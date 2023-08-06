  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023

Норвегия: Элитсериен
2023

Тур: 17. Стадион: .
Тромсё
0:0
Первый тайм: 14'
Лиллестрём
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тромсё
Ничья
Лиллестрём
2.74
3.50
2.95
Все Коэффициенты
1
Хаугор
Якоб
4
Гундерсен
Йостейн
20
Эйванн
Каспер
5
Енссен
Андерс
19
Вестерлунн
Никлас
22
Опсал
Сакариас
11
Йенсен
Рубен
17
Yaw
Paintsil
26
Malick
Diouf
10
Jakob
Napoleon
Romsaas
15
Vegard
Oestraat
Erlien
12
Кристиансен
Мадс
4
Гарнас
Эспен
20
Vetle
Skjaervik
5
Драгснес
Ветле
2
Рангер
Ларс
7
Ибрахимай
Илльдрен
6
Хофф
Вебьёрн
23
Осен
Йермунд
25
Эд
Эскил
10
Ольсен
Томас
24
Свендсен
Тобиас
Тромсё
3-5-2
Лиллестрём
3-5-2

История личных встреч

Тромсё
Лиллестрём

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

107.1%
42.9%
15 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
50%
7.1%
6 побед 7 ничьих 0 побед

22 матча

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 20 побед

36 матчей

25%
25%
50%
9 побед 9 ничьих 18 побед

Первый тайм

41.7%
36.1%
22.2%
15 побед 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

16.7%
27.8%
55.5%
6 побед 10 ничьих 20 побед

История матчей

Э
0:1
К
2:3
Э
1:1
Э
2:2
ТМК
1:1
Э
1:2
Э
1:2
ПД
3:0
ПД
0:1
Э
1:1
Э
4:0
Э
1:0
Э
1:2
Э
2:1
К
1:0
Э
4:1
ТМК
2:0
Э
2:1
Э
2:4
ТМК
1:0
Э
1:0
Э
1:1
Э
3:2
Э
2:0
Э
5:1
Э
4:2
ТМС
0:2
Э
3:2
Э
1:0
Э
0:0
Э
2:0
Э
2:2
Э
1:1
ТМС
1:3
Э
0:1
Э
1:1

Голы

Всего голов

21
22

Голов в среднем за матч

1.31
1.1

Среднее время на гол

68
81

Всего голов

38
19

Голов в среднем за матч

1.9
1.19

Среднее время на гол

47
75

Всего голов

59
41

Голов в среднем за матч

1.64
1.14

Тотал матчей

2.5
35
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 75%
Меньше 25%
9
17
Больше 47%
Меньше 53%
19
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
3
Больше 8%
Меньше 92%
33

Среднее время на гол

54
79

Бомбардиры внутри турнира

Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vegard Oestraat Erlien 7 (2) 0.41
Вестерлунн Никлас 3 (1) 0.18
Yaw Paintsil 3 0.18
Jakob Napoleon Romsaas 3 0.18
Траоре Маи 2 0.12
Йенсен Рубен 1 0.06
Гундерсен Йостейн 1 0.06
Енссен Андерс 1 0.06
Басси Даниэль 1 0.06
Malick Diouf 1 0.06
Антонсен Кент-Аре 0 0
Опсал Сакариас 0 0
Hilmir Mikaelsson 0 0
Норхейм Рунар 0 0
Jens Hjertoe-Dahl 0 0
Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 15 (1) 0.88
Ольсен Томас 6 0.35
Осен Йермунд 3 0.18
Тённесен Кристоффер 2 0.12
Ибрахимай Илльдрен 1 0.06
Драгснес Ветле 1 0.06
Vetle Skjaervik 1 0.06
Эд Эскил 1 0.06
Гарнас Эспен 1 0.06
Скогволд Хенрик 1 (1) 0.06
Рангер Ларс 0 0
Слёрдаль Филип 0 0

Карточки

Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонсен Кент-Аре 4 0
Malick Diouf 2 1
Псише Кристоф 2 0
Гундерсен Йостейн 2 0
Vegard Oestraat Erlien 2 0
Коскела Миика 2 0
Траоре Маи 2 0
Йенсен Рубен 1 0
Нильсен Лассе III 1 0
Енссен Андерс 1 0
Вестерлунн Никлас 1 0
Басси Даниэль 1 0
Jens Hjertoe-Dahl 1 0
Gaute Helstrup 1 0
Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарнас Эспен 5 0
Рангер Ларс 4 0
Адамс Акор 2 1
Хофф Вебьёрн 3 0
Кристиансен Мадс 2 0
Эд Эскил 2 0
Габриэльсен Рубен 1 0
Ибрахимай Илльдрен 1 0
Свендсен Тобиас 1 0
Слёрдаль Филип 1 0
Скогволд Хенрик 1 0

Результаты матчей

Тромсё
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Лиллестрём
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

3
2
Тромсё
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Лиллестрём
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
5

Волевые поражения

11
22
Тромсё
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Лиллестрём
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

4
9

Волевые поражения

14
24

Голы по времени матча

Забито

12
9
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
25%
1
11%
46-60
2
17%
1
11%
61-75
2
17%
5
56%
76-90

Пропущено

7
9
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
29%
2
22%
1-15
2
29%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
3
33%
76-90

Забито

12
24
4 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
0
0%
4
17%
1-15
2
17%
5
21%
16-30
2
17%
4
17%
31-45
3
25%
2
8%
46-60
4
33%
1
4%
61-75
1
8%
8
33%
76-90

Пропущено

6
13
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 9
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
2
33%
4
31%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
1
17%
2
15%
61-75
2
33%
1
8%
76-90

Забито

24
33
9 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
3
13%
4
12%
1-15
3
13%
7
21%
16-30
3
13%
4
12%
31-45
6
25%
3
9%
46-60
6
25%
2
6%
61-75
3
13%
13
39%
76-90

