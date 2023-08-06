Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Первый тайм

49' Команда Люнгбю играла лучше в этом тайме.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Матч возобновится спорным мячом

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Финнссон Кольбейн из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Удар от ворот произведет Люнгбю

46' Матч возобновлен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

44' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

44' Паулиньо VI на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Финнссон Кольбейн совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

43' Ингасон Сверрир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Гигович Армин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Удар от ворот произведет Митьюлланд

41' Чуквуани Точи оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

40' Lucas Hey из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Люнгбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Гигович Армин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

38' Магнуссон Сайвар-Атли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Ромер Марсель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Удар от ворот произведет Митьюлланд

36' Оооо... вот это был удар! Финнбогасон Альфред должен был забить с этой позиции.

34' Удар от ворот произведет Люнгбю

34' Гигович Армин не смог попасть в створ ударом издали

33' Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

33' Митьюлланд идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Люнгбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Г О О О О Л - Финнссон Кольбейн забивает с левой ноги!

29' Магнуссон Сайвар-Атли создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Гигович Армин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Удар от ворот произведет Люнгбю

27' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе

26' Чуквуани Точи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Рефери не любит споров - именно за это Томас Томасберг сейчас получил желтую

25' Удар от ворот произведет Митьюлланд

24' Грегор Паскаль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Чуквуани Точи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Серенсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Удар от ворот произведет Митьюлланд

22' Чуквуани Точи оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

22' Гюткьяер Фредерик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Жуниньо задерживает мяч рукой

21' О, нет. Из многообещающей позиции Мартинес Эмилиано из команды Митьюлланд наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

20' Удар от ворот произведет Люнгбю

19' Гигович Армин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

17' 'Г О О О О О Л - Гюткьяер Фредерик из команды Люнгбю забивает с пенальти! Он пробил правой. Йонас Лессль был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

16' Паулиньо VI - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

15' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Жуниньо из команды Митьюлланд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

12' Удар от ворот произведет Митьюлланд

11' Удар от ворот произведет Люнгбю

10' Удар от ворот произведет Митьюлланд

10' Удар от ворот произведет Люнгбю

9' Гигович Армин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Удар от ворот произведет Митьюлланд

8' Ромер Марсель не смог попасть в створ ударом издали

8' Финнссон Кольбейн из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Матч возобновлен

6' УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Гартенманн Стефан удален с поля!

6' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - После просмотра повтора, судья изменил решение по карточке Гартенманн Стефан из команды Митьюлланд - была желтая, а стала красная.

5' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Митьюлланд

5' Чуквуани Точи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Удар от ворот произведет Люнгбю

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Люнгбю начинает с центра поля