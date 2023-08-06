  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023

Норвегия: Элитсериен
2023

Тур: 17. Стадион: .
Саннефьёрд
5:1
Конец матча
Сарпсборг-08
0'
0:1
1' Гол
Торп Виктор
24' Желтая карточка
Мартинссон-Нгуали Серж
1:1
31' Гол
Нильссон Александер II
2:1
45' Гол
Ньенету Франклин
3:1
74' Гол
Danilo Al-Saed
4:1
80' Гол
Нильссон Александер II
5:1
90' Гол в свои ворота
Кристиансен Андерс II
90'+6
1
Кето
Хуго
4
Ian
Smeulers
15
Jesper
Taaje
17
Фосс
Сандер
Моэн
3
Эгели
Ветле
Валле
8
Нильссон
Александер
II
18
Оттоссон
Филип
6
Рисан
Сандер
27
Jakob
Masloe
Dunsby
20
Ньенету
Франклин
14
Danilo
Al-Saed
21
Кристиансен
Андерс
II
32
Вишне
Эйрик
4
Утвик
Бьорн
3
Касас
Арнау
20
Peter
Reinhardsen
8
Андерсен
Йеппе
18
Мартинссон-Нгуали
Серж
25
Майгор
Миккел
29
Торп
Виктор
11
Тибблинг
Симон
10
Лундквист
Рамон-Паскаль
Саннефьёрд
4-3-3
Сарпсборг-08
4-2-3-1

История личных встреч

Саннефьёрд
Сарпсборг-08

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
100%
4 победы 5 ничьих 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 8 побед

20 матчей

20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 побед

История матчей

Э
6:1
Э
1:1
Э
4:3
Э
5:0
Э
2:0
Э
0:0
Э
0:3
ТМС
3:1
Э
1:1
Э
0:1
Э
5:0
Э
1:0
ТМК
1:1
Э
2:1
Э
1:0
ТМС
0:3
ТМК
0:3
ТМС
3:0
ПД
0:3
А
1:2

Голы

Всего голов

6
11

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

30
13

Голов в среднем за матч

2.73
1.44

Среднее время на гол

33
62

Всего голов

36
24

Голов в среднем за матч

1.8
1.2

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

50
75

Бомбардиры внутри турнира

Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Danilo Al-Saed 6 0.38
Jesper Taaje 3 0.19
Нильссон Александер II 3 0.19
Ньенету Франклин 3 0.19
Кумсан Джилберт 1 0.06
Оттоссон Филип 1 0.06
Тветер Александер Рууд 1 0.06
Бикоро Федерико 1 0.06
Эгели Ветле Валле 1 0.06
Youseff Chaib 1 0.06
Айер Кинин 1 0.06
Ian Smeulers 0 0
Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торп Виктор 6 0.35
Упсет Кристиан 5 0.29
Солтведт Йоахим 4 0.24
Утвик Бьорн 4 0.24
Лундквист Рамон-Паскаль 3 0.18
Майгор Миккел 3 0.18
Вишне Эйрик 2 0.12
Мартинссон-Нгуали Серж 1 0.06
Christopher Bonsu Baah 1 0.06
Тибблинг Симон 0 0
Андерсен Йеппе 0 0

Карточки

Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ian Smeulers 4 1
Оттоссон Филип 4 0
Jesper Taaje 2 0
Фосс Сандер Моэн 2 0
Айер Кинин 2 0
Jakob Masloe Dunsby 2 0
Ньенету Франклин 2 0
Filip Loftesnes-Bjune 2 0
Бикоро Федерико 1 0
Кето Хуго 1 0
Амин Симон 1 0
Нильссон Александер II 1 0
Эгели Ветле Валле 1 0
Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сколевик Стеффен 4 0
Андерсен Йеппе 2 1
Майгор Миккел 3 0
Вишне Эйрик 3 0
Christopher Bonsu Baah 3 0
Мартинссон-Нгуали Серж 2 0
Упсет Кристиан 0 1
Кристиансен Андерс II 1 0
Тибблинг Симон 1 0
Утвик Бьорн 1 0
Торп Виктор 1 0
Peter Reinhardsen 1 0
Скиппер Антон 1 0

Результаты матчей

Саннефьёрд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сарпсборг-08
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

3
8
Саннефьёрд
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сарпсборг-08
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

21
8

Волевые поражения

4
14
Саннефьёрд
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Сарпсборг-08
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

25
9

Волевые поражения

7
22

Голы по времени матча

Забито

14
15
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
4
29%
2
13%
1-15
1
7%
4
27%
16-30
3
21%
2
13%
31-45
2
14%
3
20%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
4
27%
76-90

Пропущено

11
17
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
3
27%
3
18%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
2
18%
2
12%
31-45
1
9%
1
6%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
5
45%
6
35%
76-90

Забито

9
17
3 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
1
11%
2
12%
1-15
0
0%
6
35%
16-30
2
22%
2
12%
31-45
1
11%
2
12%
46-60
3
33%
2
12%
61-75
2
22%
3
18%
76-90

Пропущено

24
11
14 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
5
21%
4
36%
1-15
6
25%
0
0%
16-30
3
13%
4
36%
31-45
4
17%
1
9%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
3
13%
2
18%
76-90

Забито

23
32
11 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 10
6 Не забивали 3
5
22%
4
13%
1-15
1
4%
10
31%
16-30
5
22%
4
13%
31-45
3
13%
5
16%
46-60
5
22%
2
6%
61-75
4
17%
7
22%
76-90

