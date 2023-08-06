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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 18. Стадион: .
Кальмар
1:1
Конец матча
АИК
0'
14' Желтая карточка
Милошевич Александер
1:0
31' Гол
Скрабб Симон
1:1
58' Гол
Питтас Яннис
90' Желтая карточка
Гояни Роберт
90' Вторая желтая карточка
Гояни Роберт
90'+9

Ход матча

14'
 
Милошевич Александер
31'
Скрабб Симон
1:0
58'
1:1
Питтас Яннис
(Салетрос Антон)
63'
Хуммет Денис
Тренсков Якоб
 
63'
Шамун Ноа
Йенсен Кевин
 
72'
Ромариньо Перейра
Линдаль Аксель
 
80'
 
Фараж Омар
Питтас Яннис
89'
Нетабай Нахом Гирмай
Скрабб Симон
 
90'
Гояни Роберт
 
90'
Гояни Роберт
 
90'
 
Гвидетти Йон
Беширович Дино

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 7
  • 6 Угловые 13
  • 0 Офсайды 4
  • 13 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
1
Фридрих
Рикардо
39
Саетра
Ларс
6
Шёстедт
Расмус
3
Олафссон
Давид-Кристьян
2
Линдаль
Аксель
23
Гояни
Роберт
11
Скрабб
Симон
13
Карлссон
Йохан
20
Тренсков
Якоб
9
Райович
Милета
7
Йенсен
Кевин
15
Нордфельдт
Кристоффер
17
Тюкосен
Мадс
5
Милошевич
Александер
4
Папаяннопулос
Сотирис
6
Халити
Йетмир
8
Хуссейн
Билаль
10
Дурмаз
Джимми
7
Салетрос
Антон
25
Оума
Эрик
28
Питтас
Яннис
19
Беширович
Дино
Кальмар
3-4-3
АИК
4-4-2

История личных встреч

Кальмар
АИК

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

31.3%
56.3%
12.4%
5 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
56.3%
11 побед 9 ничьих 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 9 побед

34 матча

32.4%
26.5%
41.1%
11 побед 9 ничьих 14 побед

Первый тайм

14.7%
52.9%
32.4%
5 побед 18 ничьих 11 побед

Второй тайм

32.4%
41.2%
26.4%
11 побед 14 ничьих 9 побед

История матчей

А
1:1
А
1:0
А
1:0
А
1:1
А
2:0
А
0:1
А
0:0
К
3:1
А
1:2
А
0:1
А
0:1
А
1:0
А
0:1
А
0:1
А
3:1
А
1:1
А
2:1
А
0:0
А
1:1
А
3:0
А
0:0
А
2:1
А
1:2
А
1:2
ТМС
0:2
А
2:1
А
1:0
А
0:1
А
0:3
А
1:1
А
0:1
А
3:2
А
0:0
А
2:0

Голы

Всего голов

13
15

Голов в среднем за матч

0.81
0.83

Среднее время на гол

110
108

Всего голов

21
15

Голов в среднем за матч

1.17
0.94

Среднее время на гол

77
96

Всего голов

34
30

Голов в среднем за матч

1
0.88

Тотал матчей

2.5
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
19
Больше 56%
Меньше 44%
15
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

90
102

Бомбардиры внутри турнира

Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Райович Милета 7 0.39
Скрабб Симон 5 (1) 0.28
Хуммет Денис 4 0.22
Шамун Ноа 3 0.17
Нетабай Нахом Гирмай 1 0.06
Саетра Ларс 1 0.06
Ромариньо Перейра 0 0
Йенсен Кевин 0 0
Карлссон Йохан 0 0
Линдаль Аксель 0 0
Густафссон Карл 0 0
АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Модесто Руй 4 0.22
Тюкосен Мадс 2 0.11
Магаши Абдуссалам 2 0.11
Alexander Fesshaie Beraki 2 0.11
Хуссейн Билаль 1 0.06
Гвидетти Йон 1 0.06
Папаяннопулос Сотирис 1 0.06
Питтас Яннис 1 0.06
Фараж Омар 1 (1) 0.06
Салетрос Антон 0 0
Халити Йетмир 0 0
Victor Andersson 0 0

