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  4. Элитсериен 2023

Норвегия: Элитсериен
2023

Тур: 17. Стадион: .
Викинг
2:0
Первый тайм: 19'
Будё-Глимт

Ход матча

4'
Сальвесен Ларс-Йорген
(Свеннсен Сандер)
1:0
7'
Сольбаккен Маркус
(Бьёрсхоль Сондре)
2:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 37 Владение мячом, % 63
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Викинг
Ничья
Будё-Глимт
3.19
6.10
3.85
Все Коэффициенты
30
Гуннарссон
Патрик
18
Бьёрсхоль
Сондре
5
Диоп
Джибрил
4
Брекало
Давид
20
Паттинама
Шейн
21
Танген
Харальд
14
Язбек
Патрик
8
Сольбаккен
Маркус
29
Свеннсен
Сандер
9
Сальвесен
Ларс-Йорген
10
Трипич
Златко
12
Хайкин
Никита
5
Вембангомо
Брис
18
Мо
Бреде
4
Бьортуфт
Один
Лурас
15
Бьоркан
Фредерик
19
Фет
Сондре
77
Берг
Патрик
8
Грёнбек
Альберт
10
Басси
Даниэль
29
Мумбанья
Фарис
7
Пеллегрино
Амаль
Викинг
4-3-3
Будё-Глимт
4-3-3

История личных встреч

Викинг
Будё-Глимт

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

128.6%
57.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
28.6%
7 побед 2 ничьи 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 10 побед

22 матча

31.8%
4.5%
63.7%
7 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

40.9%
27.3%
31.8%
9 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

31.8%
22.7%
45.5%
7 побед 5 ничьих 10 побед

История матчей

Э
5:1
К
5:3
ТМК
0:1
Э
5:4
Э
2:0
К
2:1
Э
1:3
Э
2:2
Э
3:0
Э
2:4
Э
2:1
Э
3:4
Э
0:2
Э
2:0
Э
2:1
Э
0:3
Э
3:2
Э
2:3
Э
2:0
Э
3:2
Э
3:2
Э
2:0

Голы

Всего голов

19
21

Голов в среднем за матч

1.9
1.75

Среднее время на гол

47
51

Всего голов

32
18

Голов в среднем за матч

2.67
1.8

Среднее время на гол

33
50

Всего голов

51
39

Голов в среднем за матч

2.32
1.77

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

38
50

Бомбардиры внутри турнира

Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трипич Златко 9 (5) 0.53
Сальвесен Ларс-Йорген 6 0.35
Свеннсен Сандер 4 0.24
Бьёрсхоль Сондре 4 0.24
Д'Агостино Николас 2 0.12
Танген Харальд 2 0.12
Сандберг Никлас 2 (1) 0.12
Бьярнасон Биркир 2 0.12
Брекало Давид 2 0.12
Язбек Патрик 1 0.06
Паттинама Шейн 1 0.06
Лёкберг Кристоффер 1 0.06
Сольбаккен Маркус 1 0.06
Стенснесс Джанни 1 0.06
Де Ланлай Янн-Эрик 0 0
Edvin Austboe 0 0
Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрино Амаль 14 (2) 0.78
Мумбанья Фарис 11 0.61
Грёнбек Альберт 7 0.39
Ветлесен Уго 3 0.17
Мугиша Джоэл 3 0.17
Сёрли Сондре 2 0.11
Салтнес Ульрик 2 0.11
Берг Патрик 1 0.06
Сёренсен Адам 0 0
Конрадсен Мортен 0 0
Эспейор Рунар 0 0
Вембангомо Брис 0 0
Фет Сондре 0 0
Бьортуфт Один Лурас 0 0

