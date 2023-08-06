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Дания: Суперлига Дании
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Крог Мортен
Нордшелланн
1:1
Второй тайм: 72'
Брондбю
0'
0:1
37' Гол
Валлис Николай
47' Желтая карточка
Диоманде Мохаммед
1:1
52' Гол
Ингвартсен Маркус
54' Желтая карточка
Радошевич Йосип
56' Желтая карточка
Хеггхейм Хенрик

Ход матча

37'
0:1
Валлис Николай
(Омойджуфано Охи)
47'
Диоманде Мохаммед
 
52'
Ингвартсен Маркус
(Ibrahim Osman)
1:1
54'
 
Радошевич Йосип
56'
 
Хеггхейм Хенрик
66'
Антман Оливер
Ibrahim Osman
 
71'
Mario Dorgeles
Свенссон Даниэль
 
71'
Jonas Jensen-Abbew
Хансен Киан
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 0
  • 248 Количество передач 252
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нордшелланн
Ничья
Брондбю
2.83
4.00
4.76
Все Коэффициенты
13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
39
Adamo
Nagalo
5
Фресе
Мартин
27
Свенссон
Даниэль
6
Тверсков
Йеппе
10
Диоманде
Мохаммед
37
Ernest
Nuamah
7
Ингвартсен
Маркус
14
Ibrahim
Osman
16
Миккельсен
Томас
3
Хеггхейм
Хенрик
32
Алвес
Фредерик
4
Расмуссен
Якоб
14
Менса
Кевин
15
Риверос
Блас
10
Васс
Даниэль
22
Радошевич
Йосип
7
Валлис
Николай
9
Омойджуфано
Охи
36
Квистгарден
Матиас
Нордшелланн
4-3-3
Брондбю
3-4-1-2

История личных встреч

Нордшелланн
Брондбю

21 матч

61.9%
38.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
9 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.2%
38.1%
16 побед 8 ничьих 0 побед

32 матча

3.1%
96.9%
0 побед 1 ничья 31 победа

Первый тайм

15.6%
84.4%
0 побед 5 ничьих 30 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 4 ничьи 25 побед

53 матча

24.5%
17%
58.5%
13 побед 9 ничьих 31 победа

Первый тайм

17%
26.4%
56.6%
9 побед 14 ничьих 30 побед

Второй тайм

30.2%
22.6%
47.2%
16 побед 12 ничьих 25 побед

История матчей

СД
5:1
СД
2:1
СД
2:1
СД
1:3
СД
0:2
СД
0:1
СД
2:0
СД
0:3
ТМК
1:5
СД
0:1
СД
3:2
СД
4:0
СД
0:2
СД
2:2
СД
4:2
СД
2:0
СД
1:1
СД
3:3
СД
2:0
СД
3:1
СД
3:4
СД
4:2
СД
3:2
СД
1:2
СД
0:1
СД
2:3
СД
1:1
СД
2:1
СД
0:2
СД
0:2
СД
3:1
СД
2:0
СД
0:3
СД
2:2
СД
4:1
СД
1:1
СД
4:0
СД
3:0
СД
0:0
СД
0:1
СЛ
1:2
СЛ
2:0
СЛ
1:1
СЛ
1:1
СЛ
1:3
СЛ
0:1
СЛ
0:1
СЛ
6:3
СЛ
1:2
СЛ
2:1
СЛ
0:2
СЛ
3:0
СЛ
1:0

Голы

Всего голов

33
27

Голов в среднем за матч

1.1
1.17

Среднее время на гол

81
76

Всего голов

58
50

Голов в среднем за матч

2.52
1.67

Среднее время на гол

35
54

Всего голов

91
77

Голов в среднем за матч

1.72
1.45

Тотал матчей

2.5
52
Больше 98%
Меньше 2%
1
45
Больше 85%
Меньше 15%
8
30
Больше 57%
Меньше 43%
23
19
Больше 36%
Меньше 64%
34
11
Больше 21%
Меньше 79%
42
7
Больше 13%
Меньше 87%
46
2
Больше 4%
Меньше 96%
51
1
Больше 2%
Меньше 98%
52
1
Больше 2%
Меньше 98%
52

