Тур: 3. Стадион: Pro Ventilation Arena. Главный судья: Бурхардт Йорген
Ход матча
13'
25'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Andreas
Smed
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Andreas SmedНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
21 Morten Olsen
-
-
Главный тренер: Per Frandsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каль ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Линкс ГифтПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Бьюр ПетерПолузащитник
-
13 Серра ЯнниНападающий
-
31 Бех ТобиасНападающий
-
-
28 Adam Daghim
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Видовре
АГФ Орхус
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
7
2.5
Среднее время на гол
12
36
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
3
2
Тотал матчей
3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
30
45
Бомбардиры внутри турнира
Видовре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Andreas Smed
|1
|0.33
|Якобсен Кристиан II
|1
|0.33
|Камили Лирим
|0
|0
АГФ Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мортенсен Патрик
|1
|0.33
|Поульсен Николай
|1
|0.33
|Бех Тобиас
|1
|0.33
|Беихмо Феликс
|0
|0
Карточки
Видовре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Геммер Йонас
|1
|0
|Matti Olsen
|1
|0
|Magnus Fredslund
|1
|0
|Камили Лирим
|1
|0
|Пер Франдсен
|1
|0
АГФ Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поульсен Николай
|1
|0
|Андерсон Микаэль
|1
|0
|Каль Эрик
|1
|0
Результаты матчей
Видовре
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
АГФ Орхус
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
2
1
Видовре
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
АГФ Орхус
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
2
1
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Видовре
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Раннерс - Видовре 2:2 Митьюлланд - Видовре 1:0 Люнгбю - Видовре 1:0 Хиллерёд - Видовре 1:2
Вайле - Видовре 1:0 Видовре - Нествед 2:3 Венсюссель - Видовре 2:3 Видовре - Сённерйюск 1:2 Хельсингёр - Видовре 0:1 Видовре - Вайле 0:1 Сённерйюск - Видовре 0:3 Видовре - Венсюссель 0:0 Вайле - Видовре 0:0 Видовре - Хельсингёр 3:2 Нествед - Видовре 3:2 Видовре - Венсюссель 3:1 Хобро - Видовре 2:2 Видовре - Сённерйюск 2:1 Хиллерёд - Видовре 1:1 Видовре - Нюкёбинг 3:1
АГФ Орхус
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
АГФ Орхус - Брюгге 1:0 АГФ Орхус - Нордшелланн 1:3 Брюгге - АГФ Орхус 3:0 АГФ Орхус - Вайле 1:0
АГФ Орхус - Митьюлланд 2:3 АГФ Орхус - Виборг 0:0 АГФ Орхус - Хорсенс 2:1 Фредерисия - АГФ Орхус 0:2 Вайхе - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Брондбю 3:3 Раннерс - АГФ Орхус 1:3 ФК Копенгаген - АГФ Орхус 4:3 АГФ Орхус - Нордшелланн 1:1 АГФ Орхус - Виборг 3:0 Нордшелланн - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - ФК Копенгаген 0:0 Брондбю - АГФ Орхус 1:0 Виборг - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Раннерс 1:1 Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:2
Результаты матчей
Видовре
АГФ Орхус
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Видовре
АГФ Орхус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|5.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|8.
|3
|0
|2
|1
|4 - 8
|2
|9.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|11.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|12.
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|5.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|6.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|10.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|8.
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФК Копенгаген
|Гонсалвеш Диогу
|4 (1)
|Нордшелланн
|Ernest Nuamah
|3
|Люнгбю
|Финнбогасон Альфред
|2 (1)
|Нордшелланн
|Беньямин Нюгрен
|2 (1)
|Брондбю
|Валлис Николай
|2
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|2
|Оденсе
|Манне Аласана
|2
|Вайле
|Ювара Муса
|2
|Раннерс
|Hugo Andersson2
|2
|Вайле
|Oliver Provstgaard
|2