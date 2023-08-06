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  4. Элитсериен 2023

Норвегия: Элитсериен
2023

Тур: 17. Стадион: .
Саннефьёрд
0:1
Первый тайм: 14'
Сарпсборг-08
0'
0:1
1' Гол
Торп Виктор

Ход матча

1'
0:1
Торп Виктор
(Лундквист Рамон-Паскаль)
7'
 
Martin Hoeyland
Peter Reinhardsen

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 73 Владение мячом, % 27
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Саннефьёрд
Ничья
Сарпсборг-08
7.10
5.90
1.75
Все Коэффициенты
1
Кето
Хуго
4
Ian
Smeulers
15
Jesper
Taaje
17
Фосс
Сандер
Моэн
3
Эгели
Ветле
Валле
8
Нильссон
Александер
II
18
Оттоссон
Филип
6
Рисан
Сандер
27
Jakob
Masloe
Dunsby
20
Ньенету
Франклин
14
Danilo
Al-Saed
21
Кристиансен
Андерс
II
32
Вишне
Эйрик
4
Утвик
Бьорн
3
Касас
Арнау
20
Peter
Reinhardsen
8
Андерсен
Йеппе
18
Мартинссон-Нгуали
Серж
25
Майгор
Миккел
29
Торп
Виктор
11
Тибблинг
Симон
10
Лундквист
Рамон-Паскаль
Саннефьёрд
4-3-3
Сарпсборг-08
4-2-3-1

История личных встреч

Саннефьёрд
Сарпсборг-08

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
100%
4 победы 5 ничьих 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 8 побед

20 матчей

20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 побед

История матчей

Э
6:1
Э
1:1
Э
4:3
Э
5:0
Э
2:0
Э
0:0
Э
0:3
ТМС
3:1
Э
1:1
Э
0:1
Э
5:0
Э
1:0
ТМК
1:1
Э
2:1
Э
1:0
ТМС
0:3
ТМК
0:3
ТМС
3:0
ПД
0:3
А
1:2

Голы

Всего голов

6
11

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

30
13

Голов в среднем за матч

2.73
1.44

Среднее время на гол

33
62

Всего голов

36
24

Голов в среднем за матч

1.8
1.2

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

50
75

Бомбардиры внутри турнира

Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Danilo Al-Saed 5 0.31
Jesper Taaje 3 0.19
Ньенету Франклин 2 0.13
Кумсан Джилберт 1 0.06
Оттоссон Филип 1 0.06
Тветер Александер Рууд 1 0.06
Бикоро Федерико 1 0.06
Эгели Ветле Валле 1 0.06
Youseff Chaib 1 0.06
Айер Кинин 1 0.06
Нильссон Александер II 1 0.06
Ian Smeulers 0 0
Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торп Виктор 6 0.35
Упсет Кристиан 5 0.29
Солтведт Йоахим 4 0.24
Утвик Бьорн 4 0.24
Лундквист Рамон-Паскаль 3 0.18
Майгор Миккел 3 0.18
Вишне Эйрик 2 0.12
Мартинссон-Нгуали Серж 1 0.06
Christopher Bonsu Baah 1 0.06
Тибблинг Симон 0 0
Андерсен Йеппе 0 0

Карточки

Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ian Smeulers 4 1
Оттоссон Филип 4 0
Jesper Taaje 2 0
Фосс Сандер Моэн 2 0
Айер Кинин 2 0
Jakob Masloe Dunsby 2 0
Ньенету Франклин 2 0
Filip Loftesnes-Bjune 2 0
Бикоро Федерико 1 0
Кето Хуго 1 0
Амин Симон 1 0
Нильссон Александер II 1 0
Эгели Ветле Валле 1 0
Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сколевик Стеффен 4 0
Андерсен Йеппе 2 1
Майгор Миккел 3 0
Вишне Эйрик 3 0
Christopher Bonsu Baah 3 0
Упсет Кристиан 0 1
Кристиансен Андерс II 1 0
Мартинссон-Нгуали Серж 1 0
Тибблинг Симон 1 0
Утвик Бьорн 1 0
Торп Виктор 1 0
Peter Reinhardsen 1 0
Скиппер Антон 1 0

Результаты матчей

Саннефьёрд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сарпсборг-08
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

3
6
Саннефьёрд
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сарпсборг-08
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

21
8

Волевые поражения

4
14
Саннефьёрд
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Сарпсборг-08
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

23
9

Волевые поражения

7
20

Голы по времени матча

Забито

10
13
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
4
40%
1
8%
1-15
1
10%
4
31%
16-30
1
10%
2
15%
31-45
2
20%
3
23%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
3
23%
76-90

Пропущено

9
13
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
22%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
4
44%
5
38%
76-90

Забито

9
17
3 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
1
11%
2
12%
1-15
0
0%
6
35%
16-30
2
22%
2
12%
31-45
1
11%
2
12%
46-60
3
33%
2
12%
61-75
2
22%
3
18%
76-90

Пропущено

24
11
14 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
5
21%
4
36%
1-15
6
25%
0
0%
16-30
3
13%
4
36%
31-45
4
17%
1
9%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
3
13%
2
18%
76-90

Забито

19
30
9 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 9
6 Не забивали 3
5
26%
3
10%
1-15
1
5%
10
33%
16-30
3
16%
4
13%
31-45
3
16%
5
17%
46-60
4
21%
2
7%
61-75
3
16%
6
20%
76-90

