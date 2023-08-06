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  4. Элитсериен 2023

Норвегия: Элитсериен
2023

Тур: 17. Стадион: .
Тромсё
3:1
Конец матча
Лиллестрём
0'
22' Желтая карточка
Гундерсен Йостейн
24' Желтая карточка
Свендсен Тобиас
0:1
45' Гол
Гарнас Эспен
52' Желтая карточка
Гарнас Эспен
1:1
66' Гол
Гундерсен Йостейн
2:1
72' Пенальти
Vegard Oestraat Erlien
3:1
89' Гол
Yaw Paintsil
90'+5

Ход матча

20'
 
Слёрдаль Филип
Рангер Ларс
22'
Гундерсен Йостейн
 
24'
 
Свендсен Тобиас
45'
0:1
Гарнас Эспен
(Драгснес Ветле)
52'
 
Гарнас Эспен
66'
Гундерсен Йостейн
(Опсал Сакариас)
1:1
69'
Нордас Лассе
Malick Diouf
 
72'
Vegard Oestraat Erlien
2:1
75'
 
Скогволд Хенрик
Ибрахимай Илльдрен
75'
 
Лундему Мариус
Свендсен Тобиас
82'
Jens Hjertoe-Dahl
Jakob Napoleon Romsaas
 
83'
 
Oliver Odde Henriksrud
Гарнас Эспен
89'
Yaw Paintsil
(Нордас Лассе)
3:1
90'
Робертсен Йеспер
Yaw Paintsil
 
90'
Псише Кристоф
Енссен Андерс
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 0
  • 10 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
1
Хаугор
Якоб
4
Гундерсен
Йостейн
20
Эйванн
Каспер
5
Енссен
Андерс
19
Вестерлунн
Никлас
22
Опсал
Сакариас
11
Йенсен
Рубен
17
Yaw
Paintsil
26
Malick
Diouf
10
Jakob
Napoleon
Romsaas
15
Vegard
Oestraat
Erlien
12
Кристиансен
Мадс
4
Гарнас
Эспен
20
Vetle
Skjaervik
5
Драгснес
Ветле
2
Рангер
Ларс
7
Ибрахимай
Илльдрен
6
Хофф
Вебьёрн
23
Осен
Йермунд
25
Эд
Эскил
10
Ольсен
Томас
24
Свендсен
Тобиас
Тромсё
3-5-2
Лиллестрём
3-5-2

История личных встреч

Тромсё
Лиллестрём

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

107.1%
42.9%
15 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
50%
7.1%
6 побед 7 ничьих 0 побед

22 матча

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 20 побед

36 матчей

25%
25%
50%
9 побед 9 ничьих 18 побед

Первый тайм

41.7%
36.1%
22.2%
15 побед 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

16.7%
27.8%
55.5%
6 побед 10 ничьих 20 побед

История матчей

Э
0:1
К
2:3
Э
1:1
Э
2:2
ТМК
1:1
Э
1:2
Э
1:2
ПД
3:0
ПД
0:1
Э
1:1
Э
4:0
Э
1:0
Э
1:2
Э
2:1
К
1:0
Э
4:1
ТМК
2:0
Э
2:1
Э
2:4
ТМК
1:0
Э
1:0
Э
1:1
Э
3:2
Э
2:0
Э
5:1
Э
4:2
ТМС
0:2
Э
3:2
Э
1:0
Э
0:0
Э
2:0
Э
2:2
Э
1:1
ТМС
1:3
Э
0:1
Э
1:1

Голы

Всего голов

21
22

Голов в среднем за матч

1.31
1.1

Среднее время на гол

68
81

Всего голов

38
19

Голов в среднем за матч

1.9
1.19

Среднее время на гол

47
75

Всего голов

59
41

Голов в среднем за матч

1.64
1.14

Тотал матчей

2.5
35
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 75%
Меньше 25%
9
17
Больше 47%
Меньше 53%
19
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
3
Больше 8%
Меньше 92%
33