Среднее время на гол

52
61

Бомбардиры внутри турнира

Нордшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ernest Nuamah 3 1
Беньямин Нюгрен 2 0.67
Ингвартсен Маркус 2 (1) 0.67
Ibrahim Osman 1 0.33
Диоманде Мохаммед 0 0
Фресе Мартин 0 0
Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валлис Николай 3 1
Эвьен Хэкон 1 0.33
Квистгарден Матиас 0 0
Омойджуфано Охи 0 0

Карточки

Нордшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Свенссон Даниэль 1 0
Хансен Андреас III 1 0
Диоманде Мохаммед 1 0
Ernest Nuamah 1 0
Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радошевич Йосип 1 0
Хеггхейм Хенрик 1 0
Квистгарден Матиас 1 0
Салех Юсеф 1 0

Результаты матчей

Нордшелланн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Брондбю
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
0
Нордшелланн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Брондбю
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

3
0
Нордшелланн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Брондбю
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

3
0

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Нордшелланн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
АГФ Орхус - Нордшелланн 1:3 Нордшелланн - Виборг 4:1 Магдебург - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Олимпиакос 1:1
Ред Булл Зальцбург - Нордшелланн 0:2 Нордшелланн - Веен Висбаден 1:1 Нордшелланн - Нествед 3:0 Нордшелланн - Виборг 0:0 Брондбю - Нордшелланн 5:1 Нордшелланн - Раннерс 3:1 АГФ Орхус - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - ФК Копенгаген 3:2 ФК Копенгаген - Нордшелланн 5:3 Нордшелланн - АГФ Орхус 0:1 Нордшелланн - ФК Копенгаген 3:2 Виборг - Нордшелланн 1:0 Раннерс - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Нордшелланн - Орхус Фремад 4:1 ФК Копенгаген - Нордшелланн 2:1
Брондбю
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брондбю - Оденсе 1:2 Брондбю - Фремад Амагер 5:3 Силькеборг - Брондбю 1:2 Брондбю - Б-93 8:2
Кристал Пэлас - Брондбю 2:2 Суонси - Брондбю 0:0 Брондбю - Хиллерёд 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 3:3 Брондбю - Нордшелланн 5:1 Виборг - Брондбю 1:1 Брондбю - ФК Копенгаген 1:3 Раннерс - Брондбю 1:3 ФК Копенгаген - Брондбю 0:1 Брондбю - Раннерс 0:4 Брондбю - АГФ Орхус 1:0 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Брондбю - Виборг 0:3 Брондбю - Треллеборг 1:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Брондбю - Силькеборг 2:1

