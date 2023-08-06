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  4. Элитсериен 2023

Норвегия: Элитсериен
2023

Тур: 17. Стадион: .
Хам-Кам
0:0
Первый тайм: 13'
Бранн
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 25 Владение мячом, % 75
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хам-Кам
Ничья
Бранн
4.57
4.17
1.90
Все Коэффициенты
12
Сандберг
Маркус
4
Halvor
Roedoelen
Opsahl
23
Шельстад
Фредрик
6
John
Olav
Norheim
3
Гаммельбю
Йенс-Мартин
19
Куртович
Виллиам
22
Кобе
Эрнандес-Фостер
7
Kristian
Loenstad
Onsrud
2
Конгсро
Вегар
16
Киркеволд
Пол
14
Удаль
Хенрик
1
Дингеланд
Матиас
23
Педерсен
Торе
3
Кнудсен
Фредрик
21
Кристиансен
Рубен
22
Симба
Мунга
8
Хорн
Майер
19
Нильсен
Сиверт
18
Картум
Сандер
Эрик
10
Frederik
Boersting
11
Финне
Бор
9
Кастро
Никлас
Хам-Кам
3-5-2
Бранн
4-3-3

История личных встреч

Хам-Кам
Бранн

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

Э
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Удаль Хенрик 6 (2) 0.38
Киркеволд Пол 4 0.25
John Olav Norheim 2 0.13
Kristian Loenstad Onsrud 2 0.13
Aleksander Melgalvis 2 (1) 0.13
Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0.06
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0.06
Halvor Roedoelen Opsahl 1 0.06
Benjamin Thoresen Faraas 1 0.06
Куртович Виллиам 0 0
Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Финне Бор 11 (1) 0.65
Нильсен Сиверт 6 (4) 0.35
Кастро Никлас 2 0.12
Йенсен Вассберг Никлас 2 0.12
Frederik Boersting 1 0.06
Хорн Майер 1 0.06
Бломберг Оле-Дидрик 1 0.06
Селанн-Хеггебе Эуне 1 0.06
Матисен Ульрик 1 0.06
Jonas Torsvik 1 0.06
Расмуссен Матиас 0 0
Сери Яфет 0 0
Мёллер Вольфе Давид 0 0

Карточки

Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
John Olav Norheim 2 0
Киркеволд Пол 2 0
Halvor Roedoelen Opsahl 2 0
Сандберг Маркус 0 1
Шельстад Фредрик 0 1
Aleksander Melgalvis 1 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0
Kristian Loenstad Onsrud 1 0
Jakob Michelsen 1 0
Benjamin Thoresen Faraas 1 0
Кобе Эрнандес-Фостер 1 0
Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нильсен Сиверт 4 0
Кнудсен Фредрик 3 0
Кристиансен Рубен 2 0
Мёллер Вольфе Давид 2 0
Кроне Свенн 1 0
Frederik Boersting 1 0
Хорн Майер 1 0
Селанн-Хеггебе Эуне 1 0
Сери Яфет 1 0
Бломберг Оле-Дидрик 1 0
Jonas Torsvik 1 0

Результаты матчей

Хам-Кам
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Бранн
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

2
4
Хам-Кам
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Бранн
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

25
2

Волевые поражения

3
19
Хам-Кам
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Бранн
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
24% (4)
18% (3)
59% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
18% (3)
59% (10)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

28
3

Волевые поражения

5
23

Голы по времени матча

Забито

11
9
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
1
9%
1
11%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
1
9%
1
11%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
4
44%
76-90

Пропущено

9
16
1 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
11%
4
25%
31-45
3
33%
1
6%
46-60
2
22%
4
25%
61-75
3
33%
4
25%
76-90

Забито

10
19
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
1
10%
3
16%
1-15
1
10%
2
11%
16-30
3
30%
4
21%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
1
10%
2
11%
61-75
4
40%
4
21%
76-90

Пропущено

27
7
10 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
6
22%
2
29%
16-30
4
15%
1
14%
31-45
5
19%
0
0%
46-60
6
22%
2
29%
61-75
6
22%
2
29%
76-90

Забито

21
28
9 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 9
5 Не забивали 5
2
10%
4
14%
1-15
2
10%
3
11%
16-30
5
24%
6
21%
31-45
1
5%
5
18%
46-60
4
19%
2
7%
61-75
7
33%
8
29%
76-90

