Тур: 17. Стадион: Release Arena.
0:1
Первый тайм: 14'
Ход матча
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
73 Владение мячом, % 27
Прогноз на матч от Liveresult
15
Jesper
Taaje
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Jesper TaajeЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Mats Viken
-
-
32 Martin Gjone
-
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Вишне ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Торп ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
40 Leander Oy
-
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
История личных встреч
Саннефьёрд
Сарпсборг-08
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
100%
4 победы 5 ничьих 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 8 побед
20 матчей
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
11
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
30
13
Голов в среднем за матч
2.73
1.44
Среднее время на гол
33
62
Всего голов
36
24
Голов в среднем за матч
1.8
1.2
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
Среднее время на гол
50
75
Бомбардиры внутри турнира
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Danilo Al-Saed
|5
|0.31
|Jesper Taaje
|3
|0.19
|Ньенету Франклин
|2
|0.13
|Кумсан Джилберт
|1
|0.06
|Оттоссон Филип
|1
|0.06
|Тветер Александер Рууд
|1
|0.06
|Бикоро Федерико
|1
|0.06
|Эгели Ветле Валле
|1
|0.06
|Youseff Chaib
|1
|0.06
|Айер Кинин
|1
|0.06
|Нильссон Александер II
|1
|0.06
|Ian Smeulers
|0
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торп Виктор
|6
|0.35
|Упсет Кристиан
|5
|0.29
|Солтведт Йоахим
|4
|0.24
|Утвик Бьорн
|4
|0.24
|Лундквист Рамон-Паскаль
|3
|0.18
|Майгор Миккел
|3
|0.18
|Вишне Эйрик
|2
|0.12
|Мартинссон-Нгуали Серж
|1
|0.06
|Christopher Bonsu Baah
|1
|0.06
|Тибблинг Симон
|0
|0
|Андерсен Йеппе
|0
|0
Карточки
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ian Smeulers
|4
|1
|Оттоссон Филип
|4
|0
|Jesper Taaje
|2
|0
|Фосс Сандер Моэн
|2
|0
|Айер Кинин
|2
|0
|Jakob Masloe Dunsby
|2
|0
|Ньенету Франклин
|2
|0
|Filip Loftesnes-Bjune
|2
|0
|Бикоро Федерико
|1
|0
|Кето Хуго
|1
|0
|Амин Симон
|1
|0
|Нильссон Александер II
|1
|0
|Эгели Ветле Валле
|1
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сколевик Стеффен
|4
|0
|Андерсен Йеппе
|2
|1
|Майгор Миккел
|3
|0
|Вишне Эйрик
|3
|0
|Christopher Bonsu Baah
|3
|0
|Упсет Кристиан
|0
|1
|Кристиансен Андерс II
|1
|0
|Мартинссон-Нгуали Серж
|1
|0
|Тибблинг Симон
|1
|0
|Утвик Бьорн
|1
|0
|Торп Виктор
|1
|0
|Peter Reinhardsen
|1
|0
|Скиппер Антон
|1
|0
Результаты матчей
Саннефьёрд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сарпсборг-08
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
3
6
Саннефьёрд
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сарпсборг-08
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
21
8
Волевые поражения
4
14
Саннефьёрд
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Сарпсборг-08
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
23
9
Волевые поражения
7
20
Голы по времени матча
Забито
10
13
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
4
40%
1
8%
1-15
1
10%
4
31%
16-30
1
10%
2
15%
31-45
2
20%
3
23%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
3
23%
76-90
Пропущено
9
13
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
22%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
4
44%
5
38%
76-90
Забито
9
17
3 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
1
11%
2
12%
1-15
0
0%
6
35%
16-30
2
22%
2
12%
31-45
1
11%
2
12%
46-60
3
33%
2
12%
61-75
2
22%
3
18%
76-90
Пропущено
24
11
14 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
5
21%
4
36%
1-15
6
25%
0
0%
16-30
3
13%
4
36%
31-45
4
17%
1
9%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
3
13%
2
18%
76-90
Забито
19
30
9 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 9
6 Не забивали 3
5
26%
3
10%
1-15
1
5%
10
33%
16-30
3
16%
4
13%
31-45
3
16%
5
17%
46-60
4
21%
2
7%
61-75
3
16%
6
20%
76-90
Пропущено
33
24
18 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
7
21%
7
29%
29%
1-15
6
18%
2
8%
16-30
5
15%
4
17%
31-45
5
15%
2
8%
46-60
3
9%
2
8%
61-75
7
21%
7
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Саннефьёрд
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Волеренга - Саннефьёрд 2:3 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:5 Лиллестрём - Саннефьёрд 4:2 Саннефьёрд - Стабек 0:0
Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Одд 4:1 Молде - Саннефьёрд 5:0 Эик-Тенсберг - Саннефьёрд 2:2 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Викинг 1:2 Бранн - Саннефьёрд 0:0 Саннефьёрд - Олесунн 4:0 Русенборг - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 0:0 Хам-Кам - Саннефьёрд 2:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 2:2 Одд - Саннефьёрд 2:1 Бранн - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Одд 4:1
Сарпсборг-08
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:1 Молде - Сарпсборг-08 5:1 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:3 Молде - Сарпсборг-08 3:1
Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1 Согндаль - Сарпсборг-08 3:4 Русенборг - Сарпсборг-08 0:3 Сарпсборг-08 - Викинг 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 3:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:1 Фригг - Сарпсборг-08 3:5 Сарпсборг-08 - Олесунн 3:1 Фуннефосс/Вормсунн - Сарпсборг-08 1:3 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Бранн 2:1 Стабек - Сарпсборг-08 1:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 0:0 Сарпсборг-08 - Одд 0:0 Волеренга - Сарпсборг-08 0:2
Результаты матчей
Саннефьёрд
Сарпсборг-08
Точный счет
0:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
4
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
6
1 раз 13%
Точный счет
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
3 раза 20%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
6
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Саннефьёрд
Сарпсборг-08
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
62
33
53
24
26
24
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
71
36
44
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
133
69
97
312
313
213
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|13
|2
|2
|43 - 18
|41
|2.
