Ландскруна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ousmane Diawara
|5
|0
|Erik Hedenquist
|5
|0
|Эдвардссон Давид
|4
|0
|Дзабич Робин
|4
|0
|Camil Jebara
|2
|1
|Samuel Kotto
|1
|1
|Линдман Эмиль
|2
|0
|Йонссон Мелкер
|2
|0
|Melker Widell
|2
|0
|Ткач Александр
|1
|0
|Philip Andersson I
|1
|0
|Edvin Dahlqvist
|1
|0
|Эгнелль Адам
|1
|0
|Rasmus Wendt
|1
|0
|Рапп Йохан
|1
|0
|Kofi Fosuhene Asare
|1
|0
|Jesper Strid
|1
|0
|Max Nilsson
|1
|0
Эстерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вейлид Сесар
|5
|1
|Miroslav Mazur
|5
|1
|Штольт Малкольм
|6
|0
|Раск Теодор
|3
|1
|Мусолитин Николай
|4
|0
|Аджумани Янник
|4
|0
|Calvin Kabuye
|4
|0
|Mansour Sinyan
|2
|1
|Кроон Симон
|2
|0
|Andrew Mills1
|2
|0
|Брэндон Эрик
|2
|0
|Jakob Hedenquist
|2
|0
|Кейта Али II
|1
|0
|Andre Oesterholm
|1
|0
|Спорронг Альбин
|1
|0
|Карлссон Грач Себастьян
|1
|0
Результаты матчей
Ландскруна
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Эстерсунд
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
4
5
Ландскруна
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Эстерсунд
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
12
4
Волевые поражения
4
12
Ландскруна
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Эстерсунд
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
15
5
Волевые поражения
8
17
Голы по времени матча
Забито
12
9
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
4
44%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
3
25%
1
11%
46-60
3
25%
2
22%
61-75
1
8%
2
22%
76-90
Пропущено
11
7
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
4
36%
3
43%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
7
14
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 9
2
29%
1
7%
1-15
1
14%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
14%
4
29%
46-60
2
29%
3
21%
61-75
1
14%
2
14%
76-90
Пропущено
12
13
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
2
17%
1
8%
1-15
1
8%
4
31%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
3
25%
2
15%
61-75
2
17%
4
31%
76-90
Забито
19
23
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 9
4 Не забивали 3
3
16%
1
4%
1-15
1
5%
6
26%
16-30
4
21%
2
9%
31-45
4
21%
5
22%
46-60
5
26%
5
22%
61-75
2
11%
4
17%
76-90
Пропущено
23
20
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
3
13%
1
5%
1-15
1
4%
5
25%
16-30
6
26%
1
5%
31-45
6
26%
4
20%
46-60
5
22%
2
10%
61-75
2
9%
7
35%
76-90
Результаты последних матчей
Ландскруна
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Треллеборг - Ландскруна 0:3 Ландскруна - Сирианска Эскильстуна 1:2 Эстерсунд - Ландскруна 4:1 Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1
Сённерйюск - Ландскруна 2:1 Браге - Ландскруна 2:1 Эргрюте - Ландскруна 0:1 Ландскруна - Треллеборг 1:1 Эстер - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эребру 3:2 Вестерос - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Хельсинборг 2:1 Ландскруна - Гефле 1:0 ГАИС - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Сковде АИК 2:0 Ландскруна - Утсиктенс 1:3 Сундсвалль - Ландскруна 2:0 Мьельбю - Ландскруна 3:3 Ландскруна - ФК Кристиансунн 0:1 Ландскруна - Олимпик Ташкент 4:1
Эстерсунд
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Гефле - Эстерсунд 2:2 Эстерсунд - Ландскруна 4:1 Хельсинборг - Эстерсунд 1:0
Эстерсунд - Сундсвалль 1:0 Эстерсунд - Эргрюте 2:1 Эстерсунд - Вестерос 1:2 Браге - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Утсиктенс 1:2 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 1:1 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Йёнчёпинг 3:3 Эстер - Эстерсунд 0:1 Эстерсунд - Сковде АИК 2:1 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Эребру - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - ГАИС 1:1 Ранхейм - Эстерсунд 1:0 ИФК Норрчепинг - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Левангер 0:2
Результаты матчей
Ландскруна
Эстерсунд
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
3:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 53%
0
4 раза 24%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
1
8 раз 47%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Ландскруна
Эстерсунд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
36
44
18
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
63
17
27
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
143
413
611
215
314
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|12 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|11 (2)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|9 (2)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|8 (3)
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|8 (1)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|7
|Эстерсунд
|Вейлид Сесар
|1 5
|Эстерсунд
|Miroslav Mazur
|1 5
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 5
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|6