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  4. Элитсериен 2023

Норвегия: Элитсериен
2023

Тур: 17. Стадион: . Зрители: 4758
Одд
4:0
Конец матча
Стабек
0'
1:0
20' Гол
Юхансен Сондре
2:0
32' Гол
Dennis Gjengaar
52' Желтая карточка
Мидтскуген Оле-Эрик
3:0
60' Гол
Thomas Rekdal
71' Желтая карточка
Томас Диого
81' Красная карточка
Юхансен Сондре
88' Желтая карточка
Вангберг Симен
4:0
90' Гол
Faniel Temesgen Tewelde
90'+11
1
Бротвейт
Пер-Кристиан
15
Юхансен
Сондре
21
Хаген
Стеффен
5
Томас
Диого
2
Рууд
Эспен
20
Thomas
Rekdal
6
Овусу
Леонард
3
Баккай
Йосеф
Бриан
24
Dennis
Gjengaar
10
Ингебритсен
Микаэль
11
Мидтскуген
Оле-Эрик
21
Петтерссон
Исак
2
Педерсен
Каспер
3
Несс Николай
6
Сковгор
Андреас
15
Оттесен
Стурла
8
Эдвардс
Кертис
47
Лукка
Жонатан
24
Костадинов
Калоян
11
Вальстад
Николас
14
Крогстад
Фредрик
9
Бакенга
Мушага
Одд
3-4-3
Стабек
3-5-2

История личных встреч

Одд
Стабек

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

88.9%
33.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 9 побед

19 матчей

47.4%
15.8%
36.8%
9 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

42.1%
42.1%
15.8%
8 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

31.6%
21.1%
47.3%
6 побед 4 ничьи 9 побед

История матчей

Э
0:0
Э
3:1
Э
2:2
ТМК
1:0
Э
2:0
Э
0:1
ТМС
2:0
Э
0:0
Э
2:1
ТМК
1:2
Э
0:3
Э
2:1
ТМК
4:0
Э
0:5
Э
2:0
Э
0:1
Э
1:2
Э
1:2
Э
2:0

Голы

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.5
0.89

Среднее время на гол

60
101

Всего голов

10
13

Голов в среднем за матч

1.11
1.3

Среднее время на гол

81
69

Всего голов

25
21

Голов в среднем за матч

1.32
1.11

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

68
81

Бомбардиры внутри турнира

Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рууд Эспен 3 (1) 0.17
Ингебритсен Микаэль 2 0.11
Йоргенсен Филип 2 0.11
Юхансен Сондре 2 0.11
Мидтскуген Оле-Эрик 2 0.11
Faniel Temesgen Tewelde 2 0.11
Валлем Конрад 1 0.06
Dennis Gjengaar 1 0.06
Томас Диого 1 0.06
Евтович Милан 1 0.06
Thomas Rekdal 1 0.06
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 1 0.06
Leon Hien 1 0.06
Овусу Соломон 0 0
Баккай Йосеф Бриан 0 0
Овусу Леонард 0 0
Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kasper Waarst Hoegh 5 0.29
Бакенга Мушага 5 (1) 0.29
Кабран Кевин 2 0.12
Педерсен Каспер 1 0.06
Костадинов Калоян 1 0.06
Крогстад Фредрик 0 0
Несс Николай 0 0
Оттесен Стурла 0 0

Карточки

Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валлем Конрад 6 0
Томас Диого 5 0
Овусу Соломон 3 1
Юхансен Сондре 2 1
Овусу Леонард 3 0
Рууд Эспен 2 0
Хаген Стеффен 2 0
Мидтскуген Оле-Эрик 2 0
Баккай Йосеф Бриан 2 0
Leon Hien 2 0
Ингебритсен Микаэль 1 0
Евтович Милан 1 0
Вальштед Леопольд 1 0
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 1 0
Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сковгор Андреас 3 0
Геэльмуйден Херман 3 0
Крогстад Фредрик 1 1
Kasper Waarst Hoegh 1 1
Вангберг Симен 2 0
Лукка Жонатан 2 0
Пахоник Тобиас 0 1
Бакенга Мушага 1 0
Несс Николай 1 0
Петтерссон Исак 1 0
Эдвардс Кертис 1 0

Результаты матчей

Одд
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Стабек
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

1
5
Одд
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Стабек
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

13
3

Волевые поражения

5
7
Одд
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (4)
61% (11)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Стабек
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

14
6

Волевые поражения

6
12

Голы по времени матча

Забито

10
7
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
13 Не забивали 12
0
0%
1
14%
1-15
1
10%
2
29%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
3
30%
1
14%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
2
29%
76-90

Пропущено

5
23
2 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
0
0%
5
22%
1-15
1
20%
4
17%
16-30
1
20%
4
17%
31-45
1
20%
4
17%
46-60
1
20%
1
4%
61-75
1
20%
5
22%
76-90

Забито

12
7
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
3
25%
3
43%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
3
25%
2
29%
76-90

Пропущено

13
9
2 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
4
31%
1
11%
61-75
4
31%
5
56%
76-90

Забито

22
14
8 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 4
6 Не забивали 8
3
14%
4
29%
1-15
2
9%
2
14%
16-30
3
14%
2
14%
31-45
5
23%
1
7%
46-60
3
14%
1
7%
61-75
6
27%
4
29%
76-90

Пропущено

18
32
4 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 14
1
6%
5
16%
1-15
1
6%
7
22%
16-30
2
11%
4
13%
31-45
4
22%
4
13%
46-60
5
28%
2
6%
61-75
5
28%
10
31%
76-90

