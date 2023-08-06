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Норвегия: Элитсериен
2023

Тур: 17. Стадион: . Зрители: 5346 Главный судья: Mohammad Aslam
Хам-Кам
0:2
Конец матча
Бранн
0'
0:1
22' Гол
Картум Сандер Эрик
22' Желтая карточка
Конгсро Вегар
0:2
23' Гол
Кастро Никлас
45' Желтая карточка
Шельстад Фредрик
67' Желтая карточка
Симба Мунга
90'+5

Ход матча

22'
0:1
Картум Сандер Эрик
22'
Конгсро Вегар
 
23'
0:2
Кастро Никлас
35'
Мава Мозес
Кобе Эрнандес-Фостер
 
45'
Шельстад Фредрик
 
46'
Aleksander Melgalvis
Конгсро Вегар
 
57'
Бьярнасон Бриньяр Инги
Halvor Roedoelen Opsahl
 
57'
Benjamin Thoresen Faraas
Удаль Хенрик
 
67'
 
Симба Мунга
75'
 
Кроне Свенн
Педерсен Торе
84'
 
Йенсен Вассберг Никлас
Картум Сандер Эрик
84'
 
Селанн-Хеггебе Эуне
Финне Бор
84'
 
Варминг Магнус
Кастро Никлас

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 8
  • 7 Удары в створ 8
  • 5 Угловые 15
  • 3 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 35 Владение мячом, % 65
Прогноз на матч от Liveresult
12
Сандберг
Маркус
4
Halvor
Roedoelen
Opsahl
23
Шельстад
Фредрик
6
John
Olav
Norheim
3
Гаммельбю
Йенс-Мартин
19
Куртович
Виллиам
22
Кобе
Эрнандес-Фостер
7
Kristian
Loenstad
Onsrud
2
Конгсро
Вегар
16
Киркеволд
Пол
14
Удаль
Хенрик
1
Дингеланд
Матиас
23
Педерсен
Торе
3
Кнудсен
Фредрик
21
Кристиансен
Рубен
22
Симба
Мунга
8
Хорн
Майер
19
Нильсен
Сиверт
18
Картум
Сандер
Эрик
10
Frederik
Boersting
11
Финне
Бор
9
Кастро
Никлас
Хам-Кам
3-5-2
Бранн
4-3-3

История личных встреч

Хам-Кам
Бранн

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

Э
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Удаль Хенрик 6 (2) 0.35
Киркеволд Пол 4 0.24
John Olav Norheim 2 0.12
Kristian Loenstad Onsrud 2 0.12
Aleksander Melgalvis 2 (1) 0.12
Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0.06
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0.06
Halvor Roedoelen Opsahl 1 0.06
Benjamin Thoresen Faraas 1 0.06
Куртович Виллиам 0 0
Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Финне Бор 11 (1) 0.61
Нильсен Сиверт 6 (4) 0.33
Кастро Никлас 3 0.17
Йенсен Вассберг Никлас 2 0.11
Frederik Boersting 1 0.06
Хорн Майер 1 0.06
Бломберг Оле-Дидрик 1 0.06
Картум Сандер Эрик 1 0.06
Селанн-Хеггебе Эуне 1 0.06
Матисен Ульрик 1 0.06
Jonas Torsvik 1 0.06
Расмуссен Матиас 0 0
Сери Яфет 0 0
Мёллер Вольфе Давид 0 0

Карточки

Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шельстад Фредрик 1 1
John Olav Norheim 2 0
Киркеволд Пол 2 0
Halvor Roedoelen Opsahl 2 0
Сандберг Маркус 0 1
Aleksander Melgalvis 1 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0
Kristian Loenstad Onsrud 1 0
Jakob Michelsen 1 0
Конгсро Вегар 1 0
Benjamin Thoresen Faraas 1 0
Кобе Эрнандес-Фостер 1 0
Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нильсен Сиверт 4 0
Кнудсен Фредрик 3 0
Кристиансен Рубен 2 0
Мёллер Вольфе Давид 2 0
Кроне Свенн 1 0
Frederik Boersting 1 0
Хорн Майер 1 0
Селанн-Хеггебе Эуне 1 0
Симба Мунга 1 0
Сери Яфет 1 0
Бломберг Оле-Дидрик 1 0
Jonas Torsvik 1 0

Результаты матчей

Хам-Кам
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Бранн
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

2
4
Хам-Кам
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Бранн
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

25
2

Волевые поражения

3
19
Хам-Кам
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
Бранн
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
28% (5)
17% (3)
56% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
22% (4)
56% (10)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

28
3

Волевые поражения

5
23

Голы по времени матча

Забито

11
11
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
1
9%
1
9%
1-15
1
9%
3
27%
16-30
2
18%
2
18%
31-45
1
9%
1
9%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
4
36%
76-90

Пропущено

11
16
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
2
18%
1
6%
16-30
1
9%
4
25%
31-45
3
27%
1
6%
46-60
2
18%
4
25%
61-75
3
27%
4
25%
76-90

Забито

10
19
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
1
10%
3
16%
1-15
1
10%
2
11%
16-30
3
30%
4
21%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
1
10%
2
11%
61-75
4
40%
4
21%
76-90

Пропущено

27
7
10 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
6
22%
2
29%
16-30
4
15%
1
14%
31-45
5
19%
0
0%
46-60
6
22%
2
29%
61-75
6
22%
2
29%
76-90

Забито

21
30
9 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 10
6 Не забивали 5
2
10%
4
13%
1-15
2
10%
5
17%
16-30
5
24%
6
20%
31-45
1
5%
5
17%
46-60
4
19%
2
7%
61-75
7
33%
8
27%
76-90

