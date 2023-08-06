Тур: 17. Стадион: Haugesund Sparebank Arena.
Ход матча
3'
1:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
24 Владение мячом, % 76
Прогноз на матч от Liveresult
26
Лейте
Бруно
27
Санде
Мадс
99
Нжи
Билал
29
Sorry
Diarra
32
Корник
Лео
10
Хольсе
Карло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Лейте БруноПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Санде МадсНападающий
-
99 Нжи БилалНападающий
-
29 Sorry DiarraНападающий
- Запасные игроки
-
12 Вишне АмуннВратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
25 Mikkel Hope
-
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Корник ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Хольсе КарлоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Ростен ХоконЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Magnus Holte
-
Главный тренер: Маален Свейн
История личных встреч
Хёугесунн
Русенборг
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
76.9%
46.2%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед
31 матч
29%
29%
42%
9 побед 9 ничьих 13 побед
Первый тайм
32.3%
38.7%
29%
10 побед 12 ничьих 9 побед
Второй тайм
22.6%
45.2%
32.2%
7 побед 14 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
21
Голов в среднем за матч
1.15
1.17
Среднее время на гол
78
77
Всего голов
35
16
Голов в среднем за матч
1.94
1.23
Среднее время на гол
46
73
Всего голов
50
37
Голов в среднем за матч
1.61
1.19
Тотал матчей
2.5
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
18
Больше 58%
Меньше 42%
13
15
Больше 48%
Меньше 52%
16
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
55
75
Бомбардиры внутри турнира
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sorry Diarra
|4 (1)
|0.24
|Нжи Билал
|3
|0.18
|Лейте Бруно
|2
|0.12
|Теркильдсен Петер
|1
|0.06
|Санде Мадс
|1
|0.06
|Реесе Сёрен
|1
|0.06
|Самуэльсен Мартин
|1
|0.06
|Oscar Krusnell
|1
|0.06
|Кристенсен Магнус
|0
|0
|Содерлунд Александер
|0
|0
|Крюгор Кевин Мартин
|0
|0
|Паязити Адрион
|0
|0
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сэтер Оле Кристиан
|4 (1)
|0.22
|Хольсе Карло
|2
|0.11
|Нельсон Джейден
|2
|0.11
|Нипан Сверре Халсет
|2
|0.11
|Бьёрло Мортен
|2
|0.11
|Скарсем Олаус
|2
|0.11
|Йенссен Ульрик
|2
|0.11
|Перейра Адриан
|1
|0.06
|Ага Оскар
|1
|0.06
|Ингасон Кристаль-Мани
|1
|0.06
|Хенриксен Маркус
|1 (1)
|0.06
|Рейтан Эрленд Даль
|0
|0
|Тагсет Эдвард
|0
|0
|Садику Агон
|0
|0
Карточки
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крюгор Кевин Мартин
|2
|1
|Кристенсен Магнус
|2
|1
|Sorry Diarra
|1
|1
|Самуэльсен Мартин
|2
|0
|Эскесен Юлиус
|2
|0
|Oscar Krusnell
|2
|0
|Нжи Билал
|2
|0
|Теркильдсен Петер
|2
|0
|Паязити Адрион
|2
|0
|Содерлунд Александер
|1
|0
|Реесе Сёрен
|1
|0
|Сельвик Эгиль
|1
|0
|Лисет Сёндре
|1
|0
|Лейте Бруно
|1
|0
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тагсет Эдвард
|5
|0
|Хенриксен Маркус
|3
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|3
|0
|Йенссен Ульрик
|3
|0
|Роджерс Сэмюэль
|3
|0
|Перейра Адриан
|3
|0
|Корник Лео
|3
|0
|Вяянянен Сантери
|3
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|1
|1
|Ингасон Кристаль-Мани
|2
|0
|Нельсон Джейден
|2
|0
|Торвальдссон Исак
|2
|0
|Бьёрло Мортен
|1
|0
|Скарсем Олаус
|1
|0
|Бёркеейет Тобиас
|1
|0
Результаты матчей
Хёугесунн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Русенборг
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
2
5
Хёугесунн
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Русенборг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
14
10
Волевые поражения
2
12
Хёугесунн
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Русенборг
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
20
10
Волевые поражения
4
17
Голы по времени матча
Забито
10
6
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
10 Не забивали 13
1
10%
1
17%
1-15
1
10%
2
33%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
3
30%
1
17%
76-90
Пропущено
9
11
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
11%
4
36%
1-15
2
22%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
22%
3
27%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
1
9%
76-90
Забито
4
14
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 9
1
25%
1
7%
1-15
2
50%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
6
43%
46-60
1
25%
