Тур: 16. Стадион: Nordmore Stadion. Зрители: 3053
1:1
Конец матча
0'
1:0
39' ГолСтокке Беньямин
65' Желтая карточкаВормгор Вито
80' Желтая карточкаМбайе Серинье
86' Желтая карточкаХопмарк Андреас
1:1
88' ГолZakaria Sawo
90'+6
Ход матча
39'
1:0
65'
80'
86'
88'
1:1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
13 Marius Olsen
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Christian Michelsen
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Марес ЛюкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
96 Mark JensenВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Садику АгонНападающий
-
-
-
31 Deni Dashaev
-
Главный тренер: Sindre Tjelmeland
История личных встреч
ФК Кристиансунн
ИК Старт
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
0.67
Среднее время на гол
45
135
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
2.33
1.5
Среднее время на гол
38
60
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
2.2
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
40
90
Бомбардиры внутри турнира
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стокке Беньямин
|11 (1)
|0.69
|Leander Alvheim
|4
|0.25
|Картум Сандер Эрик
|3
|0.19
|Mikkel Rakneberg
|3
|0.19
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|3
|0.19
|Ульвестад Дан Петер
|2
|0.13
|Мава Мозес
|2
|0.13
|Нилсен Снорре
|1
|0.06
|Хопмарк Андреас
|1
|0.06
|Ертсен Торгиль
|0
|0
|Сивертсен Оскар
|0
|0
|Конрадсен-Сейде Миккель
|0
|0
ИК Старт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скогволд Хенрик
|6
|0.38
|Alagie Sanyang
|6
|0.38
|Марес Люк
|5 (5)
|0.31
|Страннегорд Том
|4
|0.25
|Zakaria Sawo
|4
|0.25
|Mathias Grundetjern
|4
|0.25
|Вормгор Вито
|1
|0.06
|Сакор Важебах
|1
|0.06
|Лане Джек
|1
|0.06
|Дервискадич Эмир
|1
|0.06
|Шеквист Сандер Хансен
|0
|0
|Sindre Osestad
|0
|0
|Робстад Хенрик
|0
|0
|Fabian Oestigaard Ness
|0
|0
Карточки
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Картум Сандер Эрик
|5
|0
|Нилсен Снорре
|3
|1
|Ертсен Торгиль
|3
|0
|Конрадсен-Сейде Миккель
|1
|1
|Виллиамсен Макс
|2
|0
|Кристиан Михельсен
|2
|0
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0
|Стокке Беньямин
|1
|0
|Хопмарк Андреас
|1
|0
|Мбайе Серинье
|1
|0
|Мава Мозес
|1
|0
|Исаксен Йеспер
|1
|0
|Ярл Себастиан
|1
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|1
|0
|Сивертсен Оскар
|1
|0
|Marius Olsen
|1
|0
|Брохолм Мариус
|1
|0
|Leander Alvheim
|1
|0
ИК Старт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вормгор Вито
|5
|0
|Робстад Хенрик
|3
|1
|Fabian Oestigaard Ness
|3
|0
|Zakaria Sawo
|1
|1
|Шеквист Сандер Хансен
|1
|1
|Sindre Osestad
|2
|0
|Дервискадич Эмир
|2
|0
|Mark Jensen
|1
|0
|Сакор Важебах
|1
|0
|Викстёль Рольф
|1
|0
|Антонссон Бьярни
|1
|0
|Страннегорд Том
|1
|0
|Скогволд Хенрик
|1
|0
|Jasper Silva Torkildsen
|1
|0
|Mathias Grundetjern
|1
|0
|Deni Dashaev
|1
|0
Результаты матчей
ФК Кристиансунн
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
ИК Старт
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
3
10
ФК Кристиансунн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
ИК Старт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
3
Волевые поражения
7
18
ФК Кристиансунн
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
ИК Старт
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
13
4
Волевые поражения
10
28
Голы по времени матча
Забито
21
14
7 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