|16
|11
|2
|3
|36 - 22
|35
|3.
|0:0
|17
|10
|4
|3
|23 - 14
|34
|4.
|17
|10
|2
|5
|39 - 19
|32
|5.
|0:0
|17
|9
|3
|5
|32 - 23
|30
|6.
|0:0
|18
|8
|4
|6
|28 - 23
|28
|7.
|1:0
|17
|8
|3
|6
|29 - 26
|27
|8.
|0:0
|18
|6
|5
|7
|17 - 19
|23
|9.
|0:1
|18
|6
|4
|8
|21 - 25
|22
|10.
|1:0
|17
|6
|3
|8
|16 - 23
|21
|11.
|17
|6
|2
|9
|20 - 22
|20
|12.
|0:0
|17
|5
|2
|10
|20 - 37
|17
|13.
|0:0
|17
|4
|5
|8
|17 - 25
|17
|14.
|16
|4
|2
|10
|21 - 29
|14
|15.
|0:1
|16
|3
|4
|9
|20 - 33
|13
|16.
|17
|3
|1
|13
|12 - 36
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|23 - 10
|20
|2.
|0:0
|9
|6
|2
|1
|18 - 8
|20
|3.
|8
|6
|1
|1
|22 - 7
|19
|4.
|8
|6
|1
|1
|24 - 12
|19
|5.
|0:0
|9
|6
|0
|3
|23 - 14
|18
|6.
|1:0
|8
|5
|2
|1
|12 - 8
|17
|7.
|0:1
|10
|5
|1
|4
|14 - 14
|16
|8.
|0:0
|9
|4
|3
|2
|11 - 8
|15
|9.
|0:0
|9
|4
|2
|3
|10 - 10
|14
|10.
|1:0
|8
|4
|1
|3
|16 - 12
|13
|11.
|8
|4
|0
|4
|11 - 9
|12
|12.
|0:0
|8
|3
|3
|2
|6 - 5
|12
|13.
|0:0
|9
|3
|3
|3
|9 - 7
|12
|14.
|9
|3
|1
|5
|8 - 14
|10
|15.
|0:1
|7
|2
|2
|3
|11 - 9
|8
|16.
|8
|1
|0
|7
|10 - 19
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|0
|1
|20 - 8
|21
|2.
|0:0
|8
|6
|1
|1
|12 - 6
|19
|3.
|8
|5
|1
|2
|12 - 10
|16
|4.
|1:0
|9
|4
|2
|3
|13 - 14
|14
|5.
|9
|4
|1
|4
|17 - 12
|13
|6.
|0:0
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|7.
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|8.
|0:0
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|9.
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|10.
|0:0
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|11.
|0:1
|8
|1
|3
|4
|7 - 11
|6
|12.
|0:0
|8
|1
|2
|5
|8 - 18
|5
|13.
|0:1
|9
|1
|2
|6
|9 - 24
|5
|14.
|1:0
|9
|1
|1
|7
|4 - 15
|4
|15.
|0:0
|8
|1
|0
|7
|10 - 27
|3
|16.
|8
|0
|0
|8
|4 - 22
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|14 (7)
|Бранн
|Финне Бор
|11 (3)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|11 (1)
|Викинг
|Трипич Златко
|9 (5)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Саннефьёрд
|Ian Smeulers
|1 4
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|5
|Русенборг
|Тагсет Эдвард
|5