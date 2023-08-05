Тур: 17.
0'
45' Желтая карточкаPredrag Randjelovic II
0:1
68' Гол в свои воротаМаннс Йеспер
0:2
78' ГолAlbin Skoglund
90' Желтая карточкаWilhelm Nilsson
90' Желтая карточкаMark Gorgos
90' Желтая карточкаМаннс Йеспер
90'+6
Ход матча
68'
0:1
78'
90'
90'
90'
31
David
Celic
25
Ben
Engdahl
10
Бук
Робин
- Основной состав
-
31 David CelicВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Ben EngdahlПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бук РобинНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Andres Garcia
- Основной состав
-
30 Хадая ЭлиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Гасем АлайЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
17 Mark Gorgos
-
99 Emir Bosnic
-
Главный тренер: Bosko Orovic
История личных встреч
Йёнчёпинг
Утсиктенс
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
6 матчей
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
5
1.75
Среднее время на гол
18
51
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.25
2
Среднее время на гол
72
45
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
2.5
1.83
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
36
49
Бомбардиры внутри турнира
Йёнчёпинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бук Робин
|8 (2)
|0.47
|Pashang Abdulla
|8
|0.47
|Сильверхолт Тейлор
|3
|0.18
|Николич Марко
|2
|0.12
|August Karlin
|2
|0.12
|Моенза Малкольм
|1
|0.06
|Flamur Dzelili
|1
|0.06
|Торссон Антон
|1
|0.06
|Маннс Йеспер
|1
|0.06
|Страндсатер Даниэль
|1
|0.06
|Адриан Самуэль
|0
|0
|Делаверис Филип
|0
|0
|Albin Sjoestrand Bjurnemark
|0
|0
Утсиктенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Hedlund
|9
|0.53
|Albin Skoglund
|6
|0.35
|Erik Westermark
|3
|0.18
|Wilhelm Nilsson
|2
|0.12
|Allan Mohideen
|2
|0.12
|Мартинссон Фредрик
|2
|0.12
|Erik Gunnarsson2
|2
|0.12
|Бом Карл
|1
|0.06
|Ландстен Карл
|1
|0.06
|Sebastian Lagerlund
|1
|0.06
|Emir Bosnic
|1
|0.06
|Predrag Randjelovic II
|0
|0
|Edin Hamidovic
|0
|0
|Брандт Йеспер
|0
|0
Карточки
Йёнчёпинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Flamur Dzelili
|5
|0
|Ламин Адам Бен
|3
|1
|Arvid Eriksson
|2
|1
|Маннс Йеспер
|3
|0
|Бук Робин
|3
|0
|Нильссон Александр
|2
|0
|Адриан Самуэль
|2
|0
|August Karlin
|2
|0
|Моенза Малкольм
|1
|0
|Бернтссон Александер
|1
|0
|Pashang Abdulla
|1
|0
|Николич Марко
|1
|0
|Сильверхолт Тейлор
|1
|0
|Торссон Антон
|1
|0
|Страндсатер Даниэль
|1
|0
|Albin Sjoestrand Bjurnemark
|1
|0
Утсиктенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Wilhelm Nilsson
|5
|1
|Albin Skoglund
|6
|0
|Predrag Randjelovic II
|4
|0
|Erik Westermark
|2
|1
|Фальцетас Александр
|3
|0
|Брандт Йеспер
|3
|0
|Lucas Hedlund
|3
|0
|Erik Gunnarsson2
|3
|0
|Мартинссон Фредрик
|3
|0
|Хадая Элиас
|2
|0
|Emir Bosnic
|2
|0
|Sebastian Lagerlund
|2
|0
|Yoann Fellrath
|2
|0
|Пекальски Иво
|1
|0
|Бом Карл
|1
|0
|Мукийби Рональд
|1
|0
|Allan Mohideen
|1
|0
|Mark Gorgos
|1
|0
Результаты матчей
Йёнчёпинг
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Утсиктенс
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
0% (0)
75% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
7
2
Йёнчёпинг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Утсиктенс
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
12
17
Йёнчёпинг
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Утсиктенс
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
6% (1)
47% (8)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
10
5
Волевые поражения
19
19
Голы по времени матча
Забито
19
13
7 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
9 Не забивали 9
3
16%
0
0%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
2
11%
2
15%
31-45
5
26%
6
46%
46-60
6
32%
1
8%
61-75
1
5%
3
23%
76-90
Пропущено
9
6
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
44%
3
50%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
13
18
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
2
15%
2
11%
1-15
3
23%
3
17%
16-30
3
23%
2
11%
31-45
1
8%
3
17%
46-60
2
15%
4
22%
61-75
2
15%
4
22%
76-90
Пропущено
17
7
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
6%
2
29%
1-15
2
12%
2
29%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
4
24%
1
14%
61-75
5
29%
29%
2
29%
76-90
Забито
32
31
15 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 11
2 Не забивали 1
5
16%
2
6%
1-15
5
16%
4
13%
16-30
5
16%
4
13%
31-45
6
19%
9
29%
29%
46-60
8
25%
5
16%
61-75
3
9%
7
23%
76-90
Пропущено
26
13
9 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
3
12%
2
15%
1-15
2
8%
3
23%
16-30
4
15%
0
0%
31-45
5
19%
3
23%
46-60
4
15%
3
23%
61-75
8
31%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Йёнчёпинг
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Эстер - Йёнчёпинг 4:0 Утсиктенс - Йёнчёпинг 2:1 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:0 Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1
Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Йёнчёпинг - Треллеборг 3:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Эстер 2:3 Йёнчёпинг - Браге 4:1 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 Эстерсунд - Йёнчёпинг 3:3 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Эргрюте - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Гефле 2:1 Сковде АИК - Йёнчёпинг 3:3 Йёнчёпинг - Эребру 0:0 Гётеборг - Йёнчёпинг 1:0 Эребру - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Юнитед Нордик 3:2
Утсиктенс
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Утсиктенс - Хельсинборг 1:1 Утсиктенс - Йёнчёпинг 2:1 Вестерос - Утсиктенс 1:0 Треллеборг - Утсиктенс 0:3
Утсиктенс - Эргрюте 3:0 Утсиктенс - Сундсвалль 5:0 Эстер - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Эребру 2:1 Эстерсунд - Утсиктенс 1:2 Хельсинборг - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Браге 4:1 Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Эргрюте 2:1 Гефле - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - ГАИС 1:2 Ландскруна - Утсиктенс 1:3 Утсиктенс - Сковде АИК 1:0 Утсиктенс - Мосс 2:2 Утсиктенс - Варберг БоИС 2:0 Утсиктенс - Фалькенберг 1:2
Результаты матчей
Йёнчёпинг
Утсиктенс
Точный счет
2:1
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
2:1
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
2:2
2 раза 25%
3:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Точный счет
2:1
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
3:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
3
2 раза 12%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Йёнчёпинг
Утсиктенс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
63
53
27
26
18
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
81
44
45
26
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
161
107
98
413
413
116
215
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|12 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|11 (2)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|9 (2)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|8 (3)
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|8 (1)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|7
|Эстерсунд
|Вейлид Сесар
|1 5
|Эстерсунд
|Miroslav Mazur
|1 5
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 5
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|6