Среднее время на гол

54
79

Бомбардиры внутри турнира

Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vegard Oestraat Erlien 8 (3) 0.47
Yaw Paintsil 4 0.24
Вестерлунн Никлас 3 (1) 0.18
Jakob Napoleon Romsaas 3 0.18
Траоре Маи 2 0.12
Гундерсен Йостейн 2 0.12
Йенсен Рубен 1 0.06
Енссен Андерс 1 0.06
Басси Даниэль 1 0.06
Malick Diouf 1 0.06
Антонсен Кент-Аре 0 0
Опсал Сакариас 0 0
Нордас Лассе 0 0
Hilmir Mikaelsson 0 0
Норхейм Рунар 0 0
Jens Hjertoe-Dahl 0 0
Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 15 (1) 0.88
Ольсен Томас 6 0.35
Осен Йермунд 3 0.18
Тённесен Кристоффер 2 0.12
Гарнас Эспен 2 0.12
Драгснес Ветле 1 0.06
Ибрахимай Илльдрен 1 0.06
Vetle Skjaervik 1 0.06
Эд Эскил 1 0.06
Скогволд Хенрик 1 (1) 0.06
Рангер Ларс 0 0
Слёрдаль Филип 0 0

Карточки

Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонсен Кент-Аре 4 0
Malick Diouf 2 1
Гундерсен Йостейн 3 0
Псише Кристоф 2 0
Vegard Oestraat Erlien 2 0
Коскела Миика 2 0
Траоре Маи 2 0
Йенсен Рубен 1 0
Нильсен Лассе III 1 0
Енссен Андерс 1 0
Вестерлунн Никлас 1 0
Басси Даниэль 1 0
Jens Hjertoe-Dahl 1 0
Gaute Helstrup 1 0
Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарнас Эспен 6 0
Рангер Ларс 4 0
Адамс Акор 2 1
Хофф Вебьёрн 3 0
Свендсен Тобиас 2 0
Кристиансен Мадс 2 0
Эд Эскил 2 0
Габриэльсен Рубен 1 0
Ибрахимай Илльдрен 1 0
Слёрдаль Филип 1 0
Скогволд Хенрик 1 0

Результаты матчей

Тромсё
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Лиллестрём
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

3
3
Тромсё
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Лиллестрём
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
5

Волевые поражения

11
22
Тромсё
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Лиллестрём
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
18% (3)
47% (8)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

5
9

Волевые поражения

14
25

Голы по времени матча

Забито

15
10
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
2
20%
16-30
1
7%
1
10%
31-45
3
20%
1
10%
46-60
4
27%
1
10%
61-75
3
20%
5
50%
76-90

Пропущено

8
12
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
25%
2
17%
1-15
2
25%
2
17%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
1
13%
4
33%
76-90

Забито

12
24
4 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
0
0%
4
17%
1-15
2
17%
5
21%
16-30
2
17%
4
17%
31-45
3
25%
2
8%
46-60
4
33%
1
4%
61-75
1
8%
8
33%
76-90

Пропущено

6
13
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 9
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
2
33%
4
31%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
1
17%
2
15%
61-75
2
33%
1
8%
76-90

Забито

27
34
9 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 8
3 Не забивали 4
3
11%
4
12%
1-15
3
11%
7
21%
16-30
3
11%
5
15%
31-45
6
22%
3
9%
46-60
8
30%
30%
2
6%
61-75
4
15%
13
38%
76-90

Пропущено

14
25
8 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 15
2
14%
3
12%
1-15
3
21%
3
12%
16-30
3
21%
4
16%
31-45
1
7%
6
24%
46-60
2
14%
4
16%
61-75
3
21%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

Тромсё
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Будё-Глимт - Тромсё 0:2 Тромсё - Бранн 3:1 Русенборг - Тромсё 2:1 Тромсё - Волеренга 0:0
Лиллестрём - Тромсё 0:1 Будё-Глимт - Тромсё 3:2 Тромсё - Стабек 2:1 Олесунн - Тромсё 2:3 Альта - Тромсё 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:1 Тромсдален - Тромсё 1:1 Хёугесунн - Тромсё 1:2 ХИФ/Штайн - Тромсё 0:8 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Тромсё - Одд 0:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Тромсё - Викинг 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 0:0 Тромсё - Молде 1:0
Лиллестрём
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Хёугесунн - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Олесунн 5:1 Лиллестрём - Саннефьёрд 4:2
Русенборг - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Бранн - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Стабек 3:1 Улленсакер-Киса - Лиллестрём 3:2 Хам-Кам - Лиллестрём 0:0 Шедсму - Лиллестрём 0:4 Бранн - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:2 Одд - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:2 Волеренга - Лиллестрём 3:4 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:0 Лиллестрём - Молде 2:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:3 Викинг - Лиллестрём 2:0