Пропущено

13
22
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 14
2
15%
3
14%
1-15
3
23%
3
14%
16-30
2
15%
4
18%
31-45
1
8%
6
27%
46-60
2
15%
2
9%
61-75
3
23%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

Тромсё
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Будё-Глимт - Тромсё 0:2 Тромсё - Бранн 3:1 Русенборг - Тромсё 2:1 Тромсё - Волеренга 0:0
Лиллестрём - Тромсё 0:1 Будё-Глимт - Тромсё 3:2 Тромсё - Стабек 2:1 Олесунн - Тромсё 2:3 Альта - Тромсё 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:1 Тромсдален - Тромсё 1:1 Хёугесунн - Тромсё 1:2 ХИФ/Штайн - Тромсё 0:8 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Тромсё - Одд 0:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Тромсё - Викинг 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 0:0 Тромсё - Молде 1:0
Лиллестрём
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Хёугесунн - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Олесунн 5:1 Лиллестрём - Саннефьёрд 4:2
Русенборг - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Бранн - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Стабек 3:1 Улленсакер-Киса - Лиллестрём 3:2 Хам-Кам - Лиллестрём 0:0 Шедсму - Лиллестрём 0:4 Бранн - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:2 Одд - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:2 Волеренга - Лиллестрём 3:4 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:0 Лиллестрём - Молде 2:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:3 Викинг - Лиллестрём 2:0

Результаты матчей

Тромсё
Лиллестрём

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:2
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

2:1
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
0
4 раза 25%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
4
3 раза 19%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Тромсё
Лиллестрём

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
8
1
4
4
1.5
6
3
1
7
2.5
5
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
3
4
4
1.5
3
4
1
7
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
12
4
8
8
1.5
9
7
2
14
2.5
6
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 17 13 2 2 43 - 18 41
2.
Викинг
 16 11 2 3 36 - 22 35
3.
Тромсё
 0:0 17 10 4 3 23 - 14 34
4.
Молде
 17 10 2 5 39 - 19 32
5.
Лиллестрём
 0:0 17 9 3 5 32 - 23 30
6.
Бранн
 0:0 18 8 4 6 28 - 23 28
7.
Сарпсборг-08
 1:0 17 8 3 6 29 - 26 27
8.
Одд
 0:0 18 6 5 7 17 - 19 23
9.
Русенборг
 0:1 18 6 4 8 21 - 25 22
10.
Хёугесунн
 1:0 17 6 3 8 16 - 23 21
11.
Стрёмсгодсет
 17 6 2 9 20 - 22 20
12.
Хам-Кам
 0:0 17 5 2 10 20 - 37 17
13.
Стабек
 0:0 17 4 5 8 17 - 25 17
14.
Волеренга
 16 4 2 10 21 - 29 14
15.
Саннефьёрд
 0:1 16 3 4 9 20 - 33 13
16.
Олесунн
 17 3 1 13 12 - 36 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 9 6 2 1 23 - 10 20
2.
Бранн
 0:0 9 6 2 1 18 - 8 20
3.
Молде
 8 6 1 1 22 - 7 19
4.
Викинг
 8 6 1 1 24 - 12 19
5.
Лиллестрём
 0:0 9 6 0 3 23 - 14 18
6.
Хёугесунн
 1:0 8 5 2 1 12 - 8 17
7.
Русенборг
 0:1 10 5 1 4 14 - 14 16
8.
Тромсё
 0:0 9 4 3 2 11 - 8 15
9.
Хам-Кам
 0:0 9 4 2 3 10 - 10 14
10.
Сарпсборг-08
 1:0 8 4 1 3 16 - 12 13
11.
Стрёмсгодсет
 8 4 0 4 11 - 9 12
12.
Одд
 0:0 8 3 3 2 6 - 5 12
13.
Стабек
 0:0 9 3 3 3 9 - 7 12
14.
Олесунн
 9 3 1 5 8 - 14 10
15.
Саннефьёрд
 0:1 7 2 2 3 11 - 9 8
16.
Волеренга
 8 1 0 7 10 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 8 7 0 1 20 - 8 21
2.
Тромсё
 0:0 8 6 1 1 12 - 6 19
3.
Викинг
 8 5 1 2 12 - 10 16
4.
Сарпсборг-08
 1:0 9 4 2 3 13 - 14 14
5.
Молде
 9 4 1 4 17 - 12 13
6.
Лиллестрём
 0:0 8 3 3 2 9 - 9 12
7.
Волеренга
 8 3 2 3 11 - 10 11
8.
Одд
 0:0 10 3 2 5 11 - 14 11
9.
Стрёмсгодсет
 9 2 2 5 9 - 13 8
10.
Бранн
 0:0 9 2 2 5 10 - 15 8
11.
Русенборг
 0:1 8 1 3 4 7 - 11 6
12.
Стабек
 0:0 8 1 2 5 8 - 18 5
13.
Саннефьёрд
 0:1 9 1 2 6 9 - 24 5
14.
Хёугесунн
 1:0 9 1 1 7 4 - 15 4
15.
Хам-Кам
 0:0 8 1 0 7 10 - 27 3
16.
Олесунн
 8 0 0 8 4 - 22 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 14 (7)
Бранн Финне Бор 11 (3)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 11 (1)
Викинг Трипич Златко 9 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Саннефьёрд Ian Smeulers 1 4
Лиллестрём Гарнас Эспен 5
Русенборг Тагсет Эдвард 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тромсё
Ничья
Лиллестрём
2.74
3.50
2.95
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Тромсё 0:0 Лиллестрём онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Тромсё
Лиллестрём
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
1000 рублей - бесплатная ставка
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 