Стадион: Уэмбли. Главный судья: Эттуэлл Стюарт
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История личных встреч
Арсенал
Манчестер Сити
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
50%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.5%
50%
14 побед 8 ничьих 0 побед
27 матчей
7.4%
92.6%
0 побед 2 ничьи 25 побед
Первый тайм
14.8%
85.2%
0 побед 4 ничьи 21 победа
Второй тайм
7.4%
92.6%
0 побед 2 ничьи 19 побед
43 матча
25.6%
16.3%
58.1%
11 побед 7 ничьих 25 побед
Первый тайм
23.3%
27.9%
48.8%
10 побед 12 ничьих 21 победа
Второй тайм
32.6%
23.3%
44.1%
14 побед 10 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
23
Голов в среднем за матч
0.96
1.21
Среднее время на гол
93
74
Всего голов
44
35
Голов в среднем за матч
2.32
1.46
Среднее время на гол
38
61
Всего голов
67
58
Голов в среднем за матч
1.56
1.35
Тотал матчей
2.5
40
Больше 93%
Меньше 7%
3
34
Больше 79%
Меньше 21%
9
26
Больше 60%
Меньше 40%
17
14
Больше 33%
Меньше 67%
29
6
Больше 14%
Меньше 86%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
Среднее время на гол
57
66
Результаты последних матчей
Арсенал
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Манчестер Сити - Атлетико М 1:2 Бавария - Манчестер Сити 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Манчестер Сити 3:5 Манчестер Сити - Интер Милан 1:0
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд - Манчестер Сити 1:0 Брайтон - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:0 Эвертон - Манчестер Сити 0:3 Реал Мадрид - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Лидс 2:1 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:0 Фулхэм - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Арсенал 4:1 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 3:0 Бавария - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Лестер 3:1 Манчестер Сити - Бавария 3:0 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4
Манчестер Сити
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Арсенал - Монако 1:1 Арсенал - Барселона 5:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 0:2 Все звёзды МЛС - Арсенал 0:5
Нюрнберг - Арсенал 1:1 Арсенал - Вулверхэмптон 5:0 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Арсенал - Брайтон 0:3 Ньюкасл - Арсенал 0:2 Арсенал - Челси 3:1 Манчестер Сити - Арсенал 4:1 Арсенал - Саутгемптон 3:3 Вест Хэм - Арсенал 2:2 Ливерпуль - Арсенал 2:2 Арсенал - Лидс 4:1 Арсенал - Кристал Пэлас 4:1 Арсенал - Спортинг Л 1:1 Фулхэм - Арсенал 0:3 Спортинг Л - Арсенал 2:2 Арсенал - Борнмут 3:2
Прогнозы на матч Арсенал - Манчестер Сити
Исход игры
Арсенал
14.1% (10)
Ничья
0% (0)
Манчестер Сити
85.9% (61)
Тотал 2.5
Больше
90.32% (56)
Меньше
9.68% (6)
Обе команды забьют
Да
88.71% (55)
Нет
11.29% (7)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
57.7% (41)
1:3 Манчестер Сити
7% (5)
2:3 Манчестер Сити
5.6% (4)
0:2 Манчестер Сити
5.6% (4)
2:1 Арсенал
4.2% (3)
0:1 Манчестер Сити
2.8% (2)
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