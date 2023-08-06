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  4. Суперлига Дании 2023-2024

Дания: Суперлига Дании
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Зрители: 5771 Главный судья: Бурхардт Йорген
Видовре
0:2
Конец матча
АГФ Орхус
0'
13' Желтая карточка
Пер Франдсен
0:1
25' Гол
Мортенсен Патрик
55' Желтая карточка
Magnus Fredslund
59' Желтая карточка
Беихмо Феликс
62' Желтая карточка
Matti Olsen
0:2
75' Гол
Кнудсен Магнус
90'+9

Ход матча

13'
Пер Франдсен
 
20'
Томсен Тобиас
Камили Лирим
 
25'
0:1
Мортенсен Патрик
(Беихмо Феликс)
55'
Magnus Fredslund
 
59'
 
Беихмо Феликс
60'
 
Бех Тобиас
Андерсон Микаэль
60'
 
Акото Михаэль
Беихмо Феликс
60'
 
Кнудсен Магнус
Дуэлунд Миккель
62'
Matti Olsen
 
70'
Mathias Andreasen
Andreas Smed
 
75'
0:2
Кнудсен Магнус
77'
 
Серра Янни
Поульсен Николай
81'
Marius Holst Papuga
Томсен Тобиас
 
89'
 
Adam Daghim
Мортенсен Патрик

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 411 Количество передач 474
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Filip
Djukic
5
Matti
Olsen
28
Геертсен
Николай
2
Стендеруп
Даниэль
15
Ahmed
Iljazovski
30
Magnus
Fredslund
10
Спельманн
Мартин
12
Magnus
Lysholm
Petersen
22
Andreas
Smed
7
Камили
Лирим
14
Якобсен
Кристиан
II
45
Пикок-Фаррелл
Бэйли
14
Хенриксен
Тобиас
5
Тингагер
Фредерик
23
Кристенсен
Томас
2
Беихмо
Феликс
19
Каль
Эрик
6
Поульсен
Николай
7
Мадсен
Мадс
Эмиль
20
Дуэлунд
Миккель
8
Андерсон
Микаэль
9
Мортенсен
Патрик
Видовре
3-4-3
АГФ Орхус
3-4-2-1

История личных встреч

Видовре
АГФ Орхус

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

К
2:2
ПД
0:3
ПД
7:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

7
2.5

Среднее время на гол

12
36

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

3
2

Тотал матчей

3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

30
45

Бомбардиры внутри турнира

Видовре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Andreas Smed 1 0.33
Якобсен Кристиан II 1 0.33
Камили Лирим 0 0
АГФ Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 1 0.33
Поульсен Николай 1 0.33
Кнудсен Магнус 1 0.33
Бех Тобиас 1 0.33
Беихмо Феликс 0 0

Карточки

Видовре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Matti Olsen 2 0
Magnus Fredslund 2 0
Геммер Йонас 1 0
Камили Лирим 1 0
Пер Франдсен 1 0
АГФ Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 1 0
Беихмо Феликс 1 0
Андерсон Микаэль 1 0
Каль Эрик 1 0

Результаты матчей

Видовре
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
АГФ Орхус
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Видовре
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
АГФ Орхус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

2
1
Видовре
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
АГФ Орхус
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

2
1

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Видовре
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Раннерс - Видовре 2:2 Митьюлланд - Видовре 1:0 Люнгбю - Видовре 1:0 Хиллерёд - Видовре 1:2
Вайле - Видовре 1:0 Видовре - Нествед 2:3 Венсюссель - Видовре 2:3 Видовре - Сённерйюск 1:2 Хельсингёр - Видовре 0:1 Видовре - Вайле 0:1 Сённерйюск - Видовре 0:3 Видовре - Венсюссель 0:0 Вайле - Видовре 0:0 Видовре - Хельсингёр 3:2 Нествед - Видовре 3:2 Видовре - Венсюссель 3:1 Хобро - Видовре 2:2 Видовре - Сённерйюск 2:1 Хиллерёд - Видовре 1:1 Видовре - Нюкёбинг 3:1
АГФ Орхус
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
АГФ Орхус - Брюгге 1:0 АГФ Орхус - Нордшелланн 1:3 Брюгге - АГФ Орхус 3:0 АГФ Орхус - Вайле 1:0
АГФ Орхус - Митьюлланд 2:3 АГФ Орхус - Виборг 0:0 АГФ Орхус - Хорсенс 2:1 Фредерисия - АГФ Орхус 0:2 Вайхе - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Брондбю 3:3 Раннерс - АГФ Орхус 1:3 ФК Копенгаген - АГФ Орхус 4:3 АГФ Орхус - Нордшелланн 1:1 АГФ Орхус - Виборг 3:0 Нордшелланн - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - ФК Копенгаген 0:0 Брондбю - АГФ Орхус 1:0 Виборг - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Раннерс 1:1 Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:2

Результаты матчей

Видовре
АГФ Орхус

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Видовре
АГФ Орхус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Копенгаген
 3 3 0 0 9 - 3 9
2.
Нордшелланн
 2 2 0 0 7 - 2 6
3.
Митьюлланд
 0:2 3 2 0 1 3 - 2 6
4.
АГФ Орхус
 3 2 0 1 4 - 3 6
5.
Оденсе
 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Люнгбю
 2:0 3 1 1 1 5 - 4 4
7.
Брондбю
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Силькеборг
 3 1 0 2 3 - 5 3
9.
Раннерс
 3 0 2 1 4 - 8 2
10.
Виборг
 2 0 1 1 3 - 6 1
11.
Видовре
 3 0 1 2 2 - 5 1
12.
Вайле
 3 0 0 3 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 0:2 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
ФК Копенгаген
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Нордшелланн
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Люнгбю
 2:0 2 1 0 1 3 - 2 3
5.
Силькеборг
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
АГФ Орхус
 2 1 0 1 2 - 3 3
7.
Виборг
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Раннерс
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Оденсе
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Вайле
 1 0 0 1 2 - 3 0
11.
Брондбю
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Видовре
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Копенгаген
 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
АГФ Орхус
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Нордшелланн
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Брондбю
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Оденсе
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Люнгбю
 2:0 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Видовре
 2 0 1 1 2 - 3 1
8.
Раннерс
 2 0 1 1 2 - 6 1
9.
Силькеборг
 1 0 0 1 0 - 2 0
10.
Митьюлланд
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
11.
Виборг
 1 0 0 1 1 - 4 0
12.
Вайле
 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФК Копенгаген Гонсалвеш Диогу 4 (1)
Нордшелланн Ernest Nuamah 3
Люнгбю Финнбогасон Альфред 2 (1)
Нордшелланн Беньямин Нюгрен 2 (1)
Брондбю Валлис Николай 2
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Гартенманн Стефан 1 1
Вайле Альбентоса Рауль 2
Видовре Matti Olsen 2
Видовре Magnus Fredslund 2
Оденсе Манне Аласана 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 99'
    АГФ Орхус заслуженно побеждает в отличном матче
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Контроль мяча: Видовре: 41%, АГФ Орхус: 59%.
  • 99'
    Marius Holst Papuga из команды Видовре перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 98'
    АГФ Орхус начинает контратаку
  • 98'
    Тобиас Бех выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 98'
    Стендеруп Даниэль ослабляет давление, выбив мяч.
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    Где смотреть матч Видовре 0:2 АГФ Орхус онлайн

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