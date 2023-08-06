Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

После классного второго тайма Норшеланн совершает камбэк и уходит с поля победителем!

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Адамо Нагало из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

90' Судья сигнализирует, что Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Фредерик Алвес Ибсен

90' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Риверос Блас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Норшеланн пытается что-то создать.

87' Удар от ворот произведет Норшеланн

86' Тверсков Йеппе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Дивкович Марко не смог попасть в створ ударом издали

85' Удар от ворот произведет Брондбю

84' Антман Оливер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

84' Норшеланн начинает контратаку

84' Адамо Нагало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Удар от ворот произведет Брондбю

83' Ингвартсен Маркус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

83' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Удар от ворот произведет Норшеланн

82' Судья сигнализирует, что Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Эвьен Хэкон

81' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Команда Норшеланн забила решающий гол в последние минуты игры!

80' ГОООООЛ - Фресе Мартин Норшеланн забивает ударом головой

80' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

80' Норшеланн пытается что-то создать.

80' Норшеланн контролирует мяч.

79' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Фредерик Алвес Ибсен ослабляет давление, выбив мяч.

78' Норшеланн начинает контратаку

78' Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн в офсайде

77' Удар от ворот произведет Брондбю

76' Антман Оливер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

76' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Г О О О О Л - Ernest Nuamah левой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

73' Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

73' Норшеланн пытается что-то создать.

72' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Удар от ворот произведет Брондбю

71' Удар от ворот произведет Брондбю

71' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

70' Ernest Nuamah оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

70' Норшеланн начинает контратаку

70' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Хансен Киан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Фредерик Алвес Ибсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Свенссон Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Игра в одни ворота сейчас. Норшеланн доминирует и владеет мячом

66' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Фресе Мартин из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

63' Фредерик Алвес Ибсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Менса Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Удар от ворот произведет Брондбю

62' Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

61' Удар от ворот произведет Брондбю

60' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Норшеланн начинает контратаку

60' Вилладсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Валлис Николай наказан за толчок Мохаммед Диоманд

58' Норшеланн контролирует мяч.

57' Радошевич Йосип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Хеггхейм Хенрик получил желтую карточку от судьи

56' Фресе Мартин из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

55' Хеггхейм Хенрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Матч возобновлен

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Радошевич Йосип получил желтую карточку от судьи

54' Миккельсен Томас взял и забрал мяч на выходе

53' Команда Норшеланн сравняла счет! Игра продолжается!

52' Г О О О О Л - Ингвартсен Маркус забивает с правой ноги!

52' Ibrahim Osman создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Норшеланн пытается что-то создать.

52' Удар от ворот произведет Брондбю

52' Хансен Киан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

51' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Матч возобновлен

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Васс Даниэль из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Матч возобновлен

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Мохаммед Диоманд получил желтую карточку от судьи

47' Безумный фол. Мохаммед Диоманд грубо играет против соперника. Пострадал Менса Кевин

46' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Мохаммед Диоманд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.