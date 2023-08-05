Тур: 3. Стадион: Stadion im. Braci Czachorow. Зрители: 8295 Главный судья: Пржибыл Ярослав
0:1
Конец матча
0'
0:1
24' ГолКялльман Беньямин
70' Желтая карточкаPatryk Makuch
90' Желтая карточкаБранко Рафаэл
90'+10
Ход матча
24'
70'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
13
Гжесик
Ян
24
Югас
Якуб
10
Ракочи
Михал
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Гжесик ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
92 Майк СесторЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Машаду ЛуишПолузащитник
-
99 Семеду ЭдиНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Константин Гылкэ
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Югас ЯкубЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ракочи МихалПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
-
73 Зауха ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Мишор ЯкубНападающий
-
87 Oliwier Hyla
-
-
-
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
История личных встреч
Радомьяк Радом
Краковия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1
1.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
90
72
Бомбардиры внутри турнира
Радомьяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pedro Rodriguez2
|1
|0.33
|Вольски Рафал
|1
|0.33
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ракочи Михал
|1
|0.5
|Ярошински Павел
|1
|0.5
|Кялльман Беньямин
|1
|0.5
|Takuto Oshima
|0
|0
Карточки
Радомьяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Damian Jakubik
|1
|0
|Бранко Рафаэл
|1
|0
|Машаду Луиш
|1
|0
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Patryk Makuch
|1
|0
|Karol Knap
|1
|0
|Takuto Oshima
|1
|0
Результаты матчей
Радомьяк Радом
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Краковия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
2
Радомьяк Радом
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Краковия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
2
0
Радомьяк Радом
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Краковия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
2
2
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Радомьяк Радом
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Лех - Радомьяк Радом 2:0 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:2 Омония Никосия - Радомьяк Радом 4:1 Радомьяк Радом - Заглембе Сосновец 0:1
Радомьяк Радом - Тыхы 0:1 Ягеллония Белосток - Радомьяк Радом 2:1 Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0 Радомьяк Радом - Видзев Лодзь 3:1 Варта Познань - Радомьяк Радом 1:2 Радомьяк Радом - Пяст 0:1 Шленск Вроцлав - Радомьяк Радом 0:1 Радомьяк Радом - Лех 1:1 Краковия - Радомьяк Радом 3:0 Радомьяк Радом - Ракув 0:0 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:1 Брук-Бет Термалица - Радомьяк Радом 0:2 Радомьяк Радом - Легия 0:2 Корона Кельце - Радомьяк Радом 2:1 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 0:1 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 1:3
Краковия
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Краковия - ПАС Янина 0:0 Краковия - Хапоэль Иерусалим 1:0 Сталь Мелец - Краковия 2:2 Краковия - Ружомберок 1:0
Краковия - Млада Болеслав 1:1 Варта Познань - Краковия 1:1 Краковия - Баник Острава 0:1 Краковия - Спишска-Нова-Вес 2:0 Краковия - Висла Плоцк 3:0 Ягеллония Белосток - Краковия 1:1 Краковия - Заглембе Любин 0:1 Лех - Краковия 3:0 Краковия - Медзь Легница 1:1 Лехия Гданьск - Краковия 1:2 Краковия - Радомьяк Радом 3:0 Погонь Щецин - Краковия 3:2 Краковия - Видзев Лодзь 1:1 Ракув - Краковия 4:1 Варта Познань - Краковия 0:0 Краковия - Шленск Вроцлав 1:1
Результаты матчей
Радомьяк Радом
Краковия
Точный счет
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Радомьяк Радом
Краковия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
11
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Легия
|Пекхарт Томаш
|3
|Ракув
|Зволински Лукаш
|3
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|2 (1)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|2
|Лех
|Мархвиньски Филип
|2
|Гурник Забже
|Щесняк Криспин
|1 2
|ЛКС Лодзь
|Michal Mokrzycki
|1 1
|Лех
|Муравски Радослав
|2
|Корона Кельце
|Дякону Роналдо
|2
|Пяст
|Мосур Ариэль
|2