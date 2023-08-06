Тобиас Бех выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Тобиас Бех выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

93' Пикок-Фаррелл Бэйли взял и забрал мяч на выходе

91' Adam Daghim выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

91' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

91' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Matti Olsen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

90' Сегодняшная посещаемость составляет 5771 болельщиков

90' Adam Daghim выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

87' Кнудсен Магнус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

87' Тобиас Бех нанес удар, но тот был заблокирован.

86' Каль Эрик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Кнудсен Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

84' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Кнудсен Магнус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Матч возобновлен

80' Томсен Тобиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Спельманн Мартин пробует нанести удар издали, но Бэйли Пикок-Фаррелл держит все под контролем

78' Ahmed Iljazovski выиграл воздушное противоборство у Кнудсен Магнус

76' Геертсен Николай плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

75' Г О О О О Л - Кнудсен Магнус первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

75' Тобиас Бех нанес удар, но промахнулся очень сильно.

75' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Удар от ворот произведет Видовре

74' Якобсен Кристиан II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Поульсен Николай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Поульсен Николай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Хорошую попытку сделал Мадсен Мадс Эмиль . Удар в створ, но вратарь начеку

71' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Удар от ворот произведет Видовре

70' Тобиас Бех не смог попасть в створ ударом издали

68' Matti Olsen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Ahmed Iljazovski из команды Видовре наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

68' Magnus Fredslund из команды Видовре своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

66' Игра в одни ворота сейчас. АГФ Орхус доминирует и владеет мячом

66' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Матч возобновлен

66' Ох, нехорошо это выглядит. Томсен Тобиас получил травму и медбригада забирает его с поля.

65' Томсен Тобиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Тобиас Бех пробил со штрафного прямо в стенку

63' Тобиас Бех выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Matti Olsen получил желтую карточку от судьи

61' Матч возобновлен

61' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

60' Тактическая замена. Андерсон Микаэль уходит с поля и его заменяет Тобиас Бех

59' Беихмо Феликс получил желтую карточку от судьи

59' Якобсен Кристиан II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Magnus Fredslund навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Видовре идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Magnus Fredslund получил желтую карточку от судьи

55' Беихмо Феликс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

54' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

52' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Дуэлунд Миккель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Удар от ворот произведет Видовре

51' Мадсен Мадс Эмиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

50' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Матч возобновится спорным мячом

48' Матч возобновлен

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Матч возобновится спорным мячом

47' Матч возобновлен

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

46' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля