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Англия: Суперкубок
2023-2024

Стадион: . Главный судья: Эттуэлл Стюарт
Манчестер Сити
 
Позже
Арсенал
Прогнозы 48
Манчестер Сити 85.4% (41)
X 0% (0)
Арсенал 14.6% (7)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Манчестер Сити
Ничья
Арсенал
1.83
4.25
4.79
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Манчестер Сити
Арсенал

27 матчей

92.6%
7.4%
5.3290705182008E-15%
25 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
14.8%
7.4%
21 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

70.4%
7.4%
22.2%
19 побед 2 ничьи 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 14 побед

43 матча

58.1%
16.3%
25.6%
25 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

48.8%
27.9%
23.3%
21 победа 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

44.2%
23.3%
32.5%
19 побед 10 ничьих 14 побед

История матчей

ПЛ
4:1
ПЛ
1:3
К
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
5:0
ПЛ
0:1
КЛ
1:4
ПЛ
1:0
К
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:3
КЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:3
КЛ
0:3
ПЛ
3:1
К
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ТМК
3:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
С
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
6:3
ТМС
1:3
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ММ(
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
КC
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:0
КC
3:0
ПЛ
4:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

44
35

Голов в среднем за матч

2.32
1.46

Среднее время на гол

38
61

Всего голов

23
23

Голов в среднем за матч

0.96
1.21

Среднее время на гол

93
74

Всего голов

67
58

Голов в среднем за матч

1.56
1.35

Тотал матчей

2.5
40
Больше 93%
Меньше 7%
3
34
Больше 79%
Меньше 21%
9
26
Больше 60%
Меньше 40%
17
14
Больше 33%
Меньше 67%
29
6
Больше 14%
Меньше 86%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
42

Среднее время на гол

57
66

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Манчестер Сити - Атлетико М 1:2 Бавария - Манчестер Сити 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Манчестер Сити 3:5 Манчестер Сити - Интер Милан 1:0
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд - Манчестер Сити 1:0 Брайтон - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:0 Эвертон - Манчестер Сити 0:3 Реал Мадрид - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Лидс 2:1 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:0 Фулхэм - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Арсенал 4:1 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 3:0 Бавария - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Лестер 3:1 Манчестер Сити - Бавария 3:0 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4
Арсенал
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Арсенал - Монако 1:1 Арсенал - Барселона 5:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 0:2 Все звёзды МЛС - Арсенал 0:5
Нюрнберг - Арсенал 1:1 Арсенал - Вулверхэмптон 5:0 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Арсенал - Брайтон 0:3 Ньюкасл - Арсенал 0:2 Арсенал - Челси 3:1 Манчестер Сити - Арсенал 4:1 Арсенал - Саутгемптон 3:3 Вест Хэм - Арсенал 2:2 Ливерпуль - Арсенал 2:2 Арсенал - Лидс 4:1 Арсенал - Кристал Пэлас 4:1 Арсенал - Спортинг Л 1:1 Фулхэм - Арсенал 0:3 Спортинг Л - Арсенал 2:2 Арсенал - Борнмут 3:2
  • Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 августа 2023, осталось 2 дня 10 часов 39 минут.

    Главный судья: Эттуэлл Стюарт

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    • Прогнозы 48
    Манчестер Сити 85.4% (41)
    X 0% (0)
    Арсенал 14.6% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Сити
    Ничья
    Арсенал
    1.83
    4.25
    4.79
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Манчестер Сити - Арсенал онлайн

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    Прогнозы на матч Манчестер Сити - Арсенал

    Исход игры
    Манчестер Сити
    85.7% (42)
    Ничья
    0% (0)
    Арсенал
    14.3% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    90.48% (38)
    Меньше
    9.52% (4)
    Обе команды забьют
    Да
    88.1% (37)
    Нет
    11.9% (5)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Сити
    59.2% (29)
    1:2 Арсенал
    6.1% (3)
    3:2 Манчестер Сити
    6.1% (3)
    2:0 Манчестер Сити
    6.1% (3)
    3:1 Манчестер Сити
    4.1% (2)
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