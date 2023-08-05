Тур: 16. Стадион: Consto Arena. Зрители: 1086
Ход матча
14'
1:0
70'
76'
3:0
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
18 Simon Appiah
-
-
-
14 Keerat Singh
-
-
Главный тренер: Kevin Nicol
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Зико РенатоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Joakim Dragsten
История личных встреч
Мьёндален
Хёдд
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
13 матчей
61.5%
7.7%
30.8%
8 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
11
Голов в среднем за матч
2.67
1.57
Среднее время на гол
33
57
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.43
1
Среднее время на гол
63
90
Всего голов
26
17
Голов в среднем за матч
2
1.31
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
45
68
Бомбардиры внутри турнира
Мьёндален
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kristian Lien
|10
|0.63
|Скистад Эрик Ставас
|3
|0.19
|Овенстад Мартин
|2
|0.13
|Брингакер Матиас
|2
|0.13
|Сольберг Йоаким
|1
|0.06
|Янсен Квинт
|1
|0.06
|Скоген Сондре
|1
|0.06
|Хансен Адриан Александер
|1
|0.06
|Sander Bratvold
|1
|0.06
|Токстад Кристоффер
|0
|0
|Свеен Оле
|0
|0
|Эверби Сиверт
|0
|0
|Love Reuterswaerd
|0
|0
|Эриксен Сивер Скаар
|0
|0
|Mats Pedersen
|0
|0
|Brinder Singh
|0
|0
|Sondre Granaas
|0
|0
Хёдд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скривен Альфред
|4
|0.25
|Isak Gabriel Skotheim
|2
|0.13
|Sander Sundnes
|1
|0.06
|Torbjoern Kallevaag
|1 (1)
|0.06
|Peder Neersveen
|1
|0.06
|Erlend Hellevik Larsen
|1
|0.06
|Simen Kvia-Egeskog
|1
|0.06
|Syver Skundberg Skeide
|1
|0.06
|Thomas Lillo
|1
|0.06
|Halvard Urnes
|1
|0.06
Карточки
Мьёндален
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янсен Квинт
|3
|0
|Ольсен Мейнхард
|3
|0
|Свеен Оле
|2
|0
|Овенстад Мартин
|2
|0
|Скоген Сондре
|2
|0
|Токстад Кристоффер
|1
|0
|Сольберг Йоаким
|1
|0
|Love Reuterswaerd
|1
|0
|Брингакер Матиас
|1
|0
|Kristian Lien
|1
|0
|Хансен Адриан Александер
|1
|0
|Эриксен Сивер Скаар
|1
|0
|Brinder Singh
|1
|0
|Sondre Granaas
|1
|0
Хёдд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Halvard Urnes
|2
|1
|Erlend Hellevik Larsen
|3
|0
|Скривен Альфред
|3
|0
|Syver Skundberg Skeide
|3
|0
|Sverre Oekland
|2
|0
|Marius Svanberg Alm
|2
|0
|Bernardo Morgado
|2
|0
|Sander Sundnes
|2
|0
|Robin Hjelmeseth
|1
|0
|Torbjoern Kallevaag
|1
|0
|Peder Neersveen
|1
|0
|Холланд-Тёссе Кьетил
|1
|0
|Thomas Lillo
|1
|0
Результаты матчей
Мьёндален
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Хёдд
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
5
4
Мьёндален
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Хёдд
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
4
Волевые поражения
11
4
Мьёндален
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Хёдд
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
7
5
Волевые поражения
16
8
Голы по времени матча
Забито
11
10
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
1
9%
2
20%
1-15
2
18%
1
10%
16-30
2
18%
1
10%
31-45
2
18%
2
20%
46-60
2
18%
3
30%
61-75
2
18%
1
10%
76-90
Пропущено
11
16
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
2
18%
1
6%
1-15
3
27%
1
6%
16-30
2
18%
1
6%
31-45
1
9%
4
25%
46-60
3
27%
4
25%
61-75
0
0%
5
31%
76-90
Забито
12
5
2 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
0
0%
2
40%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
50%
2
40%
76-90
Пропущено
11
7
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
18%
1
14%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
3
27%
1
14%
61-75
1
9%
2
29%
76-90
Забито
23
15
7 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
5 Не забивали 7
1
4%
4
27%
1-15
3
13%
2
13%
16-30
3
13%
1
7%
31-45
6
26%
2
13%
46-60
2
9%
3
20%
61-75
8
35%
3
20%
76-90
Пропущено
22
23
14 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
4
18%
2
9%
1-15
5
23%
1
4%
16-30
5
23%
2
9%
31-45
1
5%
6
26%
46-60
6
27%
5
22%
61-75
1
5%
7
30%
76-90
Результаты последних матчей
Мьёндален
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ИК Старт - Мьёндален 3:0 Мьёндален - Мосс 1:2 Ранхейм - Мьёндален 2:3 Мьёндален - Согндаль 0:0
Мьёндален - Рёуфосс 0:4 Хёдд - Мьёндален 1:2 Стрёммен - Мьёндален 1:3 Мьёндален - Санднес 1:3 Драммен ФК - Мьёндален 1:5 Скейд - Мьёндален 0:2 Мьёндален - Рёуфосс 3:0 Брюне - Мьёндален 2:1 Мьёндален - КФУМ Осло 2:2 Дьерв - Мьёндален 2:3 Мьёндален - ФК Кристиансунн 1:3 Мьёндален - Фредрикстад 0:1 Конгсвингер - Мьёндален 2:0 Мьёндален - Осане 0:0 ИК Старт - Мьёндален 3:3 Стрёмсгодсет - Мьёндален 4:0
Хёдд
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хёдд - КФУМ Осло 0:1 ФК Кристиансунн - Хёдд 4:0 Хёдд - Брюне 0:1 Санднес - Хёдд 1:3
Хёдд - Мьёндален 1:2 Браттвог - Хёдд 1:0 Дьерв - Хёдд 2:1 Спьелкавик - Хёдд 0:5 Хёдд - Фредрикстад 1:1 Согндаль - Хёдд 1:0 Хёдд - Мосс 1:1 ИК Старт - Хёдд 4:2 Хёдд - Ранхейм 0:0 Конгсвингер - Хёдд 0:3 Хёдд - Осане 1:1 Скейд - Хёдд 1:1 Хёдд - Рёуфосс 1:0 Ранхейм - Хёдд 3:1 Хёдд - Браттвог 1:1 Молде - Хёдд 0:1
Результаты матчей
Мьёндален
Хёдд
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
Точный счет
2:3
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
3:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
2
3 раза 19%
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Мьёндален
Хёдд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
53
36
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
53
43
35
25
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
106
79
313
412
214
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|11
|Мьёндален
|Kristian Lien
|10
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|9 (2)
|Дьерв
|Педру Самуэл
|8 (2)
|Санднес
|Хейланн Томми
|7 (3)
|Осане
|Martin Ueland
|7
|Мосс
|Странде Кристиан
|6
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|5
|ФК Кристиансунн
|Картум Сандер Эрик
|5
|ИК Старт
|Робстад Хенрик
|1 3