Карточки

Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паттинама Шейн 2 1
Трипич Златко 3 0
Д'Агостино Николас 3 0
Брекало Давид 3 0
Сольбаккен Маркус 3 0
Стенснесс Джанни 3 0
Язбек Патрик 3 0
Диоп Джибрил 3 0
Бьёрсхоль Сондре 0 1
Сандберг Никлас 1 0
Де Ланлай Янн-Эрик 1 0
Сальвесен Ларс-Йорген 1 0
Лёкберг Кристоффер 1 0
Танген Харальд 1 0
Гуннарссон Патрик 1 0
Bjarte Lunde Aarsheim 1 0
Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мумбанья Фарис 4 0
Ветлесен Уго 3 0
Грёнбек Альберт 3 0
Лоде Мариус 1 1
Пеллегрино Амаль 2 0
Бьортуфт Один Лурас 2 0
Сьоволд Фредрик 2 0
Элабделлауи Омар 1 0
Салтнес Ульрик 1 0
Берг Патрик 1 0

Результаты матчей

Викинг
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Будё-Глимт
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

7
6

Волевые поражения

4
0
Викинг
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Будё-Глимт
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

11
23
Викинг
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Будё-Глимт
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
59% (10)
18% (3)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
18% (3)
47% (8)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

13
8

Волевые поражения

15
23

Голы по времени матча

Забито

24
20
3 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
8 Не забивали 10
1
4%
5
25%
1-15
1
4%
3
15%
16-30
1
4%
3
15%
31-45
4
17%
5
25%
46-60
9
38%
2
10%
61-75
8
33%
2
10%
76-90

Пропущено

12
8
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
17%
2
25%
1-15
2
17%
1
13%
16-30
3
25%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
2
25%
76-90

Забито

12
23
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
2
17%
3
13%
1-15
2
17%
3
13%
16-30
0
0%
1
4%
31-45
1
8%
5
22%
46-60
1
8%
3
13%
61-75
6
50%
8
35%
76-90

Пропущено

10
10
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
10%
3
30%
1-15
3
30%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
10%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
5
50%
1
10%
76-90

Забито

36
43
7 В 1-м тайме 18
29 Во 2-м тайме 25
7 Забивали первыми 11
1 Не забивали 2
3
8%
8
19%
1-15
3
8%
6
14%
16-30
1
3%
4
9%
31-45
5
14%
10
23%
46-60
10
28%
5
12%
61-75
14
39%
10
23%
76-90

Пропущено

22
18
11 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
3
14%
5
28%
1-15
5
23%
3
17%
16-30
3
14%
3
17%
31-45
1
5%
3
17%
46-60
2
9%
1
6%
61-75
8
36%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Викинг
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Бранн - Викинг 0:2 Викинг - Олесунн 3:1 Стабек - Викинг 0:1 Викинг - Хёугесунн 2:0
Волеренга - Викинг 1:2 Рёуфосс - Викинг 4:4 Викинг - Бранн 3:1 Сарпсборг-08 - Викинг 1:3 Фредрикстад - Викинг 1:2 Викинг - Молде 3:4 Видар - Викинг 0:2 Будё-Глимт - Викинг 5:1 Forus/Gausel - Викинг 0:5 Викинг - Одд 3:2 Саннефьёрд - Викинг 1:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Викинг - Хам-Кам 7:3 Тромсё - Викинг 1:1 Викинг - Лиллестрём 2:0 Русенборг - Викинг 1:0
Будё-Глимт
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Богемианс-1905 - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Тромсё 0:2 Будё-Глимт - Богемианс-1905 3:0 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:5
Будё-Глимт - Хёугесунн 2:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Одд - Будё-Глимт 0:2 Будё-Глимт - Молде 2:2 Будё-Глимт - Тромсё 3:2 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Ранхейм - Будё-Глимт 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:3 Юнкерен - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Викинг 5:1 Мушёэн - Будё-Глимт 0:3 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Будё-Глимт - Русенборг 3:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Одд 2:0

Результаты матчей

Викинг
Будё-Глимт

Точный счет

2:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
7:3
1 раз 13%
2:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

