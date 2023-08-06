Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра в одни ворота сейчас. Норшеланн доминирует и владеет мячом

Фредерик Алвес Ибсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Фредерик Алвес Ибсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Менса Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Удар от ворот произведет Брондбю

62' Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

61' Удар от ворот произведет Брондбю

60' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Норшеланн начинает контратаку

60' Вилладсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Валлис Николай наказан за толчок Мохаммед Диоманд

58' Норшеланн контролирует мяч.

57' Радошевич Йосип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Хеггхейм Хенрик получил желтую карточку от судьи

56' Фресе Мартин из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

55' Хеггхейм Хенрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Матч возобновлен

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Радошевич Йосип получил желтую карточку от судьи

54' Миккельсен Томас взял и забрал мяч на выходе

53' Команда Норшеланн сравняла счет! Игра продолжается!

52' Г О О О О Л - Ингвартсен Маркус забивает с правой ноги!

52' Ibrahim Osman создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Норшеланн пытается что-то создать.

52' Удар от ворот произведет Брондбю

52' Хансен Киан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

51' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Матч возобновлен

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Васс Даниэль из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Матч возобновлен

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Мохаммед Диоманд получил желтую карточку от судьи

47' Безумный фол. Мохаммед Диоманд грубо играет против соперника. Пострадал Менса Кевин

46' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Мохаммед Диоманд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.