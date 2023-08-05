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  4. Экстракласса 2023-2024

Польша: Экстракласса
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Зрители: 5236 Главный судья: Karol Arys
Ракув
2:2
Конец матча
Варта Познань
0'
0:1
5' Гол
Луиш Мигел
43' Желтая карточка
Шмыт Каетан
1:1
50' Пенальти
Зволински Лукаш
1:2
57' Гол
Журавски Мачей
63' Желтая карточка
Папаниколау Яннис
2:2
83' Гол
Салес Жеан Карлос
90'+8
89
Биззад
Каспер
25
Раковитан
Богдан
4
Сварнас
Стратос
66
Папаниколау
Яннис
22
Сореску
Деян
14
Плавшич
Срджан
8
Лидерман
Бен
30
Кочергин
Владислав
27
Новак
Бартош
93
Киттель
Сонни
9
Зволински
Лукаш
1
Лис
Адриан
2
Бартковски
Якуб
44
Шимонович
Давид
34
Плеснерович
Виктор
3
Кьельб
Якуб
16
Луиш
Мигел
21
Купчак
Матеуш
28
Боровски
Филип
7
Шмыт
Каетан
29
Визингер
Дарио
77
Савич
Стефан
V
Ракув
3-4-2-1
Варта Познань
4-3-3

История личных встреч

Ракув
Варта Познань

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

Э
1:1
Э
1:0
Э
0:2
Э
3:0
Э
0:2
Э
1:0
ПД
3:0
ПД
0:2
ВД
1:2
ВД
3:1

Голы

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

2.2
1.8

Среднее время на гол

40
50

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.4
0.2

Среднее время на гол

225
450

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.3
1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

69
90

Бомбардиры внутри турнира

Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зволински Лукаш 3 (2) 1.5
Салес Жеан Карлос 1 0.5
Новак Бартош 1 0.5
Берггрен Густав 0 0
Сореску Деян 0 0
Замора Джон 0 0
Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Журавски Мачей 1 0.33
Купчак Матеуш 1 0.33
Луиш Мигел 1 0.33
Шмыт Каетан 1 (1) 0.33
Кьельб Якуб 0 0
Визингер Дарио 0 0

Карточки

Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папаниколау Яннис 1 0
Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Плеснерович Виктор 1 0
Шмыт Каетан 1 0

Результаты матчей

Ракув
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Варта Познань
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2
Ракув
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Варта Познань
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
2
Ракув
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Варта Познань
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

2
4

Голы по времени матча

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ракув
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Карабах - Ракув 1:1 Ракув - Карабах 3:2 Ракув - Ягеллония Белосток 3:0 Флора Таллин - Ракув 0:3
Ракув - Легия 0:0 Ракув - Флора Таллин 1:0 Ракув - Университатя Клуж 2:1 Славия Прага - Ракув 2:1 Ракув - Пуща Неполомице 4:0 Ракув - Заглембе Любин 1:1 Висла Плоцк - Ракув 1:2 Ракув - Лех 0:2 Корона Кельце - Ракув 1:0 Легия - Ракув 0:0 Ракув - Лехия Гданьск 4:0 Медзь Легница - Ракув 0:2 Ракув - Видзев Лодзь 2:0 Радомьяк Радом - Ракув 0:0 Гурник Ленчна - Ракув 0:1 Легия - Ракув 3:1
Варта Познань
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Варта Познань - Гурник Забже 2:0 Варта Познань - Погонь Щецин 0:1 Варта Познань - Сьрода 3:0 Варта Познань - Млада Болеслав 0:1
Варта Познань - Хробры Глогув 1:1 Варта Познань - Краковия 1:1 Варта Познань - Погонь Щецин 0:3 Варта Познань - Фарул Констанца 3:0 Сталь Мелец - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Пяст 1:1 Варта Познань - Радомьяк Радом 1:2 Гурник Забже - Варта Познань 2:0 Ягеллония Белосток - Варта Познань 3:1 Варта Познань - Легия 1:0 Варта Познань - Шленск Вроцлав 3:1 Лех - Варта Познань 2:0 Заглембе Любин - Варта Познань 0:0 Варта Познань - Лехия Гданьск 2:0 Варта Познань - Краковия 0:0 Висла Плоцк - Варта Познань 1:0

Результаты матчей

Ракув
Варта Познань

Точный счет

2:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Ракув
Варта Познань

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Заглембе Любин
 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Погонь Щецин
 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Ягеллония Белосток
 3 2 0 1 6 - 5 6
5.
Ракув
 2 1 1 0 5 - 2 4
6.
Варта Познань
 3 1 1 1 4 - 3 4
7.
Легия
 1 1 0 0 3 - 0 3
8.
Рух Хожув
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Радомьяк Радом
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Видзев Лодзь
 3 1 0 2 5 - 6 3
11.
ЛКС Лодзь
 3 1 0 2 2 - 6 3
12.
Сталь Мелец
 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Пяст
 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Краковия
 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
Шленск Вроцлав
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Корона Кельце
 2 0 1 1 2 - 3 1
17.
Гурник Забже
 0:0 3 0 1 2 0 - 4 1
18.
Пуща Неполомице
 2 0 0 2 3 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Ракув
 2 1 1 0 5 - 2 4
3.
Легия
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Лех
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Рух Хожув
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Заглембе Любин
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
ЛКС Лодзь
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Видзев Лодзь
 1 1 0 0 3 - 2 3
10.
Варта Познань
 2 1 0 1 2 - 1 3
11.
Сталь Мелец
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Корона Кельце
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Гурник Забже
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Радомьяк Радом
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Краковия
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Пуща Неполомице
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Пяст
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Шленск Вроцлав
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Заглембе Любин
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Радомьяк Радом
 2 1 0 1 2 - 2 3
5.
Пяст
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
6.
Шленск Вроцлав
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Краковия
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Варта Познань
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Сталь Мелец
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Легия
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ракув
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Корона Кельце
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Рух Хожув
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Гурник Забже
 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Ягеллония Белосток
 1 0 0 1 0 - 3 0
16.
Видзев Лодзь
 2 0 0 2 2 - 4 0
17.
Пуща Неполомице
 2 0 0 2 3 - 7 0
18.
ЛКС Лодзь
 2 0 0 2 0 - 5 0
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Легия Пекхарт Томаш 3
Ракув Зволински Лукаш 3
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 2 (1)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 2
Лех Мархвиньски Филип 2
Весь список

Топ нарушителей
ЛКС Лодзь Michal Mokrzycki 1 1
Лех Муравски Радослав 2
Корона Кельце Дякону Роналдо 2
Ягеллония Белосток Купиш Томаш 1
Ягеллония Белосток Ольшевски Павел 1
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Шмыт Каетан получил желтую карточку от судьи
    • 5'
      Г О О О О Л - Луиш Мигел бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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