Карточки

Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фридрих Рикардо 2 2
Гояни Роберт 2 1
Ромариньо Перейра 3 0
Саетра Ларс 3 0
Хуммет Денис 3 0
Нетабай Нахом Гирмай 3 0
Скрабб Симон 2 0
Олафссон Давид-Кристьян 2 0
Шёстедт Расмус 2 0
Шамун Ноа 2 0
Йенсен Кевин 1 0
Райович Милета 1 0
Мотарархебжафарпур Араш 1 0
Янссон Рони 1 0
АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуссейн Билаль 6 0
Бьорнстрем Аксель 3 1
Милошевич Александер 3 0
Кейта Абубакар 3 0
Оума Эрик 1 1
Папаяннопулос Сотирис 2 0
Халити Йетмир 2 0
Фараж Омар 2 0
Модесто Руй 2 0
Alexander Fesshaie Beraki 2 0
Нордфельдт Кристоффер 1 0
Тюкосен Мадс 1 0
Тиль Венсан 1 0
Магаши Абдуссалам 1 0
Тихи Робин 1 0

Результаты матчей

Кальмар
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
АИК
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

5
4
Кальмар
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
АИК
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
7

Волевые поражения

6
4
Кальмар
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
АИК
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

10
8

Волевые поражения

11
8

Голы по времени матча

Забито

14
9
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
4
29%
2
22%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
3
21%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
43%
1
11%
76-90

Пропущено

10
11
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
3
27%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
1
10%
2
18%
31-45
4
40%
1
9%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
2
20%
2
18%
76-90

Забито

9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 13
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
33%
31-45
1
11%
2
33%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
2
33%
76-90

Пропущено

11
11
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
18%
3
27%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
2
18%
1
9%
31-45
2
18%
2
18%
46-60
2
18%
2
18%
61-75
2
18%
1
9%
76-90

Забито

23
15
12 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 6
3 Не забивали 6
6
26%
2
13%
1-15
2
9%
1
7%
16-30
4
17%
5
33%
31-45
1
4%
4
27%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
7
30%
3
20%
76-90

Пропущено

21
22
8 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
2
10%
6
27%
1-15
3
14%
3
14%
16-30
3
14%
3
14%
31-45
6
29%
3
14%
46-60
3
14%
4
18%
61-75
4
19%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Кальмар
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Пюник - Кальмар 2:1 Гётеборг - Кальмар 2:0 Кальмар - Пюник 1:2 Кальмар - Варберг БоИС 1:0
Хаммарбю - Кальмар 3:1 Кальмар - Эльфсборг 0:4 Мьельбю - Кальмар 1:1 Хальмстад - Кальмар 0:3 Кальмар - Дегерфорс 2:1 АИК - Кальмар 1:1 Кальмар - ИФК Норрчепинг 2:1 Вернаму - Кальмар 0:1 Кальмар - Броммапойкарна 1:3 Юргорден - Кальмар 3:1 Кальмар - Сириус 2:2 Варберг БоИС - Кальмар 0:0 Кальмар - Хальмстад 2:0 Хеккен - Кальмар 1:3 Кальмар - Гётеборг 2:0 Мальмё - Кальмар 1:0
АИК
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сириус - АИК 0:1 АИК - Мальмё 0:0 Варберг БоИС - АИК 1:2 АИК - Хеккен 1:2
Броммапойкарна - АИК 0:2 ИФК Норрчепинг - АИК 1:2 АИК - Эльфсборг 1:2 АИК - Кальмар 1:1 Юргорден - АИК 1:0 Дегерфорс - АИК 2:1 АИК - Гётеборг 2:2 Мальмё - АИК 3:1 Мьельбю - АИК 0:0 АИК - Сириус 0:0 Вернаму - АИК 1:0 АИК - Хаммарбю 2:0 АИК - ИФК Норрчепинг 0:3 Хальмстад - АИК 2:1 Хельсинборг - АИК 0:3 АИК - Сириус 0:0