Результаты матчей

Тромсё
Лиллестрём

Точный счет

3:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Точный счет

2:1
3 раза 18%
0:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
4
3 раза 18%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Тромсё
Лиллестрём

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
1
5
4
1.5
6
3
2
7
2.5
5
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
4
4
1.5
3
5
1
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
13
4
9
8
1.5
9
8
3
14
2.5
6
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 0:2 18 13 2 3 43 - 20 41
2.
Викинг
 2:0 17 12 2 3 38 - 22 38
3.
Тромсё
 17 11 3 3 26 - 15 36
4.
Молде
 17 10 2 5 39 - 19 32
5.
Бранн
 18 9 3 6 30 - 23 30
6.
Лиллестрём
 17 9 2 6 33 - 26 29
7.
Одд
 18 7 4 7 21 - 19 25
8.
Русенборг
 18 7 4 7 23 - 25 25
9.
Сарпсборг-08
 17 7 3 7 29 - 31 24
10.
Стрёмсгодсет
 17 6 2 9 20 - 22 20
11.
Хёугесунн
 17 5 3 9 16 - 25 18
12.
Саннефьёрд
 16 4 4 8 25 - 33 16
13.
Хам-Кам
 17 5 1 11 20 - 39 16
14.
Стабек
 17 4 4 9 17 - 29 16
15.
Волеренга
 16 4 2 10 21 - 29 14
16.
Олесунн
 17 3 1 13 12 - 36 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Викинг
 2:0 9 7 1 1 26 - 12 22
2.
Будё-Глимт
 0:2 9 6 2 1 23 - 10 20
3.
Бранн
 9 6 2 1 18 - 8 20
4.
Молде
 8 6 1 1 22 - 7 19
5.
Лиллестрём
 9 6 0 3 23 - 14 18
6.
Тромсё
 9 5 2 2 14 - 9 17
7.
Русенборг
 10 5 1 4 14 - 14 16
8.
Одд
 8 4 2 2 10 - 5 14
9.
Хёугесунн
 8 4 2 2 12 - 10 14
10.
Сарпсборг-08
 8 4 1 3 16 - 12 13
11.
Хам-Кам
 9 4 1 4 10 - 12 13
12.
Стрёмсгодсет
 8 4 0 4 11 - 9 12
13.
Стабек
 9 3 3 3 9 - 7 12
14.
Саннефьёрд
 7 3 2 2 16 - 9 11
15.
Олесунн
 9 3 1 5 8 - 14 10
16.
Волеренга
 8 1 0 7 10 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 0:2 9 7 0 2 20 - 10 21
2.
Тромсё
 8 6 1 1 12 - 6 19
3.
Викинг
 2:0 8 5 1 2 12 - 10 16
4.
Молде
 9 4 1 4 17 - 12 13
5.
Волеренга
 8 3 2 3 11 - 10 11
6.
Лиллестрём
 8 3 2 3 10 - 12 11
7.
Сарпсборг-08
 9 3 2 4 13 - 19 11
8.
Одд
 10 3 2 5 11 - 14 11
9.
Бранн
 9 3 1 5 12 - 15 10
10.
Русенборг
 8 2 3 3 9 - 11 9
11.
Стрёмсгодсет
 9 2 2 5 9 - 13 8
12.
Саннефьёрд
 9 1 2 6 9 - 24 5
13.
Стабек
 8 1 1 6 8 - 22 4
14.
Хёугесунн
 9 1 1 7 4 - 15 4
15.
Хам-Кам
 8 1 0 7 10 - 27 3
16.
Олесунн
 8 0 0 8 4 - 22 0
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 14 (7)
Бранн Финне Бор 11 (3)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 11 (1)
Викинг Трипич Златко 9 (5)
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Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 6
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Саннефьёрд Ian Smeulers 1 4
Одд Томас Диого 5
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