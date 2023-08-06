  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 17.
ГАИС
3:3
Конец матча
Сундсвалль
0'
23' Желтая карточка
Бурман Маркус
1:0
30' Гол
Фрайди Ричард
1:1
54' Гол
Бурман Маркус
1:2
65' Гол
Карстрем Йеспер
67' Желтая карточка
Лундстрём Роберт
2:2
74' Гол
Хольмстрём Александр Аль
2:3
77' Гол
Бурман Маркус
86' Желтая карточка
Стенсхаген Теодор
3:3
90' Гол
Вангберг Август
90'+7
1
Красники
Мергим
6
Вангберг
Август
4
Норен
Аксель
12
Robin
Frej
2
Бинаку
Эгзон
9
Gustav
Lundgren
16
Салихович
Дино
25
Линдберг
Йонас
19
Фрайди
Ричард
10
Селик
Мерван
11
Линдберг
Юлиус
1
Йонссон
Оскар
15
Лундстрём
Роберт
19
Стенсхаген
Теодор
12
Ludvig
Svanberg
6
Линдквист
Расмус
13
Пичках
Пайя
7
Андерссон
Эрик
11
Карстрем
Йеспер
21
Энгблум
Понтус
16
Бурман
Маркус
14
Бенгтссон
Йохан
ГАИС
4-3-3
Сундсвалль
4-2-3-1

История личных встреч

ГАИС
Сундсвалль

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед

16 матчей

37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

С
0:3
С
2:1
С
2:0
С
3:1
С
3:0
ТМК
3:5
С
4:0
С
1:0
С
3:3
С
4:4
А
2:0
А
1:2
ШК
2:2
ШК
1:2
А
0:2
А
1:1

Голы

Всего голов

10
17

Голов в среднем за матч

1.67
1.7

Среднее время на гол

54
52

Всего голов

22
9

Голов в среднем за матч

2.2
1.5

Среднее время на гол

40
60

Всего голов

32
26

Голов в среднем за матч

2
1.63

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

45
55

Бомбардиры внутри турнира

ГАИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линдберг Юлиус 6 (1) 0.35
Селик Мерван 4 0.24
Фрайди Ричард 4 0.24
Хольмстрём Александр Аль 3 0.18
Gustav Lundgren 2 0.12
Вангберг Август 1 0.06
Салихович Дино 1 0.06
Robin Frej 1 0.06
Anes Cardaklija 1 0.06
Filip Beckman 1 0.06
Линдберг Йонас 0 0
Бинаку Эгзон 0 0
Оберг Йоаким 0 0
Axel Henriksson 0 0
Александерссон Виктор 0 0
Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андерссон Эрик 4 0.22
Бенгтссон Йохан 4 0.22
Пичках Пайя 4 0.22
Симба Мунга 3 0.17
Энгблум Понтус 2 0.11
Бурман Маркус 2 0.11
Халлениус Линус 1 0.06
Карстрем Йеспер 1 0.06
Блумквист Александр 1 0.06
Стенсхаген Теодор 1 0.06
Лундстрём Роберт 0 0

Карточки

ГАИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норен Аксель 5 0
Фрайди Ричард 3 1
Бинаку Эгзон 3 0
Хольмстрём Александр Аль 3 0
Селик Мерван 2 0
Вангберг Август 2 0
Линдберг Юлиус 2 0
Оберг Йоаким 2 0
Anes Cardaklija 2 0
Андерсен Никлас II 0 1
Салихович Дино 1 0
Axel Henriksson 1 0
Александерссон Виктор 1 0
Robin Frej 1 0
Gustav Lundgren 1 0
Filip Beckman 1 0
Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андерссон Эрик 5 0
Лундстрём Роберт 5 0
Пичках Пайя 5 0
Лундгрен Фредрик 3 0
Стенсхаген Теодор 3 0
Симба Мунга 1 1
Линдквист Расмус 2 0
Блумквист Александр 1 0
Бурман Маркус 1 0
Карстрем Йеспер 1 0
Ludvig Naavik 1 0
Alexander Larsson 1 0

Результаты матчей

ГАИС
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сундсвалль
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
0% (0)
33% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

4
4
ГАИС
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сундсвалль
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

2
16

Волевые поражения

8
7
ГАИС
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Сундсвалль
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
11% (2)
44% (8)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

2
20

Волевые поражения

12
11

Голы по времени матча

Забито

16
12
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
2
13%
3
25%
1-15
3
19%
2
17%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
5
31%
3
25%
76-90

Пропущено

8
17
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
1
13%
1
6%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
1
13%
3
18%
31-45
3
38%
4
24%
46-60
1
13%
4
24%
61-75
2
25%
2
12%
76-90

Забито

9
11
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
3
27%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
2
18%
46-60
1
11%
4
36%
61-75
2
22%
2
18%
76-90

Пропущено

5
19
3 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
0
0%
1
5%
1-15
1
20%
6
32%
16-30
2
40%
1
5%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
0
0%
5
26%
61-75
2
40%
3
16%
76-90

Забито

25
23
12 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 6
6 Не забивали 7
4
16%
3
13%
1-15
5
20%
5
22%
16-30
3
12%
1
4%
31-45
3
12%
3
13%
46-60
3
12%
6
26%
61-75
7
28%
5
22%
76-90

Пропущено

13
36
5 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 21
5 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 15
1
8%
2
6%
1-15
1
8%
9
25%
16-30
3
23%
4
11%
31-45
3
23%
7
19%
46-60
1
8%
9
25%
61-75
4
31%
5
14%
76-90