Пропущено

35
28
19 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
8
23%
7
25%
1-15
6
17%
2
7%
16-30
5
14%
6
21%
31-45
5
14%
2
7%
46-60
3
9%
3
11%
61-75
8
23%
8
29%
76-90

Результаты последних матчей

Саннефьёрд
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Волеренга - Саннефьёрд 2:3 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:5 Лиллестрём - Саннефьёрд 4:2 Саннефьёрд - Стабек 0:0
Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Одд 4:1 Молде - Саннефьёрд 5:0 Эик-Тенсберг - Саннефьёрд 2:2 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Викинг 1:2 Бранн - Саннефьёрд 0:0 Саннефьёрд - Олесунн 4:0 Русенборг - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 0:0 Хам-Кам - Саннефьёрд 2:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 2:2 Одд - Саннефьёрд 2:1 Бранн - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Одд 4:1
Сарпсборг-08
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:1 Молде - Сарпсборг-08 5:1 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:3 Молде - Сарпсборг-08 3:1
Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1 Согндаль - Сарпсборг-08 3:4 Русенборг - Сарпсборг-08 0:3 Сарпсборг-08 - Викинг 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 3:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:1 Фригг - Сарпсборг-08 3:5 Сарпсборг-08 - Олесунн 3:1 Фуннефосс/Вормсунн - Сарпсборг-08 1:3 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Бранн 2:1 Стабек - Сарпсборг-08 1:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 0:0 Сарпсборг-08 - Одд 0:0 Волеренга - Сарпсборг-08 0:2

Результаты матчей

Саннефьёрд
Сарпсборг-08

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
6
1 раз 13%

Точный счет

0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
5:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:0
3 раза 19%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
5:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
6
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Саннефьёрд
Сарпсборг-08

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
2
4
3
1.5
5
3
3
4
2.5
2
6
3
4
3.5
1
7
1
6
4.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
8
1
3
6
1.5
4
5
1
8
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
14
3
7
9
1.5
9
8
4
12
2.5
3
14
3
13
3.5
1
16
1
15
4.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 0:2 18 13 2 3 43 - 20 41
2.
Викинг
 2:0 17 12 2 3 38 - 22 38
3.
Тромсё
 17 11 3 3 26 - 15 36
4.
Молде
 17 10 2 5 39 - 19 32
5.
Бранн
 18 9 3 6 30 - 23 30
6.
Лиллестрём
 17 9 2 6 33 - 26 29
7.
Одд
 18 7 4 7 21 - 19 25
8.
Русенборг
 18 7 4 7 23 - 25 25
9.
Сарпсборг-08
 17 7 3 7 29 - 31 24
10.
Стрёмсгодсет
 17 6 2 9 20 - 22 20
11.
Хёугесунн
 17 5 3 9 16 - 25 18
12.
Саннефьёрд
 16 4 4 8 25 - 33 16
13.
Хам-Кам
 17 5 1 11 20 - 39 16
14.
Стабек
 17 4 4 9 17 - 29 16
15.
Волеренга
 16 4 2 10 21 - 29 14
16.
Олесунн
 17 3 1 13 12 - 36 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Викинг
 2:0 9 7 1 1 26 - 12 22
2.
Будё-Глимт
 0:2 9 6 2 1 23 - 10 20
3.
Бранн
 9 6 2 1 18 - 8 20
4.
Молде
 8 6 1 1 22 - 7 19
5.
Лиллестрём
 9 6 0 3 23 - 14 18
6.
Тромсё
 9 5 2 2 14 - 9 17
7.
Русенборг
 10 5 1 4 14 - 14 16
8.
Одд
 8 4 2 2 10 - 5 14
9.
Хёугесунн
 8 4 2 2 12 - 10 14
10.
Сарпсборг-08
 8 4 1 3 16 - 12 13
11.
Хам-Кам
 9 4 1 4 10 - 12 13
12.
Стрёмсгодсет
 8 4 0 4 11 - 9 12
13.
Стабек
 9 3 3 3 9 - 7 12
14.
Саннефьёрд
 7 3 2 2 16 - 9 11
15.
Олесунн
 9 3 1 5 8 - 14 10
16.
Волеренга
 8 1 0 7 10 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 0:2 9 7 0 2 20 - 10 21
2.
Тромсё
 8 6 1 1 12 - 6 19
3.
Викинг
 2:0 8 5 1 2 12 - 10 16
4.
Молде
 9 4 1 4 17 - 12 13
5.
Волеренга
 8 3 2 3 11 - 10 11
6.
Лиллестрём
 8 3 2 3 10 - 12 11
7.
Сарпсборг-08
 9 3 2 4 13 - 19 11
8.
Одд
 10 3 2 5 11 - 14 11
9.
Бранн
 9 3 1 5 12 - 15 10
10.
Русенборг
 8 2 3 3 9 - 11 9
11.
Стрёмсгодсет
 9 2 2 5 9 - 13 8
12.
Саннефьёрд
 9 1 2 6 9 - 24 5
13.
Стабек
 8 1 1 6 8 - 22 4
14.
Хёугесунн
 9 1 1 7 4 - 15 4
15.
Хам-Кам
 8 1 0 7 10 - 27 3
16.
Олесунн
 8 0 0 8 4 - 22 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 14 (7)
Бранн Финне Бор 11 (3)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 11 (1)
Викинг Трипич Златко 9 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 6
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Саннефьёрд Ian Smeulers 1 4
Одд Томас Диого 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Г О О О О Л - Ньенету Франклин бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Саннефьёрд 5:1 Сарпсборг-08 онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     