Тур: 3. Стадион: Right To Dream Park. Главный судья: Крог Мортен
3:1
Конец матча
0'
0:1
37' ГолВаллис Николай
47' Желтая карточкаДиоманде Мохаммед
1:1
52' ГолИнгвартсен Маркус
54' Желтая карточкаРадошевич Йосип
56' Желтая карточкаХеггхейм Хенрик
2:1
74' ГолErnest Nuamah
3:1
80' ГолФресе Мартин
90'+6
Ход матча
37'
52'
54'
56'
74'
2:1
80'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
10 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 2
-
3 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
536 Количество передач 477
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
39
Adamo
Nagalo
14
Менса
Кевин
15
Риверос
Блас
10
Васс
Даниэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Adamo NagaloЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Хансен МадсНападающий
-
15 Марксен ЭрикНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Johannes Hoff Thorup
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Менса КевинЗащитник
-
15 Риверос БласЗащитник
-
10 Васс ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
6 Белл ДжоПолузащитник
-
11 Эвьен ХэконПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Салех ЮсефНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jesper Soerensen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Нордшелланн
Брондбю
21 матч
61.9%
38.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
9 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.2%
38.1%
16 побед 8 ничьих 0 побед
32 матча
3.1%
96.9%
0 побед 1 ничья 31 победа
Первый тайм
15.6%
84.4%
0 побед 5 ничьих 30 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 4 ничьи 25 побед
53 матча
24.5%
17%
58.5%
13 побед 9 ничьих 31 победа
Первый тайм
17%
26.4%
56.6%
9 побед 14 ничьих 30 побед
Второй тайм
30.2%
22.6%
47.2%
16 побед 12 ничьих 25 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
27
Голов в среднем за матч
1.1
1.17
Среднее время на гол
81
76
Всего голов
58
50
Голов в среднем за матч
2.52
1.67
Среднее время на гол
35
54
Всего голов
91
77
Голов в среднем за матч
1.72
1.45
Тотал матчей
2.5
52
Больше 98%
Меньше 2%
1
45
Больше 85%
Меньше 15%
8
30
Больше 57%
Меньше 43%
23
19
Больше 36%
Меньше 64%
34
11
Больше 21%
Меньше 79%
42
7
Больше 13%
Меньше 87%
46
2
Больше 4%
Меньше 96%
51
1
Больше 2%
Меньше 98%
52
1
Больше 2%
Меньше 98%
52
Среднее время на гол
52
61
Бомбардиры внутри турнира
Нордшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ernest Nuamah
|4
|1.33
|Беньямин Нюгрен
|2
|0.67
|Ингвартсен Маркус
|2 (1)
|0.67
|Ibrahim Osman
|1
|0.33
|Фресе Мартин
|1
|0.33
|Диоманде Мохаммед
|0
|0
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валлис Николай
|3
|1
|Эвьен Хэкон
|1
|0.33
|Квистгарден Матиас
|0
|0
|Омойджуфано Охи
|0
|0
Карточки
Нордшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Свенссон Даниэль
|1
|0
|Хансен Андреас III
|1
|0
|Диоманде Мохаммед
|1
|0
|Ernest Nuamah
|1
|0
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Радошевич Йосип
|1
|0
|Хеггхейм Хенрик
|1
|0
|Квистгарден Матиас
|1
|0
|Салех Юсеф
|1
|0
Результаты матчей
Нордшелланн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Брондбю
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
0
1
Нордшелланн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Брондбю
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
3
0
Нордшелланн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Брондбю
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
3
1
Голы по времени матча
Забито
7
3
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
10
4
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
1
25%
16-30
2
20%
1
25%
31-45
3
30%
1
25%
46-60
1
10%
1
25%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Нордшелланн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
АГФ Орхус - Нордшелланн 1:3 Нордшелланн - Виборг 4:1 Магдебург - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Олимпиакос 1:1
Ред Булл Зальцбург - Нордшелланн 0:2 Нордшелланн - Веен Висбаден 1:1 Нордшелланн - Нествед 3:0 Нордшелланн - Виборг 0:0 Брондбю - Нордшелланн 5:1 Нордшелланн - Раннерс 3:1 АГФ Орхус - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - ФК Копенгаген 3:2 ФК Копенгаген - Нордшелланн 5:3 Нордшелланн - АГФ Орхус 0:1 Нордшелланн - ФК Копенгаген 3:2 Виборг - Нордшелланн 1:0 Раннерс - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Нордшелланн - Орхус Фремад 4:1 ФК Копенгаген - Нордшелланн 2:1
Брондбю
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брондбю - Оденсе 1:2 Брондбю - Фремад Амагер 5:3 Силькеборг - Брондбю 1:2 Брондбю - Б-93 8:2
Кристал Пэлас - Брондбю 2:2 Суонси - Брондбю 0:0 Брондбю - Хиллерёд 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 3:3 Брондбю - Нордшелланн 5:1 Виборг - Брондбю 1:1 Брондбю - ФК Копенгаген 1:3 Раннерс - Брондбю 1:3 ФК Копенгаген - Брондбю 0:1 Брондбю - Раннерс 0:4 Брондбю - АГФ Орхус 1:0 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Брондбю - Виборг 0:3 Брондбю - Треллеборг 1:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Брондбю - Силькеборг 2:1
Результаты матчей
Нордшелланн
Брондбю
Точный счет
3:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:3
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:2
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Нордшелланн
Брондбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Нордшелланн
|Ernest Nuamah
|4 (1)
|ФК Копенгаген
|Гонсалвеш Диогу
|4 (1)
|Брондбю
|Валлис Николай
|3
|Митьюлланд
|Гуэ-Сон Чо
|3
|Люнгбю
|Финнбогасон Альфред
|2 (1)
|Митьюлланд
|Гартенманн Стефан
|1 1
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|2
|Видовре
|Matti Olsen
|2
|Видовре
|Magnus Fredslund
|2
|Оденсе
|Манне Аласана
|2