Тур: 18. Стадион: Гульдфогельн Арена.
0'
14' Желтая карточкаМилошевич Александер
1:0
31' ГолСкрабб Симон
1:1
58' ГолПиттас Яннис
90' Желтая карточкаГояни Роберт
90' Вторая желтая карточкаГояни Роберт
90'+9
Ход матча
31'
1:0
58'
1:1
90'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 7
-
6 Угловые 13
-
0 Офсайды 4
-
13 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
39
Саетра
Ларс
23
Гояни
Роберт
11
Скрабб
Симон
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Гояни РобертПолузащитник
-
11 Скрабб СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Янссон РониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Хуммет ДенисНападающий
-
14 Шамун НоаНападающий
-
19 Юлятупа СакуНападающий
-
Главный тренер: Йенсен Хенрик
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Тюкосен МадсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Оума ЭрикПолузащитник
-
28 Питтас ЯннисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Модесто РуйПолузащитник
-
11 Гвидетти ЙонНападающий
- Нападающий
-
-
45 Taha Ayari
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
История личных встреч
Кальмар
АИК
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
31.3%
56.3%
12.4%
5 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
56.3%
11 побед 9 ничьих 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 9 побед
34 матча
32.4%
26.5%
41.1%
11 побед 9 ничьих 14 побед
Первый тайм
14.7%
52.9%
32.4%
5 побед 18 ничьих 11 побед
Второй тайм
32.4%
41.2%
26.4%
11 побед 14 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
15
Голов в среднем за матч
0.81
0.83
Среднее время на гол
110
108
Всего голов
21
15
Голов в среднем за матч
1.17
0.94
Среднее время на гол
77
96
Всего голов
34
30
Голов в среднем за матч
1
0.88
Тотал матчей
2.5
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
19
Больше 56%
Меньше 44%
15
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
90
102
Бомбардиры внутри турнира
Кальмар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Райович Милета
|7
|0.39
|Скрабб Симон
|5 (1)
|0.28
|Хуммет Денис
|4
|0.22
|Шамун Ноа
|3
|0.17
|Нетабай Нахом Гирмай
|1
|0.06
|Саетра Ларс
|1
|0.06
|Ромариньо Перейра
|0
|0
|Йенсен Кевин
|0
|0
|Карлссон Йохан
|0
|0
|Линдаль Аксель
|0
|0
|Густафссон Карл
|0
|0
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Модесто Руй
|4
|0.22
|Тюкосен Мадс
|2
|0.11
|Магаши Абдуссалам
|2
|0.11
|Alexander Fesshaie Beraki
|2
|0.11
|Хуссейн Билаль
|1
|0.06
|Гвидетти Йон
|1
|0.06
|Папаяннопулос Сотирис
|1
|0.06
|Питтас Яннис
|1
|0.06
|Фараж Омар
|1 (1)
|0.06
|Салетрос Антон
|0
|0
|Халити Йетмир
|0
|0
|Victor Andersson
|0
|0
Карточки
Кальмар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фридрих Рикардо
|2
|2
|Гояни Роберт
|2
|1
|Ромариньо Перейра
|3
|0
|Саетра Ларс
|3
|0
|Хуммет Денис
|3
|0
|Нетабай Нахом Гирмай
|3
|0
|Скрабб Симон
|2
|0
|Олафссон Давид-Кристьян
|2
|0
|Шёстедт Расмус
|2
|0
|Шамун Ноа
|2
|0
|Йенсен Кевин
|1
|0
|Райович Милета
|1
|0
|Мотарархебжафарпур Араш
|1
|0
|Янссон Рони
|1
|0
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хуссейн Билаль
|6
|0
|Бьорнстрем Аксель
|3
|1
|Милошевич Александер
|3
|0
|Кейта Абубакар
|3
|0
|Оума Эрик
|1
|1
|Папаяннопулос Сотирис
|2
|0
|Халити Йетмир
|2
|0
|Фараж Омар
|2
|0
|Модесто Руй
|2
|0
|Alexander Fesshaie Beraki
|2
|0
|Нордфельдт Кристоффер
|1
|0
|Тюкосен Мадс
|1
|0
|Тиль Венсан
|1
|0
|Магаши Абдуссалам
|1
|0
|Тихи Робин
|1
|0
Результаты матчей
Кальмар
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
АИК
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
5
4
Кальмар
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
АИК
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
7
Волевые поражения
6
4
Кальмар
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
АИК
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
10
8
Волевые поражения
11
8
Голы по времени матча
Забито
14
9
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
4
29%
2
22%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
3
21%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
43%
1
11%
76-90
Пропущено
10
11
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
3
27%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
1
10%
2
18%
31-45
4
40%
1
9%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
2
20%
2
18%
76-90
Забито
9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 13
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
33%
31-45
1
11%
2
33%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
2
33%
76-90
Пропущено
11
11
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
18%
3
27%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
2
18%
1
9%
31-45
2
18%
2
18%
46-60
2
18%
2
18%
61-75
2
18%
1
9%
76-90
Забито
23
15
12 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 6
3 Не забивали 6
6
26%
2
13%
1-15
2
9%
1
7%
16-30
4
17%
5
33%
31-45
1
4%
4
27%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
7
30%
3
20%
76-90
Пропущено
21
22
8 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
2
10%
6
27%
1-15
3
14%
3
14%
16-30
3
14%
3
14%
31-45
6
29%
3
14%
46-60
3
14%
4
18%
61-75
4
19%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Кальмар
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Пюник - Кальмар 2:1 Гётеборг - Кальмар 2:0 Кальмар - Пюник 1:2 Кальмар - Варберг БоИС 1:0
Хаммарбю - Кальмар 3:1 Кальмар - Эльфсборг 0:4 Мьельбю - Кальмар 1:1 Хальмстад - Кальмар 0:3 Кальмар - Дегерфорс 2:1 АИК - Кальмар 1:1 Кальмар - ИФК Норрчепинг 2:1 Вернаму - Кальмар 0:1 Кальмар - Броммапойкарна 1:3 Юргорден - Кальмар 3:1 Кальмар - Сириус 2:2 Варберг БоИС - Кальмар 0:0 Кальмар - Хальмстад 2:0 Хеккен - Кальмар 1:3 Кальмар - Гётеборг 2:0 Мальмё - Кальмар 1:0
АИК
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сириус - АИК 0:1 АИК - Мальмё 0:0 Варберг БоИС - АИК 1:2 АИК - Хеккен 1:2
Броммапойкарна - АИК 0:2 ИФК Норрчепинг - АИК 1:2 АИК - Эльфсборг 1:2 АИК - Кальмар 1:1 Юргорден - АИК 1:0 Дегерфорс - АИК 2:1 АИК - Гётеборг 2:2 Мальмё - АИК 3:1 Мьельбю - АИК 0:0 АИК - Сириус 0:0 Вернаму - АИК 1:0 АИК - Хаммарбю 2:0 АИК - ИФК Норрчепинг 0:3 Хальмстад - АИК 2:1 Хельсинборг - АИК 0:3 АИК - Сириус 0:0
Результаты матчей
Кальмар
АИК
Точный счет
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Точный счет
3:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
3
1 раз 11%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
Точный счет
2:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:2
3 раза 17%
0:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
6 раз 33%
2
4 раза 22%
Тоталы голов в матче
Кальмар
АИК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
53
54
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
73
18
28
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
126
612
414
117
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (3)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|8 (5)
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|7 (5)
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|7
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|6
|АИК
|Хуссейн Билаль
|6
|Мальмё
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|6
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 4