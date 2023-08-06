Ahmed Iljazovski выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

33' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Игра в одни ворота сейчас. АГФ Орхус доминирует и владеет мячом

32' Magnus Fredslund выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Удар от ворот произведет Видовре

32' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

31' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

30' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Filip Djukic взял и забрал мяч на выходе

28' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Magnus Lysholm Petersen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

27' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Команда АГФ Орхус забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

25' Беихмо Феликс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

23' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Спельманн Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Ahmed Iljazovski выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

21' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

21' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Magnus Lysholm Petersen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Пикок-Фаррелл Бэйли взял и забрал мяч на выходе

17' Ох, нехорошо это выглядит. Камили Лирим получил травму и медбригада забирает его с поля.

17' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Спельманн Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Пикок-Фаррелл Бэйли взял и забрал мяч на выходе

15' Видовре идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Тингагер Фредерик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Magnus Fredslund выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Рефери не любит споров - именно за это Пер Франдсен сейчас получил желтую

13' Видовре идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Ahmed Iljazovski выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

11' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Ahmed Iljazovski выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

10' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

9' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Magnus Fredslund из команды Видовре своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

9' Матч возобновлен

8' Камили Лирим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Удар от ворот произведет Видовре

6' Пикок-Фаррелл Бэйли взял и забрал мяч на выходе

5' Andreas Smed выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Удар от ворот произведет Видовре

5' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

4' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

4' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

3' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Игрок из команды АГФ Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре