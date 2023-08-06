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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 18. Стадион: .
Эльфсборг
1:0
Конец матча
Сириус
0'
45' Желтая карточка
Хейер Мелкер
45' Желтая карточка
Лагербильке Густав
1:0
48' Гол
Фрик Пер
79' Желтая карточка
Aron Bjarnason I
82' Желтая карточка
Emmanuel Boateng2
86' Желтая карточка
Jalal Abdulai
89' Желтая карточка
Хенрикссон Густав
90'+7

Ход матча

45'
 
Хейер Мелкер
45'
Лагербильке Густав
 
46'
Фрик Пер
Касем Ахмед
 
48'
Фрик Пер
(Ларссон Йохан)
1:0
57'
 
Перссон Хоаким
Алсанати Андре
69'
 
Aron Bjarnason I
Де Кампс Юри
74'
Хенрикссон Густав
Buhari Ibrahim
 
74'
Седерберг Ноа
Гудьонсен Свейнн
 
79'
 
Aron Bjarnason I
82'
Emmanuel Boateng2
 
84'
Jalal Abdulai
Emmanuel Boateng2
 
86'
Jalal Abdulai
 
88'
 
Силисуфай Эди
Malcolm Jeng
88'
 
Сьогрелл Херман
Хейер Мелкер
89'
Хенрикссон Густав
 
90'
Camil Jebara
Оккельс Йеппе
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 8
  • 5 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 1
  • 0 Офсайды 4
  • 13 Нарушения правил 9
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
30
Вальдимарссон
Хакон-Рабн
13
Ларссон
Йохан
29
Buhari
Ibrahim
2
Лагербильке
Густав
23
Хульт
Никлас
26
Emmanuel
Boateng2
18
Касем
Ахмед
10
Michael
Baidoo
19
Оккельс
Йеппе
11
Гудьонсен
Свейнн
12
Бернхардссон
Александер
30
Тоннандер
Якоб
13
Вельчерлинг-Перссон
Якоб
4
Кастегрен
Хенрик
31
Malcolm
Jeng
21
Видгрен
Деннис
6
Де
Кампс
Юри
8
Стенссон
Даниэль
22
Алсанати
Андре
7
Мэтьюз
Ташрик
19
Хейер
Мелкер
9
Wessam
Abou
Ali
Эльфсборг
4-3-3
Сириус
4-2-3-1

История личных встреч

Эльфсборг
Сириус

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

15 матчей

46.7%
20%
33.3%
7 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

46.7%
6.7%
46.6%
7 побед 1 ничья 7 побед

История матчей

А
3:4
А
3:0
А
2:0
А
3:0
А
0:2
А
1:1
А
3:3
А
1:1
А
2:4
А
4:2
А
0:1
А
0:2
А
4:1
К
4:0
КШ
1:4

Голы

Всего голов

14
18

Голов в среднем за матч

2
2.25

Среднее время на гол

45
40

Всего голов

17
7

Голов в среднем за матч

2.13
1

Среднее время на гол

42
90

Всего голов

31
25

Голов в среднем за матч

2.07
1.67

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

43
54

Бомбардиры внутри турнира

Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оккельс Йеппе 8 (1) 0.44
Ондрейка Якоб 7 0.39
Гудьонсен Свейнн 6 0.33
Бернхардссон Александер 5 0.28
Ларссон Йохан 3 0.17
Фрик Пер 2 0.11
Лагербильке Густав 2 0.11
Michael Baidoo 1 0.06
Хульт Никлас 1 0.06
Лав Джек Купер 1 0.06
Рёмер Андре 1 0.06
Седерберг Ноа 1 0.06
Касем Ахмед 0 0
Emmanuel Boateng2 0 0
Besfort Zeneli 0 0
Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мэтьюз Ташрик 5 (1) 0.28
Перссон Хоаким 2 0.11
Роше Джейми 2 0.11
Aron Bjarnason I 2 0.11
Алсанати Андре 2 0.11
Хейер Мелкер 2 0.11
Wessam Abou Ali 2 0.11
Стенссон Даниэль 1 0.06
Видгрен Деннис 1 0.06
Матисен Маркус 1 0.06
Силисуфай Эди 1 0.06
Коструп Магнус 0 0
Вельчерлинг-Перссон Якоб 0 0
Сьогрелл Херман 0 0