Пропущено

36
23
11 В 1-м тайме 10
25 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
0
0%
2
9%
1-15
6
17%
3
13%
16-30
5
14%
5
22%
31-45
8
22%
1
4%
46-60
8
22%
6
26%
61-75
9
25%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Хам-Кам
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Хам-Кам - Стабек 3:2 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:3 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2
Хам-Кам - Олесунн 2:1 Бранн - Хам-Кам 2:1 Йовик-Люн - Хам-Кам 0:5 Хам-Кам - Одд 0:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Берум - Хам-Кам 1:3 Русенборг - Хам-Кам 4:0 Мьёльнер - Хам-Кам 0:8 Хам-Кам - Лиллестрём 0:0 Нюбергсунд - Хам-Кам 0:5 Волеренга - Хам-Кам 3:0 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Хам-Кам - Молде 0:4 Викинг - Хам-Кам 7:3 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 2:0 Хёугесунн - Хам-Кам 3:2
Бранн
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Бранн - Викинг 0:2 Тромсё - Бранн 3:1 Бранн - Стрёмсгодсет 1:0 Волеренга - Бранн 3:2
Молде - Бранн 2:0 Бранн - Хам-Кам 2:1 Браттвог - Бранн 1:7 Викинг - Бранн 3:1 Бранн - Лиллестрём 2:2 Олесунн - Бранн 3:3 Олесунн - Бранн 1:3 Фьора - Бранн 1:8 Бранн - Русенборг 3:1 Фрейа - Бранн 0:5 Бранн - Лиллестрём 2:0 Бранн - Стабек 4:1 Сарпсборг-08 - Бранн 2:1 Бранн - Саннефьёрд 0:0 Русенборг - Бранн 0:2 Будё-Глимт - Бранн 2:2

Результаты матчей

Хам-Кам
Бранн

Точный счет

2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

3:0
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
7:3
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
7:3
1 раз 6%
3:1
4 раза 24%
0:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
4 раза 24%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Хам-Кам
Бранн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
2
4
4
1.5
6
3
1
7
2.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
3
5
2
6
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
13
4
7
9
1.5
9
8
3
13
2.5
5
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 17 13 2 2 43 - 18 41
2.
Викинг
 16 11 2 3 36 - 22 35
3.
Тромсё
 0:0 17 10 4 3 23 - 14 34
4.
Молде
 17 10 2 5 39 - 19 32
5.
Лиллестрём
 0:0 17 9 3 5 32 - 23 30
6.
Бранн
 0:0 18 8 4 6 28 - 23 28
7.
Сарпсборг-08
 1:0 17 8 3 6 29 - 26 27
8.
Одд
 0:0 18 6 5 7 17 - 19 23
9.
Русенборг
 0:1 18 6 4 8 21 - 25 22
10.
Хёугесунн
 1:0 17 6 3 8 16 - 23 21
11.
Стрёмсгодсет
 17 6 2 9 20 - 22 20
12.
Хам-Кам
 0:0 17 5 2 10 20 - 37 17
13.
Стабек
 0:0 17 4 5 8 17 - 25 17
14.
Волеренга
 16 4 2 10 21 - 29 14
15.
Саннефьёрд
 0:1 16 3 4 9 20 - 33 13
16.
Олесунн
 17 3 1 13 12 - 36 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 9 6 2 1 23 - 10 20
2.
Бранн
 0:0 9 6 2 1 18 - 8 20
3.
Молде
 8 6 1 1 22 - 7 19
4.
Викинг
 8 6 1 1 24 - 12 19
5.
Лиллестрём
 0:0 9 6 0 3 23 - 14 18
6.
Хёугесунн
 1:0 8 5 2 1 12 - 8 17
7.
Русенборг
 0:1 10 5 1 4 14 - 14 16
8.
Тромсё
 0:0 9 4 3 2 11 - 8 15
9.
Хам-Кам
 0:0 9 4 2 3 10 - 10 14
10.
Сарпсборг-08
 1:0 8 4 1 3 16 - 12 13
11.
Стрёмсгодсет
 8 4 0 4 11 - 9 12
12.
Одд
 0:0 8 3 3 2 6 - 5 12
13.
Стабек
 0:0 9 3 3 3 9 - 7 12
14.
Олесунн
 9 3 1 5 8 - 14 10
15.
Саннефьёрд
 0:1 7 2 2 3 11 - 9 8
16.
Волеренга
 8 1 0 7 10 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 8 7 0 1 20 - 8 21
2.
Тромсё
 0:0 8 6 1 1 12 - 6 19
3.
Викинг
 8 5 1 2 12 - 10 16
4.
Сарпсборг-08
 1:0 9 4 2 3 13 - 14 14
5.
Молде
 9 4 1 4 17 - 12 13
6.
Лиллестрём
 0:0 8 3 3 2 9 - 9 12
7.
Волеренга
 8 3 2 3 11 - 10 11
8.
Одд
 0:0 10 3 2 5 11 - 14 11
9.
Стрёмсгодсет
 9 2 2 5 9 - 13 8
10.
Бранн
 0:0 9 2 2 5 10 - 15 8
11.
Русенборг
 0:1 8 1 3 4 7 - 11 6
12.
Стабек
 0:0 8 1 2 5 8 - 18 5
13.
Саннефьёрд
 0:1 9 1 2 6 9 - 24 5
14.
Хёугесунн
 1:0 9 1 1 7 4 - 15 4
15.
Хам-Кам
 0:0 8 1 0 7 10 - 27 3
16.
Олесунн
 8 0 0 8 4 - 22 0
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Топ бомбардиров
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 14 (7)
Бранн Финне Бор 11 (3)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 11 (1)
Викинг Трипич Златко 9 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Саннефьёрд Ian Smeulers 1 4
Лиллестрём Гарнас Эспен 5
Русенборг Тагсет Эдвард 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хам-Кам
Ничья
Бранн
4.57
4.17
1.90
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Где смотреть матч Хам-Кам 0:0 Бранн онлайн

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