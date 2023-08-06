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  4. Суперлига Дании 2023-2024

Дания: Суперлига Дании
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Кехлет Якоб
Люнгбю
4:1
Конец матча
Митьюлланд
0'
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Гартенманн Стефан
6' Красная карточка
Гартенманн Стефан
16' Желтая карточка
Паулиньо VI
1:0
17' Пенальти
Гюткьяер Фредерик
26' Желтая карточка
Thomas Thomasberg
2:0
29' Гол
Финнссон Кольбейн
39' Желтая карточка
Гигович Армин
43' Желтая карточка
Финнссон Кольбейн
3:0
58' Гол в свои ворота
Серенсен Оливер
75' Желтая карточка
Винтер Каспер
4:0
82' Гол
Чуквуани Точи
4:1
90' Гол
Гуэ-Сон Чо
90'+4

Ход матча

4'
 
Гартенманн Стефан
6'
 
Гартенманн Стефан
7'
 
Жуниньо
Фоссум Ивер
16'
 
Паулиньо VI
17'
Гюткьяер Фредерик
1:0
26'
 
Thomas Thomasberg
29'
Финнссон Кольбейн
(Магнуссон Сайвар-Атли)
2:0
39'
 
Гигович Армин
43'
Финнссон Кольбейн
 
46'
 
Дюр Николас
Паулиньо VI
58'
Серенсен Оливер
3:0
64'
Винтер Каспер
Ромер Марсель
 
64'
Хамалайнен Брайан
Финнссон Кольбейн
 
67'
 
Ортис Пабло
Ингасон Сверрир
67'
 
Приске Аугуст
Каба Сори
75'
Винтер Каспер
 
80'
Амон Джонатан
Гюткьяер Фредерик
 
81'
William Kumado
Tobias Storm
 
81'
 
Гуэ-Сон Чо
Мартинес Эмилиано
82'
Чуквуани Точи
(William Kumado)
4:0
85'
Johan Meyer
Бьеллан Андреас
 
90'
4:1
Гуэ-Сон Чо
(Далсгор Хенрик)

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 5
  • 5 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 525 Количество передач 280
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Mads
Kikkenborg
23
Грегор
Паскаль
6
Бьеллан
Андреас
29
Lucas
Boel
Hey
24
Tobias
Storm
21
Магнуссон
Сайвар-Атли
30
Ромер
Марсель
42
Чуквуани
Точи
20
Финнссон
Кольбейн
26
Гюткьяер
Фредерик
18
Финнбогасон
Альфред
1
Лоссль
Йонас
14
Далсгор
Хенрик
15
Ингасон
Сверрир
4
Гартенманн
Стефан
29
Паулиньо
VI
24
Серенсен
Оливер
37
Гигович
Армин
5
Мартинес
Эмилиано
35
Шарлес
25
Фоссум
Ивер
9
Каба
Сори
Люнгбю
3-5-2
Митьюлланд
4-4-1-1

История личных встреч

Люнгбю
Митьюлланд

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

90.9%
27.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

22 матча

36.4%
27.3%
36.3%
8 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

45.5%
22.7%
31.8%
10 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

36.4%
27.3%
36.3%
8 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

СД
2:1
СД
1:0
СД
1:3
СД
3:3
СД
2:0
СД
1:0
СД
2:0
СД
0:3
СД
2:2
СД
1:1
СД
0:3
СД
2:2
СД
1:1
СД
1:0
СД
1:2
СЛ
1:2
СЛ
2:1
СЛ
1:0
СЛ
4:4
СЛ
1:2
СЛ
1:2
СЛ
2:1

Голы

Всего голов

15
18

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

17
15

Голов в среднем за матч

1.42
1.5

Среднее время на гол

63
60

Всего голов

32
33

Голов в среднем за матч

1.45
1.5

Тотал матчей

2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

61
60

Бомбардиры внутри турнира

Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Финнбогасон Альфред 2 0.67
Гюткьяер Фредерик 1 (1) 0.33
Грегор Паскаль 1 0.33
Финнссон Кольбейн 1 0.33
Чуквуани Точи 1 0.33
Магнуссон Сайвар-Атли 0 0
William Kumado 0 0
Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуэ-Сон Чо 3 1
Симсир Араль 1 0.33
Далсгор Хенрик 0 0
Олссон Кристоффер 0 0
Паулиньо VI 0 0

