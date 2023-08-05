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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 16. Стадион: . Зрители: 1086
Мьёндален
3:0
Конец матча
Хёдд
0'
1:0
14' Гол
Скоген Сондре
2:0
70' Гол
Брингакер Матиас
3:0
76' Гол
Овенстад Мартин
90'+5
1
Thomas
Kinn
2
Эриксен
Сивер
Скаар
3
Скоген
Сондре
23
Холтен
Расмус
5
Эверби
Сиверт
8
Свеен
Оле
6
Сольберг
Йоаким
7
Овенстад
Мартин
38
Sondre
Granaas
15
Love
Reuterswaerd
9
Брингакер
Матиас
25
Андерсен
Маркус
32
Sander
Sundnes
77
Marius
Svanberg
Alm
6
Thomas
Lillo
24
Erlend
Hellevik
Larsen
20
Syver
Skundberg
Skeide
28
Зико
Ренато
14
Halvard
Urnes
21
Gustav
Mogensen
11
Torbjoern
Kallevaag
9
Скривен
Альфред
Мьёндален
4-2-3-1
Хёдд
3-4-2-1

История личных встреч

Мьёндален
Хёдд

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

13 матчей

61.5%
7.7%
30.8%
8 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

ПД
1:2
ПД
2:1
ПД
3:0
К
4:0
ПД
1:4
ПД
1:3
Э
0:2
ПД
3:1
ПД
1:0
ПД
3:0
ПД
2:1
А
3:1
А
2:2

Голы

Всего голов

16
11

Голов в среднем за матч

2.67
1.57

Среднее время на гол

33
57

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.43
1

Среднее время на гол

63
90

Всего голов

26
17

Голов в среднем за матч

2
1.31

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

45
68

Бомбардиры внутри турнира

Мьёндален
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kristian Lien 10 0.63
Скистад Эрик Ставас 3 0.19
Овенстад Мартин 2 0.13
Брингакер Матиас 2 0.13
Сольберг Йоаким 1 0.06
Янсен Квинт 1 0.06
Скоген Сондре 1 0.06
Хансен Адриан Александер 1 0.06
Sander Bratvold 1 0.06
Токстад Кристоффер 0 0
Свеен Оле 0 0
Эверби Сиверт 0 0
Love Reuterswaerd 0 0
Эриксен Сивер Скаар 0 0
Mats Pedersen 0 0
Brinder Singh 0 0
Sondre Granaas 0 0
Хёдд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скривен Альфред 4 0.25
Isak Gabriel Skotheim 2 0.13
Sander Sundnes 1 0.06
Torbjoern Kallevaag 1 (1) 0.06
Peder Neersveen 1 0.06
Erlend Hellevik Larsen 1 0.06
Simen Kvia-Egeskog 1 0.06
Syver Skundberg Skeide 1 0.06
Thomas Lillo 1 0.06
Halvard Urnes 1 0.06

Карточки

Мьёндален
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янсен Квинт 3 0
Ольсен Мейнхард 3 0
Свеен Оле 2 0
Овенстад Мартин 2 0
Скоген Сондре 2 0
Токстад Кристоффер 1 0
Сольберг Йоаким 1 0
Love Reuterswaerd 1 0
Брингакер Матиас 1 0
Kristian Lien 1 0
Хансен Адриан Александер 1 0
Эриксен Сивер Скаар 1 0
Brinder Singh 1 0
Sondre Granaas 1 0
Хёдд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Halvard Urnes 2 1
Erlend Hellevik Larsen 3 0
Скривен Альфред 3 0
Syver Skundberg Skeide 3 0
Sverre Oekland 2 0
Marius Svanberg Alm 2 0
Bernardo Morgado 2 0
Sander Sundnes 2 0
Robin Hjelmeseth 1 0
Torbjoern Kallevaag 1 0
Peder Neersveen 1 0
Холланд-Тёссе Кьетил 1 0
Thomas Lillo 1 0

Результаты матчей

Мьёндален
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Хёдд
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

5
4
Мьёндален
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Хёдд
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
4

Волевые поражения

11
4
Мьёндален
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Хёдд
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

7
5

Волевые поражения

16
8

Голы по времени матча

Забито

11
10
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
1
9%
2
20%
1-15
2
18%
1
10%
16-30
2
18%
1
10%
31-45
2
18%
2
20%
46-60
2
18%
3
30%
61-75
2
18%
1
10%
76-90

Пропущено

11
16
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
2
18%
1
6%
1-15
3
27%
1
6%
16-30
2
18%
1
6%
31-45
1
9%
4
25%
46-60
3
27%
4
25%
61-75
0
0%
5
31%
76-90

Забито

12
5
2 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
0
0%
2
40%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
50%
2
40%
76-90

Пропущено

11
7
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
18%
1
14%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
3
27%
1
14%
61-75
1
9%
2
29%
76-90

Забито

23
15
7 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
5 Не забивали 7
1
4%
4
27%
1-15
3
13%
2
13%
16-30
3
13%
1
7%
31-45
6
26%
2
13%
46-60
2
9%
3
20%
61-75
8
35%
3
20%
76-90

Пропущено

22
23
14 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
4
18%
2
9%
1-15
5
23%
1
4%
16-30
5
23%
2
9%
31-45
1
5%
6
26%
46-60
6
27%
5
22%
61-75
1
5%
7
30%
76-90

