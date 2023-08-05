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  4. Элитсериен 2023

Норвегия: Элитсериен
2023

Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Marius Hansen Groetta
Стрёмсгодсет
1:3
Конец матча
Волеренга
0'
1:0
8' Гол
Браут-Брюнес Джонатан
1:1
45' Гол
Хоканс Даниэль
1:2
50' Гол
Офкир Мохамед
55' Желтая карточка
Риснаес Магнус
55' Желтая карточка
Офкир Мохамед
1:3
77' Гол
Ятта Сиди
77' Желтая карточка
Ятта Сиди
90'+5

Ход матча

8'
Браут-Брюнес Джонатан
1:0
39'
 
Офкир Мохамед
Бьёрдаль Хенрик
45'
1:1
Хоканс Даниэль
(Офкир Мохамед)
50'
1:2
Офкир Мохамед
(Стуревик Якоб)
55'
 
Риснаес Магнус
55'
 
Офкир Мохамед
73'
Андерсен Эйрик Улланд
Менерт Маркус
 
73'
Сормо Бент
Грогард Томас
 
77'
1:3
Ятта Сиди
77'
 
Ятта Сиди
83'
 
Борвен Торгейр
Хоканс Даниэль
90'
 
Жута Леонард
Ятта Сиди

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 10
  • 1 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
3
Ханссен
Сондре
71
Валсвик
Густав
27
Fredrik
Kristensen
Dahl
7
Стеневик
Халлдор
4
Грогард
Томас
8
Красники
Крешник
10
Стенгель
Херман
77
Менерт
Маркус
22
Jonas
Torrissen
Therkelsen
9
Браут-Брюнес
Джонатан
1
Стуревик
Якоб
3
Aleksander
Hammer
Kjelsen
4
Страндберг
Стефан
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
20
Риснаес
Магнус
18
Юклеред
Симен
24
Странд
Петтер
15
Хаген
Элиас
11
Хоканс
Даниэль
8
Бьёрдаль
Хенрик
19
Ятта
Сиди
Стрёмсгодсет
3-4-2-1
Волеренга
3-4-2-1

История личных встреч

Стрёмсгодсет
Волеренга

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 0 побед

20 матчей

30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Второй тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 15 побед

40 матчей

42.5%
22.5%
35%
17 побед 9 ничьих 14 побед

Первый тайм

32.5%
30%
37.5%
13 побед 12 ничьих 15 побед

Второй тайм

32.5%
30%
37.5%
13 побед 12 ничьих 15 побед

История матчей

Э
0:1
ТМК
3:2
Э
4:0
Э
3:2
Э
3:0
Э
1:1
ТМК
1:1
Э
0:2
Э
2:0
ТМК
1:3
Э
3:2
Э
2:0
ТМК
1:1
Э
2:0
Э
1:4
Э
2:0
Э
1:1
К
2:0
Э
1:1
Э
3:2
ТМК
3:3
Э
2:2
Э
3:1
Э
3:1
ТМС
3:0
ТМК
3:0
Э
0:2
Э
3:0
Э
2:1
Э
0:3
Э
1:1
Э
3:2
Э
2:1
Э
2:2
Э
4:1
Э
1:0
Э
3:0
Э
1:0
Э
1:2
Э
1:3

Голы

Всего голов

40
22

Голов в среднем за матч

2
1.1

Среднее время на гол

45
81

Всего голов

37
26

Голов в среднем за матч

1.85
1.3

Среднее время на гол

48
69

Всего голов

77
48

Голов в среднем за матч

1.93
1.2

Тотал матчей

2.5
37
Больше 93%
Меньше 8%
3
24
Больше 60%
Меньше 40%
16
15
Больше 38%
Меньше 63%
25
8
Больше 20%
Меньше 80%
32
1
Больше 3%
Меньше 98%
39

