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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 16. Стадион: . Зрители: 1064
Брюне
1:0
Конец матча
Ранхейм
0'
38' Желтая карточка
Jonas Bolkan Nordli
45' Желтая карточка
Christian Landu Landu
63' Желтая карточка
Sigurd Groenli
1:0
83' Гол
Daniel Hermansson
90'+6
99
Igor
Spiridonov
19
Tobias
Guddal
24
Jens
Huseboe
26
Axel
Kryger
8
Andreas
Dybevik
4
Christian
Landu
Landu
9
Содаль
Ларс-Эрик
7
Sigurd
Groenli
3
Paal
Aamodt
32
Sjur
Jonassen
10
Robert
Undheim
92
Френдеруп
Никлас
16
Квигстад
Лассе
2
Эгген-Рисмарк
Кристиан
5
Sander
Amble
Haugen
6
Jacob
Tromsdal
8
Ruben
Kristensen
Alte
10
Сетер
Йон-Хоу
21
Педерсен
Мортен-Гамст
17
Jonas
Bolkan
Nordli
9
Бюэ
Бендик
24
Тунекти
Себастьян
Брюне
3-5-2
Ранхейм
4-3-3

История личных встреч

Брюне
Ранхейм

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

19 матчей

21.1%
36.8%
42.1%
4 победы 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

26.3%
52.6%
21.1%
5 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

31.6%
21.1%
47.3%
6 побед 4 ничьи 9 побед

История матчей

ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
1:2
ПД
2:4
ПД
5:2
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
4:1
ПД
2:2
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
3:1
ПД
0:0
ПД
0:0
А
0:1
А
3:1
А
2:2
А
0:1
А
1:0

Голы

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

1.78
1

Среднее время на гол

50
90

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

1.4
1.44

Среднее время на гол

64
62

Всего голов

30
23

Голов в среднем за матч

1.58
1.21

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

57
74

Бомбардиры внутри турнира

Брюне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диа Мамаду 4 0.25
Abel William Stensrud 3 0.19
Andreas Dybevik 2 (1) 0.13
Sigurd Groenli 2 0.13
Christian Landu Landu 2 0.13
Robert Undheim 1 0.06
Sjur Jonassen 1 0.06
Ротихеуг Оливер 1 0.06
Мненей Ноа 1 0.06
Daniel Hermansson 1 0.06
Хатлехоль Йёрген 0 0
Axel Kryger 0 0
Eirik Saunes 0 0
Ранхейм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюэ Бендик 6 (3) 0.38
Солли Сиверт 3 0.19
Arne Gunnes 2 0.13
Ruben Kristensen Alte 2 0.13
Региниуссен Мадс 1 0.06
Педерсен Мортен-Гамст 1 0.06
Эгген-Рисмарк Кристиан 1 0.06
Тунекти Себастьян 1 0.06
Erik Toenne 0 0
Квигстад Лассе 0 0
Henrik Kristiansen 0 0
Jacob Tromsdal 0 0

Карточки

Брюне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sigurd Groenli 4 0
Диа Мамаду 4 0
Christian Landu Landu 3 0
Хатлехоль Йёрген 3 0
Axel Kryger 3 0
Содаль Ларс-Эрик 3 0
Балдвинссон Рогви 2 0
Andreas Dybevik 2 0
Abel William Stensrud 2 0
Sondre Norheim I 1 0
Ротихеуг Оливер 1 0
Jens Huseboe 1 0
Мненей Ноа 1 0
Ole Kevin Knappen 1 0
Ранхейм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Френдеруп Никлас 4 0
Sondre Klingen Langaas 2 1
Квигстад Лассе 2 1
Педерсен Мортен-Гамст 2 0
Региниуссен Мадс 2 0
Erik Toenne 2 0
Ruben Kristensen Alte 2 0
Daniel Kvande 0 1
Henrik Kristiansen 1 0
Jacob Tromsdal 1 0
Тунекти Себастьян 1 0
Jonas Bolkan Nordli 1 0

Результаты матчей

Брюне
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Ранхейм
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

3
3
Брюне
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Ранхейм
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

11
11

Волевые поражения

3
9
Брюне
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Ранхейм
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

14
12

Волевые поражения

6
12

Голы по времени матча

Забито

12
6
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
3
25%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
25%
3
50%
31-45
2
17%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Пропущено

8
14
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
3
21%
16-30
1
13%
3
21%
31-45
2
25%
2
14%
46-60
1
13%
2
14%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Забито

6
12
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
1
17%
3
25%
1-15
2
33%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
2
17%
76-90

Пропущено

13
15
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
3
20%
16-30
3
23%
5
33%
31-45
3
23%
2
13%
46-60
2
15%
2
13%
61-75
2
15%
3
20%
76-90

Забито

18
18
9 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 8
5 Не забивали 6
4
22%
5
28%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
3
17%
6
33%
31-45
2
11%
4
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
7
39%
2
11%
76-90

Пропущено

21
29
11 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
4
19%
0
0%
1-15
3
14%
6
21%
16-30
4
19%
8
28%
31-45
5
24%
4
14%
46-60
3
14%
4
14%
61-75
2
10%
7
24%
76-90