Карточки

Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грегор Паскаль 1 0
Ромер Марсель 1 0
Финнссон Кольбейн 1 0
Магнуссон Сайвар-Атли 1 0
Винтер Каспер 1 0
Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гартенманн Стефан 1 1
Thomas Thomasberg 1 0
Каба Сори 1 0
Гигович Армин 1 0
Паулиньо VI 1 0

Результаты матчей

Люнгбю
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Митьюлланд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
2
Люнгбю
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Митьюлланд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
3
Люнгбю
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Митьюлланд
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

3
5

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
4
67%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Люнгбю
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Виборг - Люнгбю 2:2 Люнгбю - ФК Копенгаген 1:2 Люнгбю - Видовре 1:0 Люнгбю - Хиллерёд 0:0
Раннерс - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Хельсингёр 0:2 Хорсенс - Люнгбю 0:0 Люнгбю - Ольборг 2:1 Люнгбю - Оденсе 0:4 Силькеборг - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Митьюлланд 2:1 Ольборг - Люнгбю 1:0 Оденсе - Люнгбю 2:2 Люнгбю - Хорсенс 2:1 Митьюлланд - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Силькеборг 1:1 Люнгбю - Хорсенс 1:1 Митьюлланд - Люнгбю 1:3 Люнгбю - Брондбю 1:0 Раннерс - Люнгбю 1:0
Митьюлланд
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Прогрес - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Силькеборг 2:0 Митьюлланд - Прогрес 2:0 Митьюлланд - Видовре 1:0
АГФ Орхус - Митьюлланд 2:3 Митьюлланд - Фредерисия 4:3 Митьюлланд - Ольборг 1:2 Виборг - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Оденсе 4:2 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Ольборг - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Хорсенс 3:1 Люнгбю - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Хорсенс - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Ольборг 1:1 Митьюлланд - Люнгбю 1:0 Оденсе - Митьюлланд 1:3 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Митьюлланд - Люнгбю 1:3

Результаты матчей

Люнгбю
Митьюлланд

Точный счет

1:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Люнгбю
Митьюлланд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5
1
2
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Копенгаген
 3 3 0 0 9 - 3 9
2.
Нордшелланн
 1:1 3 2 1 0 8 - 3 7
3.
АГФ Орхус
 3 2 0 1 4 - 3 6
4.
Митьюлланд
 3 2 0 1 4 - 4 6
5.
Оденсе
 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Люнгбю
 3 1 1 1 7 - 5 4
7.
Брондбю
 1:1 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Силькеборг
 3 1 0 2 3 - 5 3
9.
Раннерс
 3 0 2 1 4 - 8 2
10.
Виборг
 2 0 1 1 3 - 6 1
11.
Видовре
 3 0 1 2 2 - 5 1
12.
Вайле
 3 0 0 3 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Нордшелланн
 1:1 2 1 1 0 5 - 2 4
3.
ФК Копенгаген
 1 1 0 0 4 - 0 3
4.
Люнгбю
 2 1 0 1 5 - 3 3
5.
Силькеборг
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
АГФ Орхус
 2 1 0 1 2 - 3 3
7.
Виборг
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Раннерс
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Оденсе
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Вайле
 1 0 0 1 2 - 3 0
11.
Брондбю
 1:1 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Видовре
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Копенгаген
 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Брондбю
 1:1 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
АГФ Орхус
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Нордшелланн
 1:1 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Оденсе
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Люнгбю
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Видовре
 2 0 1 1 2 - 3 1
8.
Раннерс
 2 0 1 1 2 - 6 1
9.
Силькеборг
 1 0 0 1 0 - 2 0
10.
Виборг
 1 0 0 1 1 - 4 0
11.
Митьюлланд
 1 0 0 1 1 - 4 0
12.
Вайле
 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФК Копенгаген Гонсалвеш Диогу 4 (1)
Брондбю Валлис Николай 3
Митьюлланд Гуэ-Сон Чо 3
Нордшелланн Ernest Nuamah 3
Люнгбю Финнбогасон Альфред 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Гартенманн Стефан 1 1
Вайле Альбентоса Рауль 2
Видовре Matti Olsen 2
Видовре Magnus Fredslund 2
Оденсе Манне Аласана 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 94'
    Люнгбю заслуженно побеждает в отличном матче
  • 94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Люнгбю: 64%, Митьюлланд: 36%.
  • 93'
    Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 92'
    Далсгор Хенрик сделал результативную передачу.
  • 92'
    Г О О О О Л - Гуэ-Сон Чо забивает с левой ноги!
  • 92'
    Johan Meyer ошибается в защите.
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