Среднее время на гол

46
75

Бомбардиры внутри турнира

Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браут-Брюнес Джонатан 6 0.35
Менерт Маркус 3 0.18
Валсвик Густав 3 0.18
Вильсвик Ларс-Кристофер 1 0.06
Стенгель Херман 1 (1) 0.06
Стеневик Халлдор 1 0.06
Ипалибо Джек 1 0.06
Гулликсен Тобиас 1 0.06
Лейфссон Ари 1 0.06
Ханссен Сондре 1 0.06
Энерсен Оле 1 0.06
Красники Крешник 0 0
Jostein Ekeland 0 0
Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ятта Сиди 5 0.31
Хоканс Даниэль 4 0.25
Бьёрдаль Хенрик 3 (1) 0.19
Офкир Мохамед 2 0.13
Страндберг Стефан 2 (2) 0.13
Риснаес Магнус 1 0.06
Странд Петтер 1 0.06
Jones El-Abdellaoui 1 0.06
Юклеред Симен 0 0
Хеденстад Вегар 0 0
Олдруп-Йенсен Фредрик 0 0
Стуревик Якоб 0 0

Карточки

Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браут-Брюнес Джонатан 4 0
Стеневик Халлдор 3 0
Гулликсен Тобиас 3 0
Красники Крешник 1 1
Валсвик Густав 2 0
Менерт Маркус 2 0
Fredrik Kristensen Dahl 2 0
Jonas Torrissen Therkelsen 2 0
Вильсвик Ларс-Кристофер 1 0
Грогард Томас 1 0
Стенгель Херман 1 0
Ресхольт-Мюра Вильяр 1 0
Лейфссон Ари 1 0
Дансо Эммануэл 1 0
Joergen Isnes 1 0
Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олдруп-Йенсен Фредрик 3 1
Жута Леонард 4 0
Офкир Мохамед 4 0
Хеденстад Вегар 2 1
Бьёрдаль Хенрик 3 0
Юклеред Симен 1 1
Риснаес Магнус 2 0
Страндберг Стефан 1 0
Борхгревинк Кристиан 1 0
Хольм Один Тьяго 1 0
Ятта Сиди 1 0
Даг-Эйлев Фагермо 1 0

Результаты матчей

Стрёмсгодсет
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Волеренга
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

2
3
Стрёмсгодсет
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Волеренга
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

11
19

Волевые поражения

4
3
Стрёмсгодсет
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Волеренга
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
31% (5)
6% (1)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

13
21

Волевые поражения

6
6

Голы по времени матча

Забито

11
10
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
3
30%
31-45
1
9%
2
20%
46-60
1
9%
2
20%
61-75
2
18%
3
30%
76-90

Пропущено

9
11
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
11%
4
36%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
1
9%
31-45
1
11%
2
18%
46-60
2
22%
2
18%
61-75
1
11%
2
18%
76-90

Забито

9
10
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
0
0%
1
10%
1-15
1
11%
4
40%
16-30
2
22%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
2
22%
3
30%
76-90

Пропущено

13
19
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
1
5%
1-15
3
23%
2
11%
16-30
1
8%
3
16%
31-45
1
8%
4
21%
46-60
2
15%
4
21%
61-75
6
46%
5
26%
76-90

Забито

20
20
10 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
5 Не забивали 5
3
15%
1
5%
1-15
2
10%
4
20%
16-30
5
25%
4
20%
31-45
1
5%
3
15%
46-60
5
25%
2
10%
61-75
4
20%
6
30%
76-90

Пропущено

22
30
9 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
1
5%
5
17%
1-15
6
27%
2
7%
16-30
2
9%
4
13%
31-45
2
9%
6
20%
46-60
4
18%
6
20%
61-75
7
32%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Стрёмсгодсет
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Русенборг 0:1 Бранн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:2
Стабек - Стрёмсгодсет 0:1 Молде - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0 Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1 Вард Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:4 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Эик-Тенсберг - Стрёмсгодсет 1:2 Одд - Стрёмсгодсет 1:1 Хеминг - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:0 Молде - Стрёмсгодсет 3:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 2:0 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:3 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:0
Волеренга
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Волеренга - Саннефьёрд 2:3 Одд - Волеренга 2:1 Волеренга - Молде 0:4 Волеренга - Бранн 3:2
Тромсё - Волеренга 0:0 Волеренга - Викинг 1:2 Стйордалс Блинк - Волеренга 0:5 Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1 Сутра - Волеренга 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:3 Люн - Волеренга 1:2 Стабек - Волеренга 2:1 Рааде - Волеренга 0:1 Волеренга - Хам-Кам 3:0 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Русенборг - Волеренга 1:3 Волеренга - Лиллестрём 3:4 Бранн - Волеренга 3:1 Волеренга - Сарпсборг-08 0:2 Олесунн - Волеренга 0:1

