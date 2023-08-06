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  4. Суперлига Дании 2023-2024

Дания: Суперлига Дании
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Бурхардт Йорген
Видовре
0:1
Первый тайм: 34'
АГФ Орхус
0'
13' Желтая карточка
Пер Франдсен
0:1
25' Гол
Мортенсен Патрик

Ход матча

13'
Пер Франдсен
 
20'
Томсен Тобиас
Камили Лирим
 
25'
0:1
Мортенсен Патрик
(Беихмо Феликс)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Видовре
Ничья
АГФ Орхус
4.40
5.70
1.89
Все Коэффициенты
1
Filip
Djukic
5
Matti
Olsen
28
Геертсен
Николай
2
Стендеруп
Даниэль
15
Ahmed
Iljazovski
30
Magnus
Fredslund
10
Спельманн
Мартин
12
Magnus
Lysholm
Petersen
22
Andreas
Smed
7
Камили
Лирим
14
Якобсен
Кристиан
II
45
Пикок-Фаррелл
Бэйли
14
Хенриксен
Тобиас
5
Тингагер
Фредерик
23
Кристенсен
Томас
2
Беихмо
Феликс
19
Каль
Эрик
6
Поульсен
Николай
7
Мадсен
Мадс
Эмиль
20
Дуэлунд
Миккель
8
Андерсон
Микаэль
9
Мортенсен
Патрик
Видовре
3-4-3
АГФ Орхус
3-4-2-1

История личных встреч

Видовре
АГФ Орхус

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

К
2:2
ПД
0:3
ПД
7:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

7
2.5

Среднее время на гол

12
36

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

3
2

Тотал матчей

3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

30
45

Бомбардиры внутри турнира

Видовре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Andreas Smed 1 0.33
Якобсен Кристиан II 1 0.33
Камили Лирим 0 0
АГФ Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 1 0.33
Поульсен Николай 1 0.33
Бех Тобиас 1 0.33
Беихмо Феликс 0 0

Карточки

Видовре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Геммер Йонас 1 0
Matti Olsen 1 0
Magnus Fredslund 1 0
Камили Лирим 1 0
Пер Франдсен 1 0
АГФ Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 1 0
Андерсон Микаэль 1 0
Каль Эрик 1 0

Результаты матчей

Видовре
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
АГФ Орхус
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

2
1
Видовре
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
АГФ Орхус
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

2
1

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Видовре
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Раннерс - Видовре 2:2 Митьюлланд - Видовре 1:0 Люнгбю - Видовре 1:0 Хиллерёд - Видовре 1:2
Вайле - Видовре 1:0 Видовре - Нествед 2:3 Венсюссель - Видовре 2:3 Видовре - Сённерйюск 1:2 Хельсингёр - Видовре 0:1 Видовре - Вайле 0:1 Сённерйюск - Видовре 0:3 Видовре - Венсюссель 0:0 Вайле - Видовре 0:0 Видовре - Хельсингёр 3:2 Нествед - Видовре 3:2 Видовре - Венсюссель 3:1 Хобро - Видовре 2:2 Видовре - Сённерйюск 2:1 Хиллерёд - Видовре 1:1 Видовре - Нюкёбинг 3:1
АГФ Орхус
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
АГФ Орхус - Брюгге 1:0 АГФ Орхус - Нордшелланн 1:3 Брюгге - АГФ Орхус 3:0 АГФ Орхус - Вайле 1:0
АГФ Орхус - Митьюлланд 2:3 АГФ Орхус - Виборг 0:0 АГФ Орхус - Хорсенс 2:1 Фредерисия - АГФ Орхус 0:2 Вайхе - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Брондбю 3:3 Раннерс - АГФ Орхус 1:3 ФК Копенгаген - АГФ Орхус 4:3 АГФ Орхус - Нордшелланн 1:1 АГФ Орхус - Виборг 3:0 Нордшелланн - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - ФК Копенгаген 0:0 Брондбю - АГФ Орхус 1:0 Виборг - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Раннерс 1:1 Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:2

Результаты матчей

Видовре
АГФ Орхус

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Видовре
АГФ Орхус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Копенгаген
 3 3 0 0 9 - 3 9
2.
Нордшелланн
 2 2 0 0 7 - 2 6
3.
Митьюлланд
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
АГФ Орхус
 1:0 3 2 0 1 3 - 3 6
5.
Оденсе
 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Брондбю
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Силькеборг
 3 1 0 2 3 - 5 3
8.
Раннерс
 3 0 2 1 4 - 8 2
9.
Люнгбю
 2 0 1 1 3 - 4 1
10.
Виборг
 2 0 1 1 3 - 6 1
11.
Видовре
 0:1 3 0 1 2 2 - 4 1
12.
Вайле
 3 0 0 3 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
ФК Копенгаген
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Нордшелланн
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Силькеборг
 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
АГФ Орхус
 1:0 2 1 0 1 2 - 3 3
6.
Виборг
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Раннерс
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Оденсе
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Вайле
 1 0 0 1 2 - 3 0
10.
Видовре
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Брондбю
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Люнгбю
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Копенгаген
 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Нордшелланн
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Брондбю
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Оденсе
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
АГФ Орхус
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Люнгбю
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Видовре
 0:1 2 0 1 1 2 - 3 1
8.
Раннерс
 2 0 1 1 2 - 6 1
9.
Митьюлланд
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Силькеборг
 1 0 0 1 0 - 2 0
11.
Виборг
 1 0 0 1 1 - 4 0
12.
Вайле
 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФК Копенгаген Гонсалвеш Диогу 4 (1)
Нордшелланн Ernest Nuamah 3
Люнгбю Финнбогасон Альфред 2 (1)
Нордшелланн Беньямин Нюгрен 2 (1)
Брондбю Валлис Николай 2
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 2
Оденсе Манне Аласана 2
Вайле Ювара Муса 2
Раннерс Hugo Andersson2 2
Вайле Oliver Provstgaard 2
Весь список
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Видовре
    Ничья
    АГФ Орхус
    4.40
    5.70
    1.89
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Видовре 0:1 АГФ Орхус онлайн

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