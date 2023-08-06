Тур: 17. Стадион: Брискеби. Зрители: 5346 Главный судья: Mohammad Aslam
0'
0:1
22' ГолКартум Сандер Эрик
22' Желтая карточкаКонгсро Вегар
0:2
23' ГолКастро Никлас
45' Желтая карточкаШельстад Фредрик
67' Желтая карточкаСимба Мунга
90'+5
Ход матча
22'
22'
23'
0:2
45'
67'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 8
-
7 Удары в створ 8
-
5 Угловые 15
-
3 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
35 Владение мячом, % 65
Прогноз на матч от Liveresult
14
Удаль
Хенрик
22
Симба
Мунга
11
Финне
Бор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Удаль ХенрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Амин НуриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Мава МозесНападающий
-
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Симба МунгаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Финне БорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Кроне СвеннЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
История личных встреч
Хам-Кам
Бранн
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Хам-Кам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Удаль Хенрик
|6 (2)
|0.35
|Киркеволд Пол
|4
|0.24
|John Olav Norheim
|2
|0.12
|Kristian Loenstad Onsrud
|2
|0.12
|Aleksander Melgalvis
|2 (1)
|0.12
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0.06
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0.06
|Halvor Roedoelen Opsahl
|1
|0.06
|Benjamin Thoresen Faraas
|1
|0.06
|Куртович Виллиам
|0
|0
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Финне Бор
|11 (1)
|0.61
|Нильсен Сиверт
|6 (4)
|0.33
|Кастро Никлас
|3
|0.17
|Йенсен Вассберг Никлас
|2
|0.11
|Frederik Boersting
|1
|0.06
|Хорн Майер
|1
|0.06
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0.06
|Картум Сандер Эрик
|1
|0.06
|Селанн-Хеггебе Эуне
|1
|0.06
|Матисен Ульрик
|1
|0.06
|Jonas Torsvik
|1
|0.06
|Расмуссен Матиас
|0
|0
|Сери Яфет
|0
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|0
|0
Карточки
Хам-Кам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шельстад Фредрик
|1
|1
|John Olav Norheim
|2
|0
|Киркеволд Пол
|2
|0
|Halvor Roedoelen Opsahl
|2
|0
|Сандберг Маркус
|0
|1
|Aleksander Melgalvis
|1
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0
|Kristian Loenstad Onsrud
|1
|0
|Jakob Michelsen
|1
|0
|Конгсро Вегар
|1
|0
|Benjamin Thoresen Faraas
|1
|0
|Кобе Эрнандес-Фостер
|1
|0
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нильсен Сиверт
|4
|0
|Кнудсен Фредрик
|3
|0
|Кристиансен Рубен
|2
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|2
|0
|Кроне Свенн
|1
|0
|Frederik Boersting
|1
|0
|Хорн Майер
|1
|0
|Селанн-Хеггебе Эуне
|1
|0
|Симба Мунга
|1
|0
|Сери Яфет
|1
|0
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0
|Jonas Torsvik
|1
|0
Результаты матчей
Хам-Кам
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Бранн
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
2
4
Хам-Кам
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Бранн
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
25
2
Волевые поражения
3
19
Хам-Кам
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
Бранн
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
28% (5)
17% (3)
56% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
22% (4)
56% (10)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
28
3
Волевые поражения
5
23
Голы по времени матча
Забито
11
11
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
1
9%
1
9%
1-15
1
9%
3
27%
16-30
2
18%
2
18%
31-45
1
9%
1
9%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
4
36%
76-90
Пропущено
11
16
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
2
18%
1
6%
16-30
1
9%
4
25%
31-45
3
27%
1
6%
46-60
2
18%
4
25%
61-75
3
27%
4
25%
76-90
Забито
10
19
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
1
10%
3
16%
1-15
1
10%
2
11%
16-30
3
30%
4
21%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
1
10%
2
11%
61-75
4
40%
4
21%
76-90
Пропущено
27
7
10 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
6
22%
2
29%
16-30
4
15%
1
14%
31-45
5
19%
0
0%
46-60
6
22%
2
29%
61-75
6
22%
2
29%
76-90
Забито
21
30
9 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 10
