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  4. Элитсериен 2023

Норвегия: Элитсериен
2023

Тур: 17. Стадион: . Зрители: 4556
Хёугесунн
1:2
Конец матча
Русенборг
0'
1:0
3' Гол
Sorry Diarra
45' Желтая карточка
Бёркеейет Тобиас
64' Желтая карточка
Лейте Бруно
1:1
66' Гол
Ростен Хокон
70' Вторая желтая карточка
Лейте Бруно
79' Желтая карточка
Торвальдссон Исак
79' Желтая карточка
Фредриксен Ульрик
1:2
89' Гол
Magnus Holte
90'+8

Ход матча

3'
Sorry Diarra
(Нжи Билал)
1:0
32'
 
Ростен Хокон
Йенссен Ульрик
45'
 
Бёркеейет Тобиас
64'
Лейте Бруно
 
65'
 
Видесхейм-Пауль Расмус
Нельсон Джейден
65'
 
Андерссон Адам
Корник Лео
66'
1:1
Ростен Хокон
70'
Лейте Бруно
 
79'
 
Торвальдссон Исак
79'
Эскесен Юлиус
Нжи Билал
 
79'
Фредриксен Ульрик
 
85'
 
Magnus Holte
Торвальдссон Исак
85'
 
Вяянянен Сантери
Тагсет Эдвард
89'
1:2
Magnus Holte
(Вяянянен Сантери)

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
1
Сельвик
Эгиль
4
Anders
Baertelsen
8
Крюгор
Кевин
Мартин
15
Фредриксен
Ульрик
7
Теркильдсен
Петер
6
Кристенсен
Магнус
26
Лейте
Бруно
3
Oscar
Krusnell
27
Санде
Мадс
99
Нжи
Билал
29
Sorry
Diarra
24
Тангвик
Сандер
32
Корник
Лео
2
Рейтан
Эрленд
Даль
23
Йенссен
Ульрик
19
Перейра
Адриан
10
Хольсе
Карло
8
Бёркеейет
Тобиас
20
Тагсет
Эдвард
14
Фредериксен
Эмиль
17
Торвальдссон
Исак
11
Нельсон
Джейден
Хёугесунн
3-4-3
Русенборг
4-3-3

История личных встреч

Хёугесунн
Русенборг

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

76.9%
46.2%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед

31 матч

29%
29%
42%
9 побед 9 ничьих 13 побед

Первый тайм

32.3%
38.7%
29%
10 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

22.6%
45.2%
32.2%
7 побед 14 ничьих 10 побед

История матчей

Э
1:0
ТМК
0:0
Э
2:1
Э
3:3
ТМК
0:0
Э
0:0
Э
0:0
Э
2:1
Э
1:0
Э
2:1
Э
0:2
Э
1:0
Э
1:2
Э
0:1
Э
1:0
Э
6:0
Э
1:1
Э
4:3
Э
0:6
ТМК
1:0
Э
2:1
Э
5:3
КН
2:1
Э
1:1
Э
3:1
Э
5:2
Э
0:1
Э
2:2
Э
0:1
Э
4:3
Э
0:0

Голы

Всего голов

15
21

Голов в среднем за матч

1.15
1.17

Среднее время на гол

78
77

Всего голов

35
16

Голов в среднем за матч

1.94
1.23

Среднее время на гол

46
73

Всего голов

50
37

Голов в среднем за матч

1.61
1.19

Тотал матчей

2.5
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
18
Больше 58%
Меньше 42%
13
15
Больше 48%
Меньше 52%
16
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

55
75

Бомбардиры внутри турнира

Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sorry Diarra 4 (1) 0.24
Нжи Билал 3 0.18
Лейте Бруно 2 0.12
Теркильдсен Петер 1 0.06
Санде Мадс 1 0.06
Реесе Сёрен 1 0.06
Самуэльсен Мартин 1 0.06
Oscar Krusnell 1 0.06
Кристенсен Магнус 0 0
Содерлунд Александер 0 0
Крюгор Кевин Мартин 0 0
Паязити Адрион 0 0
Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сэтер Оле Кристиан 4 (1) 0.22
Хольсе Карло 2 0.11
Нельсон Джейден 2 0.11
Нипан Сверре Халсет 2 0.11
Бьёрло Мортен 2 0.11
Скарсем Олаус 2 0.11
Йенссен Ульрик 2 0.11
Перейра Адриан 1 0.06
Ага Оскар 1 0.06
Ингасон Кристаль-Мани 1 0.06
Ростен Хокон 1 0.06
Magnus Holte 1 0.06
Хенриксен Маркус 1 (1) 0.06
Рейтан Эрленд Даль 0 0
Тагсет Эдвард 0 0
Вяянянен Сантери 0 0
Садику Агон 0 0

