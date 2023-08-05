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Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 17.
Йёнчёпинг
0:2
Конец матча
Утсиктенс
0'
45' Желтая карточка
Predrag Randjelovic II
0:1
68' Гол в свои ворота
Маннс Йеспер
0:2
78' Гол
Albin Skoglund
90' Желтая карточка
Wilhelm Nilsson
90' Желтая карточка
Mark Gorgos
90' Желтая карточка
Маннс Йеспер
90'+6
31
David
Celic
4
Маннс
Йеспер
15
Arvid
Eriksson
8
Адриан
Самуэль
25
Ben
Engdahl
24
Николич
Марко
6
August
Karlin
7
Моенза
Малкольм
10
Бук
Робин
9
Сильверхолт
Тейлор
18
Торссон
Антон
30
Хадая
Элиас
5
Мукийби
Рональд
13
Erik
Gunnarsson2
2
Wilhelm
Nilsson
4
Allan
Mohideen
3
Брандт
Йеспер
8
Фальцетас
Александр
10
Albin
Skoglund
21
Мартинссон
Фредрик
9
Lucas
Hedlund
6
Erik
Westermark
Йёнчёпинг
3-4-3
Утсиктенс
3-5-2

История личных встреч

Йёнчёпинг
Утсиктенс

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

6 матчей

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
2:1
С
0:1
С
5:2
К
2:3
С
5:2
С
1:2

Голы

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

5
1.75

Среднее время на гол

18
51

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.25
2

Среднее время на гол

72
45

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

2.5
1.83

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

36
49

Бомбардиры внутри турнира

Йёнчёпинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бук Робин 8 (2) 0.47
Pashang Abdulla 8 0.47
Сильверхолт Тейлор 3 0.18
Николич Марко 2 0.12
August Karlin 2 0.12
Моенза Малкольм 1 0.06
Flamur Dzelili 1 0.06
Торссон Антон 1 0.06
Маннс Йеспер 1 0.06
Страндсатер Даниэль 1 0.06
Адриан Самуэль 0 0
Делаверис Филип 0 0
Albin Sjoestrand Bjurnemark 0 0
Утсиктенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Hedlund 9 0.53
Albin Skoglund 6 0.35
Erik Westermark 3 0.18
Wilhelm Nilsson 2 0.12
Allan Mohideen 2 0.12
Мартинссон Фредрик 2 0.12
Erik Gunnarsson2 2 0.12
Бом Карл 1 0.06
Ландстен Карл 1 0.06
Sebastian Lagerlund 1 0.06
Emir Bosnic 1 0.06
Predrag Randjelovic II 0 0
Edin Hamidovic 0 0
Брандт Йеспер 0 0

Карточки

Йёнчёпинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Flamur Dzelili 5 0
Ламин Адам Бен 3 1
Arvid Eriksson 2 1
Маннс Йеспер 3 0
Бук Робин 3 0
Нильссон Александр 2 0
Адриан Самуэль 2 0
August Karlin 2 0
Моенза Малкольм 1 0
Бернтссон Александер 1 0
Pashang Abdulla 1 0
Николич Марко 1 0
Сильверхолт Тейлор 1 0
Торссон Антон 1 0
Страндсатер Даниэль 1 0
Albin Sjoestrand Bjurnemark 1 0
Утсиктенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Wilhelm Nilsson 5 1
Albin Skoglund 6 0
Predrag Randjelovic II 4 0
Erik Westermark 2 1
Фальцетас Александр 3 0
Брандт Йеспер 3 0
Lucas Hedlund 3 0
Erik Gunnarsson2 3 0
Мартинссон Фредрик 3 0
Хадая Элиас 2 0
Emir Bosnic 2 0
Sebastian Lagerlund 2 0
Yoann Fellrath 2 0
Пекальски Иво 1 0
Бом Карл 1 0
Мукийби Рональд 1 0
Allan Mohideen 1 0
Mark Gorgos 1 0

Результаты матчей

Йёнчёпинг
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Утсиктенс
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
0% (0)
75% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

7
2
Йёнчёпинг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Утсиктенс
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

12
17
Йёнчёпинг
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Утсиктенс
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
6% (1)
47% (8)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

10
5

Волевые поражения

19
19

Голы по времени матча

Забито

19
13
7 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
9 Не забивали 9
3
16%
0
0%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
2
11%
2
15%
31-45
5
26%
6
46%
46-60
6
32%
1
8%
61-75
1
5%
3
23%
76-90

Пропущено

9
6
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
44%
3
50%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

13
18
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
2
15%
2
11%
1-15
3
23%
3
17%
16-30
3
23%
2
11%
31-45
1
8%
3
17%
46-60
2
15%
4
22%
61-75
2
15%
4
22%
76-90

Пропущено

17
7
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
6%
2
29%
1-15
2
12%
2
29%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
4
24%
1
14%
61-75
5
29%
29%
2
29%
76-90

Забито

32
31
15 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 11
2 Не забивали 1
5
16%
2
6%
1-15
5
16%
4
13%
16-30
5
16%
4
13%
31-45
6
19%
9
29%
29%
46-60
8
25%
5
16%
61-75
3
9%
7
23%
76-90

