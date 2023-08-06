Тур: 18. Стадион: Boraas Arena.
0'
45' Желтая карточкаХейер Мелкер
45' Желтая карточкаЛагербильке Густав
1:0
48' ГолФрик Пер
79' Желтая карточкаAron Bjarnason I
82' Желтая карточкаEmmanuel Boateng2
86' Желтая карточкаJalal Abdulai
89' Желтая карточкаХенрикссон Густав
90'+7
Ход матча
45'
46'
48'
1:0
79'
86'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 8
-
5 Удары в створ 2
-
9 Угловые 1
-
0 Офсайды 4
-
13 Нарушения правил 9
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
23
Хульт
Никлас
18
Касем
Ахмед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Хульт НикласЗащитник
- Полузащитник
-
18 Касем АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Роннинг ТимВратарь
- Защитник
-
21 Боман АндреЗащитник
- Полузащитник
-
17 Фрик ПерНападающий
-
-
-
-
24 Camil Jebara
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Malcolm JengЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хейер МелкерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
18 Викман АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
12 Oli Omarsson
-
27 Эзкан Эмиль
-
Главный тренер: Christer Mattiasson
История личных встреч
Эльфсборг
Сириус
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
15 матчей
46.7%
20%
33.3%
7 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
46.7%
6.7%
46.6%
7 побед 1 ничья 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
18
Голов в среднем за матч
2
2.25
Среднее время на гол
45
40
Всего голов
17
7
Голов в среднем за матч
2.13
1
Среднее время на гол
42
90
Всего голов
31
25
Голов в среднем за матч
2.07
1.67
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
43
54
Бомбардиры внутри турнира
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оккельс Йеппе
|8 (1)
|0.44
|Ондрейка Якоб
|7
|0.39
|Гудьонсен Свейнн
|6
|0.33
|Бернхардссон Александер
|5
|0.28
|Ларссон Йохан
|3
|0.17
|Фрик Пер
|2
|0.11
|Лагербильке Густав
|2
|0.11
|Michael Baidoo
|1
|0.06
|Хульт Никлас
|1
|0.06
|Лав Джек Купер
|1
|0.06
|Рёмер Андре
|1
|0.06
|Седерберг Ноа
|1
|0.06
|Касем Ахмед
|0
|0
|Emmanuel Boateng2
|0
|0
|Besfort Zeneli
|0
|0
Сириус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мэтьюз Ташрик
|5 (1)
|0.28
|Перссон Хоаким
|2
|0.11
|Роше Джейми
|2
|0.11
|Aron Bjarnason I
|2
|0.11
|Алсанати Андре
|2
|0.11
|Хейер Мелкер
|2
|0.11
|Wessam Abou Ali
|2
|0.11
|Стенссон Даниэль
|1
|0.06
|Видгрен Деннис
|1
|0.06
|Матисен Маркус
|1
|0.06
|Силисуфай Эди
|1
|0.06
|Коструп Магнус
|0
|0
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|0
|0
|Сьогрелл Херман
|0
|0
Карточки
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Michael Baidoo
|5
|0
|Рёмер Андре
|4
|0
|Лагербильке Густав
|4
|0
|Хульт Никлас
|3
|0
|Хольмен Себастьян
|3
|0
|Фрик Пер
|2
|0
|Гудьонсен Свейнн
|2
|0
|Хенрикссон Густав
|2
|0
|Emmanuel Boateng2
|2
|0
|Ондрейка Якоб
|2
|0
|Седерберг Ноа
|2
|0
|Касем Ахмед
|2
|0
|Ларссон Йохан
|1
|0
|Оккельс Йеппе
|1
|0
|Бернхардссон Александер
|1
|0
|Хольмен Кевин
|1
|0
|Besfort Zeneli
|1
|0
|Timothy Noor Ouma
|1
|0
|Jalal Abdulai
|1
|0
Сириус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стенссон Даниэль
|4
|1
|Aron Bjarnason I
|3
|0
|Нвадике Патрик
|1
|1
|Хейер Мелкер
|2
|0
|Видгрен Деннис
|1
|0
|Матисен Маркус
|1
|0
|Роше Джейми
|1
|0
|Wessam Abou Ali
|1
|0
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|1
|0
|Алсанати Андре
|1
|0
|Сьогрелл Херман
|1
|0
|Викман Адам
|1
|0
|August Ljungberg
|1
|0
Результаты матчей
Эльфсборг
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Сириус
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
2
4
Эльфсборг
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Сириус
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
3
16
Волевые поражения
16
4
Эльфсборг
