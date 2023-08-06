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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 16. Стадион: .
Конгсвингер
1:3
Конец матча
Рёуфосс
0'
15' Желтая карточка
Эмсис Эдуард
33' Желтая карточка
Nicolai Fremstad
51' Желтая карточка
Янссон Оскар
0:1
54' Гол
Markus Johnsgaard
0:2
78' Гол
Хельмерсен Андреас
0:3
82' Гол в свои ворота
Хокенстад Матс
1:3
85' Гол
Victor Grodaas
88' Желтая карточка
Браттбакк Филип
90'+6
1
Стрёмберг
Август
16
Martin
Hellan
5
Холме
Фредрик
10
Герсон
Ларс
12
Хокенстад
Матс
23
Martin
Tangen
Vinjor
6
Harald
Holter
20
Jesper
Grundt
22
Ludvig
Langrekken
18
Joacim
Holtan
11
Martin
Hoel
Andersen
1
Ole
Kristian
Gjefle
Lauvli
11
Nicolai
Fremstad
14
Jamal
Deen
Haruna
4
Sivert
Westerlund
20
Gard
Simenstad
8
Markus
Johnsgaard
6
Эмсис
Эдуард
10
Loris
Mettler
16
Нюланд-Эрсаль
Якоб
7
Andreas
Osterud
21
Magnus
Fagernes
Конгсвингер
4-3-3
Рёуфосс
3-5-2

История личных встреч

Конгсвингер
Рёуфосс

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

12 матчей

75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

ПД
1:2
ПД
0:1
ПД
4:1
ПД
3:3
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
0:0
К
4:2
ПД
2:4
ПД
3:2
КН
1:1
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

2.67
1.5

Среднее время на гол

33
60

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

22
18

Голов в среднем за матч

1.83
1.5

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9

Среднее время на гол

49
60

Бомбардиры внутри турнира

Конгсвингер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Joacim Holtan 9 0.56
Adem Gueven 7 0.44
Хокенстад Матс 1 0.06
Моберг Вегар 1 0.06
Герсон Ларс 1 (1) 0.06
Martin Tangen Vinjor 1 0.06
Ludvig Langrekken 1 0.06
Jesper Grundt 1 0.06
Martin Hellan 1 0.06
Victor Grodaas 1 0.06
Eric Taylor 1 0.06
Harald Holter 0 0
Холме Фредрик 0 0
Рёуфосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Loris Mettler 4 (2) 0.25
Хельмерсен Андреас 4 0.25
Gard Simenstad 1 0.06
Haakon Butli Hammer 1 0.06
Markus Johnsgaard 1 0.06
Nicolai Fremstad 1 0.06
Arnar Thor Gudjonsson 1 0.06
Браттбакк Филип 1 0.06
Andreas Osterud 1 0.06
Jamal Deen Haruna 1 0.06
Simen Hagboe 0 0
Magnus Fagernes 0 0

Карточки

Конгсвингер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Harald Holter 4 0
Joacim Holtan 2 0
Солнёрдал Оскар 2 0
Martin Hellan 2 0
Brage Pedersen 0 1
Vegard Hansen 1 0
Хокенстад Матс 1 0
Моберг Вегар 1 0
Adem Gueven 1 0
Victor Grodaas 1 0
Стрёмберг Август 1 0
Ludvig Langrekken 1 0
Холме Фредрик 1 0
Jesper Grundt 1 0
Marius Aamodt Eriksen 1 0
Eric Taylor 1 0
Рёуфосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolai Fremstad 4 0
Haakon Butli Hammer 3 0
Magnus Fagernes 3 0
Arnar Thor Gudjonsson 2 0
Браттбакк Филип 2 0
Andreas Osterud 2 0
Loris Mettler 2 0
Jamal Deen Haruna 2 0
Янссон Оскар 1 0
Gard Simenstad 1 0
Adrian Olsen Teigen 1 0
Эмсис Эдуард 1 0
Simen Hagboe 1 0
Sivert Westerlund 1 0
Erik Froeysa 1 0
Kodjo Somesi 1 0

Результаты матчей

Конгсвингер
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Рёуфосс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

2
3
Конгсвингер
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Рёуфосс
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

8
8
Конгсвингер
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Рёуфосс
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (7)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

8
5

Волевые поражения

10
11

Голы по времени матча

Забито

17
8
6 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
1
6%
0
0%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
1
6%
1
13%
31-45
2
12%
2
25%
46-60
3
18%
1
13%
61-75
6
35%
4
50%
76-90

Пропущено

7
14
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
1
14%
2
14%
1-15
1
14%
2
14%
16-30
1
14%
3
21%
31-45
1
14%
2
14%
46-60
2
29%
1
7%
61-75
1
14%
4
29%
76-90

Забито

9
9
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
0
0%
3
33%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
2
22%
2
22%
31-45
2
22%
2
22%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

10
6
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 3
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
4
40%
3
50%
76-90

Забито

26
17
9 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
3 Не забивали 6
1
4%
3
18%
1-15
5
19%
1
6%
16-30
3
12%
3
18%
31-45
4
15%
4
24%
46-60
5
19%
2
12%
61-75
8
31%
4
24%
76-90

Пропущено

17
20
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
3
18%
2
10%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
4
24%
3
15%
31-45
2
12%
3
15%
46-60
2
12%
3
15%
61-75
5
29%
29%
7
35%
76-90