Пропущено

33
24
18 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
7
21%
7
29%
29%
1-15
6
18%
2
8%
16-30
5
15%
4
17%
31-45
5
15%
2
8%
46-60
3
9%
2
8%
61-75
7
21%
7
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Саннефьёрд
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Волеренга - Саннефьёрд 2:3 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:5 Лиллестрём - Саннефьёрд 4:2 Саннефьёрд - Стабек 0:0
Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Одд 4:1 Молде - Саннефьёрд 5:0 Эик-Тенсберг - Саннефьёрд 2:2 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Викинг 1:2 Бранн - Саннефьёрд 0:0 Саннефьёрд - Олесунн 4:0 Русенборг - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 0:0 Хам-Кам - Саннефьёрд 2:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 2:2 Одд - Саннефьёрд 2:1 Бранн - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Одд 4:1
Сарпсборг-08
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:1 Молде - Сарпсборг-08 5:1 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:3 Молде - Сарпсборг-08 3:1
Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1 Согндаль - Сарпсборг-08 3:4 Русенборг - Сарпсборг-08 0:3 Сарпсборг-08 - Викинг 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 3:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:1 Фригг - Сарпсборг-08 3:5 Сарпсборг-08 - Олесунн 3:1 Фуннефосс/Вормсунн - Сарпсборг-08 1:3 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Бранн 2:1 Стабек - Сарпсборг-08 1:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 0:0 Сарпсборг-08 - Одд 0:0 Волеренга - Сарпсборг-08 0:2

Результаты матчей

Саннефьёрд
Сарпсборг-08

Точный счет

0:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
4
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
6
1 раз 13%

Точный счет

0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
6
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Саннефьёрд
Сарпсборг-08

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
6
2
3
3
1.5
5
3
2
4
2.5
2
6
2
4
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
7
1
3
6
1.5
4
4
1
8
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
13
3
6
9
1.5
9
7
3
12
2.5
3
13
2
13
3.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 17 13 2 2 43 - 18 41
2.
Викинг
 16 11 2 3 36 - 22 35
3.
Тромсё
 0:0 17 10 4 3 23 - 14 34
4.
Молде
 17 10 2 5 39 - 19 32
5.
Лиллестрём
 0:0 17 9 3 5 32 - 23 30
6.
Бранн
 0:0 18 8 4 6 28 - 23 28
7.
Сарпсборг-08
 1:0 17 8 3 6 29 - 26 27
8.
Одд
 0:0 18 6 5 7 17 - 19 23
9.
Русенборг
 0:1 18 6 4 8 21 - 25 22
10.
Хёугесунн
 1:0 17 6 3 8 16 - 23 21
11.
Стрёмсгодсет
 17 6 2 9 20 - 22 20
12.
Хам-Кам
 0:0 17 5 2 10 20 - 37 17
13.
Стабек
 0:0 17 4 5 8 17 - 25 17
14.
Волеренга
 16 4 2 10 21 - 29 14
15.
Саннефьёрд
 0:1 16 3 4 9 20 - 33 13
16.
Олесунн
 17 3 1 13 12 - 36 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 9 6 2 1 23 - 10 20
2.
Бранн
 0:0 9 6 2 1 18 - 8 20
3.
Молде
 8 6 1 1 22 - 7 19
4.
Викинг
 8 6 1 1 24 - 12 19
5.
Лиллестрём
 0:0 9 6 0 3 23 - 14 18
6.
Хёугесунн
 1:0 8 5 2 1 12 - 8 17
7.
Русенборг
 0:1 10 5 1 4 14 - 14 16
8.
Тромсё
 0:0 9 4 3 2 11 - 8 15
9.
Хам-Кам
 0:0 9 4 2 3 10 - 10 14
10.
Сарпсборг-08
 1:0 8 4 1 3 16 - 12 13
11.
Стрёмсгодсет
 8 4 0 4 11 - 9 12
12.
Одд
 0:0 8 3 3 2 6 - 5 12
13.
Стабек
 0:0 9 3 3 3 9 - 7 12
14.
Олесунн
 9 3 1 5 8 - 14 10
15.
Саннефьёрд
 0:1 7 2 2 3 11 - 9 8
16.
Волеренга
 8 1 0 7 10 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 8 7 0 1 20 - 8 21
2.
Тромсё
 0:0 8 6 1 1 12 - 6 19
3.
Викинг
 8 5 1 2 12 - 10 16
4.
Сарпсборг-08
 1:0 9 4 2 3 13 - 14 14
5.
Молде
 9 4 1 4 17 - 12 13
6.
Лиллестрём
 0:0 8 3 3 2 9 - 9 12
7.
Волеренга
 8 3 2 3 11 - 10 11
8.
Одд
 0:0 10 3 2 5 11 - 14 11
9.
Стрёмсгодсет
 9 2 2 5 9 - 13 8
10.
Бранн
 0:0 9 2 2 5 10 - 15 8
11.
Русенборг
 0:1 8 1 3 4 7 - 11 6
12.
Стабек
 0:0 8 1 2 5 8 - 18 5
13.
Саннефьёрд
 0:1 9 1 2 6 9 - 24 5
14.
Хёугесунн
 1:0 9 1 1 7 4 - 15 4
15.
Хам-Кам
 0:0 8 1 0 7 10 - 27 3
16.
Олесунн
 8 0 0 8 4 - 22 0
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Топ бомбардиров
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 14 (7)
Бранн Финне Бор 11 (3)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 11 (1)
Викинг Трипич Златко 9 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Саннефьёрд Ian Smeulers 1 4
Лиллестрём Гарнас Эспен 5
Русенборг Тагсет Эдвард 5
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Саннефьёрд
Ничья
Сарпсборг-08
7.10
5.90
1.75
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Саннефьёрд 0:1 Сарпсборг-08 онлайн

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Сарпсборг-08
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