Пропущено

38
23
13 В 1-м тайме 10
25 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
0
0%
2
9%
1-15
8
21%
3
13%
16-30
5
13%
5
22%
31-45
8
21%
1
4%
46-60
8
21%
6
26%
61-75
9
24%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Хам-Кам
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Хам-Кам - Стабек 3:2 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:3 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2
Хам-Кам - Олесунн 2:1 Бранн - Хам-Кам 2:1 Йовик-Люн - Хам-Кам 0:5 Хам-Кам - Одд 0:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Берум - Хам-Кам 1:3 Русенборг - Хам-Кам 4:0 Мьёльнер - Хам-Кам 0:8 Хам-Кам - Лиллестрём 0:0 Нюбергсунд - Хам-Кам 0:5 Волеренга - Хам-Кам 3:0 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Хам-Кам - Молде 0:4 Викинг - Хам-Кам 7:3 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 2:0 Хёугесунн - Хам-Кам 3:2
Бранн
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Бранн - Викинг 0:2 Тромсё - Бранн 3:1 Бранн - Стрёмсгодсет 1:0 Волеренга - Бранн 3:2
Молде - Бранн 2:0 Бранн - Хам-Кам 2:1 Браттвог - Бранн 1:7 Викинг - Бранн 3:1 Бранн - Лиллестрём 2:2 Олесунн - Бранн 3:3 Олесунн - Бранн 1:3 Фьора - Бранн 1:8 Бранн - Русенборг 3:1 Фрейа - Бранн 0:5 Бранн - Лиллестрём 2:0 Бранн - Стабек 4:1 Сарпсборг-08 - Бранн 2:1 Бранн - Саннефьёрд 0:0 Русенборг - Бранн 0:2 Будё-Глимт - Бранн 2:2

Результаты матчей

Хам-Кам
Бранн

Точный счет

2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

3:0
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
7:3
1 раз 13%
0:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
7:3
1 раз 6%
3:1
4 раза 22%
0:2
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
2
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
3
4 раза 22%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Хам-Кам
Бранн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
7
2
4
5
1.5
6
3
1
8
2.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
2
3
5
1.5
4
5
2
6
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
14
4
7
10
1.5
10
8
3
14
2.5
5
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 0:2 18 13 2 3 43 - 20 41
2.
Викинг
 2:0 17 12 2 3 38 - 22 38
3.
Тромсё
 17 11 3 3 26 - 15 36
4.
Молде
 17 10 2 5 39 - 19 32
5.
Бранн
 18 9 3 6 30 - 23 30
6.
Лиллестрём
 17 9 2 6 33 - 26 29
7.
Одд
 18 7 4 7 21 - 19 25
8.
Русенборг
 18 7 4 7 23 - 25 25
9.
Сарпсборг-08
 17 7 3 7 29 - 31 24
10.
Стрёмсгодсет
 17 6 2 9 20 - 22 20
11.
Хёугесунн
 17 5 3 9 16 - 25 18
12.
Саннефьёрд
 16 4 4 8 25 - 33 16
13.
Хам-Кам
 17 5 1 11 20 - 39 16
14.
Стабек
 17 4 4 9 17 - 29 16
15.
Волеренга
 16 4 2 10 21 - 29 14
16.
Олесунн
 17 3 1 13 12 - 36 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Викинг
 2:0 9 7 1 1 26 - 12 22
2.
Будё-Глимт
 0:2 9 6 2 1 23 - 10 20
3.
Бранн
 9 6 2 1 18 - 8 20
4.
Молде
 8 6 1 1 22 - 7 19
5.
Лиллестрём
 9 6 0 3 23 - 14 18
6.
Тромсё
 9 5 2 2 14 - 9 17
7.
Русенборг
 10 5 1 4 14 - 14 16
8.
Одд
 8 4 2 2 10 - 5 14
9.
Хёугесунн
 8 4 2 2 12 - 10 14
10.
Сарпсборг-08
 8 4 1 3 16 - 12 13
11.
Хам-Кам
 9 4 1 4 10 - 12 13
12.
Стрёмсгодсет
 8 4 0 4 11 - 9 12
13.
Стабек
 9 3 3 3 9 - 7 12
14.
Саннефьёрд
 7 3 2 2 16 - 9 11
15.
Олесунн
 9 3 1 5 8 - 14 10
16.
Волеренга
 8 1 0 7 10 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 0:2 9 7 0 2 20 - 10 21
2.
Тромсё
 8 6 1 1 12 - 6 19
3.
Викинг
 2:0 8 5 1 2 12 - 10 16
4.
Молде
 9 4 1 4 17 - 12 13
5.
Волеренга
 8 3 2 3 11 - 10 11
6.
Лиллестрём
 8 3 2 3 10 - 12 11
7.
Сарпсборг-08
 9 3 2 4 13 - 19 11
8.
Одд
 10 3 2 5 11 - 14 11
9.
Бранн
 9 3 1 5 12 - 15 10
10.
Русенборг
 8 2 3 3 9 - 11 9
11.
Стрёмсгодсет
 9 2 2 5 9 - 13 8
12.
Саннефьёрд
 9 1 2 6 9 - 24 5
13.
Стабек
 8 1 1 6 8 - 22 4
14.
Хёугесунн
 9 1 1 7 4 - 15 4
15.
Хам-Кам
 8 1 0 7 10 - 27 3
16.
Олесунн
 8 0 0 8 4 - 22 0
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Топ бомбардиров
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 14 (7)
Бранн Финне Бор 11 (3)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 11 (1)
Викинг Трипич Златко 9 (5)
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Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 6
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Саннефьёрд Ian Smeulers 1 4
Одд Томас Диого 5
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