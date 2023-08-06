Тур: 17. Стадион: Скагерак Арена. Зрители: 4758
0'
1:0
20' ГолЮхансен Сондре
2:0
32' ГолDennis Gjengaar
52' Желтая карточкаМидтскуген Оле-Эрик
3:0
60' ГолThomas Rekdal
71' Желтая карточкаТомас Диого
81' Красная карточкаЮхансен Сондре
88' Желтая карточкаВангберг Симен
4:0
90' ГолFaniel Temesgen Tewelde
90'+11
Ход матча
20'
1:0
32'
60'
71'
81'
88'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 1
-
6 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.26 Победа «Одда»
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
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23 Anders Ryste
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-
-
-
Главный тренер: Paal Arne Johansen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Кабран КевинНападающий
-
-
Главный тренер: Lars Bohinen
История личных встреч
Одд
Стабек
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
88.9%
33.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 9 побед
19 матчей
47.4%
15.8%
36.8%
9 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
42.1%
42.1%
15.8%
8 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
31.6%
21.1%
47.3%
6 побед 4 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1.5
0.89
Среднее время на гол
60
101
Всего голов
10
13
Голов в среднем за матч
1.11
1.3
Среднее время на гол
81
69
Всего голов
25
21
Голов в среднем за матч
1.32
1.11
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
68
81
Бомбардиры внутри турнира
Одд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рууд Эспен
|3 (1)
|0.17
|Ингебритсен Микаэль
|2
|0.11
|Йоргенсен Филип
|2
|0.11
|Юхансен Сондре
|2
|0.11
|Мидтскуген Оле-Эрик
|2
|0.11
|Faniel Temesgen Tewelde
|2
|0.11
|Валлем Конрад
|1
|0.06
|Dennis Gjengaar
|1
|0.06
|Томас Диого
|1
|0.06
|Евтович Милан
|1
|0.06
|Thomas Rekdal
|1
|0.06
|Bork Classoenn Bang-Kitlisen
|1
|0.06
|Leon Hien
|1
|0.06
|Овусу Соломон
|0
|0
|Баккай Йосеф Бриан
|0
|0
|Овусу Леонард
|0
|0
Стабек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kasper Waarst Hoegh
|5
|0.29
|Бакенга Мушага
|5 (1)
|0.29
|Кабран Кевин
|2
|0.12
|Педерсен Каспер
|1
|0.06
|Костадинов Калоян
|1
|0.06
|Крогстад Фредрик
|0
|0
|Несс Николай
|0
|0
|Оттесен Стурла
|0
|0
Карточки
Одд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Валлем Конрад
|6
|0
|Томас Диого
|5
|0
|Овусу Соломон
|3
|1
|Юхансен Сондре
|2
|1
|Овусу Леонард
|3
|0
|Рууд Эспен
|2
|0
|Хаген Стеффен
|2
|0
|Мидтскуген Оле-Эрик
|2
|0
|Баккай Йосеф Бриан
|2
|0
|Leon Hien
|2
|0
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0
|Евтович Милан
|1
|0
|Вальштед Леопольд
|1
|0
|Bork Classoenn Bang-Kitlisen
|1
|0
Стабек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сковгор Андреас
|3
|0
|Геэльмуйден Херман
|3
|0
|Крогстад Фредрик
|1
|1
|Kasper Waarst Hoegh
|1
|1
|Вангберг Симен
|2
|0
|Лукка Жонатан
|2
|0
|Пахоник Тобиас
|0
|1
|Бакенга Мушага
|1
|0
|Несс Николай
|1
|0
|Петтерссон Исак
|1
|0
|Эдвардс Кертис
|1
|0
Результаты матчей
Одд
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Стабек
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
1
5
Одд
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Стабек
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
13
3
Волевые поражения
5
7
Одд
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (4)
61% (11)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Стабек
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
14
6
Волевые поражения
6
12
Голы по времени матча
Забито
10
7
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
13 Не забивали 12
0
0%
1
14%
1-15
1
10%
2
29%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
3
30%
1
14%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
2
29%
76-90
Пропущено
5
23
2 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
0
0%
5
22%
1-15
1
20%
4
17%
16-30
1
20%
4
17%
31-45
1
20%
4
17%
46-60
1
20%
1
4%
61-75
1
20%
5
22%
76-90
Забито
12
7
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
3
