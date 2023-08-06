Тур: 3. Стадион: Люнгбю. Главный судья: Кехлет Якоб
2:0
Второй тайм: 50'
0'
4' Undefined phrase: football_event_Гартенманн Стефан
6' Красная карточкаГартенманн Стефан
16' Желтая карточкаПаулиньо VI
1:0
17' ПенальтиГюткьяер Фредерик
26' Желтая карточкаThomas Thomasberg
2:0
29' ГолФиннссон Кольбейн
39' Желтая карточкаГигович Армин
43' Желтая карточкаФиннссон Кольбейн
Ход матча
16'
17'
29'
39'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
6 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 0
-
3 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
0 Замены 2
-
239 Количество передач 91
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.03 Победа «Митьюлланда»
-
24
Tobias
Storm
29
Паулиньо
VI
35
Шарлес
25
Фоссум
Ивер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Tobias StormПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Сторк ЯнникВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Чорлу РезанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
16 Johan Meyer
-
Главный тренер: Freyr Alexandersson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
-
25 Фоссум ИверПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
73 ЖуниньоЗащитник
-
26 Ортис ПаблоЗащитник
-
44 Дюр НиколасЗащитник
- Полузащитник
-
10 Гуэ-Сон ЧоНападающий
-
58 Симсир АральНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Люнгбю
Митьюлланд
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
90.9%
27.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
22 матча
36.4%
27.3%
36.3%
8 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
45.5%
22.7%
31.8%
10 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
36.4%
27.3%
36.3%
8 побед 6 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
18
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Всего голов
17
15
Голов в среднем за матч
1.42
1.5
Среднее время на гол
63
60
Всего голов
32
33
Голов в среднем за матч
1.45
1.5
Тотал матчей
2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
61
60
Бомбардиры внутри турнира
Люнгбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Финнбогасон Альфред
|2
|0.67
|Гюткьяер Фредерик
|1 (1)
|0.33
|Грегор Паскаль
|1
|0.33
|Финнссон Кольбейн
|1
|0.33
|Магнуссон Сайвар-Атли
|0
|0
Митьюлланд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуэ-Сон Чо
|2
|0.67
|Симсир Араль
|1
|0.33
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Паулиньо VI
|0
|0
Карточки
Люнгбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грегор Паскаль
|1
|0
|Ромер Марсель
|1
|0
|Финнссон Кольбейн
|1
|0
|Магнуссон Сайвар-Атли
|1
|0
Митьюлланд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гартенманн Стефан
|1
|1
|Thomas Thomasberg
|1
|0
|Каба Сори
|1
|0
|Гигович Армин
|1
|0
|Паулиньо VI
|1
|0
Результаты матчей
Люнгбю
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Митьюлланд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
0
Люнгбю
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Митьюлланд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
3
Люнгбю
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Митьюлланд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
3
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Люнгбю
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Виборг - Люнгбю 2:2 Люнгбю - ФК Копенгаген 1:2 Люнгбю - Видовре 1:0 Люнгбю - Хиллерёд 0:0
Раннерс - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Хельсингёр 0:2 Хорсенс - Люнгбю 0:0 Люнгбю - Ольборг 2:1 Люнгбю - Оденсе 0:4 Силькеборг - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Митьюлланд 2:1 Ольборг - Люнгбю 1:0 Оденсе - Люнгбю 2:2 Люнгбю - Хорсенс 2:1 Митьюлланд - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Силькеборг 1:1 Люнгбю - Хорсенс 1:1 Митьюлланд - Люнгбю 1:3 Люнгбю - Брондбю 1:0 Раннерс - Люнгбю 1:0
Митьюлланд
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Прогрес - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Силькеборг 2:0 Митьюлланд - Прогрес 2:0 Митьюлланд - Видовре 1:0
АГФ Орхус - Митьюлланд 2:3 Митьюлланд - Фредерисия 4:3 Митьюлланд - Ольборг 1:2 Виборг - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Оденсе 4:2 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Ольборг - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Хорсенс 3:1 Люнгбю - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Хорсенс - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Ольборг 1:1 Митьюлланд - Люнгбю 1:0 Оденсе - Митьюлланд 1:3 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Митьюлланд - Люнгбю 1:3
Результаты матчей
Люнгбю
Митьюлланд
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Люнгбю
Митьюлланд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|3.
|0:2
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|5.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|2:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|9.
|3
|0
|2
|1
|4 - 8
|2
|10.
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|11.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|12.
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|2:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|7.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|2:0
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|8.
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|9.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|10.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФК Копенгаген
|Гонсалвеш Диогу
|4 (1)
|Нордшелланн
|Ernest Nuamah
|3
|Люнгбю
|Финнбогасон Альфред
|2 (1)
|Нордшелланн
|Беньямин Нюгрен
|2 (1)
|Брондбю
|Валлис Николай
|2
|Митьюлланд
|Гартенманн Стефан
|1 1
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|2
|Видовре
|Matti Olsen
|2
|Видовре
|Magnus Fredslund
|2
|Оденсе
|Манне Аласана
|2