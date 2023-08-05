  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 16. Стадион: . Зрители: 3053
ФК Кристиансунн
1:1
Конец матча
ИК Старт
0'
1:0
39' Гол
Стокке Беньямин
65' Желтая карточка
Вормгор Вито
80' Желтая карточка
Мбайе Серинье
86' Желтая карточка
Хопмарк Андреас
1:1
88' Гол
Zakaria Sawo
90'+6
30
Мбайе
Серинье
18
Ярл
Себастиан
5
Ульвестад
Дан
Петер
26
Виллиамсен
Макс
2
Нилсен
Снорре
21
Брохолм
Мариус
15
Mikkel
Rakneberg
6
Хопмарк
Андреас
7
Ертсен
Торгиль
14
Исаксен
Йеспер
9
Стокке
Беньямин
1
Jasper
Silva
Torkildsen
14
Марес
Люк
3
Вормгор
Вито
2
Антонссон
Бьярни
21
Шеквист
Сандер
Хансен
16
Страннегорд
Том
4
Сакор
Важебах
40
Sindre
Osestad
30
Fabian
Oestigaard
Ness
9
Zakaria
Sawo
8
Mathias
Grundetjern
ФК Кристиансунн
3-4-2-1
ИК Старт
3-5-2

История личных встреч

ФК Кристиансунн
ИК Старт

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

ПД
4:0
Э
1:2
Э
3:2
Э
1:1
Э
2:0

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
0.67

Среднее время на гол

45
135

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

2.33
1.5

Среднее время на гол

38
60

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

2.2
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

40
90

Бомбардиры внутри турнира

ФК Кристиансунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стокке Беньямин 11 (1) 0.69
Leander Alvheim 4 0.25
Картум Сандер Эрик 3 0.19
Mikkel Rakneberg 3 0.19
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 3 0.19
Ульвестад Дан Петер 2 0.13
Мава Мозес 2 0.13
Нилсен Снорре 1 0.06
Хопмарк Андреас 1 0.06
Ертсен Торгиль 0 0
Сивертсен Оскар 0 0
Конрадсен-Сейде Миккель 0 0
ИК Старт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скогволд Хенрик 6 0.38
Alagie Sanyang 6 0.38
Марес Люк 5 (5) 0.31
Страннегорд Том 4 0.25
Zakaria Sawo 4 0.25
Mathias Grundetjern 4 0.25
Вормгор Вито 1 0.06
Сакор Важебах 1 0.06
Лане Джек 1 0.06
Дервискадич Эмир 1 0.06
Шеквист Сандер Хансен 0 0
Sindre Osestad 0 0
Робстад Хенрик 0 0
Fabian Oestigaard Ness 0 0

Карточки

ФК Кристиансунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Картум Сандер Эрик 5 0
Нилсен Снорре 3 1
Ертсен Торгиль 3 0
Конрадсен-Сейде Миккель 1 1
Виллиамсен Макс 2 0
Кристиан Михельсен 2 0
Ульвестад Дан Петер 1 0
Стокке Беньямин 1 0
Хопмарк Андреас 1 0
Мбайе Серинье 1 0
Мава Мозес 1 0
Исаксен Йеспер 1 0
Ярл Себастиан 1 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 1 0
Сивертсен Оскар 1 0
Marius Olsen 1 0
Брохолм Мариус 1 0
Leander Alvheim 1 0
ИК Старт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вормгор Вито 5 0
Робстад Хенрик 3 1
Fabian Oestigaard Ness 3 0
Zakaria Sawo 1 1
Шеквист Сандер Хансен 1 1
Sindre Osestad 2 0
Дервискадич Эмир 2 0
Mark Jensen 1 0
Сакор Важебах 1 0
Викстёль Рольф 1 0
Антонссон Бьярни 1 0
Страннегорд Том 1 0
Скогволд Хенрик 1 0
Jasper Silva Torkildsen 1 0
Mathias Grundetjern 1 0
Deni Dashaev 1 0

Результаты матчей

ФК Кристиансунн
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
ИК Старт
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

3
10
ФК Кристиансунн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
ИК Старт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
3

Волевые поражения

7
18
ФК Кристиансунн
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
ИК Старт
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

13
4

Волевые поражения

10
28

Голы по времени матча

Забито

21
14
7 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
5%
1
7%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
5
24%
2
14%
31-45
4
19%
4
29%
46-60
3
14%
3
21%
61-75
7
33%
3
21%
76-90

Пропущено

9
15
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
2
22%
2
13%
31-45
2
22%
6
40%
46-60
1
11%
1
7%
61-75
2
22%
5
33%
76-90

Забито

10
19
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
4
21%
16-30
2
20%
1
5%
31-45
3
30%
4
21%
46-60
2
20%
3
16%
61-75
1
10%
7
37%
76-90

Пропущено

13
10
3 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
8%
2
20%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
3
23%
2
20%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
5
38%
4
40%
76-90

Забито

31
33
11 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 24
9 Забивали первыми 8
3 Не забивали 1
1
3%
1
3%
1-15
3
10%
5
15%
16-30
7
23%
3
9%
31-45
7
23%
8
24%
46-60
5
16%
6
18%
61-75
8
26%
10
30%
76-90