Результаты матчей

Нордшелланн
Брондбю

Точный счет

4:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:2
2 раза 100%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Нордшелланн
Брондбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Копенгаген
 3 3 0 0 9 - 3 9
2.
Нордшелланн
 1:1 3 2 1 0 8 - 3 7
3.
АГФ Орхус
 3 2 0 1 4 - 3 6
4.
Митьюлланд
 3 2 0 1 4 - 4 6
5.
Оденсе
 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Люнгбю
 3 1 1 1 7 - 5 4
7.
Брондбю
 1:1 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Силькеборг
 3 1 0 2 3 - 5 3
9.
Раннерс
 3 0 2 1 4 - 8 2
10.
Виборг
 2 0 1 1 3 - 6 1
11.
Видовре
 3 0 1 2 2 - 5 1
12.
Вайле
 3 0 0 3 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Нордшелланн
 1:1 2 1 1 0 5 - 2 4
3.
ФК Копенгаген
 1 1 0 0 4 - 0 3
4.
Люнгбю
 2 1 0 1 5 - 3 3
5.
Силькеборг
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
АГФ Орхус
 2 1 0 1 2 - 3 3
7.
Виборг
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Раннерс
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Оденсе
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Вайле
 1 0 0 1 2 - 3 0
11.
Брондбю
 1:1 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Видовре
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Копенгаген
 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Брондбю
 1:1 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
АГФ Орхус
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Нордшелланн
 1:1 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Оденсе
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Люнгбю
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Видовре
 2 0 1 1 2 - 3 1
8.
Раннерс
 2 0 1 1 2 - 6 1
9.
Силькеборг
 1 0 0 1 0 - 2 0
10.
Виборг
 1 0 0 1 1 - 4 0
11.
Митьюлланд
 1 0 0 1 1 - 4 0
12.
Вайле
 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФК Копенгаген Гонсалвеш Диогу 4 (1)
Брондбю Валлис Николай 3
Митьюлланд Гуэ-Сон Чо 3
Нордшелланн Ernest Nuamah 3
Люнгбю Финнбогасон Альфред 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Гартенманн Стефан 1 1
Вайле Альбентоса Рауль 2
Видовре Matti Olsen 2
Видовре Magnus Fredslund 2
Оденсе Манне Аласана 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 71'
    Удар от ворот произведет Брондбю
  • 71'
    Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
  • 71'
    Хансен Киан получил травму и заменен. Йонас Йенсен-Эббью выходит на поле.
  • 71'
    Тактическая замена. Свенссон Даниэль уходит с поля и его заменяет Mario Dorgeles
  • 70'
    Ernest Nuamah оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 70'
    Норшеланн начинает контратаку
  • 70'
    Контроль мяча: Норшеланн: 55%, Брондбю: 45%.
  • 70'
    Радошевич Йосип ослабляет давление, выбив мяч.
  • 70'
    Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 69'
    Брондбю контролирует мяч.
  • 68'
    Хансен Киан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 68'
    Фредерик Алвес Ибсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 67'
    Судья сигнализирует, что Менса Кевин из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Антман Оливер
  • 66'
    Свенссон Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 66'
    Игра в одни ворота сейчас. Норшеланн доминирует и владеет мячом
  • Бонусы букмекеров
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    • 66'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 66'
      Тактическая замена. Ibrahim Osman уходит с поля и его заменяет Антман Оливер
    • 65'
      Васс Даниэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 65'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 65'
      Контроль мяча: Норшеланн: 55%, Брондбю: 45%.
    • 65'
      Риверос Блас из команды Брондбю заходит слишком далеко, он валит Ernest Nuamah.
    • 64'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 63'
      Брондбю начинает контратаку
    • 63'
      Фредерик Алвес Ибсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 63'
      Тверсков Йеппе наказан за толчок Квистгарден Матиас
    • 63'
      Менса Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 62'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 62'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 62'
      Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 61'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 60'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 60'
      Васс Даниэль успешно блокирует удар.
    • 60'
      Вилладсен Оливер нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 60'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 60'
      Вилладсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 60'
      Контроль мяча: Норшеланн: 54%, Брондбю: 46%.
    • 60'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 59'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 59'
      Радошевич Йосип из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 59'
      Расмуссен Якоб из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 59'
      Валлис Николай наказан за толчок Мохаммед Диоманд
    • 58'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 57'
      Радошевич Йосип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 56'
      Хеггхейм Хенрик получил желтую карточку от судьи
    • 56'
      Судья свистит. Хеггхейм Хенрик атаковал сзади соперника. Это Ibrahim Osman заработал своей команде штрафной
    • 56'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 56'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 55'
      Хеггхейм Хенрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 55'
      Контроль мяча: Норшеланн: 53%, Брондбю: 47%.
    • 55'
      Матч возобновлен
    • 54'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 54'
      Радошевич Йосип получил желтую карточку от судьи
    • 54'
      Безумный фол. Радошевич Йосип грубо играет против соперника. Пострадал Вилладсен Оливер
    • 54'
      Миккельсен Томас взял и забрал мяч на выходе
    • 53'
      Команда Норшеланн сравняла счет! Игра продолжается!
    • 53'
      Фресе Мартин сделал ключевой пас для гола!
    • 52'
      Ibrahim Osman сделал результативную передачу.
    • 52'
      Г О О О О Л - Ингвартсен Маркус забивает с правой ноги!
    • 52'