25%
3
43%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
3
25%
2
29%
76-90
Пропущено
13
9
2 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
4
31%
1
11%
61-75
4
31%
5
56%
76-90
Забито
22
14
8 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 4
6 Не забивали 8
3
14%
4
29%
1-15
2
9%
2
14%
16-30
3
14%
2
14%
31-45
5
23%
1
7%
46-60
3
14%
1
7%
61-75
6
27%
4
29%
76-90
Пропущено
18
32
4 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 14
1
6%
5
16%
1-15
1
6%
7
22%
16-30
2
11%
4
13%
31-45
4
22%
4
13%
46-60
5
28%
2
6%
61-75
5
28%
10
31%
76-90
Результаты последних матчей
Одд
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Русенборг - Одд 3:2 Одд - Волеренга 2:1 Олесунн - Одд 0:3 Одд - Будё-Глимт 0:2
Хёугесунн - Одд 2:1 Хам-Кам - Одд 0:1 Одд - Молде 1:0 Сарпсборг-08 - Одд 3:1 Саннефьёрд - Одд 4:1 Нутодден - Одд 2:5 Одд - Стрёмсгодсет 1:1 Уред - Одд 1:7 Викинг - Одд 3:2 Одд - Лиллестрём 0:1 Тромсё - Одд 0:1 Будё-Глимт - Одд 2:0 Одд - Русенборг 0:0 Сарпсборг-08 - Одд 0:0 Одд - Бранн 2:0 Стабек - Одд 0:0
Стабек
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Стабек - Молде 0:1 Хам-Кам - Стабек 3:2 Стабек - Викинг 0:1 Саннефьёрд - Стабек 0:0
Стабек - Стрёмсгодсет 0:1 Тромсё - Стабек 2:1 Стабек - Русенборг 2:2 Лиллестрём - Стабек 3:1 Хьельсос - Стабек 3:1 Стабек - Волеренга 2:1 Оссиден - Стабек 0:4 Бранн - Стабек 4:1 Стабек - Олесунн 1:0 Стабек - Сарпсборг-08 1:1 Молде - Стабек 2:3 Стабек - Бранн 0:2 Стабек - Хёугесунн 3:0 Будё-Глимт - Стабек 4:0 Стабек - Одд 0:0 Сарпсборг-08 - Стабек 2:1
Результаты матчей
Одд
Стабек
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
3 раза 17%
0:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
Тоталы голов в матче
Одд
Стабек
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
54
35
36
17
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
53
37
26
19
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
107
612
512
216
215
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|18
|13
|2
|3
|43 - 20
|41
|2.
|2:0
|17
|12
|2
|3
|38 - 22
|38
|3.
|17
|11
|3
|3
|26 - 15
|36
|4.
|17
|10
|2
|5
|39 - 19
|32
|5.
|18
|9
|3
|6
|30 - 23
|30
|6.
|17
|9
|2
|6
|33 - 26
|29
|7.
|18
|7
|4
|7
|21 - 19
|25
|8.
|18
|7
|4
|7
|23 - 25
|25
|9.
|17
|7
|3
|7
|29 - 31
|24
|10.
|17
|6
|2
|9
|20 - 22
|20
|11.
|17
|5
|3
|9
|16 - 25
|18
|12.
|16
|4
|4
|8
|25 - 33
|16
|13.
|17
|5
|1
|11
|20 - 39
|16
|14.
|17
|4
|4
|9
|17 - 29
|16
|15.
|16
|4
|2
|10
|21 - 29
|14
|16.
|17
|3
|1
|13
|12 - 36
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|9
|7
|1
|1
|26 - 12
|22
|2.
|0:2
|9
|6
|2
|1
|23 - 10
|20
|3.
|9
|6
|2
|1
|18 - 8
|20
|4.
|8
|6
|1
|1
|22 - 7
|19
|5.
|9
|6
|0
|3
|23 - 14
|18
|6.
|9
|5
|2
|2
|14 - 9
|17
|7.
|10
|5
|1
|4
|14 - 14
|16
|8.
|8
|4
|2
|2
|10 - 5
|14
|9.
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|10.
|8
|4
|1
|3
|16 - 12
|13
|11.
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|12.
|8
|4
|0
|4
|11 - 9
|12
|13.
|9
|3
|3
|3
|9 - 7
|12
|14.
|7
|3
|2
|2
|16 - 9
|11
|15.
|9
|3
|1
|5
|8 - 14
|10
|16.
|8
|1
|0
|7
|10 - 19
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|9
|7
|0
|2
|20 - 10
|21
|2.
|8
|6
|1
|1
|12 - 6
|19
|3.
|2:0
|8
|5
|1
|2
|12 - 10
|16
|4.
|9
|4
|1
|4
|17 - 12
|13
|5.
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|6.
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|7.
|9
|3
|2
|4
|13 - 19
|11
|8.
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|9.
|9
|3
|1
|5
|12 - 15
|10
|10.
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|11.
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|12.
|9
|1
|2
|6
|9 - 24
|5
|13.
|8
|1
|1
|6
|8 - 22
|4
|14.
|9
|1
|1
|7
|4 - 15
|4
|15.
|8
|1
|0
|7
|10 - 27
|3
|16.
|8
|0
|0
|8
|4 - 22
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|14 (7)
|Бранн
|Финне Бор
|11 (3)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|11 (1)
|Викинг
|Трипич Златко
|9 (5)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|6
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Саннефьёрд
|Ian Smeulers
|1 4
|Одд
|Томас Диого
|5