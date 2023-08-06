Тур: 17. Стадион: Romsaa Arena.
3:1
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаГундерсен Йостейн
24' Желтая карточкаСвендсен Тобиас
0:1
45' ГолГарнас Эспен
52' Желтая карточкаГарнас Эспен
1:1
66' ГолГундерсен Йостейн
2:1
72' ПенальтиVegard Oestraat Erlien
3:1
89' ГолYaw Paintsil
90'+5
Ход матча
24'
45'
0:1
52'
66'
72'
89'
3:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 0
-
10 Удары в створ 2
-
6 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
11
Йенсен
Рубен
17
Yaw
Paintsil
26
Malick
Diouf
23
Осен
Йермунд
25
Эд
Эскил
10
Ольсен
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
-
17 Yaw PaintsilПолузащитник
-
26 Malick DioufПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Нордас ЛассеНападающий
-
-
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
-
25 Эд ЭскилПолузащитник
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Uba Charles
-
-
-
Главный тренер: Симон Месфин
История личных встреч
Тромсё
Лиллестрём
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
107.1%
42.9%
15 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
50%
7.1%
6 побед 7 ничьих 0 побед
22 матча
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед
Первый тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 20 побед
36 матчей
25%
25%
50%
9 побед 9 ничьих 18 побед
Первый тайм
41.7%
36.1%
22.2%
15 побед 13 ничьих 8 побед
Второй тайм
16.7%
27.8%
55.5%
6 побед 10 ничьих 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
22
Голов в среднем за матч
1.31
1.1
Среднее время на гол
68
81
Всего голов
38
19
Голов в среднем за матч
1.9
1.19
Среднее время на гол
47
75
Всего голов
59
41
Голов в среднем за матч
1.64
1.14
Тотал матчей
2.5
35
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 75%
Меньше 25%
9
17
Больше 47%
Меньше 53%
19
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
Среднее время на гол
54
79
Бомбардиры внутри турнира
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vegard Oestraat Erlien
|8 (3)
|0.47
|Yaw Paintsil
|4
|0.24
|Вестерлунн Никлас
|3 (1)
|0.18
|Jakob Napoleon Romsaas
|3
|0.18
|Траоре Маи
|2
|0.12
|Гундерсен Йостейн
|2
|0.12
|Йенсен Рубен
|1
|0.06
|Енссен Андерс
|1
|0.06
|Басси Даниэль
|1
|0.06
|Malick Diouf
|1
|0.06
|Антонсен Кент-Аре
|0
|0
|Опсал Сакариас
|0
|0
|Нордас Лассе
|0
|0
|Hilmir Mikaelsson
|0
|0
|Норхейм Рунар
|0
|0
|Jens Hjertoe-Dahl
|0
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Акор
|15 (1)
|0.88
|Ольсен Томас
|6
|0.35
|Осен Йермунд
|3
|0.18
|Тённесен Кристоффер
|2
|0.12
|Гарнас Эспен
|2
|0.12
|Драгснес Ветле
|1
|0.06
|Ибрахимай Илльдрен
|1
|0.06
|Vetle Skjaervik
|1
|0.06
|Эд Эскил
|1
|0.06
|Скогволд Хенрик
|1 (1)
|0.06
|Рангер Ларс
|0
|0
|Слёрдаль Филип
|0
|0
Карточки
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антонсен Кент-Аре
|4
|0
|Malick Diouf
|2
|1
|Гундерсен Йостейн
|3
|0
|Псише Кристоф
|2
|0
|Vegard Oestraat Erlien
|2
|0
|Коскела Миика
|2
|0
|Траоре Маи
|2
|0
|Йенсен Рубен
|1
|0
|Нильсен Лассе III
|1
|0
|Енссен Андерс
|1
|0
|Вестерлунн Никлас
|1
|0
|Басси Даниэль
|1
|0
|Jens Hjertoe-Dahl
|1
|0
|Gaute Helstrup
|1
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарнас Эспен
|6
|0
|Рангер Ларс
|4
|0
|Адамс Акор
|2
|1
|Хофф Вебьёрн
|3
|0
|Свендсен Тобиас
|2
|0
|Кристиансен Мадс
|2
|0
|Эд Эскил
|2
|0
|Габриэльсен Рубен
|1
|0
|Ибрахимай Илльдрен
|1
|0
|Слёрдаль Филип
|1
|0
|Скогволд Хенрик
|1
|0
Результаты матчей
Тромсё
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Лиллестрём
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
4
Волевые поражения
3
3
Тромсё
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Лиллестрём
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
5
Волевые поражения
11
22
Тромсё
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Лиллестрём
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
18% (3)
47% (8)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
5
9
Волевые поражения
14
25
Голы по времени матча
Забито
15
10
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
2
20%
16-30
1
7%
1
10%
31-45
3
20%
1
10%
46-60
4
27%
1
10%
61-75
3
20%
5
50%
76-90
Пропущено
8
12
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
25%
2
17%
1-15
2
25%
2
17%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
1
13%
4
33%
76-90
Забито
12
24
4 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
0
0%
4
17%
1-15
2
17%
5
21%
16-30
2
17%
4
17%
31-45
3
25%
2
8%
46-60
4
33%
1
4%
61-75
1
8%
8
33%
76-90