      Ibrahim Osman создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 52'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 52'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 52'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 52'
      Хансен Киан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 52'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 51'
      Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 51'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 50'
      Судья сигнализирует, что Радошевич Йосип из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Ibrahim Osman
    • 50'
      Менса Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 50'
      Матч возобновлен
    • 50'
      Контроль мяча: Норшеланн: 53%, Брондбю: 47%.
    • 50'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 50'
      Ibrahim Osman успешно блокирует удар.
    • 50'
      Квистгарден Матиас из команды Брондбю нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 50'
      Васс Даниэль из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 49'
      Адамо Нагало из команды Норшеланн толкнул локтем оппонента. Это Квистгарден Матиас заработал фол
    • 48'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 48'
      Судья сигнализирует, что Радошевич Йосип из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Свенссон Даниэль
    • 48'
      Судья сигнализирует, что Васс Даниэль из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Фресе Мартин
    • 47'
      Матч возобновлен
    • 47'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 47'
      Мохаммед Диоманд получил желтую карточку от судьи
    • 47'
      Безумный фол. Мохаммед Диоманд грубо играет против соперника. Пострадал Менса Кевин
    • 46'
      Хеггхейм Хенрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Риверос Блас из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Расмуссен Якоб из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Мохаммед Диоманд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Хеггхейм Хенрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 48'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      Команда Брондбю имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Контроль мяча: Норшеланн: 53%, Брондбю: 47%.
    • 47'
      Фресе Мартин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 47'
      Хансен Киан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Омойджуфано Охи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 45'
      Контроль мяча: Норшеланн: 54%, Брондбю: 46%.
    • 45'
      Квистгарден Матиас наказан за толчок Ibrahim Osman
    • 45'
      Фресе Мартин выиграл воздушное противоборство у Валлис Николай.
    • 45'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 44'
      Омойджуфано Охи наказан за толчок Адамо Нагало
    • 44'
      Васс Даниэль из команды Брондбю подал угловой слева.
    • 43'
      Валлис Николай нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 43'
      Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Васс Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 42'
      Хансен Киан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 42'
      Брондбю начинает контратаку
    • 42'
      Расмуссен Якоб выиграл воздушное противоборство у Ernest Nuamah.
    • 41'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 41'
      Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 41'
      Васс Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 41'
      Мохаммед Диоманд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 40'
      Контроль мяча: Норшеланн: 54%, Брондбю: 46%.
    • 40'
      Судья сигнализирует, что Ibrahim Osman из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Менса Кевин
    • 40'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 39'
      Миккельсен Томас взял и забрал мяч на выходе
    • 39'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 39'
      Хеггхейм Хенрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 39'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 39'
      Фресе Мартин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 38'
      Миккельсен Томас взял и забрал мяч на выходе
    • 38'
      Команда Брондбю забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 38'
      Валлис Николай сделал ключевой пас для гола!
    • 37'
      Омойджуфано Охи сделал результативную передачу.
    • 37'
      Г О О О О Л - Валлис Николай забивает с правой ноги!
    • 37'
      Омойджуфано Охи создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 37'
      Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 36'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 36'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 35'
      Фредерик Алвес Ибсен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 35'
      Миккельсен Томас из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Риверос Блас успешно блокирует удар.
    • 35'
      Ernest Nuamah нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 35'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 35'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: Норшеланн: 52%, Брондбю: 48%.
    • 34'
      Адамо Нагало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 34'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 33'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      Тверсков Йеппе из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 33'
      Игрок из команды Брондбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 32'
      Адамо Нагало ослабляет давление, выбив мяч.
    • 32'
      Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 32'
      Фресе Мартин возвращается на поле.
    • 32'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 32'
      Матч возобновлен
    • 31'
      Ох, нехорошо это выглядит. Фресе Мартин получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 30'
      Фресе Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 30'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 30'
      Брондбю начинает контратаку
    • 30'
      Валлис Николай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Контроль мяча: Норшеланн: 57%, Брондбю: 43%.
    • 29'
      Миккельсен Томас взял и забрал мяч на выходе
    • 29'
