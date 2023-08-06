Тур: 17. Стадион: SR-Bank Arena.
2:0
Первый тайм: 19'
Ход матча
4'
7'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
37 Владение мячом, % 63
Прогноз на матч от Liveresult
14
Язбек
Патрик
18
Мо
Бреде
19
Фет
Сондре
77
Берг
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Язбек ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Аарсхайм Бьярте Лунде
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Фет СондреПолузащитник
-
77 Берг ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Сёрли СондреНападающий
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
История личных встреч
Викинг
Будё-Глимт
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
128.6%
57.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
28.6%
7 побед 2 ничьи 0 побед
15 матчей
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед
Первый тайм
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 10 побед
22 матча
31.8%
4.5%
63.7%
7 побед 1 ничья 14 побед
Первый тайм
40.9%
27.3%
31.8%
9 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
31.8%
22.7%
45.5%
7 побед 5 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
21
Голов в среднем за матч
1.9
1.75
Среднее время на гол
47
51
Всего голов
32
18
Голов в среднем за матч
2.67
1.8
Среднее время на гол
33
50
Всего голов
51
39
Голов в среднем за матч
2.32
1.77
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
38
50
Бомбардиры внутри турнира
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трипич Златко
|9 (5)
|0.53
|Сальвесен Ларс-Йорген
|6
|0.35
|Свеннсен Сандер
|4
|0.24
|Бьёрсхоль Сондре
|4
|0.24
|Д'Агостино Николас
|2
|0.12
|Танген Харальд
|2
|0.12
|Сандберг Никлас
|2 (1)
|0.12
|Бьярнасон Биркир
|2
|0.12
|Брекало Давид
|2
|0.12
|Язбек Патрик
|1
|0.06
|Паттинама Шейн
|1
|0.06
|Лёкберг Кристоффер
|1
|0.06
|Сольбаккен Маркус
|1
|0.06
|Стенснесс Джанни
|1
|0.06
|Де Ланлай Янн-Эрик
|0
|0
|Edvin Austboe
|0
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрино Амаль
|14 (2)
|0.78
|Мумбанья Фарис
|11
|0.61
|Грёнбек Альберт
|7
|0.39
|Ветлесен Уго
|3
|0.17
|Мугиша Джоэл
|3
|0.17
|Сёрли Сондре
|2
|0.11
|Салтнес Ульрик
|2
|0.11
|Берг Патрик
|1
|0.06
|Сёренсен Адам
|0
|0
|Конрадсен Мортен
|0
|0
|Эспейор Рунар
|0
|0
|Вембангомо Брис
|0
|0
|Фет Сондре
|0
|0
|Бьортуфт Один Лурас
|0
|0
Карточки
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паттинама Шейн
|2
|1
|Трипич Златко
|3
|0
|Д'Агостино Николас
|3
|0
|Брекало Давид
|3
|0
|Сольбаккен Маркус
|3
|0
|Стенснесс Джанни
|3
|0
|Язбек Патрик
|3
|0
|Диоп Джибрил
|3
|0
|Бьёрсхоль Сондре
|0
|1
|Сандберг Никлас
|1
|0
|Де Ланлай Янн-Эрик
|1
|0
|Сальвесен Ларс-Йорген
|1
|0
|Лёкберг Кристоффер
|1
|0
|Танген Харальд
|1
|0
|Гуннарссон Патрик
|1
|0
|Bjarte Lunde Aarsheim
|1
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мумбанья Фарис
|4
|0
|Ветлесен Уго
|3
|0
|Грёнбек Альберт
|3
|0
|Лоде Мариус
|1
|1
|Пеллегрино Амаль
|2
|0
|Бьортуфт Один Лурас
|2
|0
|Сьоволд Фредрик
|2
|0
|Элабделлауи Омар
|1
|0
|Салтнес Ульрик
|1
|0
|Берг Патрик
|1
|0
Результаты матчей
Викинг
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Будё-Глимт
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
7
6
Волевые поражения
4
0
Викинг
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Будё-Глимт
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
11
23
Викинг
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Будё-Глимт
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
59% (10)
18% (3)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
18% (3)
47% (8)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
13
8
Волевые поражения
15
23
Голы по времени матча
Забито
24
20
3 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
8 Не забивали 10
1
4%
5
25%
1-15
1
4%
3
15%
16-30
1
4%
3
15%
31-45
4
17%
5
25%
46-60
9
38%
2
10%
61-75
8
33%
2
10%
76-90
Пропущено
12
8
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
17%
2
25%
1-15
2
17%
1
13%
16-30
3
25%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
2
25%
76-90
Забито
12
23
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
2
17%
3
13%
1-15
2
17%
3
13%
16-30
0
0%
1
4%
31-45
1
8%
5
22%
46-60
1
8%
3
13%
61-75
6
50%
8
35%
76-90
Пропущено
10
10
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
10%
3
30%
1-15
3
30%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
10%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
5
50%
1
10%
76-90
Забито
36
43
7 В 1-м тайме 18
29 Во 2-м тайме 25
7 Забивали первыми 11
1 Не забивали 2