5%
1
7%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
5
24%
2
14%
31-45
4
19%
4
29%
46-60
3
14%
3
21%
61-75
7
33%
3
21%
76-90
Пропущено
9
15
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
2
22%
2
13%
31-45
2
22%
6
40%
46-60
1
11%
1
7%
61-75
2
22%
5
33%
76-90
Забито
10
19
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
4
21%
16-30
2
20%
1
5%
31-45
3
30%
4
21%
46-60
2
20%
3
16%
61-75
1
10%
7
37%
76-90
Пропущено
13
10
3 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
8%
2
20%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
3
23%
2
20%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
5
38%
4
40%
76-90
Забито
31
33
11 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 24
9 Забивали первыми 8
3 Не забивали 1
1
3%
1
3%
1-15
3
10%
5
15%
16-30
7
23%
3
9%
31-45
7
23%
8
24%
46-60
5
16%
6
18%
61-75
8
26%
10
30%
76-90
Пропущено
22
25
7 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 13
2
9%
2
8%
1-15
3
14%
2
8%
16-30
2
9%
3
12%
31-45
5
23%
8
32%
46-60
3
14%
1
4%
61-75
7
32%
9
36%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Кристиансунн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Рёуфосс - ФК Кристиансунн 3:2 ФК Кристиансунн - Хёдд 4:0 Осане - ФК Кристиансунн 2:2 ФК Кристиансунн - Мосс 4:1
ФК Кристиансунн - Молде 0:1 КФУМ Осло - ФК Кристиансунн 2:0 Левангер - ФК Кристиансунн 0:2 ФК Кристиансунн - Скейд 2:2 Томрефьорд - ФК Кристиансунн 0:2 Дьерв - ФК Кристиансунн 1:1 ФК Кристиансунн - Ранхейм 3:2 Санднес - ФК Кристиансунн 1:1 ФК Кристиансунн - Брюне 3:1 ФК Кристиансунн - Согндаль 2:1 Мьёндален - ФК Кристиансунн 1:3 ФК Кристиансунн - Конгсвингер 2:0 ИК Старт - ФК Кристиансунн 4:0 ФК Кристиансунн - Фредрикстад 0:1 Олесунн - ФК Кристиансунн 1:0 ФК Кристиансунн - Левангер 1:1
ИК Старт
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Брюне - ИК Старт 5:1 ИК Старт - Мьёндален 3:0 Конгсвингер - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Дьерв 2:1
Фредрикстад - ИК Старт 3:1 Йовик-Люн - ИК Старт 1:0 Согндаль - ИК Старт 2:1 Халсен - ИК Старт 0:3 ИК Старт - Ранхейм 2:1 Флеккерёй - ИК Старт 0:2 Осане - ИК Старт 2:2 ИК Старт - Санднес 3:3 Скейд - ИК Старт 1:4 ИК Старт - Хёдд 4:2 КФУМ Осло - ИК Старт 2:2 ИК Старт - Рёуфосс 1:3 Брюне - ИК Старт 2:2 ИК Старт - ФК Кристиансунн 4:0 Мосс - ИК Старт 0:0 ИК Старт - Мьёндален 3:3
Результаты матчей
ФК Кристиансунн
ИК Старт
Точный счет
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
3
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
2:2
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
2:2
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
2 раза 13%
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
4
3 раза 19%
3
2 раза 13%
0
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
ФК Кристиансунн
ИК Старт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
72
61
45
43
27
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
81
34
45
16
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
151
106
106
511
511
214
313
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|11
|Мьёндален
|Kristian Lien
|10
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|9 (2)
|Дьерв
|Педру Самуэл
|8 (2)
|Санднес
|Хейланн Томми
|7 (3)
|Осане
|Martin Ueland
|7
|Мосс
|Странде Кристиан
|6
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|5
|ФК Кристиансунн
|Картум Сандер Эрик
|5
|ИК Старт
|Робстад Хенрик
|1 3