Результаты матчей

Кальмар
АИК

Точный счет

2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Точный счет

3:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
3
1 раз 11%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%

Точный счет

2:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:2
3 раза 17%
0:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
6 раз 33%
2
4 раза 22%

Тоталы голов в матче

Кальмар
АИК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
3
5
4
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
3
1
8
1.5
2
8
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
12
6
6
12
1.5
4
14
1
17
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 18 13 3 2 41 - 14 42
2.
Мальмё
 17 12 2 3 38 - 15 38
3.
Хеккен
 18 12 2 4 45 - 20 38
4.
Юргорден
 18 10 3 5 26 - 22 33
5.
Кальмар
 18 7 5 6 21 - 24 26
6.
ИФК Норрчепинг
 17 7 4 6 25 - 22 25
7.
Хальмстад
 17 7 4 6 17 - 25 25
8.
Хаммарбю
 18 7 4 7 24 - 27 25
9.
Мьельбю
 17 6 4 7 16 - 19 22
10.
Вернаму
 18 7 1 10 19 - 23 22
11.
Броммапойкарна
 18 7 1 10 20 - 28 22
12.
АИК
 18 4 6 8 16 - 21 18
13.
Дегерфорс
 18 5 2 11 18 - 41 17
14.
Сириус
 18 4 5 9 21 - 28 17
15.
Гётеборг
 17 2 7 8 15 - 19 13
16.
Варберг БоИС
 17 2 5 10 16 - 30 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 10 8 1 1 17 - 8 25
2.
Хеккен
 9 8 0 1 31 - 11 24
3.
Мальмё
 9 7 1 1 25 - 8 22
4.
Эльфсборг
 9 6 2 1 21 - 5 20
5.
Хаммарбю
 8 6 1 1 16 - 9 19
6.
Кальмар
 9 5 2 2 13 - 12 17
7.
Дегерфорс
 10 4 2 4 13 - 15 14
8.
Хальмстад
 9 3 3 3 7 - 11 12
9.
ИФК Норрчепинг
 8 3 2 3 10 - 10 11
10.
Броммапойкарна
 9 3 1 5 8 - 11 10
11.
Вернаму
 8 3 0 5 7 - 9 9
12.
Гётеборг
 9 2 3 4 11 - 7 9
13.
Мьельбю
 9 2 3 4 9 - 9 9
14.
АИК
 8 1 4 3 7 - 10 7
15.
Сириус
 9 2 1 6 12 - 16 7
16.
Варберг БоИС
 8 0 3 5 4 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 9 7 1 1 20 - 9 22
2.
Мальмё
 8 5 1 2 13 - 7 16
3.
Хеккен
 9 4 2 3 14 - 9 14
4.
ИФК Норрчепинг
 9 4 2 3 15 - 12 14
5.
Мьельбю
 8 4 1 3 7 - 10 13
6.
Хальмстад
 8 4 1 3 10 - 14 13
7.
Вернаму
 10 4 1 5 12 - 14 13
8.
Броммапойкарна
 9 4 0 5 12 - 17 12
9.
АИК
 10 3 2 5 9 - 11 11
10.
Сириус
 9 2 4 3 9 - 12 10
11.
Кальмар
 9 2 3 4 8 - 12 9
12.
Юргорден
 8 2 2 4 9 - 14 8
13.
Варберг БоИС
 9 2 2 5 12 - 14 8
14.
Хаммарбю
 10 1 3 6 8 - 18 6
15.
Гётеборг
 8 0 4 4 4 - 12 4
16.
Дегерфорс
 8 1 0 7 5 - 26 3
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (3)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 8 (5)
Эльфсборг Ондрейка Якоб 7 (5)
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Топ нарушителей
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 7
Юргорден Шуллер Расмус 6
АИК Хуссейн Билаль 6
Мальмё Габриэль Даль Тое Бусанелло 6
Варберг БоИС Транберг Робин 1 4
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