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
11% (2)
39% (7)
Сириус
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
4
17
Волевые поражения
18
8
Голы по времени матча
Забито
21
9
5 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
10 Не забивали 13
2
10%
0
0%
1-15
1
5%
2
22%
16-30
2
10%
2
22%
31-45
9
43%
2
22%
46-60
5
24%
1
11%
61-75
2
10%
2
22%
76-90
Пропущено
5
12
3 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
0
0%
3
25%
1-15
2
40%
3
25%
16-30
1
20%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
2
40%
1
8%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
17
12
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
3
18%
1
8%
1-15
5
29%
29%
1
8%
16-30
1
6%
6
50%
31-45
3
18%
2
17%
46-60
3
18%
1
8%
61-75
2
12%
1
8%
76-90
Пропущено
11
16
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
1
6%
16-30
3
27%
5
31%
31-45
3
27%
3
19%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
27%
5
31%
76-90
Забито
38
21
14 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 6
2 Не забивали 6
5
13%
1
5%
1-15
6
16%
3
14%
16-30
3
8%
8
38%
31-45
12
32%
4
19%
46-60
8
21%
2
10%
61-75
4
11%
3
14%
76-90
Пропущено
16
28
8 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
0
0%
3
11%
1-15
4
25%
4
14%
16-30
4
25%
7
25%
31-45
3
19%
6
21%
46-60
2
13%
3
11%
61-75
3
19%
5
18%
76-90
Результаты последних матчей
Эльфсборг
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Хеккен - Эльфсборг 3:1 Юргорден - Эльфсборг 0:4 Эльфсборг - Гётеборг 1:1 Кальмар - Эльфсборг 0:4
Эльфсборг - Хаммарбю 2:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 6:1 АИК - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Юргорден 1:1 Эльфсборг - Мальмё 3:0 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Вернаму 2:0 Сириус - Эльфсборг 3:4 Эльфсборг - Хальмстад 6:1 Мьельбю - Эльфсборг 0:1 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Броммапойкарна 5:0 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:0 Эльфсборг - Хеккен 0:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:0 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1
Сириус
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Сириус - АИК 0:1 Сириус - Мьельбю 2:3 Дегерфорс - Сириус 0:3 Сириус - Хаммарбю 1:2
Мальмё - Сириус 3:0 Хаммарбю - Сириус 4:1 Сириус - Гётеборг 2:0 Сириус - Вернаму 2:0 Броммапойкарна - Сириус 1:2 Сириус - Хальмстад 1:2 Мьельбю - Сириус 3:0 Сириус - Эльфсборг 3:4 Кальмар - Сириус 2:2 АИК - Сириус 0:0 Сириус - Хеккен 1:4 Варберг БоИС - Сириус 1:1 Сириус - Юргорден 0:0 ИФК Норрчепинг - Сириус 1:1 Сириус - Эребру 2:2 АИК - Сириус 0:0
Результаты матчей
Эльфсборг
Сириус
Точный счет
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
6
1 раз 11%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:2
3 раза 33%
0:4
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
3:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
4
3 раза 33%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:2
3 раза 17%
0:4
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
4
3 раза 17%
0
2 раза 11%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
0
6 раз 33%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Эльфсборг
Сириус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
72
54
45
36
18
27
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
54
63
36
36
18
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
126
117
711
612
216
513
216
117
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (3)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|8 (5)
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|7 (5)
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|7
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|6
|АИК
|Хуссейн Билаль
|6
|Мальмё
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|6
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 4