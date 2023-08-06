Первый тайм

13' Силва на правом фланге принял мяч после заброса в свой адрес, сбросил игровой снаряд назад на Уокера, который в касание низом прострелил в район 11-метровой отметки, но в этой зоне были только "канониры".

12' Многие болельщики по всему миру надеялись увидеть в этом матче результативный футбол, но по первой трети первого тайма никакой голевой феерией даже не пахнет.

11' Сака решил сейчас всё-таки ускориться с мячом по правому флангу, где попытался заработать угловой в единоборстве с Аканджи, но не вышло - будет удар от ворот.

10' "Канониры" пока что полностью сосредоточены на разрушительных действиях, не пытаясь особо идти вперёд и искать возможности для ударов по воротам Ортеги.

9' Парти в середине поля рукой задержал соперника, причём прихватив за волосы оппонента, после чего ещё и отбил мяч в сторону. Возмущённый арбитр полез в карман за жёлтой карточкой.

8' Мяч вышел за боковую линию, после чего арбитр приостановил игру, чтобы Тимбер спокойно мог привести свою амуницию в порядок. Всё-таки играть босым очень опасно для здоровья.