Карточки

Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крюгор Кевин Мартин 2 1
Кристенсен Магнус 2 1
Лейте Бруно 2 1
Sorry Diarra 1 1
Самуэльсен Мартин 2 0
Эскесен Юлиус 2 0
Oscar Krusnell 2 0
Нжи Билал 2 0
Теркильдсен Петер 2 0
Паязити Адрион 2 0
Содерлунд Александер 1 0
Реесе Сёрен 1 0
Сельвик Эгиль 1 0
Лисет Сёндре 1 0
Фредриксен Ульрик 1 0
Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тагсет Эдвард 5 0
Хенриксен Маркус 3 0
Рейтан Эрленд Даль 3 0
Йенссен Ульрик 3 0
Роджерс Сэмюэль 3 0
Перейра Адриан 3 0
Корник Лео 3 0
Вяянянен Сантери 3 0
Торвальдссон Исак 3 0
Шелбред Пер-Сильян 1 1
Бёркеейет Тобиас 2 0
Ингасон Кристаль-Мани 2 0
Нельсон Джейден 2 0
Бьёрло Мортен 1 0
Скарсем Олаус 1 0

Результаты матчей

Хёугесунн
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Русенборг
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

3
5
Хёугесунн
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Русенборг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

14
10

Волевые поражения

2
12
Хёугесунн
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Русенборг
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

20
11

Волевые поражения

5
17

Голы по времени матча

Забито

11
8
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
10 Не забивали 13
2
18%
1
13%
1-15
1
9%
2
25%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
1
9%
2
25%
61-75
3
27%
2
25%
76-90

Пропущено

11
12
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
1
9%
5
42%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
18%
3
25%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
1
8%
76-90

Забито

4
14
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 10
1
25%
1
7%
1-15
2
50%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
6
43%
46-60
1
25%
3
21%
61-75
0
0%
2
14%
76-90

Пропущено

15
14
4 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
0
0%
2
14%
1-15
1
7%
3
21%
16-30
3
20%
3
21%
31-45
5
33%
1
7%
46-60
4
27%
2
14%
61-75
2
13%
3
21%
76-90

Забито

15
22
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 6
7 Не забивали 5
3
20%
2
9%
1-15
3
20%
3
14%
16-30
3
20%
1
5%
31-45
1
7%
7
32%
46-60
2
13%
5
23%
61-75
3
20%
4
18%
76-90

Пропущено

26
26
7 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 13
1
4%
7
27%
1-15
3
12%
4
15%
16-30
3
12%
5
19%
31-45
7
27%
4
15%
46-60
6
23%
2
8%
61-75
6
23%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Хёугесунн
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Лиллестрём 1:0 Будё-Глимт - Хёугесунн 2:1 Викинг - Хёугесунн 2:0
Хёугесунн - Одд 2:1 Молде - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2 Браттвог - Хёугесунн 2:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Стур - Хёугесунн 1:3 Хёугесунн - Тромсё 1:2 Стол Йорпеланн - Хёугесунн 1:2 Русенборг - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Олесунн - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Сарпсборг-08 0:0 Стабек - Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Хам-Кам 3:2 Бранн - Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Викинг 1:1
Русенборг
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Русенборг - Крузейдерс 3:2 Русенборг - Одд 3:2 Крузейдерс - Русенборг 2:2 Стрёмсгодсет - Русенборг 0:1
Русенборг - Тромсё 2:1 Русенборг - Лиллестрём 1:2 Олесунн - Русенборг 1:0 Русенборг - Сарпсборг-08 0:3 Стабек - Русенборг 2:2 Русенборг - Хам-Кам 4:0 Стйордалс Блинк - Русенборг 2:1 Бранн - Русенборг 3:1 Тригг/Лейд - Русенборг 0:1 Русенборг - Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт - Русенборг 3:2 Русенборг - Волеренга 1:3 Русенборг - Бранн 0:2 Одд - Русенборг 0:0 Русенборг - Саннефьёрд 1:1 Молде - Русенборг 1:1

