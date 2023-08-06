Тур: 16. Стадион: Брине. Зрители: 1064
0'
38' Желтая карточкаJonas Bolkan Nordli
45' Желтая карточкаChristian Landu Landu
63' Желтая карточкаSigurd Groenli
1:0
83' ГолDaniel Hermansson
90'+6
Ход матча
63'
83'
24
Jens
Huseboe
26
Axel
Kryger
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Jens HuseboeЗащитник
-
26 Axel KrygerЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ole Kevin Knappen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Erik ToenneЗащитник
-
20 Arne GunnesПолузащитник
-
11 Солли СивертНападающий
-
-
Главный тренер: Ингебригтсен Коре
История личных встреч
Брюне
Ранхейм
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
19 матчей
21.1%
36.8%
42.1%
4 победы 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
26.3%
52.6%
21.1%
5 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
31.6%
21.1%
47.3%
6 побед 4 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
1.78
1
Среднее время на гол
50
90
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
1.4
1.44
Среднее время на гол
64
62
Всего голов
30
23
Голов в среднем за матч
1.58
1.21
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
57
74
Бомбардиры внутри турнира
Брюне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диа Мамаду
|4
|0.25
|Abel William Stensrud
|3
|0.19
|Andreas Dybevik
|2 (1)
|0.13
|Sigurd Groenli
|2
|0.13
|Christian Landu Landu
|2
|0.13
|Robert Undheim
|1
|0.06
|Sjur Jonassen
|1
|0.06
|Ротихеуг Оливер
|1
|0.06
|Мненей Ноа
|1
|0.06
|Daniel Hermansson
|1
|0.06
|Хатлехоль Йёрген
|0
|0
|Axel Kryger
|0
|0
|Eirik Saunes
|0
|0
Ранхейм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бюэ Бендик
|6 (3)
|0.38
|Солли Сиверт
|3
|0.19
|Arne Gunnes
|2
|0.13
|Ruben Kristensen Alte
|2
|0.13
|Региниуссен Мадс
|1
|0.06
|Педерсен Мортен-Гамст
|1
|0.06
|Эгген-Рисмарк Кристиан
|1
|0.06
|Тунекти Себастьян
|1
|0.06
|Erik Toenne
|0
|0
|Квигстад Лассе
|0
|0
|Henrik Kristiansen
|0
|0
|Jacob Tromsdal
|0
|0
Карточки
Брюне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sigurd Groenli
|4
|0
|Диа Мамаду
|4
|0
|Christian Landu Landu
|3
|0
|Хатлехоль Йёрген
|3
|0
|Axel Kryger
|3
|0
|Содаль Ларс-Эрик
|3
|0
|Балдвинссон Рогви
|2
|0
|Andreas Dybevik
|2
|0
|Abel William Stensrud
|2
|0
|Sondre Norheim I
|1
|0
|Ротихеуг Оливер
|1
|0
|Jens Huseboe
|1
|0
|Мненей Ноа
|1
|0
|Ole Kevin Knappen
|1
|0
Ранхейм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Френдеруп Никлас
|4
|0
|Sondre Klingen Langaas
|2
|1
|Квигстад Лассе
|2
|1
|Педерсен Мортен-Гамст
|2
|0
|Региниуссен Мадс
|2
|0
|Erik Toenne
|2
|0
|Ruben Kristensen Alte
|2
|0
|Daniel Kvande
|0
|1
|Henrik Kristiansen
|1
|0
|Jacob Tromsdal
|1
|0
|Тунекти Себастьян
|1
|0
|Jonas Bolkan Nordli
|1
|0
Результаты матчей
Брюне
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Ранхейм
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
3
3
Брюне
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Ранхейм
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
11
11
Волевые поражения
3
9
Брюне
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Ранхейм
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
14
12
Волевые поражения
6
12
Голы по времени матча
Забито
12
6
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
3
25%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
25%
3
50%
31-45
2
17%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
33%
0
0%
76-90
Пропущено
8
14
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
3
21%
16-30
1
13%
3
21%
31-45
2
25%
2
14%
46-60
1
13%
2
14%
61-75
0
0%
4
29%
76-90
Забито
6
12
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
1
17%
3
25%
1-15
2
33%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
2
17%
76-90
Пропущено
13
15
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
3
20%
16-30
3
23%
5
33%
31-45
3
23%
2
13%
46-60
2
15%
2
13%
61-75
2
15%
3
20%
76-90
Забито
18
18
9 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 8
5 Не забивали 6
4
22%
5
28%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
3
17%
6
33%
31-45
2
11%
4
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
7
39%
2
11%
76-90
Пропущено
21
29
11 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
4
19%
0
0%
1-15
3
14%
6
21%
16-30
4
19%
8
28%
31-45
5
24%
4
14%
46-60
3
14%
4
14%
61-75
2
10%
7
24%
76-90
Результаты последних матчей
Брюне
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Брюне - ИК Старт 5:1 Мосс - Брюне 2:1 Брюне - Рёуфосс 4:1 Хёдд - Брюне 0:1
Брюне - Осане 1:2 Скейд - Брюне 2:0 Вард Хёугесунн - Брюне 3:1 Брюне - КФУМ Осло 0:1 Rosseland - Брюне 1:3 Санднес - Брюне 2:0 Брюне - Дьерв 0:0 Брюне - Мьёндален 2:1 ФК Кристиансунн - Брюне 3:1 Брюне - Фредрикстад 0:0 Согндаль - Брюне 2:2 Брюне - ИК Старт 2:2 Ранхейм - Брюне 2:1 Брюне - Конгсвингер 2:1 Осане - Брюне 2:2 Брюне - Дьерв 1:1
Ранхейм
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Ранхейм - Санднес 0:5 Фредрикстад - Ранхейм 4:0 Ранхейм - Мьёндален 2:3 Конгсвингер - Ранхейм 3:0
Ранхейм - Будё-Глимт 0:2 Ранхейм - Мосс 2:1 Стриндхейм - Ранхейм 1:3 ИК Старт - Ранхейм 2:1 Вердал - Ранхейм 1:4 Ранхейм - Согндаль 2:0 ФК Кристиансунн - Ранхейм 3:2 Рёуфосс - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Осане 3:2 Хёдд - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Скейд 0:4 КФУМ Осло - Ранхейм 0:1 Ранхейм - Брюне 2:1 Дьерв - Ранхейм 1:2 Ранхейм - Хёдд 3:1 Ранхейм - Эстерсунд 1:0
Результаты матчей
Брюне
Ранхейм
Точный счет
0:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%
2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
Точный счет
2:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
4
1 раз 6%
0
7 раз 44%
2
6 раз 38%
1
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Брюне
Ранхейм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
52
45
52
18
16
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
45
16
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
97
511
79
115
115
115
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|11
|Мьёндален
|Kristian Lien
|10
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|9 (2)
|Дьерв
|Педру Самуэл
|8 (2)
|Санднес
|Хейланн Томми
|7 (3)
|Осане
|Martin Ueland
|7
|Мосс
|Странде Кристиан
|6
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|5
|ФК Кристиансунн
|Картум Сандер Эрик
|5
|ИК Старт
|Робстад Хенрик
|1 3