3
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
7
1 раз 13%
2
4 раза 44%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
3
3 раза 38%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
7:3
1 раз 6%
0:2
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
3
5 раз 31%
1
4 раза 25%
0
1 раз 6%
7
1 раз 6%
2
7 раз 41%
3
5 раз 29%
0
2 раза 12%
5
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Викинг
Будё-Глимт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
1.5
Больше Меньше
8
1
5
3
2.5
4
5
1
7
3.5
2
7
1
7
4.5
1
8
1
7
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
1
4
4
1.5
7
1
1
7
2.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
15
2
11
5
1.5
15
2
6
10
2.5
8
9
1
15
3.5
3
14
1
15
4.5
2
15
1
15
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 0:2 18 13 2 3 43 - 20 41
2.
Викинг
 2:0 17 12 2 3 38 - 22 38
3.
Тромсё
 17 11 3 3 26 - 15 36
4.
Молде
 17 10 2 5 39 - 19 32
5.
Бранн
 18 9 3 6 30 - 23 30
6.
Лиллестрём
 17 9 2 6 33 - 26 29
7.
Одд
 18 7 4 7 21 - 19 25
8.
Русенборг
 18 7 4 7 23 - 25 25
9.
Сарпсборг-08
 17 7 3 7 29 - 31 24
10.
Стрёмсгодсет
 17 6 2 9 20 - 22 20
11.
Хёугесунн
 17 5 3 9 16 - 25 18
12.
Саннефьёрд
 16 4 4 8 25 - 33 16
13.
Хам-Кам
 17 5 1 11 20 - 39 16
14.
Стабек
 17 4 4 9 17 - 29 16
15.
Волеренга
 16 4 2 10 21 - 29 14
16.
Олесунн
 17 3 1 13 12 - 36 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Викинг
 2:0 9 7 1 1 26 - 12 22
2.
Будё-Глимт
 0:2 9 6 2 1 23 - 10 20
3.
Бранн
 9 6 2 1 18 - 8 20
4.
Молде
 8 6 1 1 22 - 7 19
5.
Лиллестрём
 9 6 0 3 23 - 14 18
6.
Тромсё
 9 5 2 2 14 - 9 17
7.
Русенборг
 10 5 1 4 14 - 14 16
8.
Одд
 8 4 2 2 10 - 5 14
9.
Хёугесунн
 8 4 2 2 12 - 10 14
10.
Сарпсборг-08
 8 4 1 3 16 - 12 13
11.
Хам-Кам
 9 4 1 4 10 - 12 13
12.
Стрёмсгодсет
 8 4 0 4 11 - 9 12
13.
Стабек
 9 3 3 3 9 - 7 12
14.
Саннефьёрд
 7 3 2 2 16 - 9 11
15.
Олесунн
 9 3 1 5 8 - 14 10
16.
Волеренга
 8 1 0 7 10 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 0:2 9 7 0 2 20 - 10 21
2.
Тромсё
 8 6 1 1 12 - 6 19
3.
Викинг
 2:0 8 5 1 2 12 - 10 16
4.
Молде
 9 4 1 4 17 - 12 13
5.
Волеренга
 8 3 2 3 11 - 10 11
6.
Лиллестрём
 8 3 2 3 10 - 12 11
7.
Сарпсборг-08
 9 3 2 4 13 - 19 11
8.
Одд
 10 3 2 5 11 - 14 11
9.
Бранн
 9 3 1 5 12 - 15 10
10.
Русенборг
 8 2 3 3 9 - 11 9
11.
Стрёмсгодсет
 9 2 2 5 9 - 13 8
12.
Саннефьёрд
 9 1 2 6 9 - 24 5
13.
Стабек
 8 1 1 6 8 - 22 4
14.
Хёугесунн
 9 1 1 7 4 - 15 4
15.
Хам-Кам
 8 1 0 7 10 - 27 3
16.
Олесунн
 8 0 0 8 4 - 22 0
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Топ бомбардиров
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 14 (7)
Бранн Финне Бор 11 (3)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 11 (1)
Викинг Трипич Златко 9 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 6
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Саннефьёрд Ian Smeulers 1 4
Одд Томас Диого 5
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Викинг
Ничья
Будё-Глимт
3.19
6.10
3.85
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Викинг 2:0 Будё-Глимт онлайн

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