Карточки

Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Michael Baidoo 5 0
Рёмер Андре 4 0
Лагербильке Густав 4 0
Хульт Никлас 3 0
Хольмен Себастьян 3 0
Фрик Пер 2 0
Гудьонсен Свейнн 2 0
Хенрикссон Густав 2 0
Emmanuel Boateng2 2 0
Ондрейка Якоб 2 0
Седерберг Ноа 2 0
Касем Ахмед 2 0
Ларссон Йохан 1 0
Оккельс Йеппе 1 0
Бернхардссон Александер 1 0
Хольмен Кевин 1 0
Besfort Zeneli 1 0
Timothy Noor Ouma 1 0
Jalal Abdulai 1 0
Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стенссон Даниэль 4 1
Aron Bjarnason I 3 0
Нвадике Патрик 1 1
Хейер Мелкер 2 0
Видгрен Деннис 1 0
Матисен Маркус 1 0
Роше Джейми 1 0
Wessam Abou Ali 1 0
Вельчерлинг-Перссон Якоб 1 0
Алсанати Андре 1 0
Сьогрелл Херман 1 0
Викман Адам 1 0
August Ljungberg 1 0

Результаты матчей

Эльфсборг
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Сириус
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

2
4
Эльфсборг
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Сириус
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
16

Волевые поражения

16
4
Эльфсборг
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
11% (2)
39% (7)
Сириус
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

4
17

Волевые поражения

18
8

Голы по времени матча

Забито

21
9
5 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
10 Не забивали 13
2
10%
0
0%
1-15
1
5%
2
22%
16-30
2
10%
2
22%
31-45
9
43%
2
22%
46-60
5
24%
1
11%
61-75
2
10%
2
22%
76-90

Пропущено

5
12
3 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
0
0%
3
25%
1-15
2
40%
3
25%
16-30
1
20%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
2
40%
1
8%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

17
12
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
3
18%
1
8%
1-15
5
29%
29%
1
8%
16-30
1
6%
6
50%
31-45
3
18%
2
17%
46-60
3
18%
1
8%
61-75
2
12%
1
8%
76-90

Пропущено

11
16
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
1
6%
16-30
3
27%
5
31%
31-45
3
27%
3
19%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
27%
5
31%
76-90

Забито

38
21
14 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 6
2 Не забивали 6
5
13%
1
5%
1-15
6
16%
3
14%
16-30
3
8%
8
38%
31-45
12
32%
4
19%
46-60
8
21%
2
10%
61-75
4
11%
3
14%
76-90

Пропущено

16
28
8 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
0
0%
3
11%
1-15
4
25%
4
14%
16-30
4
25%
7
25%
31-45
3
19%
6
21%
46-60
2
13%
3
11%
61-75
3
19%
5
18%
76-90

Результаты последних матчей

Эльфсборг
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Хеккен - Эльфсборг 3:1 Юргорден - Эльфсборг 0:4 Эльфсборг - Гётеборг 1:1 Кальмар - Эльфсборг 0:4
Эльфсборг - Хаммарбю 2:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 6:1 АИК - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Юргорден 1:1 Эльфсборг - Мальмё 3:0 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Вернаму 2:0 Сириус - Эльфсборг 3:4 Эльфсборг - Хальмстад 6:1 Мьельбю - Эльфсборг 0:1 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Броммапойкарна 5:0 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:0 Эльфсборг - Хеккен 0:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:0 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1
Сириус
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Сириус - АИК 0:1 Сириус - Мьельбю 2:3 Дегерфорс - Сириус 0:3 Сириус - Хаммарбю 1:2
Мальмё - Сириус 3:0 Хаммарбю - Сириус 4:1 Сириус - Гётеборг 2:0 Сириус - Вернаму 2:0 Броммапойкарна - Сириус 1:2 Сириус - Хальмстад 1:2 Мьельбю - Сириус 3:0 Сириус - Эльфсборг 3:4 Кальмар - Сириус 2:2 АИК - Сириус 0:0 Сириус - Хеккен 1:4 Варберг БоИС - Сириус 1:1 Сириус - Юргорден 0:0 ИФК Норрчепинг - Сириус 1:1 Сириус - Эребру 2:2 АИК - Сириус 0:0