3
8%
8
19%
1-15
3
8%
6
14%
16-30
1
3%
4
9%
31-45
5
14%
10
23%
46-60
10
28%
5
12%
61-75
14
39%
10
23%
76-90
Пропущено
22
18
11 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
3
14%
5
28%
1-15
5
23%
3
17%
16-30
3
14%
3
17%
31-45
1
5%
3
17%
46-60
2
9%
1
6%
61-75
8
36%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Викинг
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Бранн - Викинг 0:2 Викинг - Олесунн 3:1 Стабек - Викинг 0:1 Викинг - Хёугесунн 2:0
Волеренга - Викинг 1:2 Рёуфосс - Викинг 4:4 Викинг - Бранн 3:1 Сарпсборг-08 - Викинг 1:3 Фредрикстад - Викинг 1:2 Викинг - Молде 3:4 Видар - Викинг 0:2 Будё-Глимт - Викинг 5:1 Forus/Gausel - Викинг 0:5 Викинг - Одд 3:2 Саннефьёрд - Викинг 1:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Викинг - Хам-Кам 7:3 Тромсё - Викинг 1:1 Викинг - Лиллестрём 2:0 Русенборг - Викинг 1:0
Будё-Глимт
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Богемианс-1905 - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Тромсё 0:2 Будё-Глимт - Богемианс-1905 3:0 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:5
Будё-Глимт - Хёугесунн 2:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Одд - Будё-Глимт 0:2 Будё-Глимт - Молде 2:2 Будё-Глимт - Тромсё 3:2 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Ранхейм - Будё-Глимт 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:3 Юнкерен - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Викинг 5:1 Мушёэн - Будё-Глимт 0:3 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Будё-Глимт - Русенборг 3:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Одд 2:0
Результаты матчей
Викинг
Будё-Глимт
Точный счет
2:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
7:3
1 раз 13%
2:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
3
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
7
1 раз 13%
2
4 раза 44%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
3
3 раза 38%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
7:3
1 раз 6%
0:2
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
3
5 раз 31%
1
4 раза 25%
0
1 раз 6%
7
1 раз 6%
2
7 раз 41%
3
5 раз 29%
0
2 раза 12%
5
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Викинг
Будё-Глимт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
81
53
45
17
27
17
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
71
44
71
17
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
152
115
152
610
89
115
314
115
215
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|18
|13
|2
|3
|43 - 20
|41
|2.
|2:0
|17
|12
|2
|3
|38 - 22
|38
|3.
|17
|11
|3
|3
|26 - 15
|36
|4.
|17
|10
|2
|5
|39 - 19
|32
|5.
|18
|9
|3
|6
|30 - 23
|30
|6.
|17
|9
|2
|6
|33 - 26
|29
|7.
|18
|7
|4
|7
|21 - 19
|25
|8.
|18
|7
|4
|7
|23 - 25
|25
|9.
|17
|7
|3
|7
|29 - 31
|24
|10.
|17
|6
|2
|9
|20 - 22
|20
|11.
|17
|5
|3
|9
|16 - 25
|18
|12.
|16
|4
|4
|8
|25 - 33
|16
|13.
|17
|5
|1
|11
|20 - 39
|16
|14.
|17
|4
|4
|9
|17 - 29
|16
|15.
|16
|4
|2
|10
|21 - 29
|14
|16.
|17
|3
|1
|13
|12 - 36
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|9
|7
|1
|1
|26 - 12
|22
|2.
|0:2
|9
|6
|2
|1
|23 - 10
|20
|3.
|9
|6
|2
|1
|18 - 8
|20
|4.
|8
|6
|1
|1
|22 - 7
|19
|5.
|9
|6
|0
|3
|23 - 14
|18
|6.
|9
|5
|2
|2
|14 - 9
|17
|7.
|10
|5
|1
|4
|14 - 14
|16
|8.
|8
|4
|2
|2
|10 - 5
|14
|9.
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|10.
|8
|4
|1
|3
|16 - 12
|13
|11.
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|12.
|8
|4
|0
|4
|11 - 9
|12
|13.
|9
|3
|3
|3
|9 - 7
|12
|14.
|7
|3
|2
|2
|16 - 9
|11
|15.
|9
|3
|1
|5
|8 - 14
|10
|16.
|8
|1
|0
|7
|10 - 19
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|9
|7
|0
|2
|20 - 10
|21
|2.
|8
|6
|1
|1
|12 - 6
|19
|3.
|2:0
|8
|5
|1
|2
|12 - 10
|16
|4.
|9
|4
|1
|4
|17 - 12
|13
|5.
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|6.
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|7.
|9
|3
|2
|4
|13 - 19
|11
|8.
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|9.
|9
|3
|1
|5
|12 - 15
|10
|10.
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|11.
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|12.
|9
|1
|2
|6
|9 - 24
|5
|13.
|8
|1
|1
|6
|8 - 22
|4
|14.
|9
|1
|1
|7
|4 - 15
|4
|15.
|8
|1
|0
|7
|10 - 27
|3
|16.
|8
|0
|0
|8
|4 - 22
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|14 (7)
|Бранн
|Финне Бор
|11 (3)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|11 (1)
|Викинг
|Трипич Златко
|9 (5)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|6
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Саннефьёрд
|Ian Smeulers
|1 4
|Одд
|Томас Диого
|5