Результаты последних матчей

Одд
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Русенборг - Одд 3:2 Одд - Волеренга 2:1 Олесунн - Одд 0:3 Одд - Будё-Глимт 0:2
Хёугесунн - Одд 2:1 Хам-Кам - Одд 0:1 Одд - Молде 1:0 Сарпсборг-08 - Одд 3:1 Саннефьёрд - Одд 4:1 Нутодден - Одд 2:5 Одд - Стрёмсгодсет 1:1 Уред - Одд 1:7 Викинг - Одд 3:2 Одд - Лиллестрём 0:1 Тромсё - Одд 0:1 Будё-Глимт - Одд 2:0 Одд - Русенборг 0:0 Сарпсборг-08 - Одд 0:0 Одд - Бранн 2:0 Стабек - Одд 0:0
Стабек
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Стабек - Молде 0:1 Хам-Кам - Стабек 3:2 Стабек - Викинг 0:1 Саннефьёрд - Стабек 0:0
Стабек - Стрёмсгодсет 0:1 Тромсё - Стабек 2:1 Стабек - Русенборг 2:2 Лиллестрём - Стабек 3:1 Хьельсос - Стабек 3:1 Стабек - Волеренга 2:1 Оссиден - Стабек 0:4 Бранн - Стабек 4:1 Стабек - Олесунн 1:0 Стабек - Сарпсборг-08 1:1 Молде - Стабек 2:3 Стабек - Бранн 0:2 Стабек - Хёугесунн 3:0 Будё-Глимт - Стабек 4:0 Стабек - Одд 0:0 Сарпсборг-08 - Стабек 2:1

Результаты матчей

Одд
Стабек

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
3 раза 17%
0:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Одд
Стабек

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
4
3
5
1.5
3
6
1
7
2.5
1
8
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
5
3
3
7
1.5
2
6
1
9
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
10
7
6
12
1.5
5
12
2
16
2.5
2
15
1
17
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 0:2 18 13 2 3 43 - 20 41
2.
Викинг
 2:0 17 12 2 3 38 - 22 38
3.
Тромсё
 17 11 3 3 26 - 15 36
4.
Молде
 17 10 2 5 39 - 19 32
5.
Бранн
 18 9 3 6 30 - 23 30
6.
Лиллестрём
 17 9 2 6 33 - 26 29
7.
Одд
 18 7 4 7 21 - 19 25
8.
Русенборг
 18 7 4 7 23 - 25 25
9.
Сарпсборг-08
 17 7 3 7 29 - 31 24
10.
Стрёмсгодсет
 17 6 2 9 20 - 22 20
11.
Хёугесунн
 17 5 3 9 16 - 25 18
12.
Саннефьёрд
 16 4 4 8 25 - 33 16
13.
Хам-Кам
 17 5 1 11 20 - 39 16
14.
Стабек
 17 4 4 9 17 - 29 16
15.
Волеренга
 16 4 2 10 21 - 29 14
16.
Олесунн
 17 3 1 13 12 - 36 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Викинг
 2:0 9 7 1 1 26 - 12 22
2.
Будё-Глимт
 0:2 9 6 2 1 23 - 10 20
3.
Бранн
 9 6 2 1 18 - 8 20
4.
Молде
 8 6 1 1 22 - 7 19
5.
Лиллестрём
 9 6 0 3 23 - 14 18
6.
Тромсё
 9 5 2 2 14 - 9 17
7.
Русенборг
 10 5 1 4 14 - 14 16
8.
Одд
 8 4 2 2 10 - 5 14
9.
Хёугесунн
 8 4 2 2 12 - 10 14
10.
Сарпсборг-08
 8 4 1 3 16 - 12 13
11.
Хам-Кам
 9 4 1 4 10 - 12 13
12.
Стрёмсгодсет
 8 4 0 4 11 - 9 12
13.
Стабек
 9 3 3 3 9 - 7 12
14.
Саннефьёрд
 7 3 2 2 16 - 9 11
15.
Олесунн
 9 3 1 5 8 - 14 10
16.
Волеренга
 8 1 0 7 10 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 0:2 9 7 0 2 20 - 10 21
2.
Тромсё
 8 6 1 1 12 - 6 19
3.
Викинг
 2:0 8 5 1 2 12 - 10 16
4.
Молде
 9 4 1 4 17 - 12 13
5.
Волеренга
 8 3 2 3 11 - 10 11
6.
Лиллестрём
 8 3 2 3 10 - 12 11
7.
Сарпсборг-08
 9 3 2 4 13 - 19 11
8.
Одд
 10 3 2 5 11 - 14 11
9.
Бранн
 9 3 1 5 12 - 15 10
10.
Русенборг
 8 2 3 3 9 - 11 9
11.
Стрёмсгодсет
 9 2 2 5 9 - 13 8
12.
Саннефьёрд
 9 1 2 6 9 - 24 5
13.
Стабек
 8 1 1 6 8 - 22 4
14.
Хёугесунн
 9 1 1 7 4 - 15 4
15.
Хам-Кам
 8 1 0 7 10 - 27 3
16.
Олесунн
 8 0 0 8 4 - 22 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 14 (7)
Бранн Финне Бор 11 (3)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 11 (1)
Викинг Трипич Златко 9 (5)
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Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 6
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Саннефьёрд Ian Smeulers 1 4
Одд Томас Диого 5
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 32'
      Ингебритсен Микаэль сделал результативную передачу.
    • 32'
      Г О О О О Л - Dennis Gjengaar бьет в цель!
    • 20'
      Рууд Эспен сделал результативную передачу.
    • 20'
      Г О О О О Л - Юхансен Сондре бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Одд 4:0 Стабек онлайн

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