Результаты матчей

Эльфсборг
Сириус

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
6
1 раз 11%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:2
3 раза 33%
0:4
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
3:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
4
3 раза 33%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:2
3 раза 17%
0:4
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
4
3 раза 17%
0
2 раза 11%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
0
6 раз 33%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Эльфсборг
Сириус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
2
5
4
1.5
4
5
3
6
2.5
1
8
2
7
3.5
2
7
4.5
1
8
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
4
6
3
1.5
3
6
3
6
2.5
1
8
3
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
12
6
11
7
1.5
7
11
6
12
2.5
2
16
5
13
3.5
2
16
4.5
1
17
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 18 13 3 2 41 - 14 42
2.
Мальмё
 17 12 2 3 38 - 15 38
3.
Хеккен
 18 12 2 4 45 - 20 38
4.
Юргорден
 18 10 3 5 26 - 22 33
5.
Кальмар
 18 7 5 6 21 - 24 26
6.
ИФК Норрчепинг
 17 7 4 6 25 - 22 25
7.
Хальмстад
 17 7 4 6 17 - 25 25
8.
Хаммарбю
 18 7 4 7 24 - 27 25
9.
Мьельбю
 17 6 4 7 16 - 19 22
10.
Вернаму
 18 7 1 10 19 - 23 22
11.
Броммапойкарна
 18 7 1 10 20 - 28 22
12.
АИК
 18 4 6 8 16 - 21 18
13.
Дегерфорс
 18 5 2 11 18 - 41 17
14.
Сириус
 18 4 5 9 21 - 28 17
15.
Гётеборг
 17 2 7 8 15 - 19 13
16.
Варберг БоИС
 17 2 5 10 16 - 30 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 10 8 1 1 17 - 8 25
2.
Хеккен
 9 8 0 1 31 - 11 24
3.
Мальмё
 9 7 1 1 25 - 8 22
4.
Эльфсборг
 9 6 2 1 21 - 5 20
5.
Хаммарбю
 8 6 1 1 16 - 9 19
6.
Кальмар
 9 5 2 2 13 - 12 17
7.
Дегерфорс
 10 4 2 4 13 - 15 14
8.
Хальмстад
 9 3 3 3 7 - 11 12
9.
ИФК Норрчепинг
 8 3 2 3 10 - 10 11
10.
Броммапойкарна
 9 3 1 5 8 - 11 10
11.
Вернаму
 8 3 0 5 7 - 9 9
12.
Гётеборг
 9 2 3 4 11 - 7 9
13.
Мьельбю
 9 2 3 4 9 - 9 9
14.
АИК
 8 1 4 3 7 - 10 7
15.
Сириус
 9 2 1 6 12 - 16 7
16.
Варберг БоИС
 8 0 3 5 4 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 9 7 1 1 20 - 9 22
2.
Мальмё
 8 5 1 2 13 - 7 16
3.
Хеккен
 9 4 2 3 14 - 9 14
4.
ИФК Норрчепинг
 9 4 2 3 15 - 12 14
5.
Мьельбю
 8 4 1 3 7 - 10 13
6.
Хальмстад
 8 4 1 3 10 - 14 13
7.
Вернаму
 10 4 1 5 12 - 14 13
8.
Броммапойкарна
 9 4 0 5 12 - 17 12
9.
АИК
 10 3 2 5 9 - 11 11
10.
Сириус
 9 2 4 3 9 - 12 10
11.
Кальмар
 9 2 3 4 8 - 12 9
12.
Юргорден
 8 2 2 4 9 - 14 8
13.
Варберг БоИС
 9 2 2 5 12 - 14 8
14.
Хаммарбю
 10 1 3 6 8 - 18 6
15.
Гётеборг
 8 0 4 4 4 - 12 4
16.
Дегерфорс
 8 1 0 7 5 - 26 3
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  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (3)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 8 (5)
Эльфсборг Ондрейка Якоб 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 7
Юргорден Шуллер Расмус 6
АИК Хуссейн Билаль 6
Мальмё Габриэль Даль Тое Бусанелло 6
Варберг БоИС Транберг Робин 1 4
Весь список
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      Касем Ахмед уходит с поля. [player2] выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Лагербильке Густав получил желтую карточку от судьи
    • 47'
      Хейер Мелкер получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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