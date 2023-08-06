Тур: 17.
3:3
Конец матча
0'
23' Желтая карточкаБурман Маркус
1:0
30' ГолФрайди Ричард
1:1
54' ГолБурман Маркус
1:2
65' ГолКарстрем Йеспер
67' Желтая карточкаЛундстрём Роберт
2:2
74' ГолХольмстрём Александр Аль
2:3
77' ГолБурман Маркус
86' Желтая карточкаСтенсхаген Теодор
3:3
90' ГолВангберг Август
90'+7
Ход матча
23'
30'
1:0
54'
1:1
65'
1:2
67'
74'
77'
2:3
90'
12
Robin
Frej
10
Селик
Мерван
13
Пичках
Пайя
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Robin FrejЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Селик МерванНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
-
33 Erik Krantz
-
-
20 Chisom Chidi
-
-
Главный тренер: Фредрик Холмберг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Пичках ПайяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Молин ГуставВратарь
-
-
-
-
-
33 Yonis Shino
-
-
Главный тренер: Douglas Jakobsen
История личных встреч
ГАИС
Сундсвалль
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед
16 матчей
37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
17
Голов в среднем за матч
1.67
1.7
Среднее время на гол
54
52
Всего голов
22
9
Голов в среднем за матч
2.2
1.5
Среднее время на гол
40
60
Всего голов
32
26
Голов в среднем за матч
2
1.63
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
45
55
Бомбардиры внутри турнира
ГАИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линдберг Юлиус
|6 (1)
|0.35
|Селик Мерван
|4
|0.24
|Фрайди Ричард
|4
|0.24
|Хольмстрём Александр Аль
|3
|0.18
|Gustav Lundgren
|2
|0.12
|Вангберг Август
|1
|0.06
|Салихович Дино
|1
|0.06
|Robin Frej
|1
|0.06
|Anes Cardaklija
|1
|0.06
|Filip Beckman
|1
|0.06
|Линдберг Йонас
|0
|0
|Бинаку Эгзон
|0
|0
|Оберг Йоаким
|0
|0
|Axel Henriksson
|0
|0
|Александерссон Виктор
|0
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Андерссон Эрик
|4
|0.22
|Бенгтссон Йохан
|4
|0.22
|Пичках Пайя
|4
|0.22
|Симба Мунга
|3
|0.17
|Энгблум Понтус
|2
|0.11
|Бурман Маркус
|2
|0.11
|Халлениус Линус
|1
|0.06
|Карстрем Йеспер
|1
|0.06
|Блумквист Александр
|1
|0.06
|Стенсхаген Теодор
|1
|0.06
|Лундстрём Роберт
|0
|0
Карточки
ГАИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норен Аксель
|5
|0
|Фрайди Ричард
|3
|1
|Бинаку Эгзон
|3
|0
|Хольмстрём Александр Аль
|3
|0
|Селик Мерван
|2
|0
|Вангберг Август
|2
|0
|Линдберг Юлиус
|2
|0
|Оберг Йоаким
|2
|0
|Anes Cardaklija
|2
|0
|Андерсен Никлас II
|0
|1
|Салихович Дино
|1
|0
|Axel Henriksson
|1
|0
|Александерссон Виктор
|1
|0
|Robin Frej
|1
|0
|Gustav Lundgren
|1
|0
|Filip Beckman
|1
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андерссон Эрик
|5
|0
|Лундстрём Роберт
|5
|0
|Пичках Пайя
|5
|0
|Лундгрен Фредрик
|3
|0
|Стенсхаген Теодор
|3
|0
|Симба Мунга
|1
|1
|Линдквист Расмус
|2
|0
|Блумквист Александр
|1
|0
|Бурман Маркус
|1
|0
|Карстрем Йеспер
|1
|0
|Ludvig Naavik
|1
|0
|Alexander Larsson
|1
|0
Результаты матчей
ГАИС
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сундсвалль
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
0% (0)
33% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
4
Волевые поражения
4
4
ГАИС
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сундсвалль
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
2
16
Волевые поражения
8
7
ГАИС
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Сундсвалль
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
11% (2)
44% (8)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
2
20
Волевые поражения
12
11
Голы по времени матча
Забито
16
12
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
2
13%
3
25%
1-15
3
19%
2
17%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
5
31%
3
25%
76-90
Пропущено
8
17
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
1
13%
1
6%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
1
13%
3
18%
31-45
3
38%
4
24%
46-60
1
13%
4
24%
61-75
2
25%
2
12%
76-90
Забито
9
11
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
3
27%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
2
18%
46-60
1
11%
4
36%
61-75
2
22%
2
18%
76-90
Пропущено
5
19
3 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
0
0%
1
5%
1-15
1
20%
6
32%
16-30
2
40%
1
5%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
0
0%
5
26%
61-75
2
40%
3
16%
76-90
Забито
25
23
12 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 6
6 Не забивали 7
4
16%
3
13%
1-15
5
20%
5
22%
16-30
3
12%
1
4%
31-45
3
12%
3
13%
46-60
3
12%
6
26%
61-75
7
28%
5
22%
76-90
Пропущено
13
36
5 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 21
5 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 15
1
8%
2
6%
1-15
1
8%
9
25%
16-30
3
23%
4
11%
31-45
3
23%
7
19%
46-60
1
8%
9
25%
61-75
4
31%
5
14%
76-90
Результаты последних матчей
ГАИС
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Эребру - ГАИС 0:0 ГАИС - Вестерос 0:2 ГАИС - Гефле 1:1 Сковде АИК - ГАИС 0:0
ГАИС - Эребру 4:0 Сундсвалль - ГАИС 0:3 ГАИС - Эргрюте 0:1 Сирианска Эскильстуна - ГАИС 0:0 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Эстер - ГАИС 1:2 ГАИС - Треллеборг 2:1 Хельсинборг - ГАИС 2:1 ГАИС - Ландскруна 2:0 Утсиктенс - ГАИС 1:2 ГАИС - Браге 3:0 Эстерсунд - ГАИС 1:1 ГАИС - Фалькенберг 2:1 ГАИС - Твакер 2:1 ГАИС - Хельсинборг 1:0 ГАИС - Утсиктенс 2:1
Сундсвалль
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Эребру 2:2 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Вестерос 1:3
Эстерсунд - Сундсвалль 1:0 Утсиктенс - Сундсвалль 5:0 Сундсвалль - ГАИС 0:3 Гефле - Сундсвалль 1:3 Сундсвалль - Сковде АИК 2:0 Эргрюте - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Хельсинборг 1:1 Браге - Сундсвалль 2:0 Треллеборг - Сундсвалль 3:4 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 0:1 Сундсвалль - Ландскруна 2:0 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 1:2 Броммапойкарна - Сундсвалль 4:2
Результаты матчей
ГАИС
Сундсвалль
Точный счет
0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:3
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
Точный счет
0:0
3 раза 38%
1:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:0
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
2
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
0
6 раз 33%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
ГАИС
Сундсвалль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
72
54
54
36
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
54
35
36
17
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
126
89
810
413
315
116
117
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|12 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|11 (2)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|9 (2)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|8 (3)
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|8 (1)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|7
|Сковде АИК
|Elias Lindell
|7
|Эстерсунд
|Вейлид Сесар
|1 5
|Эстерсунд
|Miroslav Mazur
|1 5
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 5