6 Не забивали 5
2
10%
4
13%
1-15
2
10%
5
17%
16-30
5
24%
6
20%
31-45
1
5%
5
17%
46-60
4
19%
2
7%
61-75
7
33%
8
27%
76-90
Пропущено
38
23
13 В 1-м тайме 10
25 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
0
0%
2
9%
1-15
8
21%
3
13%
16-30
5
13%
5
22%
31-45
8
21%
1
4%
46-60
8
21%
6
26%
61-75
9
24%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Хам-Кам
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Хам-Кам - Стабек 3:2 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:3 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2
Хам-Кам - Олесунн 2:1 Бранн - Хам-Кам 2:1 Йовик-Люн - Хам-Кам 0:5 Хам-Кам - Одд 0:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Берум - Хам-Кам 1:3 Русенборг - Хам-Кам 4:0 Мьёльнер - Хам-Кам 0:8 Хам-Кам - Лиллестрём 0:0 Нюбергсунд - Хам-Кам 0:5 Волеренга - Хам-Кам 3:0 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Хам-Кам - Молде 0:4 Викинг - Хам-Кам 7:3 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 2:0 Хёугесунн - Хам-Кам 3:2
Бранн
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Бранн - Викинг 0:2 Тромсё - Бранн 3:1 Бранн - Стрёмсгодсет 1:0 Волеренга - Бранн 3:2
Молде - Бранн 2:0 Бранн - Хам-Кам 2:1 Браттвог - Бранн 1:7 Викинг - Бранн 3:1 Бранн - Лиллестрём 2:2 Олесунн - Бранн 3:3 Олесунн - Бранн 1:3 Фьора - Бранн 1:8 Бранн - Русенборг 3:1 Фрейа - Бранн 0:5 Бранн - Лиллестрём 2:0 Бранн - Стабек 4:1 Сарпсборг-08 - Бранн 2:1 Бранн - Саннефьёрд 0:0 Русенборг - Бранн 0:2 Будё-Глимт - Бранн 2:2
Результаты матчей
Хам-Кам
Бранн
Точный счет
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
3:0
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
7:3
1 раз 13%
0:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
7:3
1 раз 6%
3:1
4 раза 22%
0:2
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
2
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
3
4 раза 22%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Хам-Кам
Бранн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
72
45
63
18
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
72
35
45
26
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
144
710
108
314
513
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|18
|13
|2
|3
|43 - 20
|41
|2.
|2:0
|17
|12
|2
|3
|38 - 22
|38
|3.
|17
|11
|3
|3
|26 - 15
|36
|4.
|17
|10
|2
|5
|39 - 19
|32
|5.
|18
|9
|3
|6
|30 - 23
|30
|6.
|17
|9
|2
|6
|33 - 26
|29
|7.
|18
|7
|4
|7
|21 - 19
|25
|8.
|18
|7
|4
|7
|23 - 25
|25
|9.
|17
|7
|3
|7
|29 - 31
|24
|10.
|17
|6
|2
|9
|20 - 22
|20
|11.
|17
|5
|3
|9
|16 - 25
|18
|12.
|16
|4
|4
|8
|25 - 33
|16
|13.
|17
|5
|1
|11
|20 - 39
|16
|14.
|17
|4
|4
|9
|17 - 29
|16
|15.
|16
|4
|2
|10
|21 - 29
|14
|16.
|17
|3
|1
|13
|12 - 36
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|9
|7
|1
|1
|26 - 12
|22
|2.
|0:2
|9
|6
|2
|1
|23 - 10
|20
|3.
|9
|6
|2
|1
|18 - 8
|20
|4.
|8
|6
|1
|1
|22 - 7
|19
|5.
|9
|6
|0
|3
|23 - 14
|18
|6.
|9
|5
|2
|2
|14 - 9
|17
|7.
|10
|5
|1
|4
|14 - 14
|16
|8.
|8
|4
|2
|2
|10 - 5
|14
|9.
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|10.
|8
|4
|1
|3
|16 - 12
|13
|11.
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|12.
|8
|4
|0
|4
|11 - 9
|12
|13.
|9
|3
|3
|3
|9 - 7
|12
|14.
|7
|3
|2
|2
|16 - 9
|11
|15.
|9
|3
|1
|5
|8 - 14
|10
|16.
|8
|1
|0
|7
|10 - 19
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|9
|7
|0
|2
|20 - 10
|21
|2.
|8
|6
|1
|1
|12 - 6
|19
|3.
|2:0
|8
|5
|1
|2
|12 - 10
|16
|4.
|9
|4
|1
|4
|17 - 12
|13
|5.
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|6.
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|7.
|9
|3
|2
|4
|13 - 19
|11
|8.
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|9.
|9
|3
|1
|5
|12 - 15
|10
|10.
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|11.
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|12.
|9
|1
|2
|6
|9 - 24
|5
|13.
|8
|1
|1
|6
|8 - 22
|4
|14.
|9
|1
|1
|7
|4 - 15
|4
|15.
|8
|1
|0
|7
|10 - 27
|3
|16.
|8
|0
|0
|8
|4 - 22
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|14 (7)
|Бранн
|Финне Бор
|11 (3)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|11 (1)
|Викинг
|Трипич Златко
|9 (5)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|6
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Саннефьёрд
|Ian Smeulers
|1 4
|Одд
|Томас Диого
|5