Стадион: Уэмбли. Главный судья: Эттуэлл Стюарт
0:0
Первый тайм: 13'
Ход матча
8'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
81 Владение мячом, % 19
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
10
Грилиш
Джек
4
Уайт
Бен
41
Райс
Деклан
29
Хаверц
Кай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Грилиш ДжекПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Гомес СерхиоПолузащитник
-
47 Фоден ФилПолузащитник
-
80 Палмер КоулПолузащитник
-
82 Льюис РикоПолузащитник
-
87 Макати ДжонПолузащитник
-
Главный тренер: Гвардиола Пеп
- Основной состав
- Вратарь
-
4 Уайт БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Хаверц КайНападающий
- Запасные игроки
-
30 Тёрнер МэттВратарь
- Защитник
-
15 Кивёр ЯкубЗащитник
-
16 Холдинг РобЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Виейра ФабиуНападающий
- Нападающий
-
14 Нкетиа ЭддиНападающий
-
Главный тренер: Артета Микель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Манчестер Сити
Арсенал
27 матчей
92.6%
7.4%
5.3290705182008E-15%
25 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
14.8%
7.4%
21 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
70.4%
7.4%
22.2%
19 побед 2 ничьи 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 14 побед
43 матча
58.1%
16.3%
25.6%
25 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
48.8%
27.9%
23.3%
21 победа 12 ничьих 10 побед
Второй тайм
44.2%
23.3%
32.5%
19 побед 10 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
44
35
Голов в среднем за матч
2.32
1.46
Среднее время на гол
38
61
Всего голов
23
23
Голов в среднем за матч
0.96
1.21
Среднее время на гол
93
74
Всего голов
67
58
Голов в среднем за матч
1.56
1.35
Тотал матчей
2.5
40
Больше 93%
Меньше 7%
3
34
Больше 79%
Меньше 21%
9
26
Больше 60%
Меньше 40%
17
14
Больше 33%
Меньше 67%
29
6
Больше 14%
Меньше 86%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
Среднее время на гол
57
66
Результаты последних матчей
Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Манчестер Сити - Атлетико М 1:2 Бавария - Манчестер Сити 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Манчестер Сити 3:5 Манчестер Сити - Интер Милан 1:0
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд - Манчестер Сити 1:0 Брайтон - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:0 Эвертон - Манчестер Сити 0:3 Реал Мадрид - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Лидс 2:1 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:0 Фулхэм - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Арсенал 4:1 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 3:0 Бавария - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Лестер 3:1 Манчестер Сити - Бавария 3:0 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4
Арсенал
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Арсенал - Монако 1:1 Арсенал - Барселона 5:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 0:2 Все звёзды МЛС - Арсенал 0:5
Нюрнберг - Арсенал 1:1 Арсенал - Вулверхэмптон 5:0 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Арсенал - Брайтон 0:3 Ньюкасл - Арсенал 0:2 Арсенал - Челси 3:1 Манчестер Сити - Арсенал 4:1 Арсенал - Саутгемптон 3:3 Вест Хэм - Арсенал 2:2 Ливерпуль - Арсенал 2:2 Арсенал - Лидс 4:1 Арсенал - Кристал Пэлас 4:1 Арсенал - Спортинг Л 1:1 Фулхэм - Арсенал 0:3 Спортинг Л - Арсенал 2:2 Арсенал - Борнмут 3:2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Манчестер Сити 0:0 Арсенал
Исход игры
Манчестер Сити
75% (126)
Ничья
9.5% (16)
Арсенал
15.5% (26)
Тотал 2.5
Больше
88.89% (104)
Меньше
11.11% (13)
Обе команды забьют
Да
90.6% (106)
Нет
9.4% (11)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Сити
41.7% (70)
3:1 Манчестер Сити
5.4% (9)
3:2 Манчестер Сити
4.8% (8)
2:0 Манчестер Сити
3% (5)
2:2 Ничья
3% (5)
1:2 Арсенал
2.4% (4)
1:0 Манчестер Сити
2.4% (4)
1:1 Ничья
1.8% (3)
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