Результаты последних матчей

Брюне
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Брюне - ИК Старт 5:1 Мосс - Брюне 2:1 Брюне - Рёуфосс 4:1 Хёдд - Брюне 0:1
Брюне - Осане 1:2 Скейд - Брюне 2:0 Вард Хёугесунн - Брюне 3:1 Брюне - КФУМ Осло 0:1 Rosseland - Брюне 1:3 Санднес - Брюне 2:0 Брюне - Дьерв 0:0 Брюне - Мьёндален 2:1 ФК Кристиансунн - Брюне 3:1 Брюне - Фредрикстад 0:0 Согндаль - Брюне 2:2 Брюне - ИК Старт 2:2 Ранхейм - Брюне 2:1 Брюне - Конгсвингер 2:1 Осане - Брюне 2:2 Брюне - Дьерв 1:1
Ранхейм
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Ранхейм - Санднес 0:5 Фредрикстад - Ранхейм 4:0 Ранхейм - Мьёндален 2:3 Конгсвингер - Ранхейм 3:0
Ранхейм - Будё-Глимт 0:2 Ранхейм - Мосс 2:1 Стриндхейм - Ранхейм 1:3 ИК Старт - Ранхейм 2:1 Вердал - Ранхейм 1:4 Ранхейм - Согндаль 2:0 ФК Кристиансунн - Ранхейм 3:2 Рёуфосс - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Осане 3:2 Хёдд - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Скейд 0:4 КФУМ Осло - Ранхейм 0:1 Ранхейм - Брюне 2:1 Дьерв - Ранхейм 1:2 Ранхейм - Хёдд 3:1 Ранхейм - Эстерсунд 1:0

Результаты матчей

Брюне
Ранхейм

Точный счет

0:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%
2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%

Точный счет

2:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
4
1 раз 6%
0
7 раз 44%
2
6 раз 38%
1
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Брюне
Ранхейм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
5
2
4
5
1.5
5
2
1
8
2.5
1
6
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
5
1
6
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
9
7
5
11
1.5
7
9
1
15
2.5
1
15
1
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 16 8 8 0 20 - 8 32
2.
Конгсвингер
 16 10 1 5 25 - 18 31
3.
Согндаль
 16 9 3 4 26 - 18 30
4.
КФУМ Осло
 16 8 4 4 28 - 20 28
5.
ФК Кристиансунн
 16 7 5 4 30 - 23 26
6.
ИК Старт
 16 6 6 4 33 - 25 24
7.
Мосс
 16 6 5 5 19 - 21 23
8.
Дьерв
 16 6 4 6 25 - 28 22
9.
Мьёндален
 16 6 3 7 22 - 23 21
10.
Ранхейм
 16 6 2 8 17 - 30 20
11.
Рёуфосс
 16 5 4 7 18 - 19 19
12.
Брюне
 16 5 4 7 18 - 21 19
13.
Санднес
 16 4 5 7 27 - 24 17
14.
Хёдд
 16 3 5 8 15 - 23 14
15.
Скейд
 16 2 5 9 18 - 34 11
16.
Осане
 16 1 8 7 19 - 25 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Кристиансунн
 9 6 2 1 21 - 9 20
2.
Конгсвингер
 8 6 0 2 16 - 8 18
3.
КФУМ Осло
 8 5 2 1 16 - 8 17
4.
ИК Старт
 7 5 1 1 19 - 10 16
5.
Согндаль
 7 5 1 1 13 - 6 16
6.
Мосс
 8 5 1 2 8 - 5 16
7.
Фредрикстад
 8 4 4 0 12 - 4 16
8.
Брюне
 9 4 3 2 12 - 8 15
9.
Дьерв
 9 4 3 2 16 - 14 15
10.
Ранхейм
 7 4 0 3 11 - 16 12
11.
Рёуфосс
 7 3 3 1 10 - 5 12
12.
Мьёндален
 9 2 3 4 11 - 11 9
13.
Санднес
 9 2 3 4 15 - 15 9
14.
Хёдд
 8 1 4 3 5 - 7 7
15.
Скейд
 8 1 2 5 9 - 19 5
16.
Осане
 7 0 4 3 9 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 8 4 4 0 8 - 4 16
2.
Согндаль
 9 4 2 3 13 - 12 14
3.
Конгсвингер
 8 4 1 3 9 - 10 13
4.
Мьёндален
 7 4 0 3 11 - 12 12
5.
КФУМ Осло
 8 3 2 3 12 - 12 11
6.
Санднес
 7 2 2 3 12 - 9 8
7.
Ранхейм
 9 2 2 5 6 - 14 8
8.
ИК Старт
 9 1 5 3 14 - 15 8
9.
Дьерв
 7 2 1 4 9 - 14 7
10.
Хёдд
 8 2 1 5 10 - 16 7
11.
Мосс
 8 1 4 3 11 - 16 7
12.
Рёуфосс
 9 2 1 6 8 - 14 7
13.
Осане
 9 1 4 4 10 - 13 7
14.
ФК Кристиансунн
 7 1 3 3 9 - 14 6
15.
Скейд
 8 1 3 4 9 - 15 6
16.
Брюне
 7 1 1 5 6 - 13 4
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Топ бомбардиров
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 11
Мьёндален Kristian Lien 10
Конгсвингер Joacim Holtan 9 (2)
Дьерв Педру Самуэл 8 (2)
Санднес Хейланн Томми 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Осане Martin Ueland 7
Мосс Странде Кристиан 6
ИК Старт Вормгор Вито 5
ФК Кристиансунн Картум Сандер Эрик 5
ИК Старт Робстад Хенрик 1 3
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Кристиан Ланду Ланду получил желтую карточку от судьи
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    • 38'
      Jonas Bolkan Nordli получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Брюне 1:0 Ранхейм онлайн

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