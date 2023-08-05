Тур: 3. Стадион: Паркен. Главный судья: Jonas Hansen
4:0
Второй тайм: 83'
0'
1:0
8' ГолГонсалвеш Диогу
13' Желтая карточкаHugo Andersson2
2:0
23' ГолБардгджи Руни
26' Желтая карточкаWilliam Kaastrup
3:0
29' ПенальтиГонсалвеш Диогу
63' Желтая карточкаФальк Расмус
4:0
66' ГолДикс Кевин
Ход матча
8'
1:0
13'
23'
2:0
26'
29'
3:0
63'
66'
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 0
-
7 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
286 Количество передач 201
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
36
Клем
Виллиам
33
Фальк
Расмус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Клем ВиллиамПолузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Йелерт ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Theo Sander
-
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Бабаян ЭдгарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Одей СтивенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Альбек МадсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
45 Эгхо МарвинНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Rasmus Bertelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
ФК Копенгаген
Раннерс
29 матчей
86.2%
13.8%
25 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.1%
27.6%
10.3%
18 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
75.9%
31%
22 победы 9 ничьих 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 10 побед
45 матчей
55.6%
17.8%
26.6%
25 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
40%
37.8%
22.2%
18 побед 17 ничьих 10 побед
Второй тайм
48.9%
28.9%
22.2%
22 победы 13 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
47
29
Голов в среднем за матч
1.88
1.45
Среднее время на гол
47
62
Всего голов
19
21
Голов в среднем за матч
0.95
0.84
Среднее время на гол
94
107
Всего голов
66
50
Голов в среднем за матч
1.47
1.11
Тотал матчей
2.5
44
Больше 98%
Меньше 2%
1
35
Больше 78%
Меньше 22%
10
23
Больше 51%
Меньше 49%
22
9
Больше 20%
Меньше 80%
36
3
Больше 7%
Меньше 93%
42
2
Больше 4%
Меньше 96%
43
Среднее время на гол
61
81
Бомбардиры внутри турнира
ФК Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонсалвеш Диогу
|4 (3)
|1.33
|Бардгджи Руни
|2
|0.67
|Ларссон Джордан
|1
|0.33
|Дикс Кевин
|1
|0.33
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0.33
|Фальк Расмус
|0
|0
|Соренсен Кристиан I
|0
|0
|Mendes Elias2
|0
|0
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Одей Стивен
|1
|0.33
|Нордли Симен Болькан
|1
|0.33
|Hugo Andersson2
|1
|0.33
|Бундгаард Филип
|1 (1)
|0.33
|Эгхо Марвин
|0
|0
Карточки
ФК Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фальк Расмус
|1
|0
|Дикс Кевин
|1
|0
|Соренсен Кристиан I
|1
|0
|Бардгджи Руни
|1
|0
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Hugo Andersson2
|2
|0
|Карлгрен Патрик
|1
|0
|Даммерс Вессель
|1
|0
|Бундгаард Филип
|1
|0
|William Kaastrup
|1
|0
Результаты матчей
ФК Копенгаген
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Раннерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
2
ФК Копенгаген
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Раннерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
6
2
ФК Копенгаген
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Раннерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
6
4
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
2
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Копенгаген
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ФК Копенгаген - Брейдаблик 6:3 Вайле - ФК Копенгаген 2:3 Брейдаблик - ФК Копенгаген 0:2 Люнгбю - ФК Копенгаген 1:2
Виктория Пльзень - ФК Копенгаген 3:2 ФК Копенгаген - Шальке 04 2:0 ФК Копенгаген - Силькеборг 2:1 ФК Копенгаген - Раннерс 1:1 Виборг - ФК Копенгаген 1:2 ФК Копенгаген - АГФ Орхус 4:3 Ольборг - ФК Копенгаген 0:1 Брондбю - ФК Копенгаген 1:3 Нордшелланн - ФК Копенгаген 3:2 ФК Копенгаген - Нордшелланн 5:3 ФК Копенгаген - Брондбю 0:1 Нордшелланн - ФК Копенгаген 3:2 АГФ Орхус - ФК Копенгаген 0:0 ФК Копенгаген - Виборг 2:1 Раннерс - ФК Копенгаген 1:0 Вайле - ФК Копенгаген 0:0
Раннерс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Раннерс - Видовре 2:2 Оденсе - Раннерс 2:2 Раннерс - Хорсенс 1:0 Раннерс - Люнгбю 1:0
Санкт-Паули - Раннерс 4:1 ФК Копенгаген - Раннерс 1:1 Раннерс - АГФ Орхус 1:3 Нордшелланн - Раннерс 3:1 Раннерс - Виборг 0:2 Раннерс - Брондбю 1:3 Виборг - Раннерс 3:1 Брондбю - Раннерс 0:4 Раннерс - Нордшелланн 1:1 Раннерс - ФК Копенгаген 1:0 АГФ Орхус - Раннерс 1:1 Ольборг - Раннерс 0:1 Раннерс - АГФ Орхус 1:2 Виборг - Раннерс 2:2 Раннерс - Люнгбю 1:0 Оденсе - Раннерс 0:0
Результаты матчей
ФК Копенгаген
Раннерс
Точный счет
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
2:2
2 раза 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
ФК Копенгаген
Раннерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:0
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|7.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|8.
|0:4
|3
|0
|2
|1
|4 - 8
|2
|9.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|12.
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|4:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|6.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|0:4
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|7.
|0:4
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФК Копенгаген
|Гонсалвеш Диогу
|4 (1)
|Нордшелланн
|Ernest Nuamah
|3
|Люнгбю
|Финнбогасон Альфред
|2 (1)
|Нордшелланн
|Беньямин Нюгрен
|2 (1)
|Брондбю
|Валлис Николай
|2
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|2
|Оденсе
|Манне Аласана
|2
|Вайле
|Ювара Муса
|2
|Раннерс
|Hugo Andersson2
|2
|Вайле
|Oliver Provstgaard
|2