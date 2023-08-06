Тур: 16. Стадион: Гьемселунд.
1:3
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаЭмсис Эдуард
33' Желтая карточкаNicolai Fremstad
51' Желтая карточкаЯнссон Оскар
0:1
54' ГолMarkus Johnsgaard
0:2
78' ГолХельмерсен Андреас
0:3
82' Гол в свои воротаХокенстад Матс
1:3
85' ГолVictor Grodaas
88' Желтая карточкаБраттбакк Филип
90'+6
Ход матча
15'
33'
51'
54'
78'
82'
0:3
85'
1:3
88'
10
Герсон
Ларс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Герсон ЛарсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Vegard Hansen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Kodjo Somesi
-
15 James Ampofo
-
-
-
-
Главный тренер: Joergen Waalemark
История личных встреч
Конгсвингер
Рёуфосс
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 1 победа
12 матчей
75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
2.67
1.5
Среднее время на гол
33
60
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
22
18
Голов в среднем за матч
1.83
1.5
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
Среднее время на гол
49
60
Бомбардиры внутри турнира
Конгсвингер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Joacim Holtan
|9
|0.56
|Adem Gueven
|7
|0.44
|Хокенстад Матс
|1
|0.06
|Моберг Вегар
|1
|0.06
|Герсон Ларс
|1 (1)
|0.06
|Martin Tangen Vinjor
|1
|0.06
|Ludvig Langrekken
|1
|0.06
|Jesper Grundt
|1
|0.06
|Martin Hellan
|1
|0.06
|Victor Grodaas
|1
|0.06
|Eric Taylor
|1
|0.06
|Harald Holter
|0
|0
|Холме Фредрик
|0
|0
Рёуфосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Loris Mettler
|4 (2)
|0.25
|Хельмерсен Андреас
|4
|0.25
|Gard Simenstad
|1
|0.06
|Haakon Butli Hammer
|1
|0.06
|Markus Johnsgaard
|1
|0.06
|Nicolai Fremstad
|1
|0.06
|Arnar Thor Gudjonsson
|1
|0.06
|Браттбакк Филип
|1
|0.06
|Andreas Osterud
|1
|0.06
|Jamal Deen Haruna
|1
|0.06
|Simen Hagboe
|0
|0
|Magnus Fagernes
|0
|0
Карточки
Конгсвингер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Harald Holter
|4
|0
|Joacim Holtan
|2
|0
|Солнёрдал Оскар
|2
|0
|Martin Hellan
|2
|0
|Brage Pedersen
|0
|1
|Vegard Hansen
|1
|0
|Хокенстад Матс
|1
|0
|Моберг Вегар
|1
|0
|Adem Gueven
|1
|0
|Victor Grodaas
|1
|0
|Стрёмберг Август
|1
|0
|Ludvig Langrekken
|1
|0
|Холме Фредрик
|1
|0
|Jesper Grundt
|1
|0
|Marius Aamodt Eriksen
|1
|0
|Eric Taylor
|1
|0
Рёуфосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolai Fremstad
|4
|0
|Haakon Butli Hammer
|3
|0
|Magnus Fagernes
|3
|0
|Arnar Thor Gudjonsson
|2
|0
|Браттбакк Филип
|2
|0
|Andreas Osterud
|2
|0
|Loris Mettler
|2
|0
|Jamal Deen Haruna
|2
|0
|Янссон Оскар
|1
|0
|Gard Simenstad
|1
|0
|Adrian Olsen Teigen
|1
|0
|Эмсис Эдуард
|1
|0
|Simen Hagboe
|1
|0
|Sivert Westerlund
|1
|0
|Erik Froeysa
|1
|0
|Kodjo Somesi
|1
|0
Результаты матчей
Конгсвингер
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Рёуфосс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
2
3
Конгсвингер
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Рёуфосс
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
8
8
Конгсвингер
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Рёуфосс
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (7)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
8
5
Волевые поражения
10
11
Голы по времени матча
Забито
17
8
6 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
1
6%
0
0%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
1
6%
1
13%
31-45
2
12%
2
25%
46-60
3
18%
1
13%
61-75
6
35%
4
50%
76-90
Пропущено
7
14
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
1
14%
2
14%
1-15
1
14%
2
14%
16-30
1
14%
3
21%
31-45
1
14%
2
14%
46-60
2
29%
1
7%
61-75
1
14%
4
29%
76-90
Забито
9
9
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
0
0%
3
33%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
2
22%
2
22%
31-45
2
22%
2
22%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
10
6
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 3
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
4
40%
3
50%
76-90
Забито
26
17
9 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
3 Не забивали 6
1
4%
3
18%
1-15
5
19%
1
6%
16-30
3
12%
3
18%
31-45
4
15%
4
24%
46-60
5
19%
2
12%
61-75
8
31%
4
24%
76-90
Пропущено
17
20
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
3
18%
2
10%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
4
24%
3
15%
31-45
2
12%
3
15%
46-60
2
12%
3
15%
61-75
5
29%
29%
7
35%
76-90
Результаты последних матчей
Конгсвингер
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Фредрикстад - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - ИК Старт 2:1 Мосс - Конгсвингер 0:1 Конгсвингер - Ранхейм 3:0
Осане - Конгсвингер 1:2 Йовик-Люн - Конгсвингер 3:3 Конгсвингер - Согндаль 1:0 Лиллехаммер - Конгсвингер 3:5 Рёуфосс - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Скейд 5:0 КФУМ Осло - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Дьерв 2:1 Санднес - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Хёдд 0:3 ФК Кристиансунн - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Мьёндален 2:0 Брюне - Конгсвингер 2:1 Русенборг - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Стабек 1:1 Конгсвингер - Мосс 0:1
Рёуфосс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хьельсос - Рёуфосс 2:1 Рёуфосс - ФК Кристиансунн 3:2 Брюне - Рёуфосс 4:1 Рёуфосс - Викинг 4:4
Рёуфосс - Скейд 1:0 Дьерв - Рёуфосс 1:0 Мьёндален - Рёуфосс 0:4 Рёуфосс - Фредрикстад 1:1 Гроруд - Рёуфосс 1:2 Мосс - Рёуфосс 1:0 Брумунддал - Рёуфосс 1:4 Рёуфосс - Конгсвингер 1:2 Мьёндален - Рёуфосс 3:0 Рёуфосс - Ранхейм 0:0 Согндаль - Рёуфосс 2:1 Рёуфосс - Осане 0:0 ИК Старт - Рёуфосс 1:3 Санднес - Рёуфосс 0:0 Рёуфосс - КФУМ Осло 4:0 Хёдд - Рёуфосс 1:0
Результаты матчей
Конгсвингер
Рёуфосс
Точный счет
2:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:2
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:0
3 раза 33%
1:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
Точный счет
2:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
1:3
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Конгсвингер
Рёуфосс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
52
53
25
26
25
17
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
45
35
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
97
88
412
214
412
115
115
115
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|11
|Мьёндален
|Kristian Lien
|10
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|9 (2)
|Дьерв
|Педру Самуэл
|8 (2)
|Санднес
|Хейланн Томми
|7 (3)
|Осане
|Martin Ueland
|7
|Мосс
|Странде Кристиан
|6
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|5
|ФК Кристиансунн
|Картум Сандер Эрик
|5
|ИК Старт
|Робстад Хенрик
|1 3