Результаты матчей

Хёугесунн
Русенборг

Точный счет

1:2
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%

Точный счет

1:0
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
1
8 раз 44%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Хёугесунн
Русенборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
8
2
3
5
1.5
3
7
2
6
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
6
0.5
Больше Меньше
6
2
1
8
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
14
4
4
13
1.5
6
12
2
15
2.5
2
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 0:2 18 13 2 3 43 - 20 41
2.
Викинг
 2:0 17 12 2 3 38 - 22 38
3.
Тромсё
 17 11 3 3 26 - 15 36
4.
Молде
 17 10 2 5 39 - 19 32
5.
Бранн
 18 9 3 6 30 - 23 30
6.
Лиллестрём
 17 9 2 6 33 - 26 29
7.
Одд
 18 7 4 7 21 - 19 25
8.
Русенборг
 18 7 4 7 23 - 25 25
9.
Сарпсборг-08
 17 7 3 7 29 - 31 24
10.
Стрёмсгодсет
 17 6 2 9 20 - 22 20
11.
Хёугесунн
 17 5 3 9 16 - 25 18
12.
Саннефьёрд
 16 4 4 8 25 - 33 16
13.
Хам-Кам
 17 5 1 11 20 - 39 16
14.
Стабек
 17 4 4 9 17 - 29 16
15.
Волеренга
 16 4 2 10 21 - 29 14
16.
Олесунн
 17 3 1 13 12 - 36 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Викинг
 2:0 9 7 1 1 26 - 12 22
2.
Будё-Глимт
 0:2 9 6 2 1 23 - 10 20
3.
Бранн
 9 6 2 1 18 - 8 20
4.
Молде
 8 6 1 1 22 - 7 19
5.
Лиллестрём
 9 6 0 3 23 - 14 18
6.
Тромсё
 9 5 2 2 14 - 9 17
7.
Русенборг
 10 5 1 4 14 - 14 16
8.
Одд
 8 4 2 2 10 - 5 14
9.
Хёугесунн
 8 4 2 2 12 - 10 14
10.
Сарпсборг-08
 8 4 1 3 16 - 12 13
11.
Хам-Кам
 9 4 1 4 10 - 12 13
12.
Стрёмсгодсет
 8 4 0 4 11 - 9 12
13.
Стабек
 9 3 3 3 9 - 7 12
14.
Саннефьёрд
 7 3 2 2 16 - 9 11
15.
Олесунн
 9 3 1 5 8 - 14 10
16.
Волеренга
 8 1 0 7 10 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 0:2 9 7 0 2 20 - 10 21
2.
Тромсё
 8 6 1 1 12 - 6 19
3.
Викинг
 2:0 8 5 1 2 12 - 10 16
4.
Молде
 9 4 1 4 17 - 12 13
5.
Волеренга
 8 3 2 3 11 - 10 11
6.
Лиллестрём
 8 3 2 3 10 - 12 11
7.
Сарпсборг-08
 9 3 2 4 13 - 19 11
8.
Одд
 10 3 2 5 11 - 14 11
9.
Бранн
 9 3 1 5 12 - 15 10
10.
Русенборг
 8 2 3 3 9 - 11 9
11.
Стрёмсгодсет
 9 2 2 5 9 - 13 8
12.
Саннефьёрд
 9 1 2 6 9 - 24 5
13.
Стабек
 8 1 1 6 8 - 22 4
14.
Хёугесунн
 9 1 1 7 4 - 15 4
15.
Хам-Кам
 8 1 0 7 10 - 27 3
16.
Олесунн
 8 0 0 8 4 - 22 0
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Топ бомбардиров
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 14 (7)
Бранн Финне Бор 11 (3)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 11 (1)
Викинг Трипич Златко 9 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 6
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Саннефьёрд Ian Smeulers 1 4
Одд Томас Диого 5
Весь список
  • 79'
    Isak Snaer Thorvaldsson получил желтую карточку от судьи
  • 70'
    Лейте Бруно получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 66'
    Г О О О О Л - Ростен Хокон бьет в цель!
  • 65'
    Корник Лео уходит с поля. Андерссон Адам выходит вместо него
  • 65'
    Джейден Нельсон уходит с поля. Видесхейм-Пауль Расмус выходит вместо него
  • 64'
    Лейте Бруно получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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