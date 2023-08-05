Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

85' Альбек Мадс из команды Раннерс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

84' Ольсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Альбек Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Oscar Hoejlund выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Матч возобновлен

79' Бардгджи Руни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' ФК Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Энггаард Мэдс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Ольсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Ларссон Джордан нанес удар головой, но Патрик Карлгрен спокойно отбил мяч.

70' ФК Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Ларссон Джордан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' ФК Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Удар от ворот произведет Раннерс

69' ФК Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Бардгджи Руни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' ФК Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

67' Тактическая замена. Orri Oskarsson уходит с поля и его заменяет Ларссон Джордан

64' Энггаард Мэдс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Фальк Расмус получил желтую карточку от судьи

62' Бабаян Эдгар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' ФК Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

61' ФК Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Удар от ворот произведет Раннерс

59' Анкерсен Петер не смог попасть в створ ударом издали

57' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Эльюнусси Мохамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Дикс Кевин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

53' Педерсен Миккель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Энггаард Мэдс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Ольсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

49' ФК Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Гонсалвеш Диогу навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' ФК Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Гонсалвеш Диогу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля