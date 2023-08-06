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  4. Элитсериен 2023

Норвегия: Элитсериен
2023

Тур: 17. Стадион: .
Одд
0:0
Первый тайм: 14'
Стабек
0'

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 39 Владение мячом, % 61
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Одд
Ничья
Стабек
2.75
3.20
3.14
Все Коэффициенты
1
Бротвейт
Пер-Кристиан
15
Юхансен
Сондре
21
Хаген
Стеффен
5
Томас
Диого
2
Рууд
Эспен
20
Thomas
Rekdal
6
Овусу
Леонард
3
Баккай
Йосеф
Бриан
24
Dennis
Gjengaar
10
Ингебритсен
Микаэль
11
Мидтскуген
Оле-Эрик
21
Петтерссон
Исак
2
Педерсен
Каспер
3
Несс Николай
6
Сковгор
Андреас
15
Оттесен
Стурла
8
Эдвардс
Кертис
47
Лукка
Жонатан
11
Вальстад
Николас
24
Костадинов
Калоян
14
Крогстад
Фредрик
9
Бакенга
Мушага
Одд
3-4-3
Стабек
3-4-3

История личных встреч

Одд
Стабек

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

88.9%
33.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 9 побед

19 матчей

47.4%
15.8%
36.8%
9 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

42.1%
42.1%
15.8%
8 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

31.6%
21.1%
47.3%
6 побед 4 ничьи 9 побед

История матчей

Э
0:0
Э
3:1
Э
2:2
ТМК
1:0
Э
2:0
Э
0:1
ТМС
2:0
Э
0:0
Э
2:1
ТМК
1:2
Э
0:3
Э
2:1
ТМК
4:0
Э
0:5
Э
2:0
Э
0:1
Э
1:2
Э
1:2
Э
2:0

Голы

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.5
0.89

Среднее время на гол

60
101

Всего голов

10
13

Голов в среднем за матч

1.11
1.3

Среднее время на гол

81
69

Всего голов

25
21

Голов в среднем за матч

1.32
1.11

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

68
81

Бомбардиры внутри турнира

Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рууд Эспен 3 (1) 0.18
Йоргенсен Филип 2 0.12
Ингебритсен Микаэль 2 0.12
Мидтскуген Оле-Эрик 2 0.12
Валлем Конрад 1 0.06
Томас Диого 1 0.06
Юхансен Сондре 1 0.06
Евтович Милан 1 0.06
Faniel Temesgen Tewelde 1 0.06
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 1 0.06
Leon Hien 1 0.06
Овусу Соломон 0 0
Dennis Gjengaar 0 0
Баккай Йосеф Бриан 0 0
Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kasper Waarst Hoegh 5 0.31
Бакенга Мушага 5 (1) 0.31
Кабран Кевин 2 0.13
Педерсен Каспер 1 0.06
Костадинов Калоян 1 0.06
Крогстад Фредрик 0 0
Несс Николай 0 0
Оттесен Стурла 0 0

Карточки

Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валлем Конрад 6 0
Овусу Соломон 3 1
Томас Диого 4 0
Овусу Леонард 3 0
Рууд Эспен 2 0
Хаген Стеффен 2 0
Юхансен Сондре 2 0
Баккай Йосеф Бриан 2 0
Leon Hien 2 0
Ингебритсен Микаэль 1 0
Евтович Милан 1 0
Мидтскуген Оле-Эрик 1 0
Вальштед Леопольд 1 0
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 1 0
Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сковгор Андреас 3 0
Геэльмуйден Херман 3 0
Крогстад Фредрик 1 1
Kasper Waarst Hoegh 1 1
Лукка Жонатан 2 0
Пахоник Тобиас 0 1
Вангберг Симен 1 0
Бакенга Мушага 1 0
Несс Николай 1 0
Петтерссон Исак 1 0
Эдвардс Кертис 1 0

Результаты матчей

Одд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Стабек
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

1
5
Одд
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Стабек
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

13
3

Волевые поражения

5
7
Одд
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
65% (11)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Стабек
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

14
6

Волевые поражения

6
12

Голы по времени матча

Забито

6
7
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
13 Не забивали 11
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
29%
76-90

Пропущено

5
19
2 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
5
26%
1-15
1
20%
3
16%
16-30
1
20%
3
16%
31-45
1
20%
3
16%
46-60
1
20%
1
5%
61-75
1
20%
4
21%
76-90

Забито

12
7
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
3
25%
3
43%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
3
25%
2
29%
76-90

Пропущено

13
9
2 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
4
31%
1
11%
61-75
4
31%
5
56%
76-90

Забито

18
14
6 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
3
17%
4
29%
1-15
1
6%
2
14%
16-30
2
11%
2
14%
31-45
4
22%
1
7%
46-60
3
17%
1
7%
61-75
5
28%
4
29%
76-90

Пропущено

18
28
4 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 13
1
6%
5
18%
1-15
1
6%
6
21%
16-30
2
11%
3
11%
31-45
4
22%
3
11%
46-60
5
28%
2
7%
61-75
5
28%
9
32%
76-90

