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  4. Экстракласса 2023-2024

Польша: Экстракласса
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Зрители: 8295 Главный судья: Пржибыл Ярослав
Радомьяк Радом
0:1
Конец матча
Краковия
0'
0:1
24' Гол
Кялльман Беньямин
70' Желтая карточка
Patryk Makuch
90' Желтая карточка
Бранко Рафаэл
90'+10
1
Filip
Majchrowicz
13
Гжесик
Ян
29
Бранко
Рафаэл
16
Цихоцки
Матеуш
33
Абрамович
Давид
77
Донис
Христос
10
Roberto
Alves
7
Семеду
Лисандру
27
Вольски
Рафал
70
Кастаньеда
Франк
96
Pedro
Rodriguez2
13
Sebastian
Madejski
24
Югас
Якуб
5
Гицэ
Вирджил
22
Хосконен
Артту
2
Рыпэ
Корнел
4
Ярошински
Павел
18
Takuto
Oshima
6
Атанасов
Яни
10
Ракочи
Михал
17
Бохнак
Матеуш
9
Кялльман
Беньямин
Радомьяк Радом
4-2-3-1
Краковия
3-4-2-1

История личных встреч

Радомьяк Радом
Краковия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

Э
3:0
Э
0:2
Э
0:1
Э
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

90
72

Бомбардиры внутри турнира

Радомьяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pedro Rodriguez2 1 0.33
Вольски Рафал 1 0.33
Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ракочи Михал 1 0.5
Ярошински Павел 1 0.5
Кялльман Беньямин 1 0.5
Takuto Oshima 0 0

Карточки

Радомьяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Damian Jakubik 1 0
Бранко Рафаэл 1 0
Машаду Луиш 1 0
Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Patryk Makuch 1 0
Karol Knap 1 0
Takuto Oshima 1 0

Результаты матчей

Радомьяк Радом
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Краковия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2
Радомьяк Радом
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Краковия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
0
Радомьяк Радом
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Краковия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
2

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Радомьяк Радом
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Лех - Радомьяк Радом 2:0 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:2 Омония Никосия - Радомьяк Радом 4:1 Радомьяк Радом - Заглембе Сосновец 0:1
Радомьяк Радом - Тыхы 0:1 Ягеллония Белосток - Радомьяк Радом 2:1 Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0 Радомьяк Радом - Видзев Лодзь 3:1 Варта Познань - Радомьяк Радом 1:2 Радомьяк Радом - Пяст 0:1 Шленск Вроцлав - Радомьяк Радом 0:1 Радомьяк Радом - Лех 1:1 Краковия - Радомьяк Радом 3:0 Радомьяк Радом - Ракув 0:0 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:1 Брук-Бет Термалица - Радомьяк Радом 0:2 Радомьяк Радом - Легия 0:2 Корона Кельце - Радомьяк Радом 2:1 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 0:1 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 1:3
Краковия
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Краковия - ПАС Янина 0:0 Краковия - Хапоэль Иерусалим 1:0 Сталь Мелец - Краковия 2:2 Краковия - Ружомберок 1:0
Краковия - Млада Болеслав 1:1 Варта Познань - Краковия 1:1 Краковия - Баник Острава 0:1 Краковия - Спишска-Нова-Вес 2:0 Краковия - Висла Плоцк 3:0 Ягеллония Белосток - Краковия 1:1 Краковия - Заглембе Любин 0:1 Лех - Краковия 3:0 Краковия - Медзь Легница 1:1 Лехия Гданьск - Краковия 1:2 Краковия - Радомьяк Радом 3:0 Погонь Щецин - Краковия 3:2 Краковия - Видзев Лодзь 1:1 Ракув - Краковия 4:1 Варта Познань - Краковия 0:0 Краковия - Шленск Вроцлав 1:1

Результаты матчей

Радомьяк Радом
Краковия

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Радомьяк Радом
Краковия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Заглембе Любин
 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Погонь Щецин
 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Ягеллония Белосток
 3 2 0 1 6 - 5 6
5.
Ракув
 2 1 1 0 5 - 2 4
6.
Краковия
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Варта Познань
 3 1 1 1 4 - 3 4
8.
Легия
 1 1 0 0 3 - 0 3
9.
Рух Хожув
 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Видзев Лодзь
 3 1 0 2 5 - 6 3
11.
Радомьяк Радом
 3 1 0 2 2 - 3 3
12.
ЛКС Лодзь
 3 1 0 2 2 - 6 3
13.
Сталь Мелец
 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Пяст
 3 0 2 1 1 - 2 2
15.
Шленск Вроцлав
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Корона Кельце
 2 0 1 1 2 - 3 1
17.
Гурник Забже
 3 0 1 2 0 - 4 1
18.
Пуща Неполомице
 2 0 0 2 3 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Ракув
 2 1 1 0 5 - 2 4
3.
Легия
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Лех
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Рух Хожув
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Заглембе Любин
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Видзев Лодзь
 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
ЛКС Лодзь
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Варта Познань
 2 1 0 1 2 - 1 3
11.
Сталь Мелец
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Корона Кельце
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Гурник Забже
 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Краковия
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Пуща Неполомице
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Пяст
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Шленск Вроцлав
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Радомьяк Радом
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краковия
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Лех
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Заглембе Любин
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Радомьяк Радом
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Пяст
 2 0 2 0 0 - 0 2
7.
Шленск Вроцлав
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Варта Познань
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Сталь Мелец
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Легия
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ракув
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Корона Кельце
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Рух Хожув
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Гурник Забже
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Ягеллония Белосток
 1 0 0 1 0 - 3 0
16.
Видзев Лодзь
 2 0 0 2 2 - 4 0
17.
Пуща Неполомице
 2 0 0 2 3 - 7 0
18.
ЛКС Лодзь
 2 0 0 2 0 - 5 0
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Легия Пекхарт Томаш 3
Ракув Зволински Лукаш 3
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 2 (1)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 2
Лех Мархвиньски Филип 2
Весь список

Топ нарушителей
Гурник Забже Щесняк Криспин 1 2
ЛКС Лодзь Michal Mokrzycki 1 1
Лех Муравски Радослав 2
Корона Кельце Дякону Роналдо 2
Пяст Мосур Ариэль 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 55'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 24'
    Ракочи Михал сделал результативную передачу.
  • 24'
    Г О О О О Л - Кялльман Беньямин бьет в цель!
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