Результаты матчей

Стрёмсгодсет
Волеренга

Точный счет

0:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
1:3
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
5 раз 63%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

0:1
4 раза 24%
1:0
4 раза 24%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:3
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
3
4 раза 25%
2
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Стрёмсгодсет
Волеренга

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
2
6
1.5
3
5
1
7
2.5
2
6
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
1
2
7
1.5
2
6
1
8
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
12
4
4
13
1.5
5
11
2
15
2.5
4
12
1
16
3.5
1
16
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 17 13 2 2 43 - 18 41
2.
Викинг
 16 11 2 3 36 - 22 35
3.
Тромсё
 16 10 3 3 23 - 14 33
4.
Молде
 17 10 2 5 39 - 19 32
5.
Лиллестрём
 16 9 2 5 32 - 23 29
6.
Бранн
 17 8 3 6 28 - 23 27
7.
Сарпсборг-08
 16 7 3 6 28 - 26 24
8.
Одд
 17 6 4 7 17 - 19 22
9.
Русенборг
 17 6 4 7 21 - 24 22
10.
Стрёмсгодсет
 17 6 2 9 20 - 22 20
11.
Хёугесунн
 16 5 3 8 15 - 23 18
12.
Хам-Кам
 16 5 1 10 20 - 37 16
13.
Стабек
 16 4 4 8 17 - 25 16
14.
Волеренга
 16 4 2 10 21 - 29 14
15.
Саннефьёрд
 15 3 4 8 20 - 32 13
16.
Олесунн
 17 3 1 13 12 - 36 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 9 6 2 1 23 - 10 20
2.
Бранн
 9 6 2 1 18 - 8 20
3.
Молде
 8 6 1 1 22 - 7 19
4.
Викинг
 8 6 1 1 24 - 12 19
5.
Лиллестрём
 9 6 0 3 23 - 14 18
6.
Русенборг
 10 5 1 4 14 - 14 16
7.
Хёугесунн
 7 4 2 1 11 - 8 14
8.
Тромсё
 8 4 2 2 11 - 8 14
9.
Сарпсборг-08
 8 4 1 3 16 - 12 13
10.
Хам-Кам
 8 4 1 3 10 - 10 13
11.
Стрёмсгодсет
 8 4 0 4 11 - 9 12
12.
Стабек
 9 3 3 3 9 - 7 12
13.
Одд
 7 3 2 2 6 - 5 11
14.
Олесунн
 9 3 1 5 8 - 14 10
15.
Саннефьёрд
 6 2 2 2 11 - 8 8
16.
Волеренга
 8 1 0 7 10 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 8 7 0 1 20 - 8 21
2.
Тромсё
 8 6 1 1 12 - 6 19
3.
Викинг
 8 5 1 2 12 - 10 16
4.
Молде
 9 4 1 4 17 - 12 13
5.
Лиллестрём
 7 3 2 2 9 - 9 11
6.
Волеренга
 8 3 2 3 11 - 10 11
7.
Сарпсборг-08
 8 3 2 3 12 - 14 11
8.
Одд
 10 3 2 5 11 - 14 11
9.
Стрёмсгодсет
 9 2 2 5 9 - 13 8
10.
Бранн
 8 2 1 5 10 - 15 7
11.
Русенборг
 7 1 3 3 7 - 10 6
12.
Саннефьёрд
 9 1 2 6 9 - 24 5
13.
Стабек
 7 1 1 5 8 - 18 4
14.
Хёугесунн
 9 1 1 7 4 - 15 4
15.
Хам-Кам
 8 1 0 7 10 - 27 3
16.
Олесунн
 8 0 0 8 4 - 22 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 14 (7)
Бранн Финне Бор 11 (3)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 11 (1)
Викинг Трипич Златко 9 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Саннефьёрд Ian Smeulers 1 4
Лиллестрём Гарнас Эспен 5
Русенборг Тагсет Эдвард 5
Весь список
  • 62'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • 55'
    Офкир Мохамед получил желтую карточку от судьи
  • 55'
    Риснаес Магнус получил желтую карточку от судьи
  • 50'
    Стуревик Якоб сделал результативную передачу.
  • 50'
    Г О О О О Л - Офкир Мохамед бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Офкир Мохамед сделал результативную передачу.
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