Результаты последних матчей

Одд
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Русенборг - Одд 3:2 Одд - Волеренга 2:1 Олесунн - Одд 0:3 Одд - Будё-Глимт 0:2
Хёугесунн - Одд 2:1 Хам-Кам - Одд 0:1 Одд - Молде 1:0 Сарпсборг-08 - Одд 3:1 Саннефьёрд - Одд 4:1 Нутодден - Одд 2:5 Одд - Стрёмсгодсет 1:1 Уред - Одд 1:7 Викинг - Одд 3:2 Одд - Лиллестрём 0:1 Тромсё - Одд 0:1 Будё-Глимт - Одд 2:0 Одд - Русенборг 0:0 Сарпсборг-08 - Одд 0:0 Одд - Бранн 2:0 Стабек - Одд 0:0
Стабек
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Стабек - Молде 0:1 Хам-Кам - Стабек 3:2 Стабек - Викинг 0:1 Саннефьёрд - Стабек 0:0
Стабек - Стрёмсгодсет 0:1 Тромсё - Стабек 2:1 Стабек - Русенборг 2:2 Лиллестрём - Стабек 3:1 Хьельсос - Стабек 3:1 Стабек - Волеренга 2:1 Оссиден - Стабек 0:4 Бранн - Стабек 4:1 Стабек - Олесунн 1:0 Стабек - Сарпсборг-08 1:1 Молде - Стабек 2:3 Стабек - Бранн 0:2 Стабек - Хёугесунн 3:0 Будё-Глимт - Стабек 4:0 Стабек - Одд 0:0 Сарпсборг-08 - Стабек 2:1

Результаты матчей

Одд
Стабек

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
3 раза 18%
0:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Одд
Стабек

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
4
2
5
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
5
2
3
7
1.5
2
5
1
9
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
10
6
5
12
1.5
5
11
1
16
2.5
2
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 17 13 2 2 43 - 18 41
2.
Викинг
 16 11 2 3 36 - 22 35
3.
Тромсё
 0:0 17 10 4 3 23 - 14 34
4.
Молде
 17 10 2 5 39 - 19 32
5.
Лиллестрём
 0:0 17 9 3 5 32 - 23 30
6.
Бранн
 0:0 18 8 4 6 28 - 23 28
7.
Сарпсборг-08
 1:0 17 8 3 6 29 - 26 27
8.
Одд
 0:0 18 6 5 7 17 - 19 23
9.
Русенборг
 0:1 18 6 4 8 21 - 25 22
10.
Хёугесунн
 1:0 17 6 3 8 16 - 23 21
11.
Стрёмсгодсет
 17 6 2 9 20 - 22 20
12.
Хам-Кам
 0:0 17 5 2 10 20 - 37 17
13.
Стабек
 0:0 17 4 5 8 17 - 25 17
14.
Волеренга
 16 4 2 10 21 - 29 14
15.
Саннефьёрд
 0:1 16 3 4 9 20 - 33 13
16.
Олесунн
 17 3 1 13 12 - 36 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 9 6 2 1 23 - 10 20
2.
Бранн
 0:0 9 6 2 1 18 - 8 20
3.
Молде
 8 6 1 1 22 - 7 19
4.
Викинг
 8 6 1 1 24 - 12 19
5.
Лиллестрём
 0:0 9 6 0 3 23 - 14 18
6.
Хёугесунн
 1:0 8 5 2 1 12 - 8 17
7.
Русенборг
 0:1 10 5 1 4 14 - 14 16
8.
Тромсё
 0:0 9 4 3 2 11 - 8 15
9.
Хам-Кам
 0:0 9 4 2 3 10 - 10 14
10.
Сарпсборг-08
 1:0 8 4 1 3 16 - 12 13
11.
Стрёмсгодсет
 8 4 0 4 11 - 9 12
12.
Одд
 0:0 8 3 3 2 6 - 5 12
13.
Стабек
 0:0 9 3 3 3 9 - 7 12
14.
Олесунн
 9 3 1 5 8 - 14 10
15.
Саннефьёрд
 0:1 7 2 2 3 11 - 9 8
16.
Волеренга
 8 1 0 7 10 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 8 7 0 1 20 - 8 21
2.
Тромсё
 0:0 8 6 1 1 12 - 6 19
3.
Викинг
 8 5 1 2 12 - 10 16
4.
Сарпсборг-08
 1:0 9 4 2 3 13 - 14 14
5.
Молде
 9 4 1 4 17 - 12 13
6.
Лиллестрём
 0:0 8 3 3 2 9 - 9 12
7.
Волеренга
 8 3 2 3 11 - 10 11
8.
Одд
 0:0 10 3 2 5 11 - 14 11
9.
Стрёмсгодсет
 9 2 2 5 9 - 13 8
10.
Бранн
 0:0 9 2 2 5 10 - 15 8
11.
Русенборг
 0:1 8 1 3 4 7 - 11 6
12.
Стабек
 0:0 8 1 2 5 8 - 18 5
13.
Саннефьёрд
 0:1 9 1 2 6 9 - 24 5
14.
Хёугесунн
 1:0 9 1 1 7 4 - 15 4
15.
Хам-Кам
 0:0 8 1 0 7 10 - 27 3
16.
Олесунн
 8 0 0 8 4 - 22 0
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Топ бомбардиров
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 14 (7)
Бранн Финне Бор 11 (3)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 11 (1)
Викинг Трипич Златко 9 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Саннефьёрд Ian Smeulers 1 4
Лиллестрём Гарнас Эспен 5
Русенборг Тагсет Эдвард 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Одд
Ничья
Стабек
2.75
3.20
3.14
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Одд 0:0 Стабек онлайн

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