Результаты последних матчей

Конгсвингер
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Фредрикстад - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - ИК Старт 2:1 Мосс - Конгсвингер 0:1 Конгсвингер - Ранхейм 3:0
Осане - Конгсвингер 1:2 Йовик-Люн - Конгсвингер 3:3 Конгсвингер - Согндаль 1:0 Лиллехаммер - Конгсвингер 3:5 Рёуфосс - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Скейд 5:0 КФУМ Осло - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Дьерв 2:1 Санднес - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Хёдд 0:3 ФК Кристиансунн - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Мьёндален 2:0 Брюне - Конгсвингер 2:1 Русенборг - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Стабек 1:1 Конгсвингер - Мосс 0:1
Рёуфосс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хьельсос - Рёуфосс 2:1 Рёуфосс - ФК Кристиансунн 3:2 Брюне - Рёуфосс 4:1 Рёуфосс - Викинг 4:4
Рёуфосс - Скейд 1:0 Дьерв - Рёуфосс 1:0 Мьёндален - Рёуфосс 0:4 Рёуфосс - Фредрикстад 1:1 Гроруд - Рёуфосс 1:2 Мосс - Рёуфосс 1:0 Брумунддал - Рёуфосс 1:4 Рёуфосс - Конгсвингер 1:2 Мьёндален - Рёуфосс 3:0 Рёуфосс - Ранхейм 0:0 Согндаль - Рёуфосс 2:1 Рёуфосс - Осане 0:0 ИК Старт - Рёуфосс 1:3 Санднес - Рёуфосс 0:0 Рёуфосс - КФУМ Осло 4:0 Хёдд - Рёуфосс 1:0

Результаты матчей

Конгсвингер
Рёуфосс

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:2
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:0
3 раза 33%
1:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%

Точный счет

2:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
1:3
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Конгсвингер
Рёуфосс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
2
5
3
1.5
2
5
2
6
2.5
2
5
1
7
3.5
1
6
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
5
3
5
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
9
7
8
8
1.5
4
12
2
14
2.5
4
12
1
15
3.5
1
15
1
15
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 16 8 8 0 20 - 8 32
2.
Конгсвингер
 16 10 1 5 25 - 18 31
3.
Согндаль
 16 9 3 4 26 - 18 30
4.
КФУМ Осло
 16 8 4 4 28 - 20 28
5.
ФК Кристиансунн
 16 7 5 4 30 - 23 26
6.
ИК Старт
 16 6 6 4 33 - 25 24
7.
Мосс
 16 6 5 5 19 - 21 23
8.
Дьерв
 16 6 4 6 25 - 28 22
9.
Мьёндален
 16 6 3 7 22 - 23 21
10.
Ранхейм
 16 6 2 8 17 - 30 20
11.
Рёуфосс
 16 5 4 7 18 - 19 19
12.
Брюне
 16 5 4 7 18 - 21 19
13.
Санднес
 16 4 5 7 27 - 24 17
14.
Хёдд
 16 3 5 8 15 - 23 14
15.
Скейд
 16 2 5 9 18 - 34 11
16.
Осане
 16 1 8 7 19 - 25 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Кристиансунн
 9 6 2 1 21 - 9 20
2.
Конгсвингер
 8 6 0 2 16 - 8 18
3.
КФУМ Осло
 8 5 2 1 16 - 8 17
4.
ИК Старт
 7 5 1 1 19 - 10 16
5.
Согндаль
 7 5 1 1 13 - 6 16
6.
Мосс
 8 5 1 2 8 - 5 16
7.
Фредрикстад
 8 4 4 0 12 - 4 16
8.
Брюне
 9 4 3 2 12 - 8 15
9.
Дьерв
 9 4 3 2 16 - 14 15
10.
Ранхейм
 7 4 0 3 11 - 16 12
11.
Рёуфосс
 7 3 3 1 10 - 5 12
12.
Мьёндален
 9 2 3 4 11 - 11 9
13.
Санднес
 9 2 3 4 15 - 15 9
14.
Хёдд
 8 1 4 3 5 - 7 7
15.
Скейд
 8 1 2 5 9 - 19 5
16.
Осане
 7 0 4 3 9 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 8 4 4 0 8 - 4 16
2.
Согндаль
 9 4 2 3 13 - 12 14
3.
Конгсвингер
 8 4 1 3 9 - 10 13
4.
Мьёндален
 7 4 0 3 11 - 12 12
5.
КФУМ Осло
 8 3 2 3 12 - 12 11
6.
Санднес
 7 2 2 3 12 - 9 8
7.
Ранхейм
 9 2 2 5 6 - 14 8
8.
ИК Старт
 9 1 5 3 14 - 15 8
9.
Дьерв
 7 2 1 4 9 - 14 7
10.
Хёдд
 8 2 1 5 10 - 16 7
11.
Мосс
 8 1 4 3 11 - 16 7
12.
Рёуфосс
 9 2 1 6 8 - 14 7
13.
Осане
 9 1 4 4 10 - 13 7
14.
ФК Кристиансунн
 7 1 3 3 9 - 14 6
15.
Скейд
 8 1 3 4 9 - 15 6
16.
Брюне
 7 1 1 5 6 - 13 4
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ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 11
Мьёндален Kristian Lien 10
Конгсвингер Joacim Holtan 9 (2)
Дьерв Педру Самуэл 8 (2)
Санднес Хейланн Томми 7 (3)
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Топ нарушителей
Осане Martin Ueland 7
Мосс Странде Кристиан 6
ИК Старт Вормгор Вито 5
ФК Кристиансунн Картум Сандер Эрик 5
ИК Старт Робстад Хенрик 1 3
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    • 51'
      Янссон Оскар получил желтую карточку от судьи
    • 50'
      Эмсис Эдуард уходит с поля. Янссон Оскар выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 33'
      Nicolai Fremstad получил желтую карточку от судьи
    • 15'
      Эмсис Эдуард получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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