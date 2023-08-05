Тур: 17. Стадион: Мариенлист. Главный судья: Marius Hansen Groetta
1:3
Конец матча
0'
1:0
8' ГолБраут-Брюнес Джонатан
1:1
45' ГолХоканс Даниэль
1:2
50' ГолОфкир Мохамед
55' Желтая карточкаРиснаес Магнус
55' Желтая карточкаОфкир Мохамед
1:3
77' ГолЯтта Сиди
77' Желтая карточкаЯтта Сиди
90'+5
Ход матча
8'
45'
1:1
50'
1:2
55'
55'
77'
1:3
77'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 10
-
1 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Сетра МортенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Joergen Isnes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Хаген ЭлиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ятта СидиНападающий
- Запасные игроки
-
21 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Jacob Eng
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
История личных встреч
Стрёмсгодсет
Волеренга
20 матчей
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 0 побед
20 матчей
30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 15 побед
Второй тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 15 побед
40 матчей
42.5%
22.5%
35%
17 побед 9 ничьих 14 побед
Первый тайм
32.5%
30%
37.5%
13 побед 12 ничьих 15 побед
Второй тайм
32.5%
30%
37.5%
13 побед 12 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
40
22
Голов в среднем за матч
2
1.1
Среднее время на гол
45
81
Всего голов
37
26
Голов в среднем за матч
1.85
1.3
Среднее время на гол
48
69
Всего голов
77
48
Голов в среднем за матч
1.93
1.2
Тотал матчей
2.5
37
Больше 93%
Меньше 8%
3
24
Больше 60%
Меньше 40%
16
15
Больше 38%
Меньше 63%
25
8
Больше 20%
Меньше 80%
32
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
Среднее время на гол
46
75
Бомбардиры внутри турнира
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Браут-Брюнес Джонатан
|6
|0.35
|Менерт Маркус
|3
|0.18
|Валсвик Густав
|3
|0.18
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|1
|0.06
|Стенгель Херман
|1 (1)
|0.06
|Стеневик Халлдор
|1
|0.06
|Ипалибо Джек
|1
|0.06
|Гулликсен Тобиас
|1
|0.06
|Лейфссон Ари
|1
|0.06
|Ханссен Сондре
|1
|0.06
|Энерсен Оле
|1
|0.06
|Красники Крешник
|0
|0
|Jostein Ekeland
|0
|0
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ятта Сиди
|5
|0.31
|Хоканс Даниэль
|4
|0.25
|Бьёрдаль Хенрик
|3 (1)
|0.19
|Офкир Мохамед
|2
|0.13
|Страндберг Стефан
|2 (2)
|0.13
|Риснаес Магнус
|1
|0.06
|Странд Петтер
|1
|0.06
|Jones El-Abdellaoui
|1
|0.06
|Юклеред Симен
|0
|0
|Хеденстад Вегар
|0
|0
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|0
|0
|Стуревик Якоб
|0
|0
Карточки
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Браут-Брюнес Джонатан
|4
|0
|Стеневик Халлдор
|3
|0
|Гулликсен Тобиас
|3
|0
|Красники Крешник
|1
|1
|Валсвик Густав
|2
|0
|Менерт Маркус
|2
|0
|Fredrik Kristensen Dahl
|2
|0
|Jonas Torrissen Therkelsen
|2
|0
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|1
|0
|Грогард Томас
|1
|0
|Стенгель Херман
|1
|0
|Ресхольт-Мюра Вильяр
|1
|0
|Лейфссон Ари
|1
|0
|Дансо Эммануэл
|1
|0
|Joergen Isnes
|1
|0
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|3
|1
|Жута Леонард
|4
|0
|Офкир Мохамед
|4
|0
|Хеденстад Вегар
|2
|1
|Бьёрдаль Хенрик
|3
|0
|Юклеред Симен
|1
|1
|Риснаес Магнус
|2
|0
|Страндберг Стефан
|1
|0
|Борхгревинк Кристиан
|1
|0
|Хольм Один Тьяго
|1
|0
|Ятта Сиди
|1
|0
|Даг-Эйлев Фагермо
|1
|0
Результаты матчей
Стрёмсгодсет
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Волеренга
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
2
3
Стрёмсгодсет
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Волеренга
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
11
19
Волевые поражения
4
3
Стрёмсгодсет
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Волеренга
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
31% (5)
6% (1)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
13
21
Волевые поражения
6
6
Голы по времени матча
Забито
11
10
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
3
30%
31-45
1
9%
2
20%
46-60
1
9%
2
20%
61-75
2
18%
3
30%
76-90
Пропущено
9
11
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
11%
4
36%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
1
9%
31-45
1
11%
2
18%
46-60
2
22%
2
18%
61-75
1
11%
2
18%
76-90
Забито
9
10
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
0
0%
1
10%
1-15
1
11%
4
40%
16-30
2
22%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
2
22%
3
30%
76-90
Пропущено
13
19
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
1
5%
1-15
3
23%
2
11%
16-30
1
8%
3
16%
31-45
1
8%
4
21%
46-60
2
15%
4
21%
61-75
6
46%
5
26%
76-90
Забито
20
20
10 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
5 Не забивали 5
3
15%
1
5%
1-15
2
10%
4
20%
16-30
5
25%
4
20%
31-45
1
5%
3
15%
46-60
5
25%
2
10%
61-75
4
20%
6
30%
76-90
Пропущено
22
30
9 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
1
5%
5
17%
1-15
6
27%
2
7%
16-30
2
9%
4
13%
31-45
2
9%
6
20%
46-60
4
18%
6
20%
61-75
7
32%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Русенборг 0:1 Бранн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:2
Стабек - Стрёмсгодсет 0:1 Молде - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0 Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1 Вард Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:4 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Эик-Тенсберг - Стрёмсгодсет 1:2 Одд - Стрёмсгодсет 1:1 Хеминг - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:0 Молде - Стрёмсгодсет 3:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 2:0 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:3 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:0
Волеренга
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Волеренга - Саннефьёрд 2:3 Одд - Волеренга 2:1 Волеренга - Молде 0:4 Волеренга - Бранн 3:2
Тромсё - Волеренга 0:0 Волеренга - Викинг 1:2 Стйордалс Блинк - Волеренга 0:5 Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1 Сутра - Волеренга 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:3 Люн - Волеренга 1:2 Стабек - Волеренга 2:1 Рааде - Волеренга 0:1 Волеренга - Хам-Кам 3:0 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Русенборг - Волеренга 1:3 Волеренга - Лиллестрём 3:4 Бранн - Волеренга 3:1 Волеренга - Сарпсборг-08 0:2 Олесунн - Волеренга 0:1
Результаты матчей
Стрёмсгодсет
Волеренга
Точный счет
0:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
1:3
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
5 раз 63%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
0:1
4 раза 24%
1:0
4 раза 24%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:3
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
3
4 раза 25%
2
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Стрёмсгодсет
Волеренга
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
53
26
35
17
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
71
27
26
18
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
124
413
511
215
412
116
116
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|14 (7)
|Бранн
|Финне Бор
|11 (3)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|11 (1)
|Викинг
|Трипич Златко
|9 (5)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Саннефьёрд
|Ian Smeulers
|1 4
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|5
|Русенборг
|Тагсет Эдвард
|5