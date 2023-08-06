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Англия: Суперкубок
2023-2024

Стадион: . Главный судья: Эттуэлл Стюарт
Манчестер Сити
0:0
Первый тайм: 13'
Арсенал
0'
8' Желтая карточка
Парти Томас

Ход матча

8'
 
Парти Томас

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 81 Владение мячом, % 19

Владение мячом

Прогнозы 169
Манчестер Сити 75.1% (127)
X 9.5% (16)
Арсенал 15.4% (26)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Сити
Ничья
Арсенал
2.15
4.25
4.79
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
18
Ортега
Штефан
2
Уокер
Кайл
5
Стоунс
Джон
3
Диаш
Рубен
25
Аканджи
Мануэль
16
Родри
Эрнандес
8
Ковачич
Матео
20
Силва
Бернарду
19
Альварес
Хулиан
10
Грилиш
Джек
9
Холанн
Эрлинг
1
Ремсдейл
Аарон
4
Уайт
Бен
2
Салиба
Вильям
6
Габриэль
дос
Сантос
12
Тимбер
Юрриен
5
Парти
Томас
41
Райс
Деклан
7
Сака
Букайо
8
Эдегор
Мартин
11
Мартинелли
Габриэл
29
Хаверц
Кай
Манчестер Сити
4-2-3-1
Арсенал
4-2-3-1

История личных встреч

Манчестер Сити
Арсенал

27 матчей

92.6%
7.4%
5.3290705182008E-15%
25 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
14.8%
7.4%
21 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

70.4%
7.4%
22.2%
19 побед 2 ничьи 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 14 побед

43 матча

58.1%
16.3%
25.6%
25 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

48.8%
27.9%
23.3%
21 победа 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

44.2%
23.3%
32.5%
19 побед 10 ничьих 14 побед

История матчей

ПЛ
4:1
ПЛ
1:3
К
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
5:0
ПЛ
0:1
КЛ
1:4
ПЛ
1:0
К
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:3
КЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:3
КЛ
0:3
ПЛ
3:1
К
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ТМК
3:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
С
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
6:3
ТМС
1:3
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ММ(
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
КC
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:0
КC
3:0
ПЛ
4:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

44
35

Голов в среднем за матч

2.32
1.46

Среднее время на гол

38
61

Всего голов

23
23

Голов в среднем за матч

0.96
1.21

Среднее время на гол

93
74

Всего голов

67
58

Голов в среднем за матч

1.56
1.35

Тотал матчей

2.5
40
Больше 93%
Меньше 7%
3
34
Больше 79%
Меньше 21%
9
26
Больше 60%
Меньше 40%
17
14
Больше 33%
Меньше 67%
29
6
Больше 14%
Меньше 86%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
42

Среднее время на гол

57
66

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Манчестер Сити - Атлетико М 1:2 Бавария - Манчестер Сити 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Манчестер Сити 3:5 Манчестер Сити - Интер Милан 1:0
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд - Манчестер Сити 1:0 Брайтон - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:0 Эвертон - Манчестер Сити 0:3 Реал Мадрид - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Лидс 2:1 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:0 Фулхэм - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Арсенал 4:1 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 3:0 Бавария - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Лестер 3:1 Манчестер Сити - Бавария 3:0 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4
Арсенал
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Арсенал - Монако 1:1 Арсенал - Барселона 5:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 0:2 Все звёзды МЛС - Арсенал 0:5
Нюрнберг - Арсенал 1:1 Арсенал - Вулверхэмптон 5:0 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Арсенал - Брайтон 0:3 Ньюкасл - Арсенал 0:2 Арсенал - Челси 3:1 Манчестер Сити - Арсенал 4:1 Арсенал - Саутгемптон 3:3 Вест Хэм - Арсенал 2:2 Ливерпуль - Арсенал 2:2 Арсенал - Лидс 4:1 Арсенал - Кристал Пэлас 4:1 Арсенал - Спортинг Л 1:1 Фулхэм - Арсенал 0:3 Спортинг Л - Арсенал 2:2 Арсенал - Борнмут 3:2
  • Первый тайм
  • 13'
    Силва на правом фланге принял мяч после заброса в свой адрес, сбросил игровой снаряд назад на Уокера, который в касание низом прострелил в район 11-метровой отметки, но в этой зоне были только "канониры".
  • 12'
    Многие болельщики по всему миру надеялись увидеть в этом матче результативный футбол, но по первой трети первого тайма никакой голевой феерией даже не пахнет.
  • 11'
    Сака решил сейчас всё-таки ускориться с мячом по правому флангу, где попытался заработать угловой в единоборстве с Аканджи, но не вышло - будет удар от ворот.
  • 10'
    "Канониры" пока что полностью сосредоточены на разрушительных действиях, не пытаясь особо идти вперёд и искать возможности для ударов по воротам Ортеги.
  • Желтая карточка
    9'
    Парти в середине поля рукой задержал соперника, причём прихватив за волосы оппонента, после чего ещё и отбил мяч в сторону. Возмущённый арбитр полез в карман за жёлтой карточкой.
  • 8'
    Мяч вышел за боковую линию, после чего арбитр приостановил игру, чтобы Тимбер спокойно мог привести свою амуницию в порядок. Всё-таки играть босым очень опасно для здоровья.
  • 8'
    Тимбер в одном из единоборств потерял бутсу. Мяч остаётся в игре, поэтому левому защитнику приходится продолжать босым на одну ногу. Необычный эпизод.
  • 7'
    Наконец-то первую атаку по левому флангу провели "небесно-голубые", откуда Аканджи выполнил подачу в штрафную площади, но там после пары скидок защитникам "Арсенала" удалось вынести мяч подальше.
  • 6'
    Публика пока что не пытается выразить протест тому, что футболисты в весьма посредственном темпе пасуются в центральной зоне. Поют люди песни и хлопают в ладоши.
  • Фол, нарушение
    5'
    Эдегор в середине поля попытался обокрасть Аканджи, но не удалось норвежцу отобрать мяч без нарушения правил.
  • 4'
    Оба вратаря уже успели попробовать мяч, но только после передач от своих защитников. Никаких угроз чьим-либо владениям не видно.
  • 3'
    Букмекеры видят фаворитом этого поединка "Манчестер Сити", но небольшим. Вероятность победы номинальных хозяев в основное время, по мнению аналитиков, составляет менее 50%.
  • 2'
    "Горожане" принялись пасоваться на своей половине поля. "Арсенал" идёт в прессинг, но достаточно робко. Фееричных стартовых минут вряд ли здесь приходится ждать.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Звучит гимн Великобритании.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Манчестер Сити 0:0 Арсенал

    Исход игры
    Манчестер Сити
    75% (126)
    Ничья
    9.5% (16)
    Арсенал
    15.5% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    88.89% (104)
    Меньше
    11.11% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    90.6% (106)
    Нет
    9.4% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Сити
    41.7% (70)
    3:1 Манчестер Сити
    5.4% (9)
    3:2 Манчестер Сити
    4.8% (8)
    2:0 Манчестер Сити
    3% (5)
    2:2 Ничья
    3% (5)
    1:2 Арсенал
    2.4% (4)
    1:0 Манчестер Сити
    2.4% (4)
    1:1 Ничья
    1.8% (3)
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