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  4. Суперлига Дании 2023-2024

Дания: Суперлига Дании
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Jonas Hansen
ФК Копенгаген
4:0
Второй тайм: 83'
Раннерс
0'
1:0
8' Гол
Гонсалвеш Диогу
13' Желтая карточка
Hugo Andersson2
2:0
23' Гол
Бардгджи Руни
26' Желтая карточка
William Kaastrup
3:0
29' Пенальти
Гонсалвеш Диогу
63' Желтая карточка
Фальк Расмус
4:0
66' Гол
Дикс Кевин

Ход матча

8'
Гонсалвеш Диогу
(Фальк Расмус)
1:0
13'
 
Hugo Andersson2
23'
Бардгджи Руни
(Фальк Расмус)
2:0
26'
 
William Kaastrup
29'
Гонсалвеш Диогу
3:0
46'
Эльюнусси Мохамед
Mendes Elias2
 
46'
 
Ольсен Оливер
William Kaastrup
46'
 
Эгхо Марвин
Бундгаард Филип
59'
Лерагер Лукас
Гонсалвеш Диогу
 
60'
 
Эйджийри Эрнест
Нордли Симен Болькан
60'
 
Альбек Мадс
Педерсен Миккель
63'
Фальк Расмус
 
66'
Дикс Кевин
(Соренсен Кристиан I)
4:0
67'
Ларссон Джордан
Оскарссон Орри
 
67'
Oscar Hoejlund
Фальк Расмус
 
74'
 
Клюснер Тобиас
Бабаян Эдгар
80'
Бойлесен Николай
Бардгджи Руни
 

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 0
  • 7 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 286 Количество передач 201
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ФК Копенгаген
Ничья
Раннерс
1.53
8.20
5.80
Все Коэффициенты
1
Грабара
Камиль
22
Анкерсен
Петер
3
Вавро
Денис
2
Дикс
Кевин
6
Соренсен
Кристиан
I
9
Гонсалвеш
Диогу
36
Клем
Виллиам
33
Фальк
Расмус
40
Бардгджи
Руни
18
Оскарссон
Орри
30
Mendes
Elias2
1
Карлгрен
Патрик
15
Копплин
Бьорн
5
Hugo
Andersson2
4
Даммерс
Вессель
19
William
Kaastrup
11
Бабаян
Эдгар
12
Педерсен
Миккель
8
Энггаард
Мэдс
9
Нордли
Симен
Болькан
10
Бундгаард
Филип
90
Одей
Стивен
ФК Копенгаген
4-3-3
Раннерс
4-4-2

История личных встреч

ФК Копенгаген
Раннерс

29 матчей

86.2%
13.8%
25 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.1%
27.6%
10.3%
18 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

75.9%
31%
22 победы 9 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 10 побед

45 матчей

55.6%
17.8%
26.6%
25 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

40%
37.8%
22.2%
18 побед 17 ничьих 10 побед

Второй тайм

48.9%
28.9%
22.2%
22 победы 13 ничьих 10 побед

История матчей

СД
1:1
СД
1:0
СД
0:2
СД
1:3
СД
0:2
СД
0:1
СД
3:0
СД
0:2
СД
2:1
СД
2:1
СД
2:1
СД
1:2
СД
2:1
СД
0:1
СД
0:2
СД
4:0
СД
5:1
СД
0:3
СД
1:0
СД
2:2
СД
1:1
К
2:1
СД
4:0
СД
3:0
СД
3:0
СД
1:1
К
0:0
СД
1:0
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:3
СД
1:0
СД
2:0
СД
2:3
СЛ
3:1
СЛ
0:3
СЛ
1:0
СЛ
1:0
СЛ
2:0
СЛ
3:0
СЛ
3:3
СЛ
0:3
СЛ
1:1
СЛ
2:1
СЛ
0:1

Голы

Всего голов

47
29

Голов в среднем за матч

1.88
1.45

Среднее время на гол

47
62

Всего голов

19
21

Голов в среднем за матч

0.95
0.84

Среднее время на гол

94
107

Всего голов

66
50

Голов в среднем за матч

1.47
1.11

Тотал матчей

2.5
44
Больше 98%
Меньше 2%
1
35
Больше 78%
Меньше 22%
10
23
Больше 51%
Меньше 49%
22
9
Больше 20%
Меньше 80%
36
3
Больше 7%
Меньше 93%
42
2
Больше 4%
Меньше 96%
43

Среднее время на гол

61
81

Бомбардиры внутри турнира

ФК Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалвеш Диогу 4 (3) 1.33
Бардгджи Руни 2 0.67
Ларссон Джордан 1 0.33
Дикс Кевин 1 0.33
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0.33
Фальк Расмус 0 0
Соренсен Кристиан I 0 0
Mendes Elias2 0 0
Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Одей Стивен 1 0.33
Нордли Симен Болькан 1 0.33
Hugo Andersson2 1 0.33
Бундгаард Филип 1 (1) 0.33
Эгхо Марвин 0 0