Пропущено

26
13
9 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
3
12%
2
15%
1-15
2
8%
3
23%
16-30
4
15%
0
0%
31-45
5
19%
3
23%
46-60
4
15%
3
23%
61-75
8
31%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Йёнчёпинг
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Эстер - Йёнчёпинг 4:0 Утсиктенс - Йёнчёпинг 2:1 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:0 Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1
Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Йёнчёпинг - Треллеборг 3:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Эстер 2:3 Йёнчёпинг - Браге 4:1 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 Эстерсунд - Йёнчёпинг 3:3 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Эргрюте - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Гефле 2:1 Сковде АИК - Йёнчёпинг 3:3 Йёнчёпинг - Эребру 0:0 Гётеборг - Йёнчёпинг 1:0 Эребру - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Юнитед Нордик 3:2
Утсиктенс
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Утсиктенс - Хельсинборг 1:1 Утсиктенс - Йёнчёпинг 2:1 Вестерос - Утсиктенс 1:0 Треллеборг - Утсиктенс 0:3
Утсиктенс - Эргрюте 3:0 Утсиктенс - Сундсвалль 5:0 Эстер - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Эребру 2:1 Эстерсунд - Утсиктенс 1:2 Хельсинборг - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Браге 4:1 Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Эргрюте 2:1 Гефле - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - ГАИС 1:2 Ландскруна - Утсиктенс 1:3 Утсиктенс - Сковде АИК 1:0 Утсиктенс - Мосс 2:2 Утсиктенс - Варберг БоИС 2:0 Утсиктенс - Фалькенберг 1:2

Результаты матчей

Йёнчёпинг
Утсиктенс

Точный счет

2:1
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
2:1
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

2:2
2 раза 25%
3:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Точный счет

2:1
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
3:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 35%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
3
2 раза 12%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Йёнчёпинг
Утсиктенс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
3
1.5
5
3
2
7
2.5
2
6
1
8
3.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
8
1
4
4
1.5
4
5
2
6
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
16
1
10
7
1.5
9
8
4
13
2.5
4
13
1
16
3.5
2
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 17 12 3 2 32 - 12 39
2.
Вестерос
 16 11 3 2 27 - 9 36
3.
Эстер
 18 10 3 5 37 - 24 33
4.
ГАИС
 16 7 5 4 21 - 11 26
5.
Эстерсунд
 17 6 6 5 24 - 19 24
6.
Йёнчёпинг
 17 6 6 5 29 - 29 24
7.
Гефле
 17 6 4 7 21 - 23 22
8.
Ландскруна
 17 6 3 8 19 - 23 21
9.
Браге
 17 6 3 8 20 - 25 21
10.
Сирианска Эскильстуна
 17 5 6 6 16 - 20 21
11.
Треллеборг
 16 6 2 8 21 - 28 20
12.
Сундсвалль
 17 5 3 9 21 - 33 18
13.
Хельсинборг
 16 4 5 7 13 - 17 17
14.
Эребру
 16 3 8 5 14 - 19 17
15.
Эргрюте
 16 3 6 7 16 - 23 15
16.
Сковде АИК
 16 2 4 10 12 - 28 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 8 6 1 1 18 - 7 19
2.
Вестерос
 8 5 3 0 11 - 1 18
3.
Гефле
 9 5 2 2 16 - 12 17
4.
Браге
 8 5 1 2 14 - 8 16
5.
Йёнчёпинг
 9 5 1 3 16 - 12 16
6.
Эстер
 8 5 0 3 17 - 8 15
7.
Ландскруна
 9 4 2 3 12 - 11 14
8.
ГАИС
 8 4 1 3 12 - 6 13
9.
Сирианска Эскильстуна
 9 3 4 2 9 - 6 13
10.
Треллеборг
 8 4 0 4 10 - 13 12
11.
Эстерсунд
 8 3 3 2 15 - 12 12
12.
Эребру
 9 2 6 1 7 - 4 12
13.
Эргрюте
 8 2 4 2 12 - 11 10
14.
Сковде АИК
 7 2 3 2 9 - 8 9
15.
Хельсинборг
 8 2 2 4 6 - 9 8
16.
Сундсвалль
 9 2 2 5 12 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 9 6 2 1 14 - 5 20
2.
Вестерос
 8 6 0 2 16 - 8 18
3.
Эстер
 10 5 3 2 20 - 16 18
4.
ГАИС
 8 3 4 1 9 - 5 13
5.
Эстерсунд
 9 3 3 3 9 - 7 12
6.
Сундсвалль
 8 3 1 4 9 - 14 10
7.
Хельсинборг
 8 2 3 3 7 - 8 9
8.
Треллеборг
 8 2 2 4 11 - 15 8
9.
Сирианска Эскильстуна
 8 2 2 4 7 - 14 8
10.
Йёнчёпинг
 8 1 5 2 13 - 17 8
11.
Ландскруна
 8 2 1 5 7 - 12 7
12.
Эребру
 7 1 2 4 7 - 15 5
13.
Гефле
 8 1 2 5 5 - 11 5
14.
Эргрюте
 8 1 2 5 4 - 12 5
15.
Браге
 9 1 2 6 6 - 17 5
16.
Сковде АИК
 9 0 1 8 3 - 20 1
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 12 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 11 (2)
Утсиктенс Lucas Hedlund 9 (2)
Йёнчёпинг Бук Робин 8 (3)
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 8 (1)
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Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 7
Эстерсунд Вейлид Сесар 1 5
Эстерсунд Miroslav Mazur 1 5
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 5
Эргрюте Дротт Джонатан 6
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Predrag Randjelovic получил желтую карточку от судьи
    • 13'
      Allan Mohideen уходит с поля. Predrag Randjelovic выходит вместо него
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Йёнчёпинг 0:2 Утсиктенс онлайн

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