Результаты последних матчей

Мьёндален
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ИК Старт - Мьёндален 3:0 Мьёндален - Мосс 1:2 Ранхейм - Мьёндален 2:3 Мьёндален - Согндаль 0:0
Мьёндален - Рёуфосс 0:4 Хёдд - Мьёндален 1:2 Стрёммен - Мьёндален 1:3 Мьёндален - Санднес 1:3 Драммен ФК - Мьёндален 1:5 Скейд - Мьёндален 0:2 Мьёндален - Рёуфосс 3:0 Брюне - Мьёндален 2:1 Мьёндален - КФУМ Осло 2:2 Дьерв - Мьёндален 2:3 Мьёндален - ФК Кристиансунн 1:3 Мьёндален - Фредрикстад 0:1 Конгсвингер - Мьёндален 2:0 Мьёндален - Осане 0:0 ИК Старт - Мьёндален 3:3 Стрёмсгодсет - Мьёндален 4:0
Хёдд
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хёдд - КФУМ Осло 0:1 ФК Кристиансунн - Хёдд 4:0 Хёдд - Брюне 0:1 Санднес - Хёдд 1:3
Хёдд - Мьёндален 1:2 Браттвог - Хёдд 1:0 Дьерв - Хёдд 2:1 Спьелкавик - Хёдд 0:5 Хёдд - Фредрикстад 1:1 Согндаль - Хёдд 1:0 Хёдд - Мосс 1:1 ИК Старт - Хёдд 4:2 Хёдд - Ранхейм 0:0 Конгсвингер - Хёдд 0:3 Хёдд - Осане 1:1 Скейд - Хёдд 1:1 Хёдд - Рёуфосс 1:0 Ранхейм - Хёдд 3:1 Хёдд - Браттвог 1:1 Молде - Хёдд 0:1

Результаты матчей

Мьёндален
Хёдд

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
5 раз 63%
0
3 раза 38%

Точный счет

2:3
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

3:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
2
3 раза 19%
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Мьёндален
Хёдд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
5
3
3
6
1.5
2
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
3
4
3
1.5
3
5
2
5
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
10
6
7
9
1.5
3
13
4
12
2.5
2
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 16 8 8 0 20 - 8 32
2.
Конгсвингер
 15 10 1 4 24 - 15 31
3.
Согндаль
 15 8 3 4 24 - 17 27
4.
ФК Кристиансунн
 16 7 5 4 30 - 23 26
5.
КФУМ Осло
 15 7 4 4 26 - 19 25
6.
ИК Старт
 16 6 6 4 33 - 25 24
7.
Мосс
 16 6 5 5 19 - 21 23
8.
Дьерв
 16 6 4 6 25 - 28 22
9.
Мьёндален
 16 6 3 7 22 - 23 21
10.
Ранхейм
 15 6 2 7 17 - 29 20
11.
Санднес
 15 4 5 6 26 - 22 17
12.
Рёуфосс
 15 4 4 7 15 - 18 16
13.
Брюне
 15 4 4 7 17 - 21 16
14.
Хёдд
 16 3 5 8 15 - 23 14
15.
Осане
 15 1 8 6 18 - 23 11
16.
Скейд
 16 2 5 9 18 - 34 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Кристиансунн
 9 6 2 1 21 - 9 20
2.
Конгсвингер
 7 6 0 1 15 - 5 18
3.
ИК Старт
 7 5 1 1 19 - 10 16
4.
Согндаль
 7 5 1 1 13 - 6 16
5.
Мосс
 8 5 1 2 8 - 5 16
6.
Фредрикстад
 8 4 4 0 12 - 4 16
7.
Дьерв
 9 4 3 2 16 - 14 15
8.
КФУМ Осло
 7 4 2 1 14 - 7 14
9.
Ранхейм
 7 4 0 3 11 - 16 12
10.
Рёуфосс
 7 3 3 1 10 - 5 12
11.
Брюне
 8 3 3 2 11 - 8 12
12.
Санднес
 8 2 3 3 14 - 13 9
13.
Мьёндален
 9 2 3 4 11 - 11 9
14.
Хёдд
 8 1 4 3 5 - 7 7
15.
Скейд
 8 1 2 5 9 - 19 5
16.
Осане
 7 0 4 3 9 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 8 4 4 0 8 - 4 16
2.
Конгсвингер
 8 4 1 3 9 - 10 13
3.
Мьёндален
 7 4 0 3 11 - 12 12
4.
КФУМ Осло
 8 3 2 3 12 - 12 11
5.
Согндаль
 8 3 2 3 11 - 11 11
6.
Санднес
 7 2 2 3 12 - 9 8
7.
Ранхейм
 8 2 2 4 6 - 13 8
8.
ИК Старт
 9 1 5 3 14 - 15 8
9.
Дьерв
 7 2 1 4 9 - 14 7
10.
Хёдд
 8 2 1 5 10 - 16 7
11.
Осане
 8 1 4 3 9 - 11 7
12.
Мосс
 8 1 4 3 11 - 16 7
13.
ФК Кристиансунн
 7 1 3 3 9 - 14 6
14.
Скейд
 8 1 3 4 9 - 15 6
15.
Брюне
 7 1 1 5 6 - 13 4
16.
Рёуфосс
 8 1 1 6 5 - 13 4
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Топ бомбардиров
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 11
Мьёндален Kristian Lien 10
Конгсвингер Joacim Holtan 9 (2)
Дьерв Педру Самуэл 8 (2)
Санднес Хейланн Томми 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Осане Martin Ueland 7
Мосс Странде Кристиан 6
ИК Старт Вормгор Вито 5
ФК Кристиансунн Картум Сандер Эрик 5
ИК Старт Робстад Хенрик 1 3
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      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 14'
      Сольберг Йоаким сделал результативную передачу.
    • 14'
      Г О О О О Л - Скоген Сондре бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Мьёндален 3:0 Хёдд онлайн

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