Карточки

ФК Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фальк Расмус 1 0
Дикс Кевин 1 0
Соренсен Кристиан I 1 0
Бардгджи Руни 1 0
Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Hugo Andersson2 2 0
Карлгрен Патрик 1 0
Даммерс Вессель 1 0
Бундгаард Филип 1 0
William Kaastrup 1 0

Результаты матчей

ФК Копенгаген
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Раннерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2
ФК Копенгаген
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Раннерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

6
2
ФК Копенгаген
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Раннерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

6
4

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
2
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Копенгаген
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ФК Копенгаген - Брейдаблик 6:3 Вайле - ФК Копенгаген 2:3 Брейдаблик - ФК Копенгаген 0:2 Люнгбю - ФК Копенгаген 1:2
Виктория Пльзень - ФК Копенгаген 3:2 ФК Копенгаген - Шальке 04 2:0 ФК Копенгаген - Силькеборг 2:1 ФК Копенгаген - Раннерс 1:1 Виборг - ФК Копенгаген 1:2 ФК Копенгаген - АГФ Орхус 4:3 Ольборг - ФК Копенгаген 0:1 Брондбю - ФК Копенгаген 1:3 Нордшелланн - ФК Копенгаген 3:2 ФК Копенгаген - Нордшелланн 5:3 ФК Копенгаген - Брондбю 0:1 Нордшелланн - ФК Копенгаген 3:2 АГФ Орхус - ФК Копенгаген 0:0 ФК Копенгаген - Виборг 2:1 Раннерс - ФК Копенгаген 1:0 Вайле - ФК Копенгаген 0:0
Раннерс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Раннерс - Видовре 2:2 Оденсе - Раннерс 2:2 Раннерс - Хорсенс 1:0 Раннерс - Люнгбю 1:0
Санкт-Паули - Раннерс 4:1 ФК Копенгаген - Раннерс 1:1 Раннерс - АГФ Орхус 1:3 Нордшелланн - Раннерс 3:1 Раннерс - Виборг 0:2 Раннерс - Брондбю 1:3 Виборг - Раннерс 3:1 Брондбю - Раннерс 0:4 Раннерс - Нордшелланн 1:1 Раннерс - ФК Копенгаген 1:0 АГФ Орхус - Раннерс 1:1 Ольборг - Раннерс 0:1 Раннерс - АГФ Орхус 1:2 Виборг - Раннерс 2:2 Раннерс - Люнгбю 1:0 Оденсе - Раннерс 0:0

Результаты матчей

ФК Копенгаген
Раннерс

Точный счет

2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
2:2
2 раза 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

ФК Копенгаген
Раннерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Копенгаген
 4:0 3 3 0 0 9 - 3 9
2.
Нордшелланн
 2 2 0 0 7 - 2 6
3.
Митьюлланд
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Оденсе
 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Брондбю
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
АГФ Орхус
 2 1 0 1 2 - 3 3
7.
Силькеборг
 3 1 0 2 3 - 5 3
8.
Раннерс
 0:4 3 0 2 1 4 - 8 2
9.
Видовре
 2 0 1 1 2 - 3 1
10.
Люнгбю
 2 0 1 1 3 - 4 1
11.
Виборг
 2 0 1 1 3 - 6 1
12.
Вайле
 3 0 0 3 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
ФК Копенгаген
 4:0 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Нордшелланн
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Силькеборг
 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
АГФ Орхус
 2 1 0 1 2 - 3 3
6.
Виборг
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Раннерс
 0:4 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Оденсе
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Видовре
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Вайле
 1 0 0 1 2 - 3 0
11.
Люнгбю
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Брондбю
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Копенгаген
 4:0 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Нордшелланн
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Брондбю
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Оденсе
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Люнгбю
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Видовре
 2 0 1 1 2 - 3 1
7.
Раннерс
 0:4 2 0 1 1 2 - 6 1
8.
АГФ Орхус
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Митьюлланд
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Силькеборг
 1 0 0 1 0 - 2 0
11.
Виборг
 1 0 0 1 1 - 4 0
12.
Вайле
 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФК Копенгаген Гонсалвеш Диогу 4 (1)
Нордшелланн Ernest Nuamah 3
Люнгбю Финнбогасон Альфред 2 (1)
Нордшелланн Беньямин Нюгрен 2 (1)
Брондбю Валлис Николай 2
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 2
Оденсе Манне Аласана 2
Вайле Ювара Муса 2
Раннерс Hugo Andersson2 2
Вайле Oliver Provstgaard 2
Весь список
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    Лучшие коэффициенты
    ФК Копенгаген
    Ничья
    Раннерс
    1.53
    8.20
    5.80
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