      Хеггхейм Хенрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 29'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 29'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 28'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 28'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 27'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 27'
      Ibrahim Osman оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 27'
      Ингвартсен Маркус создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 27'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 27'
      Тверсков Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 26'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 26'
      Игра в одни ворота сейчас. Норшеланн доминирует и владеет мячом
    • 26'
      Тверсков Йеппе задерживает мяч рукой
    • 26'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 25'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 25'
      Хансен Киан выиграл воздушное противоборство у Квистгарден Матиас.
    • 25'
      Хеггхейм Хенрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Контроль мяча: Норшеланн: 61%, Брондбю: 39%.
    • 24'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 24'
      Ibrahim Osman оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 24'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 23'
      Менса Кевин из команды Брондбю в офсайде
    • 22'
      Расмуссен Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 22'
      Оооо... вот это был удар! Омойджуфано Охи должен был забить с этой позиции.
    • 22'
      Омойджуфано Охи оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 22'
      Квистгарден Матиас из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 22'
      Брондбю начинает контратаку
    • 22'
      Квистгарден Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Фредерик Алвес Ибсен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 21'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 21'
      Фресе Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Хеггхейм Хенрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Вилладсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Контроль мяча: Норшеланн: 61%, Брондбю: 39%.
    • 19'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 19'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Валлис Николай выиграл воздушное противоборство у Свенссон Даниэль.
    • 18'
      Расмуссен Якоб выиграл воздушное противоборство у Ernest Nuamah.
    • 18'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 17'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 17'
      Свенссон Даниэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Радошевич Йосип ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 16'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 16'
      Ernest Nuamah из команды Норшеланн в офсайде
    • 16'
      Риверос Блас возвращается на поле.
    • 15'
      Адамо Нагало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Матч возобновлен
    • 15'
      Ох, нехорошо это выглядит. Риверос Блас получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 15'
      Контроль мяча: Норшеланн: 66%, Брондбю: 34%.
    • 14'
      Риверос Блас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 13'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 13'
      Ibrahim Osman успешно блокирует удар.
    • 13'
      Риверос Блас нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 13'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Игрок из команды Брондбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 12'
      Адамо Нагало из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 12'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 12'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 11'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Фредерик Алвес Ибсен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 10'
      Хансен Киан из команды Норшеланн наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 10'
      Омойджуфано Охи из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 10'
      Контроль мяча: Норшеланн: 70%, Брондбю: 30%.
    • 10'
      Васс Даниэль из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 9'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 9'
      Игрок из команды Норшеланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 9'
      Васс Даниэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Фредерик Алвес Ибсен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Игрок из команды Норшеланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 8'
      Хеггхейм Хенрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 7'
      Фредерик Алвес Ибсен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 7'
      Фресе Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Свенссон Даниэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 6'
      Шанс! Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн пробил головой, но мимо
    • 6'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой слева.
    • 6'
      Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Риверос Блас из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Контроль мяча: Норшеланн: 54%, Брондбю: 46%.
    • 5'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 5'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 4'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 4'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 3'
      Судья сигнализирует, что Тверсков Йеппе из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Радошевич Йосип
    • 2'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 2'
      Вилладсен Оливер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 2'
      Ibrahim Osman из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 2'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 1'
      Омойджуфано Охи из команды Брондбю в офсайде
    • 1'
      Квистгарден Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 1'
      Идет дождь, трудные условия для игроков.
    • 1'
      Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
    • 1'
      Норшеланн начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Нордшелланн
    Ничья
    Брондбю
    2.83
    4.00
    4.76
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    Где смотреть матч Нордшелланн 1:1 Брондбю онлайн

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