3
21%
61-75
0
0%
2
14%
76-90
Пропущено
15
14
4 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
0
0%
2
14%
1-15
1
7%
3
21%
16-30
3
20%
3
21%
31-45
5
33%
1
7%
46-60
4
27%
2
14%
61-75
2
13%
3
21%
76-90
Забито
14
20
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 6
7 Не забивали 5
2
14%
2
10%
1-15
3
21%
3
15%
16-30
3
21%
1
5%
31-45
1
7%
7
35%
46-60
2
14%
4
20%
61-75
3
21%
3
15%
76-90
Пропущено
24
25
7 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 12
1
4%
6
24%
1-15
3
13%
4
16%
16-30
3
13%
5
20%
31-45
7
29%
29%
4
16%
46-60
5
21%
2
8%
61-75
5
21%
4
16%
76-90
Результаты последних матчей
Хёугесунн
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Лиллестрём 1:0 Будё-Глимт - Хёугесунн 2:1 Викинг - Хёугесунн 2:0
Хёугесунн - Одд 2:1 Молде - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2 Браттвог - Хёугесунн 2:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Стур - Хёугесунн 1:3 Хёугесунн - Тромсё 1:2 Стол Йорпеланн - Хёугесунн 1:2 Русенборг - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Олесунн - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Сарпсборг-08 0:0 Стабек - Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Хам-Кам 3:2 Бранн - Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Викинг 1:1
Русенборг
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Русенборг - Крузейдерс 3:2 Русенборг - Одд 3:2 Крузейдерс - Русенборг 2:2 Стрёмсгодсет - Русенборг 0:1
Русенборг - Тромсё 2:1 Русенборг - Лиллестрём 1:2 Олесунн - Русенборг 1:0 Русенборг - Сарпсборг-08 0:3 Стабек - Русенборг 2:2 Русенборг - Хам-Кам 4:0 Стйордалс Блинк - Русенборг 2:1 Бранн - Русенборг 3:1 Тригг/Лейд - Русенборг 0:1 Русенборг - Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт - Русенборг 3:2 Русенборг - Волеренга 1:3 Русенборг - Бранн 0:2 Одд - Русенборг 0:0 Русенборг - Саннефьёрд 1:1 Молде - Русенборг 1:1
Результаты матчей
Хёугесунн
Русенборг
Точный счет
3:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Хёугесунн
Русенборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
82
34
37
25
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
36
Больше Меньше
52
18
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
134
412
512
214
215
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|13
|2
|2
|43 - 18
|41
|2.
|16
|11
|2
|3
|36 - 22
|35
|3.
|0:0
|17
|10
|4
|3
|23 - 14
|34
|4.
|17
|10
|2
|5
|39 - 19
|32
|5.
|0:0
|17
|9
|3
|5
|32 - 23
|30
|6.
|0:0
|18
|8
|4
|6
|28 - 23
|28
|7.
|1:0
|17
|8
|3
|6
|29 - 26
|27
|8.
|0:0
|18
|6
|5
|7
|17 - 19
|23
|9.
|0:1
|18
|6
|4
|8
|21 - 25
|22
|10.
|1:0
|17
|6
|3
|8
|16 - 23
|21
|11.
|17
|6
|2
|9
|20 - 22
|20
|12.
|0:0
|17
|5
|2
|10
|20 - 37
|17
|13.
|0:0
|17
|4
|5
|8
|17 - 25
|17
|14.
|16
|4
|2
|10
|21 - 29
|14
|15.
|0:1
|16
|3
|4
|9
|20 - 33
|13
|16.
|17
|3
|1
|13
|12 - 36
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|23 - 10
|20
|2.
|0:0
|9
|6
|2
|1
|18 - 8
|20
|3.
|8
|6
|1
|1
|22 - 7
|19
|4.
|8
|6
|1
|1
|24 - 12
|19
|5.
|0:0
|9
|6
|0
|3
|23 - 14
|18
|6.
|1:0
|8
|5
|2
|1
|12 - 8
|17
|7.
|0:1
|10
|5
|1
|4
|14 - 14
|16
|8.
|0:0
|9
|4
|3
|2
|11 - 8
|15
|9.
|0:0
|9
|4
|2
|3
|10 - 10
|14
|10.
|1:0
|8
|4
|1
|3
|16 - 12
|13
|11.
|8
|4
|0
|4
|11 - 9
|12
|12.
|0:0
|8
|3
|3
|2
|6 - 5
|12
|13.
|0:0
|9
|3
|3
|3
|9 - 7
|12
|14.
|9
|3
|1
|5
|8 - 14
|10
|15.
|0:1
|7
|2
|2
|3
|11 - 9
|8
|16.
|8
|1
|0
|7
|10 - 19
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|0
|1
|20 - 8
|21
|2.
|0:0
|8
|6
|1
|1
|12 - 6
|19
|3.
|8
|5
|1
|2
|12 - 10
|16
|4.
|1:0
|9
|4
|2
|3
|13 - 14
|14
|5.
|9
|4
|1
|4
|17 - 12
|13
|6.
|0:0
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|7.
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|8.
|0:0
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|9.
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|10.
|0:0
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|11.
|0:1
|8
|1
|3
|4
|7 - 11
|6
|12.
|0:0
|8
|1
|2
|5
|8 - 18
|5
|13.
|0:1
|9
|1
|2
|6
|9 - 24
|5
|14.
|1:0
|9
|1
|1
|7
|4 - 15
|4
|15.
|0:0
|8
|1
|0
|7
|10 - 27
|3
|16.
|8
|0
|0
|8
|4 - 22
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|14 (7)
|Бранн
|Финне Бор
|11 (3)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|11 (1)
|Викинг
|Трипич Златко
|9 (5)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Саннефьёрд
|Ian Smeulers
|1 4
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|5
|Русенборг
|Тагсет Эдвард
|5