Пропущено
6
13
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 9
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
2
33%
4
31%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
1
17%
2
15%
61-75
2
33%
1
8%
76-90
Забито
27
34
9 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 8
3 Не забивали 4
3
11%
4
12%
1-15
3
11%
7
21%
16-30
3
11%
5
15%
31-45
6
22%
3
9%
46-60
8
30%
30%
2
6%
61-75
4
15%
13
38%
76-90
Пропущено
14
25
8 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 15
2
14%
3
12%
1-15
3
21%
3
12%
16-30
3
21%
4
16%
31-45
1
7%
6
24%
46-60
2
14%
4
16%
61-75
3
21%
5
20%
76-90
Результаты последних матчей
Тромсё
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Будё-Глимт - Тромсё 0:2 Тромсё - Бранн 3:1 Русенборг - Тромсё 2:1 Тромсё - Волеренга 0:0
Лиллестрём - Тромсё 0:1 Будё-Глимт - Тромсё 3:2 Тромсё - Стабек 2:1 Олесунн - Тромсё 2:3 Альта - Тромсё 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:1 Тромсдален - Тромсё 1:1 Хёугесунн - Тромсё 1:2 ХИФ/Штайн - Тромсё 0:8 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Тромсё - Одд 0:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Тромсё - Викинг 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 0:0 Тромсё - Молде 1:0
Лиллестрём
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Хёугесунн - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Олесунн 5:1 Лиллестрём - Саннефьёрд 4:2
Русенборг - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Бранн - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Стабек 3:1 Улленсакер-Киса - Лиллестрём 3:2 Хам-Кам - Лиллестрём 0:0 Шедсму - Лиллестрём 0:4 Бранн - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:2 Одд - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:2 Волеренга - Лиллестрём 3:4 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:0 Лиллестрём - Молде 2:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:3 Викинг - Лиллестрём 2:0
Результаты матчей
Тромсё
Лиллестрём
Точный счет
3:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Точный счет
2:1
3 раза 18%
0:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
4
3 раза 18%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Тромсё
Лиллестрём
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
81
54
63
27
54
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
53
44
35
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
134
98
98
314
611
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|18
|13
|2
|3
|43 - 20
|41
|2.
|2:0
|17
|12
|2
|3
|38 - 22
|38
|3.
|17
|11
|3
|3
|26 - 15
|36
|4.
|17
|10
|2
|5
|39 - 19
|32
|5.
|18
|9
|3
|6
|30 - 23
|30
|6.
|17
|9
|2
|6
|33 - 26
|29
|7.
|18
|7
|4
|7
|21 - 19
|25
|8.
|18
|7
|4
|7
|23 - 25
|25
|9.
|17
|7
|3
|7
|29 - 31
|24
|10.
|17
|6
|2
|9
|20 - 22
|20
|11.
|17
|5
|3
|9
|16 - 25
|18
|12.
|16
|4
|4
|8
|25 - 33
|16
|13.
|17
|5
|1
|11
|20 - 39
|16
|14.
|17
|4
|4
|9
|17 - 29
|16
|15.
|16
|4
|2
|10
|21 - 29
|14
|16.
|17
|3
|1
|13
|12 - 36
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|9
|7
|1
|1
|26 - 12
|22
|2.
|0:2
|9
|6
|2
|1
|23 - 10
|20
|3.
|9
|6
|2
|1
|18 - 8
|20
|4.
|8
|6
|1
|1
|22 - 7
|19
|5.
|9
|6
|0
|3
|23 - 14
|18
|6.
|9
|5
|2
|2
|14 - 9
|17
|7.
|10
|5
|1
|4
|14 - 14
|16
|8.
|8
|4
|2
|2
|10 - 5
|14
|9.
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|10.
|8
|4
|1
|3
|16 - 12
|13
|11.
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|12.
|8
|4
|0
|4
|11 - 9
|12
|13.
|9
|3
|3
|3
|9 - 7
|12
|14.
|7
|3
|2
|2
|16 - 9
|11
|15.
|9
|3
|1
|5
|8 - 14
|10
|16.
|8
|1
|0
|7
|10 - 19
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|9
|7
|0
|2
|20 - 10
|21
|2.
|8
|6
|1
|1
|12 - 6
|19
|3.
|2:0
|8
|5
|1
|2
|12 - 10
|16
|4.
|9
|4
|1
|4
|17 - 12
|13
|5.
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|6.
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|7.
|9
|3
|2
|4
|13 - 19
|11
|8.
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|9.
|9
|3
|1
|5
|12 - 15
|10
|10.
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|11.
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|12.
|9
|1
|2
|6
|9 - 24
|5
|13.
|8
|1
|1
|6
|8 - 22
|4
|14.
|9
|1
|1
|7
|4 - 15
|4
|15.
|8
|1
|0
|7
|10 - 27
|3
|16.
|8
|0
|0
|8
|4 - 22
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|14 (7)
|Бранн
|Финне Бор
|11 (3)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|11 (1)
|Викинг
|Трипич Златко
|9 (5)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|6
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Саннефьёрд
|Ian Smeulers
|1 4
|Одд
|Томас Диого
|5