Результаты последних матчей

ГАИС
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Эребру - ГАИС 0:0 ГАИС - Вестерос 0:2 ГАИС - Гефле 1:1 Сковде АИК - ГАИС 0:0
ГАИС - Эребру 4:0 Сундсвалль - ГАИС 0:3 ГАИС - Эргрюте 0:1 Сирианска Эскильстуна - ГАИС 0:0 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Эстер - ГАИС 1:2 ГАИС - Треллеборг 2:1 Хельсинборг - ГАИС 2:1 ГАИС - Ландскруна 2:0 Утсиктенс - ГАИС 1:2 ГАИС - Браге 3:0 Эстерсунд - ГАИС 1:1 ГАИС - Фалькенберг 2:1 ГАИС - Твакер 2:1 ГАИС - Хельсинборг 1:0 ГАИС - Утсиктенс 2:1
Сундсвалль
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Эребру 2:2 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Вестерос 1:3
Эстерсунд - Сундсвалль 1:0 Утсиктенс - Сундсвалль 5:0 Сундсвалль - ГАИС 0:3 Гефле - Сундсвалль 1:3 Сундсвалль - Сковде АИК 2:0 Эргрюте - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Хельсинборг 1:1 Браге - Сундсвалль 2:0 Треллеборг - Сундсвалль 3:4 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 0:1 Сундсвалль - Ландскруна 2:0 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 1:2 Броммапойкарна - Сундсвалль 4:2

Результаты матчей

ГАИС
Сундсвалль

Точный счет

0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:3
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%

Точный счет

0:0
3 раза 38%
1:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:0
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
2
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
0
6 раз 33%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

ГАИС
Сундсвалль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
2
5
4
1.5
5
4
3
6
2.5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
4
3
5
1.5
3
6
1
7
2.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
12
6
8
9
1.5
8
10
4
13
2.5
3
15
1
16
3.5
1
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 17 12 3 2 29 - 9 39
2.
Утсиктенс
 17 12 3 2 32 - 12 39
3.
Эстер
 18 10 3 5 37 - 24 33
4.
ГАИС
 17 7 6 4 24 - 14 27
5.
Эстерсунд
 17 6 6 5 24 - 19 24
6.
Йёнчёпинг
 17 6 6 5 29 - 29 24
7.
Гефле
 17 6 4 7 21 - 23 22
8.
Ландскруна
 17 6 3 8 19 - 23 21
9.
Браге
 17 6 3 8 20 - 25 21
10.
Сирианска Эскильстуна
 17 5 6 6 16 - 20 21
11.
Треллеборг
 16 6 2 8 21 - 28 20
12.
Сундсвалль
 18 5 4 9 24 - 36 19
13.
Хельсинборг
 16 4 5 7 13 - 17 17
14.
Эребру
 16 3 8 5 14 - 19 17
15.
Эргрюте
 16 3 6 7 16 - 23 15
16.
Сковде АИК
 17 2 4 11 12 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 8 6 1 1 18 - 7 19
2.
Вестерос
 8 5 3 0 11 - 1 18
3.
Гефле
 9 5 2 2 16 - 12 17
4.
Браге
 8 5 1 2 14 - 8 16
5.
Йёнчёпинг
 9 5 1 3 16 - 12 16
6.
Эстер
 8 5 0 3 17 - 8 15
7.
ГАИС
 9 4 2 3 15 - 9 14
8.
Ландскруна
 9 4 2 3 12 - 11 14
9.
Сирианска Эскильстуна
 9 3 4 2 9 - 6 13
10.
Треллеборг
 8 4 0 4 10 - 13 12
11.
Эстерсунд
 8 3 3 2 15 - 12 12
12.
Эребру
 9 2 6 1 7 - 4 12
13.
Эргрюте
 8 2 4 2 12 - 11 10
14.
Сковде АИК
 8 2 3 3 9 - 10 9
15.
Хельсинборг
 8 2 2 4 6 - 9 8
16.
Сундсвалль
 9 2 2 5 12 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 9 7 0 2 18 - 8 21
2.
Утсиктенс
 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Эстер
 10 5 3 2 20 - 16 18
4.
ГАИС
 8 3 4 1 9 - 5 13
5.
Эстерсунд
 9 3 3 3 9 - 7 12
6.
Сундсвалль
 9 3 2 4 12 - 17 11
7.
Хельсинборг
 8 2 3 3 7 - 8 9
8.
Треллеборг
 8 2 2 4 11 - 15 8
9.
Сирианска Эскильстуна
 8 2 2 4 7 - 14 8
10.
Йёнчёпинг
 8 1 5 2 13 - 17 8
11.
Ландскруна
 8 2 1 5 7 - 12 7
12.
Эребру
 7 1 2 4 7 - 15 5
13.
Гефле
 8 1 2 5 5 - 11 5
14.
Эргрюте
 8 1 2 5 4 - 12 5
15.
Браге
 9 1 2 6 6 - 17 5
16.
Сковде АИК
 9 0 1 8 3 - 20 1
  • — Выход в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
  • — Вылет в Эттан

Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 12 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 11 (2)
Утсиктенс Lucas Hedlund 9 (2)
Йёнчёпинг Бук Робин 8 (3)
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 7
Сковде АИК Elias Lindell 7
Эстерсунд Вейлид Сесар 1 5
Эстерсунд Miroslav Mazur 1 5
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 30'
      Gustav Lundgren сделал результативную передачу.
    • 30'
      Г О О О О Л - Фрайди Ричард бьет в цель!
    • 23'
      Бурман Маркус получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч ГАИС 3:3 Сундсвалль онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     