Пропущено

22
25
7 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 13
2
9%
2
8%
1-15
3
14%
2
8%
16-30
2
9%
3
12%
31-45
5
23%
8
32%
46-60
3
14%
1
4%
61-75
7
32%
9
36%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Кристиансунн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Рёуфосс - ФК Кристиансунн 3:2 ФК Кристиансунн - Хёдд 4:0 Осане - ФК Кристиансунн 2:2 ФК Кристиансунн - Мосс 4:1
ФК Кристиансунн - Молде 0:1 КФУМ Осло - ФК Кристиансунн 2:0 Левангер - ФК Кристиансунн 0:2 ФК Кристиансунн - Скейд 2:2 Томрефьорд - ФК Кристиансунн 0:2 Дьерв - ФК Кристиансунн 1:1 ФК Кристиансунн - Ранхейм 3:2 Санднес - ФК Кристиансунн 1:1 ФК Кристиансунн - Брюне 3:1 ФК Кристиансунн - Согндаль 2:1 Мьёндален - ФК Кристиансунн 1:3 ФК Кристиансунн - Конгсвингер 2:0 ИК Старт - ФК Кристиансунн 4:0 ФК Кристиансунн - Фредрикстад 0:1 Олесунн - ФК Кристиансунн 1:0 ФК Кристиансунн - Левангер 1:1
ИК Старт
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Брюне - ИК Старт 5:1 ИК Старт - Мьёндален 3:0 Конгсвингер - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Дьерв 2:1
Фредрикстад - ИК Старт 3:1 Йовик-Люн - ИК Старт 1:0 Согндаль - ИК Старт 2:1 Халсен - ИК Старт 0:3 ИК Старт - Ранхейм 2:1 Флеккерёй - ИК Старт 0:2 Осане - ИК Старт 2:2 ИК Старт - Санднес 3:3 Скейд - ИК Старт 1:4 ИК Старт - Хёдд 4:2 КФУМ Осло - ИК Старт 2:2 ИК Старт - Рёуфосс 1:3 Брюне - ИК Старт 2:2 ИК Старт - ФК Кристиансунн 4:0 Мосс - ИК Старт 0:0 ИК Старт - Мьёндален 3:3

Результаты матчей

ФК Кристиансунн
ИК Старт

Точный счет

0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
3
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
2:2
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
2:2
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
2 раза 13%
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
4
3 раза 19%
3
2 раза 13%
0
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

ФК Кристиансунн
ИК Старт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
2
1.5
6
1
4
5
2.5
4
3
2
7
3.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
8
1
3
4
1.5
4
5
1
6
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
15
1
10
6
1.5
10
6
5
11
2.5
5
11
2
14
3.5
3
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 16 8 8 0 20 - 8 32
2.
Конгсвингер
 15 10 1 4 24 - 15 31
3.
Согндаль
 15 8 3 4 24 - 17 27
4.
ФК Кристиансунн
 16 7 5 4 30 - 23 26
5.
КФУМ Осло
 15 7 4 4 26 - 19 25
6.
ИК Старт
 16 6 6 4 33 - 25 24
7.
Мосс
 16 6 5 5 19 - 21 23
8.
Дьерв
 16 6 4 6 25 - 28 22
9.
Мьёндален
 16 6 3 7 22 - 23 21
10.
Ранхейм
 15 6 2 7 17 - 29 20
11.
Санднес
 15 4 5 6 26 - 22 17
12.
Рёуфосс
 15 4 4 7 15 - 18 16
13.
Брюне
 15 4 4 7 17 - 21 16
14.
Хёдд
 16 3 5 8 15 - 23 14
15.
Осане
 15 1 8 6 18 - 23 11
16.
Скейд
 16 2 5 9 18 - 34 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Кристиансунн
 9 6 2 1 21 - 9 20
2.
Конгсвингер
 7 6 0 1 15 - 5 18
3.
ИК Старт
 7 5 1 1 19 - 10 16
4.
Согндаль
 7 5 1 1 13 - 6 16
5.
Мосс
 8 5 1 2 8 - 5 16
6.
Фредрикстад
 8 4 4 0 12 - 4 16
7.
Дьерв
 9 4 3 2 16 - 14 15
8.
КФУМ Осло
 7 4 2 1 14 - 7 14
9.
Ранхейм
 7 4 0 3 11 - 16 12
10.
Рёуфосс
 7 3 3 1 10 - 5 12
11.
Брюне
 8 3 3 2 11 - 8 12
12.
Санднес
 8 2 3 3 14 - 13 9
13.
Мьёндален
 9 2 3 4 11 - 11 9
14.
Хёдд
 8 1 4 3 5 - 7 7
15.
Скейд
 8 1 2 5 9 - 19 5
16.
Осане
 7 0 4 3 9 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 8 4 4 0 8 - 4 16
2.
Конгсвингер
 8 4 1 3 9 - 10 13
3.
Мьёндален
 7 4 0 3 11 - 12 12
4.
КФУМ Осло
 8 3 2 3 12 - 12 11
5.
Согндаль
 8 3 2 3 11 - 11 11
6.
Санднес
 7 2 2 3 12 - 9 8
7.
Ранхейм
 8 2 2 4 6 - 13 8
8.
ИК Старт
 9 1 5 3 14 - 15 8
9.
Дьерв
 7 2 1 4 9 - 14 7
10.
Хёдд
 8 2 1 5 10 - 16 7
11.
Осане
 8 1 4 3 9 - 11 7
12.
Мосс
 8 1 4 3 11 - 16 7
13.
ФК Кристиансунн
 7 1 3 3 9 - 14 6
14.
Скейд
 8 1 3 4 9 - 15 6
15.
Брюне
 7 1 1 5 6 - 13 4
16.
Рёуфосс
 8 1 1 6 5 - 13 4
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 11
Мьёндален Kristian Lien 10
Конгсвингер Joacim Holtan 9 (2)
Дьерв Педру Самуэл 8 (2)
Санднес Хейланн Томми 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Осане Martin Ueland 7
Мосс Странде Кристиан 6
ИК Старт Вормгор Вито 5
ФК Кристиансунн Картум Сандер Эрик 5
ИК Старт Робстад Хенрик 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч ФК Кристиансунн 1:1 ИК Старт онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     